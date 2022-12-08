Индексная книга CNews*
Hyundai Motor Company
Публикаций - 342, упоминаний - 356
Hyundai Motor Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 185 12
|Медведев Дмитрий 1632 12
|Василевский Андрей 20 7
|Авдолян Альберт 29 3
|Чурсин Игорь 20 2
|Свириденко Андрей 96 2
|Лаптев Максим 6 2
|Прянишников Николай 288 2
|Кузьмицкий Ярослав 6 2
|Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
|Арустамян Вадим 2 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Мишустин Михаил 491 2
|Mooring David - Муринг Дэвид 6 2
|Албычев Александр 104 2
|Барыкин Сергей 9 1
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
|Парахин Виктор 8 1
|Путин Владимир 2752 1
|Багро Евгений 1 1
|Euisun Chung - Исон Чонг 1 1
|Edsinger Aaron - Эдсингер Аарон 2 1
|Мельников Руслан 16 1
|Шариков Сергей 49 1
|Рейман Леонид 1032 1
|Буленков Дмитрий 29 1
|Швецов Вадим 4 1
|Андреева Валерия 3 1
|Дудь Юрий 2 1
|Пономарев Виталий 3 1
|Пчельников Олег 6 1
|Ликсутов Максим 48 1
|Варов Константин 24 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Катков Алексей 38 1
|Аксельрод Илья 16 1
|Гусев Дмитрий 59 1
|Морозов Александр 22 1
|Калицев Алексей 1 1
|Щеголев Игорь 691 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223790, в очереди разбора - 873478.
Создано именных указателей - 113604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223790, в очереди разбора - 873478.
Создано именных указателей - 113604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.