Васильев Алексей


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России 1
Рынок BPM 2022 1
03.06.2025 IT Nox начинает оказывать услугу ИБ-аутсорсинга 1
27.02.2025 Comindware и d-sfera объявили о стратегическом партнерстве 1
06.05.2024 D-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
16.03.2023 «Бланк» внедрил систему распознавания документов Smart Engines в сервис по работе с самозанятыми 1
22.11.2022 Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М» – о перспективных подходах цифровизации компании на основе Low-Code и BPMS платформ 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 1
12.04.2021 Бывшие топ-менеджеры Модульбанка запустили новый банк для бизнеса 1
14.09.2020 В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo 1
06.08.2013 25 сентября в Москве начнет работу конференция «Корпоративное бюджетирование» 1
11.10.2012 Назначены исполняющие обязанности руководителей подведомственных Россвязи организаций 1
15.11.2010 «ЭнергоФихтнер» внедрил Microsoft Dynamics NAV с помощью «Корус Консалтинг» 1
21.08.2008 Сеть шинных центров Tyre Plus перешла на «1С:Предприятие 8» 1
22.03.2006 Россия: не оплатил мобильник - садись в тюрьму 1

Comindware - Колловэар 178 4
Ланит - Норбит - Norbit 406 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
8983 2
Naumen - Наумен 684 2
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
НИССА Центрум - НИССА Инжиниринг - NISSA Engineering 4 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
IT Nox - ITnox - НОКС 1 1
HP Inc. 5761 1
Корус Консалтинг ГК 1334 1
Microsoft Corporation 25236 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Directum - Директум 1164 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
1С-Рарус 935 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
ТрансФин-М 10 5
Альфа-Банк 1868 4
Фора Банк 74 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 15 3
ОТЭКО ГК 27 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 3
ВкусВилл - Избёнка 185 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 3
Hyundai Motor Company 419 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 52 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
Кофемания 70 2
Газпром ПАО 1416 2
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Мостотрест ГУП 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 3 1
Миэль ГК 38 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Fichtner GmbH - ЭнергоФихтнер 1 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
Интегра - Интегра Менеджмент 4 1
Белгазстрой - Полоцкгазстрой 1 1
Трубодеталь 2 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Администрация городского округа Самара 22 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 20 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 999 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
Terrasoft Creatio 98 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Кравченко Александр 17 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Гребеник Геннадий 50 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Простоквашин Игорь 30 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
Лукьянов Алексей 3 3
Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Никулин Иван 4 3
Степанов Сергей 25 3
Михеев Дмитрий 40 3
Тульчинский Станислав 85 2
Галкин Николай 121 2
Урусов Алексей 4 1
Артемьев Александр 2 1
Истомин Константин 58 1
Григорьева Наталья 4 1
Демидов Павел 4 1
Салатов Дмитрий 3 1
Свистунов Павел 2 1
Ибрагимов Нур 1 1
Алешин Николай 2 1
Чернышев Артем 1 1
Галкин Денис 1 1
Кочетков Олег 1 1
Фролов Владислав 2 1
Захаров Антон 4 1
Орлова Наталия 2 1
Скляренко Евгений 1 1
Сабирянов Роберт 2 1
Капустин Константин 1 1
Окулов Денис 1 1
Вороньжев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Германия - Штутгарт 69 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Европа 24634 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 304 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Нидерланды 3631 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
Казахстан - Республика 5792 1
Канада 4985 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

