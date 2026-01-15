Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hyundai Motor Company
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.01.2026
|
В России появились ультрадешевые корейские смарт-ТВ белорусской сборки с прошивкой «Яндекса»
Интернациональные телевизоры В российской рознице появились новые смарт-ТВ корейского бренда Hyundai. Новинки относятся к серии 7012 и располагают экраном с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. На момент выхода материала новые телевизоры были доступны не у всех ритейлеров. Редакция CNews наш
|19.11.2025
|
Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе
Технические параметры Модель Hyundai Proxima WMD9424 Тип Отдельностоящая Загрузка Фронтальная, до 15 кг (, верхний барабан до 5 кг, нижний барабан: стирка до 10 кг, сушка до 7 кг) Диаметр загрузочного люка 50 см Объем бара
|08.09.2025
|
В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей
дству аккумуляторов для электромобилей, который строят совместно южнокорейские LG Energy Solution и Hyundai Motor Group, сообщил Register. Американские власти заявили, что задержанные работали
|22.08.2025
|
Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai
4 Media опубликовало отчет о подпольном рынке программного обеспечения, позволяющем использовать Flipper Zero для разблокировки автомобилей самых разных марок, включая Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Kia и ряд других популярных во всем мире брендов. Flipper Zero Функций у Flipper Zero даже больше, чем нужно. Его запросто можно использовать во вред другим людям Программисты пишут дл
|15.08.2025
|
Идеальный вкус начинается с правильного хранения: винные шкафы HYUNDAI
тавляя первую линейку винных шкафов. В продажу поступили шесть моделей разной вместимости, подходящих для интеграции как в кухонный гарнитур, так и под столешницу. Бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI запустил новую категорию среди крупной бытовой техники – встраиваемые винные шкафы. В ассортименте представлены варианты от компактных решений на 20 бутылок до шкафов для больших коллек
|22.05.2025
|
Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста
Технические характеристики Модель Hyundai HAM-4400 Тип кофемашины Автоматическая Тип управления Сенсорное Тип используемого кофе Зерновой Мощность 1350 Вт Давление помпы до 20 бар Объем резервуара для воды 1,1 л Объем поддона д
|07.04.2025
|
Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics
Закупка техники На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robo
|01.04.2025
|
Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде
Технические характеристики Модель Hyundai DFE8401 Тип Отдельностоящая Потребляемая мощность 700 Вт Загрузка Фронтальная, до 9 кг Защита IPX4 Количество режимов сушки 15 Класс энергопотребления А++ Уровень шума 70 дБ Габариты, м
|28.03.2025
|
LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат
Проработка вопросов по возвращению Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на фоне переговоров России и США, об этом пишет The Korea Times. Руководство южнокорейских бизнес-гигантов Hyunda
|02.12.2024
|
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта
Технические параметры Модель Hyundai H-LED65BU7100 Диагональ экрана 65 дюймов Процессор CA75*2 + CA55*2 Разрешение 3840x2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 330 кд/м2 Класс энергоэффективности A+ Конт
|10.10.2024
|
Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100
Южнокорейский бренд Hyundai представил первую линейку телевизоров на операционной системе WebOS. Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы
|10.10.2024
|
Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант
Технические характеристики Модель Hyundai H-LED75BU7009 Диагональ экрана 75 дюймов Процессор изображения Mali G52 MP2 Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей Соотношение сторон 16:9 Максимальная яркость 350 кд/м2 Контрастно
|04.10.2024
|
Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100
Для пользователей умных телевизоров бренда Hyundai теперь доступны три самых популярных операционных системы – Android TV, «Яндекс.ТВ», и WebOS. В линейку BU 7100 входят телевизоры с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Особенностью моде
|04.09.2024
|
Hyundai запустит в производство водородный суперавтомобиль
Запуск производства Компания Hyundai намерена запустить в производство суперкар с водородной силовой установкой. Об этом сообщило издание Newatlas. Предполагается, что он выйдет в 2026 г., примерно через четыре года после
