Простоквашин Игорь
Простоквашин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребеник Геннадий 38 6
|Слученков Антон 14 6
|Наймарк Александр 7 4
|Бурякова Анастасия 6 4
|Тульчинский Станислав 57 4
|Кравченко Александр 16 3
|Никулин Иван 4 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Степанов Сергей 24 3
|Букин Кирилл 3 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Раскина Ирина 24 3
|Галкин Николай 104 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Сахаров Александр 73 2
|Трефилов Алексей 45 1
|Холинов Андрей 18 1
|Ржавин Георгий 5 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Кудинов Алексей 6 1
|Драчев Никита 10 1
|Тимонич Андрей 2 1
|Черняев Александр 4 1
|Петрова Ольга 8 1
|Гуляев Максим 1 1
|Зонов Валентин 4 1
|Шпак Виталий 26 1
|Романов Евгений 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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