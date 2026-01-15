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Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company

СОБЫТИЯ

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15.01.2026 В России появились ультрадешевые корейские смарт-ТВ белорусской сборки с прошивкой «Яндекса»

Интернациональные телевизоры В российской рознице появились новые смарт-ТВ корейского бренда Hyundai. Новинки относятся к серии 7012 и располагают экраном с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. На момент выхода материала новые телевизоры были доступны не у всех ритейлеров. Редакция CNews наш
19.11.2025 Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Технические параметры Модель Hyundai Proxima WMD9424 Тип Отдельностоящая Загрузка Фронтальная, до 15 кг (, верхний барабан до 5 кг, нижний барабан: стирка до 10 кг, сушка до 7 кг) Диаметр загрузочного люка 50 см Объем бара
08.09.2025 В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

дству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Group, сообщил Register. Американские власти заявили, что задержанные работали

22.08.2025 Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

4 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов. Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим людям Программисты пишут дл
15.08.2025 Идеальный вкус начинается с правильного хранения: винные шкафы HYUNDAI

тавляя первую линейку винных шкафов. В продажу поступили шесть моделей разной вместимости, подходящих для интеграции как в кухонный гарнитур, так и под столешницу. Бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI запустил новую категорию среди крупной бытовой техники – встраиваемые винные шкафы. В ассортименте представлены варианты от компактных решений на 20 бутылок до шкафов для больших коллек
22.05.2025 Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Технические характеристики Модель Hyundai HAM-4400 Тип кофемашины Автоматическая Тип управления Сенсорное Тип используемого кофе Зерновой Мощность 1350 Вт Давление помпы до 20 бар Объем резервуара для воды 1,1 л Объем поддона д
07.04.2025 Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics

Закупка техники На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robo
01.04.2025 Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Технические характеристики Модель Hyundai DFE8401 Тип Отдельностоящая Потребляемая мощность 700 Вт Загрузка Фронтальная, до 9 кг Защита IPX4 Количество режимов сушки 15 Класс энергопотребления А++ Уровень шума 70 дБ Габариты, м
28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат

Проработка вопросов по возвращению Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на фоне переговоров России и США, об этом пишет The Korea Times. Руководство южнокорейских бизнес-гигантов Hyunda
02.12.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Технические параметры Модель Hyundai H-LED65BU7100 Диагональ экрана 65 дюймов Процессор CA75*2 + CA55*2 Разрешение 3840x2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 330 кд/м2 Класс энергоэффективности A+ Конт
10.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Южнокорейский бренд Hyundai представил первую линейку телевизоров на операционной системе WebOS. Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы

10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Технические характеристики Модель Hyundai H-LED75BU7009 Диагональ экрана 75 дюймов Процессор изображения Mali G52 MP2 Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 350 кд/м2 Контрастно
04.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100

Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моде
04.09.2024 Hyundai запустит в производство водородный суперавтомобиль

Запуск производства Компания Hyundai намерена запустить в производство суперкар с водородной силовой установкой. Об этом сообщило издание Newatlas. Предполагается, что он выйдет в 2026 г., примерно через четыре года после

02.09.2024 Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

ьные особенности Интерактивный дисплей, моторизированная самодвижущаяся щетка с подсветкой Габариты упаковки 66,7х29х18,5 см Масса пылесоса 1,5 кг Средняя цена 19 990 рублей. Внешний вид и эргономика Hyundai HYV-S7970 выполнен в минималистичном дизайне с сочетанием синего и серого цветов, и в целом пылесос выглядит достаточно лаконично. Высота устройства подойдет для большинства пользовател
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

I+/PCMCIA, разъем для наушников, S/PDIF Беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 Ггц Размеры без подставки 122,6x71x6,9 см Масса без подставки 17,6 кг Цена От 88 300 рублей Дизайн Телевизор Hyundai H-LED55OBU7700 выполнен в строгом минималистичном дизайне — такое исполнение всегда смотрится очень выигрышно и даже премиально.  Корпус черный, выполнен из матового немаркого пластика,
08.12.2022 Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке

В рамках участия в международной отраслевой выставке «Мебель-2022» Hyundai презентовал новые категории и модели бытовой техники, которые не были ранее представлены на российском рынке. Теперь в продуктовом портфеле бренда сушильные шкафы, телевизоры QLED, аэро
08.11.2022 Hyundai замещает LG и Samsung

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал значительный рост спроса на бытовую технику бренда Hyundai. Продажи бренда в данной категории выросли более чем в 1,5 раза в штуках с января по сентябрь 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и в три раза в деньгах. Об этом CNews с
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения

Впечатляющая глубина и реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете насладиться любимыми фильмами в отличном качестве! Линейка телевизоров QLED Hyundai представлена тремя м
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Проверить, насколько хороша бытовая техника и электроника корейского бренда Hyundai, нам поможет прибывший на тест телевизор Hyundai H-LED65FU7002 с разрешением 4K.Дизайн и качество изображения Hyundai H-LED65FU7002 получил строгий минималистичный дизайн,
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни

Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», которые будут удобны и полезны в использовании. Холодильник полностью в
03.03.2022 США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai

товары не подпадают под экспортные ограничения, введенные США в отношении России. Об этом заявило министерство торговли Южной Кореи. Среди таких товаров, например, смартфоны Samsung, автомобили KIAи Hyundai и др. Министерство торговли США также подтвердило, что эти товары являются исключениями из так называемого «правила прямого иностранного продукта». При условии, если они не поставляются
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет

. По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей Hyundai. Впервые о возможном переходе Boston Dynamics под крыло автогиганта стало известно за
23.11.2020 Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai

