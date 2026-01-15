Hyundai Motor Company

В России появились ультрадешевые корейские смарт-ТВ белорусской сборки с прошивкой «Яндекса» Интернациональные телевизоры В российской рознице появились новые смарт-ТВ корейского бренда Hyundai. Новинки относятся к серии 7012 и располагают экраном с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. На момент выхода материала новые телевизоры были доступны не у всех ритейлеров. Редакция CNews наш

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе Технические параметры Модель Hyundai Proxima WMD9424 Тип Отдельностоящая Загрузка Фронтальная, до 15 кг (, верхний барабан до 5 кг, нижний барабан: стирка до 10 кг, сушка до 7 кг) Диаметр загрузочного люка 50 см Объем бара

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей дству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Group, сообщил Register. Американские власти заявили, что задержанные работали

Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai 4 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов. Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим людям Программисты пишут дл

Идеальный вкус начинается с правильного хранения: винные шкафы HYUNDAI тавляя первую линейку винных шкафов. В продажу поступили шесть моделей разной вместимости, подходящих для интеграции как в кухонный гарнитур, так и под столешницу. Бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI запустил новую категорию среди крупной бытовой техники – встраиваемые винные шкафы. В ассортименте представлены варианты от компактных решений на 20 бутылок до шкафов для больших коллек

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста Технические характеристики Модель Hyundai HAM-4400 Тип кофемашины Автоматическая Тип управления Сенсорное Тип используемого кофе Зерновой Мощность 1350 Вт Давление помпы до 20 бар Объем резервуара для воды 1,1 л Объем поддона д

Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics Закупка техники На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robo

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде Технические характеристики Модель Hyundai DFE8401 Тип Отдельностоящая Потребляемая мощность 700 Вт Загрузка Фронтальная, до 9 кг Защита IPX4 Количество режимов сушки 15 Класс энергопотребления А++ Уровень шума 70 дБ Габариты, м

LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат Проработка вопросов по возвращению Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на фоне переговоров России и США, об этом пишет The Korea Times. Руководство южнокорейских бизнес-гигантов Hyunda

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта Технические параметры Модель Hyundai H-LED65BU7100 Диагональ экрана 65 дюймов Процессор CA75*2 + CA55*2 Разрешение 3840x2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 330 кд/м2 Класс энергоэффективности A+ Конт

Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 Южнокорейский бренд Hyundai представил первую линейку телевизоров на операционной системе WebOS. Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант Технические характеристики Модель Hyundai H-LED75BU7009 Диагональ экрана 75 дюймов Процессор изображения Mali G52 MP2 Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 350 кд/м2 Контрастно

Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моде

Hyundai запустит в производство водородный суперавтомобиль Запуск производства Компания Hyundai намерена запустить в производство суперкар с водородной силовой установкой. Об этом сообщило издание Newatlas. Предполагается, что он выйдет в 2026 г., примерно через четыре года после

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный ьные особенности Интерактивный дисплей, моторизированная самодвижущаяся щетка с подсветкой Габариты упаковки 66,7х29х18,5 см Масса пылесоса 1,5 кг Средняя цена 19 990 рублей. Внешний вид и эргономика Hyundai HYV-S7970 выполнен в минималистичном дизайне с сочетанием синего и серого цветов, и в целом пылесос выглядит достаточно лаконично. Высота устройства подойдет для большинства пользовател

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 I+/PCMCIA, разъем для наушников, S/PDIF Беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 Ггц Размеры без подставки 122,6x71x6,9 см Масса без подставки 17,6 кг Цена От 88 300 рублей Дизайн Телевизор Hyundai H-LED55OBU7700 выполнен в строгом минималистичном дизайне — такое исполнение всегда смотрится очень выигрышно и даже премиально. Корпус черный, выполнен из матового немаркого пластика,

Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке В рамках участия в международной отраслевой выставке «Мебель-2022» Hyundai презентовал новые категории и модели бытовой техники, которые не были ранее представлены на российском рынке. Теперь в продуктовом портфеле бренда сушильные шкафы, телевизоры QLED, аэро

Hyundai замещает LG и Samsung Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал значительный рост спроса на бытовую технику бренда Hyundai. Продажи бренда в данной категории выросли более чем в 1,5 раза в штуках с января по сентябрь 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и в три раза в деньгах. Об этом CNews с

Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения Впечатляющая глубина и реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете насладиться любимыми фильмами в отличном качестве! Линейка телевизоров QLED Hyundai представлена тремя м

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт Проверить, насколько хороша бытовая техника и электроника корейского бренда Hyundai, нам поможет прибывший на тест телевизор Hyundai H-LED65FU7002 с разрешением 4K.Дизайн и качество изображения Hyundai H-LED65FU7002 получил строгий минималистичный дизайн,

Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», которые будут удобны и полезны в использовании. Холодильник полностью в

США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai товары не подпадают под экспортные ограничения, введенные США в отношении России. Об этом заявило министерство торговли Южной Кореи. Среди таких товаров, например, смартфоны Samsung, автомобили KIAи Hyundai и др. Министерство торговли США также подтвердило, что эти товары являются исключениями из так называемого «правила прямого иностранного продукта». При условии, если они не поставляются

Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет . По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей Hyundai. Впервые о возможном переходе Boston Dynamics под крыло автогиганта стало известно за

Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai помощником «Алиса». Напомним, что в начале июня 2020 года крупнейший широкопрофильный дистрибьютор Merlion и известный корейский бренд анонсировали старт продаж умных телевизоров на новой платформе. Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с платформой «Яндекс» на российский рынок. Телевизоры Hyundai с мультимедиа-платформой «Яндекс» работают на базе ОС Android и располага

Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility Hyundai подводит итоги первого года работы сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Презентация платформы и официальный запуск Hyundai Mobility состоялись ровно год назад – 14 октября 2019 года. Этому предшествовала активная работа над проектом, старто

«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвертого поколения на базе Hyundai Sonata, представленные в начале июня 2020 г. совместно с Hyundai Mobis, объявила компания в своем блоге на платформе Medium. Университетский городок Энн-Арбор с населением более

Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» Телевизоров с интерфейсом «Яндекса» стало больше Компания Hyundai привезла в Россию линейку смарт-ТВ с программной оболочкой «Яндекса». Это полноценная мультимедиа-платформа, основанная на базе Android (используется открытая версия Android Open Source

Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения (системы компьютерного зрения). Разработанный в рамках проекта программный м

«Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata «Яндекс» показал первый результат сотрудничества с Hyundai Mobis — прототип беспилотника на базе новой модели Hyundai Sonata 2020 г. Он построен на современной платформе, созданной при активном участии инженеров Mobis. Эта платформа позв

Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» Соглашение «Яндекса» с Hyundai Mobis «Яндекс» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с подразделением южно

Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России ым инвестором выступил автопроизводитель Porsche. Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants C

Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы В течение нескольких месяцев команда Hyundai совместно с компанией HoloGroup работала над созданием уникального экскурсионного проекта, который позволит посетителям Hyundai Motorstudio взглянуть на пространство галереи с со

B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации Компания B&R и компания Hyundai Heavy Industries (HHI) подписали договор о международном партнёрском сотрудничестве для внедрения решений автоматизации от B&R в различных сферах деятельности HHI, включая решения по уп

Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры Российское подразделение Konica Minolta Business Solutions совместно с компанией Hyundai AutoEver Rus приступило к реализации масштабного проекта по аутсорсингу печати в рамк

Седан Hyundai Genesis научился самостоятельно тормозить перед полицейскими камерами Корейский автопроизводитель Hyundai Motor укомплектовал свой обновленный премиальный седан Genesis технологией реагирован

Неисправности в автомобилях Hyundai и Kia выявит планшет Пятый по величине в мире автомобильный конгломерат Hyundai Motor Group сообщил о разработке мобильной системы, позволяющей выявить проблемы в тр

Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound Обновленный премиальный седан Hyundai Genesis, показанный на автосалоне в Детройте, получил несколько технологических новшеств, среди которых поддержка компьютеризированных очков Google Glass. Носимый гаджет связывается с и

Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android и системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользовательского взаимод

Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев» Компании «Инталев» и «Шанс-Авто», автодилер Hyundai и Volkswagen в России, подвели итоги автоматизации управленческого учета в рамках совместного проекта по автоматизации бюджетирования. Компания «Шанс-Авто» обратилась к экспертам «Интал