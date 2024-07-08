В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям

Производители ТВ спешат как можно быстрее занять российский рынок, с которого массово ушли крупные бренды. Для этого они торопятся наладить выпуск своей продукции в России, вследствие чего объемы производства телевизоров на территории страны подскочили минимум на треть всего за полгода.

Телевизор всем и каждому

В России зафиксирован мощный рост производства телевизоров иностранных брендов, правами на которые владеют российские юрлица, пишет «Коммерсант». Например, ТВ Telefunken и Erisson сейчас выпускается на 30% больше, нежели в начале 2024 г., сообщил изданию Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. К слову, в марте 2024 г. STI Group перенесла производство ТВ из Калининградской области на юго-восток Московской области.

Скворцов также упомянул о 30-процентном росте объемов выпуска телевизоров BQ, однако это не иностранный бренд. Он принадлежит российской компании ООО «Новая линия» – под ним выпускаются ТВ, смартфоны, домашняя техника и электроника и пр.

Но 30% – это далеко не рекорд. Так, производство ТВ китайского холдинга BBK подскочило с начала 2024 г. ровно в два раза, со 110 тыс. в год до 220 тыс.

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Всему этому есть обоснование. Скворцов сообщил изданию, что «на растущем рынке ТВ в России известные покупателю вендоры намерены увеличить свою долю и конкурировать с собственными торговыми марками ритейлеров и китайскими вендорами».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что одна из основных причин роста производства телевизоров в России – это уход из страны крупных иностранных брендов. «По нашим ожиданиям, при успешной реализации продукции мы сможем занять от 3% до 5% российского рынка ТВ», – сказал изданию генеральный директор торгового дома BBK (АО «Торговый дом ББК») Александр Вевюрко.

Спрос есть, почему бы и не производить

В России все в порядке не только с производством телевизоров, но и с их продажами. Статистика «М.Видео-Эльдорадо» гласит, что по итогам первой половины 2024 г. в стране было продано суммарно 5 млн ТВ, а это на 32% больше, нежели годом ранее. В денежном эквиваленте рост и вовсе составил 58% – 145 млрд руб.

Лидерами рынка стали китайские марки – Haier, Xiaomi и Hisense, которые официально представлены на российском рынке. Но россияне по-прежнему не желают расставаться с телевизорами корейских Samsung и LG, которые сбежали из страны в марте 2022 г.. Их телевизоры тоже в топе продаж – они ввозятся в Россию по параллельному импорту.

В списке аутсайдеров – все перечисленные Скворцовым бренды. У ВВК лишь 1% российского рынка ТВ, у, BQ и Erisson – по 0,5%, а у Telefunken – лишь 0,3%.

По оценке директора по продукту Hyundai ритейлера Merlion Екатерины Субботиной, в первой половине 2024 г. выпуск ТВ в России подскочил на 70% год к году. «Причиной стал стабильный спрос на категорию телевизоров и увеличение онлайн-продаж через маркетплейсы, в том числе в регионах», – сказала она «Коммерсанту».

Не все так хорошо, как кажется

Глава департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин подчеркнул, что в настоящее время идет» перенос сборки телевизоров с азиатских контрактных производств на российские площадки». По его мнению, это связано с «более выгодными условиями» российских контрактных вендоров. «Рост производства телевизоров в России за счет миграции на локальные фабрики может составить до 20% к концу года (2024 г. – прим. CNews», – сказал он «Коммерсанту».

Но при всей визуальной монументальности российского производства ТВ стабильности в этой сфере, на самом деле, нет. В реальности существует риск, что установленные высокие планки по выпуску ТВ в России могут быть и не достигнуты, считает Александр Вевюрко.

Он сказал изданию, что на фоне нынешних проблем с проведением транзакций через китайские банки (очередное следствие санкций Запада) «есть риск провалить план по выпуску», поскольку все компоненты заказываются в Китае. В России, к примеру, нет своего производства матриц.