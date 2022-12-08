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Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company


08.12.2022 Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке
08.11.2022 Hyundai замещает LG и Samsung
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни
03.03.2022 США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai
10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет
23.11.2020 Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса»
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis
11.07.2019 «Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса»
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России
03.11.2017 Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы
23.03.2017 B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации
29.06.2015 Hyundai AutoEver Rus доверила Konica Minolta оптимизацию своей печатной инфраструктуры
27.06.2014 Седан Hyundai Genesis научился самостоятельно тормозить перед полицейскими камерами
03.06.2014 Неисправности в автомобилях Hyundai и Kia выявит планшет
15.01.2014 Люксовый седан Hyundai получил поддержку Google Glass и SoundHound
06.01.2014 Google захватывает авторынок: Audi, GM, Honda и Hyundai переходят на Android
06.11.2013 Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев»
25.10.2013 Hyundai и Kia первыми установят инфотеймент на базе Android
12.08.2013 Для владельцев Hyundai в Казахстане создали мобильное приложение
25.07.2013 Покупателям Hyundai Equus теперь доступна спутниковая система безопасности TS Premium
13.06.2013 Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов
11.03.2013 «МегаФон» обеспечит услугами связи электротехнический завод Hyundai Heavy Industries в Приморье
11.02.2013 Платежное приложение Visa QIWI Wallet появилось в планшетах Hyundai
04.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему бюджетирования для автодилера Hyundai и Volkswagen в России
09.01.2013 В России появились планшеты Hyundai
14.08.2012 «Инталев» разработал и автоматизировал систему KPI для автодилера Hyundai и Volkswagen в России
25.05.2012 «ПриватБанк» начал продажу билетов на скоростные поезда Hyundai через «Приват24»
29.06.2011 Россияне встроили GPS в Hyundai
01.04.2011 Hyundai разработала систему навигации с опцией расчета «зеленого» маршрута
01.02.2011 Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC
18.02.2009 «ВестКолл» обеспечил связью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
01.09.2008 Скандал: власти конфискуют телевизоры и плееры
12.12.2007 Дилер коммерческой техники Hyundai в России внедрит AVARDA
28.05.2007 Дилер Hyundai, Mitsubishi и Nissan выбрал решение «1С-Рарус»