|02.09.2024
|
Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный
ьные особенности Интерактивный дисплей, моторизированная самодвижущаяся щетка с подсветкой Габариты упаковки 66,7х29х18,5 см Масса пылесоса 1,5 кг Средняя цена 19 990 рублей. Внешний вид и эргономика Hyundai HYV-S7970 выполнен в минималистичном дизайне с сочетанием синего и серого цветов, и в целом пылесос выглядит достаточно лаконично. Высота устройства подойдет для большинства пользовател
|10.07.2024
|
Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10
I+/PCMCIA, разъем для наушников, S/PDIF Беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 Ггц Размеры без подставки 122,6x71x6,9 см Масса без подставки 17,6 кг Цена От 88 300 рублей Дизайн Телевизор Hyundai H-LED55OBU7700 выполнен в строгом минималистичном дизайне — такое исполнение всегда смотрится очень выигрышно и даже премиально. Корпус черный, выполнен из матового немаркого пластика,
|08.12.2022
|
Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке
В рамках участия в международной отраслевой выставке «Мебель-2022» Hyundai презентовал новые категории и модели бытовой техники, которые не были ранее представлены на российском рынке. Теперь в продуктовом портфеле бренда сушильные шкафы, телевизоры QLED, аэро
|08.11.2022
|
Hyundai замещает LG и Samsung
Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал значительный рост спроса на бытовую технику бренда Hyundai. Продажи бренда в данной категории выросли более чем в 1,5 раза в штуках с января по сентябрь 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и в три раза в деньгах. Об этом CNews с
|13.09.2022
|
Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения
Впечатляющая глубина и реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете насладиться любимыми фильмами в отличном качестве! Линейка телевизоров QLED Hyundai представлена тремя м
|25.07.2022
|
Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт
Проверить, насколько хороша бытовая техника и электроника корейского бренда Hyundai, нам поможет прибывший на тест телевизор Hyundai H-LED65FU7002 с разрешением 4K.Дизайн и качество изображения Hyundai H-LED65FU7002 получил строгий минималистичный дизайн,
|29.03.2022
|
Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни
Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», которые будут удобны и полезны в использовании. Холодильник полностью в
|03.03.2022
|
США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai
товары не подпадают под экспортные ограничения, введенные США в отношении России. Об этом заявило министерство торговли Южной Кореи. Среди таких товаров, например, смартфоны Samsung, автомобили KIAи Hyundai и др. Министерство торговли США также подтвердило, что эти товары являются исключениями из так называемого «правила прямого иностранного продукта». При условии, если они не поставляются
|10.12.2020
|
Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет
. По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей Hyundai. Впервые о возможном переходе Boston Dynamics под крыло автогиганта стало известно за
|23.11.2020
|
Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai
помощником «Алиса». Напомним, что в начале июня 2020 года крупнейший широкопрофильный дистрибьютор Merlion и известный корейский бренд анонсировали старт продаж умных телевизоров на новой платформе. Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с платформой «Яндекс» на российский рынок. Телевизоры Hyundai с мультимедиа-платформой «Яндекс» работают на базе ОС Android и располага
|15.10.2020
|
Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility
Hyundai подводит итоги первого года работы сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Презентация платформы и официальный запуск Hyundai Mobility состоялись ровно год назад – 14 октября 2019 года. Этому предшествовала активная работа над проектом, старто
|06.08.2020
|
«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США
дорожные тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор (Ann Arbor), штат Мичиган, США. На дорогах города уже можно встретить автомобили «Яндекса» без водителей четвертого поколения на базе Hyundai Sonata, представленные в начале июня 2020 г. совместно с Hyundai Mobis, объявила компания в своем блоге на платформе Medium. Университетский городок Энн-Арбор с населением более
|04.06.2020
|
Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса»