помощником «Алиса». Напомним, что в начале июня 2020 года крупнейший широкопрофильный дистрибьютор Merlion и известный корейский бренд анонсировали старт продаж умных телевизоров на новой платформе. Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с платформой «Яндекс» на российский рынок. Телевизоры Hyundai с мультимедиа-платформой «Яндекс» работают на базе ОС Android и располага
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility

Hyundai подводит итоги первого года работы сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Презентация платформы и официальный запуск Hyundai Mobility состоялись ровно год назад – 14 октября 2019 года. Этому предшествовала активная работа над проектом, старто
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США

дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвертого поколения на базе Hyundai Sonata, представленные в начале июня 2020 г. совместно с Hyundai Mobis, объявила компания в своем блоге на платформе Medium. Университетский городок Энн-Арбор с населением более

04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса»

Телевизоров с интерфейсом «Яндекса» стало больше Компания Hyundai привезла в Россию линейку смарт-ТВ с программной оболочкой «Яндекса». Это полноценная мультимедиа-платформа, основанная на базе Android (используется открытая версия Android Open Source
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis

Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения (системы компьютерного зрения). Разработанный в рамках проекта программный м
11.07.2019 «Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata

«Яндекс» показал первый результат сотрудничества с Hyundai Mobis — прототип беспилотника на базе новой модели Hyundai Sonata 2020 г. Он построен на современной платформе, созданной при активном участии инженеров Mobis. Эта платформа позв
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса»

Соглашение «Яндекса» с Hyundai Mobis «Яндекс» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с подразделением южно
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России

ым инвестором выступил автопроизводитель Porsche. Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants C
03.11.2017 Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы

В течение нескольких месяцев команда Hyundai совместно с компанией HoloGroup работала над созданием уникального экскурсионного проекта, который позволит посетителям Hyundai Motorstudio взглянуть на пространство галереи с со
23.03.2017 B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации

Компания B&R и компания Hyundai Heavy Industries (HHI) подписали договор о международном партнёрском сотрудничестве для внедрения решений автоматизации от B&R в различных сферах деятельности HHI, включая решения по уп
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры

Российское подразделение Konica Minolta Business Solutions совместно с компанией Hyundai AutoEver Rus приступило к реализации масштабного проекта по аутсорсингу печати в рамк
27.06.2014 Седан Hyundai Genesis научился самостоятельно тормозить перед полицейскими камерами

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor укомплектовал свой обновленный премиальный седан Genesis технологией реагирован
03.06.2014 Неисправности в автомобилях Hyundai и Kia выявит планшет

Пятый по величине в мире автомобильный конгломерат Hyundai Motor Group сообщил о разработке мобильной системы, позволяющей выявить проблемы в тр
15.01.2014 Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound

Обновленный премиальный седан Hyundai Genesis, показанный на автосалоне в Детройте, получил несколько технологических новшеств, среди которых поддержка компьютеризированных очков Google Glass. Носимый гаджет связывается с и
06.01.2014 Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android

и системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользовательского взаимод
06.11.2013 Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев»

Компании «Инталев» и «Шанс-Авто», автодилер Hyundai и Volkswagen в России, подвели итоги автоматизации управленческого учета в рамках совместного проекта по автоматизации бюджетирования. Компания «Шанс-Авто» обратилась к экспертам «Интал
25.10.2013 Hyundai и Kia первыми установят инфотеймент на базе Android

Компании Hyundai и Kia, входящие в концерн Hyundai Motor Group, первыми среди автопроизводителе

Публикаций - 436, упоминаний - 477

Hyundai Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:

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SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 63
LG Electronics 3735 57
Yandex - Яндекс 9216 41
Apple Inc 13154 33
Google LLC 12688 30
Intel Corporation 12811 24
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 24
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 21
BBK Electronics Corp 332 21
Microsoft Corporation 25775 20
Sony 6739 18
Toshiba Corporation 2980 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 17
Nvidia Corp 4002 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
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Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 13
Haier Group 230 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 11
Philips 2099 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 11
IT Vison 15 11
МКД 88 11
IT Vision 23 11
DEXP 64 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 10
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 33
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 33
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 32
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 24
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 23
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Контрастность 3042 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Google Android 15243 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Apple iOS 8583 20
Microsoft Windows 2000 8678 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Google Android TV 381 17
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Apple iPad 4011 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Apple Siri - Голосовой помощник 441 10
Arrival Bus - электробус 28 10
Toyota Camry 31 10
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 9
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 9
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 9
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 8
Linux OS 11533 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
Яндекс.Авто 49 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 7
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 7
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 7
Яндекс.ТВ 44 7
Avito - Авито авто 77 7
Apple AirPlay 133 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Apple iPhone 6 4861 6
Dolby Vision 282 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 6
Яндекс.Эфир 18 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 6
Медведев Дмитрий 1665 12
Свердлов Денис 201 12
Василевский Андрей 20 7
Михеев Дмитрий 40 3
Никулин Иван 4 3
Авдолян Альберт 32 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 21 3
Кравченко Александр 18 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Решетников Андрей 6 3
Юсупов Аркадий 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 68 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 35 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
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Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Скворцов Кирилл 10 3
Бородин Владислав 18 3
Лукьяненко Роман 5 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Зайцев Андрей 50 2
Галкин Николай 140 2
Свириденко Андрей 99 2
Лаптев Максим 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 201
Южная Корея - Республика 7052 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 64
Европа 24964 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Япония 13807 41
Германия - Федеративная Республика 13221 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Израиль 2856 13
Китай - Тайвань 4245 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Южная Корея - Сеул 375 11
Украина 7928 10
США - Нью-Йорк 3180 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Индия - Bharat 5869 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
Великобритания - Банбери 6 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Канада 5081 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 102
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 17
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
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