Публикаций - 342, упоминаний - 356

Hyundai Motor Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9770 63
SK hynix - Hyundai Electronic Industrial 85 59
LG Electronics 3544 35
Yandex - Яндекс 5758 26
Apple Inc 11258 23
Infineon Technologies 392 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 21
Google LLC 10995 21
Intel Corporation 11695 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6306 16
Toshiba Corporation 2890 15
Microsoft Corporation 23580 15
Siemens AG - Siemens Group 2547 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9583 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5598 14
Sony 6486 14
Micron Technology - Crucial - Ballistix 333 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 831 12
РТИ Микрон - Micron 1251 11
IT Vision 23 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 11
МКД 33 11
IT Vison 15 11
4A Games 746 11
Xiaomi 1323 11
Корус Консалтинг ГК 1077 11
BBK Electronics Corp 282 10
Rambus 243 10
Philips 2054 10
IBM - International Business Machines Corp 9215 10
Ростелеком - Связьинвест 1704 10
Nvidia Corp 3225 10
Lenovo Motorola 3505 9
TI - Texas Instruments Incorporated 815 9
DEXP 38 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 156 7
Oracle Corporation 6334 7
KIA Motors 100 56
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 34
Ford 399 32
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 30
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 30
BMW Group 413 29
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 28
Volkswagen Audi Group 196 25
Renault Groupe 146 22
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 22
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 21
Honda Motor Company 230 21
GM - General Motors 448 20
Volvo Cars 250 18
Mazda Motor Corporation 54 17
Skoda - Škoda Auto 41 15
Jaguar Land Rover 91 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5890 12
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 31 12
Метиз завод 20 11
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 226 11
UPS 181 11
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 10
Jaguar Cars 123 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 10
Tesla Motors 342 9
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 9
Hyndai 14 9
Daewoo 102 8
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 112 8
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 8
Porsche - Порше Руссланд 96 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 7
Hyundai Mobis 10 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 64 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 441 7
НСПК - Национальная система платежных карт 619 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10462 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18203 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 202 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3743 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 6
Правительство Москвы 2007 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9235 6
Судебная власть - Judicial power 2111 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2421 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 2
Президент Российской Федерации 3744 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 221 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 405 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1674 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
ФРИИ Акселератор 36 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 1
Федеральное казначейство России 1558 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
Управление делами президента Российской Федерации 102 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 45 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 74 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 18 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
4CIO 713 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 8
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 6
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 191 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
Linux Foundation 174 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 30 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 1
Церковь Вечности 11 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79609 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21538 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39521 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53875 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25277 40
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 38
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11886 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22119 33
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5458 31
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 794 30
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15141 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19316 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26177 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11559 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16130 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6422 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9469 23
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6124 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11346 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17641 19
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 18
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8712 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12655 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11465 18
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2964 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5230 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3566 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10285 17
DDR - Double data rate 2550 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6706 16
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2210 15
Microsoft Windows 2000 12715 39
Google Android 12652 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6655 20
Apple iOS 6865 15
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4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 11
Google YouTube - Видеохостинг 2444 11
Apple CarPlay 37 10
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 410 10
Arrival Bus - электробус 17 10
Apple iPad 3748 10
Google Android TV 227 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 9
Google Play - Google Store - Android Market 2964 9
Яндекс.Авто 39 8
Linux OS 8332 7
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 38 7
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Apple Siri - Голосовой помощник 361 7
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Google Maps - Карты Google 777 6
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Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 6
Яндекс.Эфир 18 6
Apple iPhone 6 6201 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 5
Age of Kings 3450 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6588 5
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 339 5
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 19 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 670 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 314 4
TmaxSoft Tibero 42 4
Nissan Leaf - электромобиль 48 4
Oracle СУБД 591 4
Свердлов Денис 185 12
Медведев Дмитрий 1632 12
Василевский Андрей 20 7
Авдолян Альберт 29 3
Чурсин Игорь 20 2
Свириденко Андрей 96 2
Лаптев Максим 6 2
Прянишников Николай 288 2
Кузьмицкий Ярослав 6 2
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Арустамян Вадим 2 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Мишустин Михаил 491 2
Mooring David - Муринг Дэвид 6 2
Албычев Александр 104 2
Барыкин Сергей 9 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Парахин Виктор 8 1
Путин Владимир 2752 1
Багро Евгений 1 1
Euisun Chung - Исон Чонг 1 1
Edsinger Aaron - Эдсингер Аарон 2 1
Мельников Руслан 16 1
Шариков Сергей 49 1
Рейман Леонид 1032 1
Буленков Дмитрий 29 1
Швецов Вадим 4 1
Андреева Валерия 3 1
Дудь Юрий 2 1
Пономарев Виталий 3 1
Пчельников Олег 6 1
Ликсутов Максим 48 1
Варов Константин 24 1
Карпинский Алексей 37 1
Катков Алексей 38 1
Аксельрод Илья 16 1
Гусев Дмитрий 59 1
Морозов Александр 22 1
Калицев Алексей 1 1
Щеголев Игорь 691 1
Россия - РФ - Российская федерация 123966 143
Южная Корея - Республика 6306 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50339 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39618 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15205 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15201 38
Европа 21358 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 35
Германия - Федеративная Республика 12084 31
Япония 12958 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 28
Израиль 2615 12
Франция - Французская Республика 7095 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6340 11
Китай - Тайвань 3770 11
Америка Северная 3025 10
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13230 9
Азия - Азиатский регион 5001 7
Беларусь - Белоруссия 4342 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2524 7
Украина 7306 7
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Великобритания - Лондон 2372 6
Великобритания - Банбери 6 6
Финляндия - Финляндская Республика 3480 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2568 5
Индия - Республика 5096 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2036 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2243 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15218 94
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42365 33
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