Телевизоров с интерфейсом «Яндекса» стало больше Компания Hyundai привезла в Россию линейку смарт-ТВ с программной оболочкой «Яндекса». Это полноценная мультимедиа-платформа, основанная на базе Android (используется открытая версия Android Open Source
|30.08.2019
|
Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis
Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения (системы компьютерного зрения). Разработанный в рамках проекта программный м
|11.07.2019
|
«Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata
«Яндекс» показал первый результат сотрудничества с Hyundai Mobis — прототип беспилотника на базе новой модели Hyundai Sonata 2020 г. Он построен на современной платформе, созданной при активном участии инженеров Mobis. Эта платформа позв
|19.03.2019
|
Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса»
Соглашение «Яндекса» с Hyundai Mobis «Яндекс» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с подразделением южно
|19.09.2018
|
Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России
ым инвестором выступил автопроизводитель Porsche. Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants C
|03.11.2017
|
Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы
В течение нескольких месяцев команда Hyundai совместно с компанией HoloGroup работала над созданием уникального экскурсионного проекта, который позволит посетителям Hyundai Motorstudio взглянуть на пространство галереи с со
|23.03.2017
|
B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации
Компания B&R и компания Hyundai Heavy Industries (HHI) подписали договор о международном партнёрском сотрудничестве для внедрения решений автоматизации от B&R в различных сферах деятельности HHI, включая решения по уп
|29.06.2015
|
Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры
Российское подразделение Konica Minolta Business Solutions совместно с компанией Hyundai AutoEver Rus приступило к реализации масштабного проекта по аутсорсингу печати в рамк
|27.06.2014
|
Седан Hyundai Genesis научился самостоятельно тормозить перед полицейскими камерами
Корейский автопроизводитель Hyundai Motor укомплектовал свой обновленный премиальный седан Genesis технологией реагирован
|03.06.2014
|
Неисправности в автомобилях Hyundai и Kia выявит планшет
Пятый по величине в мире автомобильный конгломерат Hyundai Motor Group сообщил о разработке мобильной системы, позволяющей выявить проблемы в тр
|15.01.2014
|
Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound
Обновленный премиальный седан Hyundai Genesis, показанный на автосалоне в Детройте, получил несколько технологических новшеств, среди которых поддержка компьютеризированных очков Google Glass. Носимый гаджет связывается с и
|06.01.2014
|
Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android
и системами автомобиля. Информация о грядущем анонсе была опубликована еще в конце прошлого месяца. К инициативе Google, под названием Open Automotive Alliance (OAA), присоединились Audi, GM, Honda и Hyundai. В число участников также вошел американский разработчик процессоров Nvidia. В Google считают, что в современном мире большое значение имеет единообразный опыт пользовательского взаимод
|06.11.2013
|
Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев»
Компании «Инталев» и «Шанс-Авто», автодилер Hyundai и Volkswagen в России, подвели итоги автоматизации управленческого учета в рамках совместного проекта по автоматизации бюджетирования. Компания «Шанс-Авто» обратилась к экспертам «Интал
|25.10.2013
|
Hyundai и Kia первыми установят инфотеймент на базе Android
Компании Hyundai и Kia, входящие в концерн Hyundai Motor Group, первыми среди автопроизводителе
Hyundai Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Свердлов Денис 201 12
|Василевский Андрей 20 7
|Михеев Дмитрий 40 3
|Никулин Иван 4 3
|Авдолян Альберт 32 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 21 3
|Кравченко Александр 18 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Бычков Николай 11 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Решетников Андрей 6 3
|Юсупов Аркадий 4 3
|Суровцев Владимир 18 3
|Бирюков Артем 10 3
|Гребеник Геннадий 68 3
|Вавра Владимир 23 3
|Раскина Ирина 24 3
|Слученков Антон 18 3
|Пугачева Ольга 7 3
|Простоквашин Игорь 35 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Наймарк Александр 7 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Букин Кирилл 4 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Скворцов Кирилл 10 3
|Бородин Владислав 18 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Галкин Николай 140 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Лаптев Максим 20 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.