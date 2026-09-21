Индексная книга (каталог) CNews*
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Барков Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 38
Барков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6362 1
|InfoTeCS - ViPNet Coordinator 102 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
|МегаФон 3G-сеть 23 1
|Лопаткин Герман 104 4
|Васильев Алексей 23 3
|Кравченко Александр 18 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Гребеник Геннадий 68 3
|Раскина Ирина 24 3
|Слученков Антон 18 3
|Простоквашин Игорь 35 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Наймарк Александр 7 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Букин Кирилл 4 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Никулин Иван 4 3
|Тульчинский Станислав 94 2
|Галкин Николай 141 2
|Дюжиков Сергей 1 1
|Махно Павел 2 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Голубев Василий 40 1
|Соколов Максим 27 1
|Романов Евгений 9 1
|Боровиков Сергей 34 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.