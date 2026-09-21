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Барков Алексей

СОБЫТИЯ


21.09.2026 ProcessTech 2026: как прошел крупнейший форум по процессной аналитике в России 1
25.10.2023 В жилых комплексах Ростова-на-Дону «прописался» быстрый мобильный интернет 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
28.09.2023 «Мегафон» защитит данные ЮФУ 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
05.04.2017 «Мегафон» предоставил услуги связи «Сигме» 1
16.02.2017 «Дверивелл» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона» 1
02.02.2017 «Мегафон» переключит Ростов-на-Дону на LTE-Advanced к Чемпионату мира по футболу 1
30.01.2017 «Мегафон» разместил «якорного» резидента в южном ЦОДе 1
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 1
01.12.2016 «Мегафон» запустил 4G-интернет еще в 10 населённых пунктах Ростовской области 1
13.10.2016 «Мегафон» запустил собственный ЦОД в Ростове-на-Дону 1
05.10.2016 «Мегафон» стал мобильным партнером форума «Дни PR на юге России 2016» 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
09.06.2016 «Мегафон» расширяет розничную сеть в посёлках Ростовской области 1
31.03.2016 «МегаФон» открыл второй фирменный салон связи в Зернограде 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
17.02.2016 «МегаФон» связал подразделения Росреестра в Ростовской области 1
09.02.2016 «МегаФон» удвоил скорость мобильного интернета в Ростовской области 1
20.01.2016 «МегаФон» развивает сервис в малых населённых пунктах Ростовской области 1
24.12.2015 «МегаФон» устраняет цифровое неравенство в Ростовской области 1
03.12.2015 «МегаФон» открыл новый фирменный салон обслуживания в городе Шахты Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
14.10.2015 «МегаФон» поддержит мониторинг газового оборудования в Таганроге 1
26.08.2015 «Мегафон» обеспечил интернетом «Южный IT-парк» 1
13.08.2015 «МегаФон» улучшил связь в 30 населённых пунктах Ростовской области 1
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
01.04.2015 «МегаФон» настроил интернет 4G+ на максимальную скорость в Ростове-на-Дону 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 1
23.09.2014 «МегаФон» подключил 2-миллионного абонента в Ростовской области 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
05.08.2014 «МегаФон» замкнул кольцо ВОЛС в Ростовской области 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Барков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10902 34
Шахты 0 6
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 5
Ланит - Норбит - Norbit 433 3
Comindware - Колловэар 207 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 3
Naumen - Наумен 761 2
РусГидро ИТ сервис 43 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 1
Softline - Софтлайн 3787 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
ФОРС - Центр разработки 708 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Фора Банк 86 3
РМГ - Русская Медиагруппа 20 3
ТрансФин-М 10 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 3
ОТЭКО ГК 29 3
Biocodex - Биокодекс 12 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Альфа-Банк 1988 3
Hyundai Motor Company 439 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
ВкусВилл - Избёнка 218 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 92 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
Кофемания 85 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Администрация Таганрога 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9659 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10314 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9837 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1770 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4053 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5015 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5425 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6576 3
Мобильная связь - голосовые услуги 323 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5338 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 840 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5714 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 3
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1439 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4910 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6100 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11612 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 461 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13057 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6362 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 102 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Лопаткин Герман 104 4
Васильев Алексей 23 3
Кравченко Александр 18 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Гребеник Геннадий 68 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Простоквашин Игорь 35 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
Лукьянов Алексей 3 3
Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Михеев Дмитрий 40 3
Никулин Иван 4 3
Тульчинский Станислав 94 2
Галкин Николай 141 2
Дюжиков Сергей 1 1
Махно Павел 2 1
Вексельберг Виктор 155 1
Голубев Василий 40 1
Соколов Максим 27 1
Романов Евгений 9 1
Боровиков Сергей 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1807 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2552 17
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 182 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 73 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 70 9
Россия - РФ - Российская федерация 167809 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 102 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 113 9
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 8
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 756 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 38 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 25 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 35 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 15 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 12 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 18 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 31 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 8 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 12 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 13 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Тарасовский район 5 2
Россия - Алексеевка 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 12 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 11 1
Земля - планета Солнечной системы 10897 1
Азия - Азиатский регион 5947 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 924 1
Россия - ПФО - Самарская область 1604 1
Украина 7947 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 974 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 512 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 262 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2853 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1866 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 2
Quality of Life - Качество жизни 37 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2350 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6139 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3221 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 984 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1510 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2734 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6728 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1926 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2573 1
Образование в России 2949 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1685 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 86 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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