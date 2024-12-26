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Простоквашин Игорь



26.12.2024 Comindware: 75% российских компаний не могут преодолеть барьеры цифровой трансформации 1
25.12.2024 Российский бизнес ускоряет цифровую трансформацию: 87,5% компаний планируют масштабную автоматизацию 1
10.06.2024 Исследование Comindware: в России цена — ключевой фактор при выборе поставщика решений для цифровизации бизнеса 1
06.06.2024 Исследование: лишь 7,9% российских компаний используют ИИ для обработки данных 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
26.04.2024 Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.12.2023 Исследование Comindware и PEX: цифровую трансформацию бизнеса тормозят инвесторы и бюрократы 1
19.12.2023 Новое исследование показало, что бизнес ждет взрывной рост применения ИИ 1
30.11.2023 Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
03.08.2023 Comindware меняет рынок недвижимости с помощью цифровых двойников 1
15.06.2023 Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса 1
26.11.2019 Александр Черняев, «С 7 Инвест» -

Как BPMS заменила работу 12 человек в авиакомпании

 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Простоквашин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 154 16
Ланит - Норбит - Norbit 368 4
Naumen - Наумен 625 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
Diasoft - Диасофт 870 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
ХИ-квадрат 6 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
8213 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Oracle Corporation 6688 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Фора Банк 55 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
Hyundai Motor Company 383 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 3
Альфа-Банк 1769 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
ОТЭКО ГК 21 3
Свеза - Sveza 29 3
Мосинжпроект 14 3
ТрансФин-М 10 3
Кофемания 51 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
Почта России ПАО 2112 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Uber 330 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
ВТБ Факторинг 25 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Благосостояние НПФ 51 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 10
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 6
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 760 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 8
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
ELMA BPM 34 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Rakuten Viber 627 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 33 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Pega Platform 7 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Гребеник Геннадий 38 6
Слученков Антон 14 6
Наймарк Александр 7 4
Бурякова Анастасия 6 4
Тульчинский Станислав 57 4
Кравченко Александр 16 3
Никулин Иван 4 3
Лукьянов Алексей 3 3
Степанов Сергей 24 3
Букин Кирилл 3 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Михеев Дмитрий 40 3
Раскина Ирина 24 3
Галкин Николай 104 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Лукьяненко Роман 5 3
Сахаров Александр 73 2
Трефилов Алексей 45 1
Холинов Андрей 18 1
Ржавин Георгий 5 1
Вагнер Юлия 12 1
Кудинов Алексей 6 1
Драчев Никита 10 1
Тимонич Андрей 2 1
Черняев Александр 4 1
Петрова Ольга 8 1
Гуляев Максим 1 1
Зонов Валентин 4 1
Шпак Виталий 26 1
Романов Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 15
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Канада 4881 1
Япония 13282 1
Европа Западная 1481 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 83 1
Беларусь - Могилев 44 1
Израиль 2730 1
Беларусь - Минск 631 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner - Гартнер 3556 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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