Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188738
ИКТ 14608
Организации 11314
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81682
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

InfoTeCS ViPNet Coordinator

InfoTeCS - ViPNet Coordinator

Промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG  предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии ViPNet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессами. ViPNet Coordinator IG может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти РФ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.07.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coor
10.04.2025 Новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирована в ФСБ России

пания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России на новое исполнение шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 4 – модель ViPNet Coordinator HW50. Об этом CNews сообщили предс
07.04.2025 Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2

фиката ФСТЭК России новой версии криптографического шлюза – межсетевого экрана следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат соответс
24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника»

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе

04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России

кс» объявила о получении сертификата ФСБ России на межсетевой экран следующего поколения с ГОСТ VPN ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСБ России №СФ/124-4972 от 30 августа 2024 г. удостоверяе
29.08.2024 «ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10

Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator

06.08.2024 Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5

ания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соотве
30.07.2024 «Инфосистемы Джет» провела независимое тестирование NGFW компании «Инфотекс»

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW версии 5.3 прошел независимое тестирование системного интегратора «Инфо
08.06.2023 В реестре российского ПО появился новый класс средств защиты систем промышленной автоматизации

dded Solutions – безопасность промышленных и встраиваемых решений) и промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG 4 компании «ИнфоТеКС» первыми включены в новый класс Единого реестра ро
22.12.2022 «Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5

«Инфотекс» объявила о выпуске нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5. ViPNet Coordinator HW 5 — криптографический шлюз безопасности
05.07.2022 ViPNet Coordinator VA получил сертификат ФСТЭК России

Шлюз безопасности в виртуальном исполнении ViPNet Coordinator VA успешно прошел сертификацию ФСТЭК России по требованиям к межсетевым эк
04.07.2022 Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG сертифицирован ФСБ

«Инфотекс» объявила о получении нового сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса Vipnet Coordinator IG 4 о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС3. Сертификат СФ/124-4247

31.01.2022 Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet

фоТеКС» и «ИТ-Экспертиза» подтвердили корректную совместную работу программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client 4 c комплексом информационной бе
10.01.2022 ViPNet Coordinator HW 4 в реестре российской радиоэлектронной продукции

ции (Минпромторга России), которое подтверждает производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 на территории России. На основании заключения от 06.12.2021 №107028/1
09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4

нии контроля изменений в рамках действующих сертификатов ФСБ России новой версии шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4.3.0. Ключевой особенностью ViPNet Coordinator KB 4.3.0 стала п
04.10.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA

получила сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС1 для шлюза безопасности Vipnet Coordinator VA. Сертификат СФ/124-4138 от 23 сентября 2021 г. подтверждает, что Vip
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России №4379 на промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4, который подтверждает его соответствие: требованиям к межсетевым экра
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения

я российского происхождения (ТОРП) программно-аппаратным комплексам (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 и ViPNet Coordinator IG 4. Шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW 4 обеспечивает построение ви
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда»

опасная информационная среда». Две разработки компании «ИнфоТеКС»: индустриальный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG и защищенный корпоративный мессенджер ViPNet Connect, — стали победител
20.07.2020 «Инфотекс» завершила полный цикл сертификации ViPNet Coordinator KB 4

«Инфотекс» сообщает о завершении сертификации ФСБ России нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator KB 4. К ранее полученным сертификатам по требованиям к средствам криптогра
15.01.2020 Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK

я объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) – программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator IG (производства «Инфотекс») и программно-аппаратного комплекса (ПАК) DATA
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»

ации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNe
18.02.2015 МФЦ Республики Карелия выбрал продукты ViPNet для построения единой системы защиты информации

программные комплексы ViPNet Administrator и ViPNet Client, а также программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000. МФЦ Республики Карелия учрежден в 2012 г. Государственным комитето
02.08.2010 Huawei Symantec Technologies и «Инфотекс» получили сертификат ФСБ на совместную разработку для защиты данных

ФСБ № СФ/124-1459 от 9 мая 2010 г. на совместную разработку – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator HW-VPNM, который удостоверяет его соответствие требованиям ФСБ России к СК

Публикаций - 76, упоминаний - 204

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 61
Ростелеком 10367 6
Код Безопасности 708 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2537 5
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 4
Microsoft Corporation 25288 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1523 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 401 4
Samsung Electronics 10654 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 3
Apple Inc 12673 3
Softline - Софтлайн 3304 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 2
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 41 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 37 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 2
Broadcom - VMware 2506 2
МегаФон 9988 2
Huawei 4240 2
Veeam Software 328 2
9054 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 340 2
Citrix Systems 841 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 2
Cloud4Y 301 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 57 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 2
AMT Group - АМТ-Груп 350 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Элефус - Elephus 5 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
Visa International 1976 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Верный - торговая сеть 310 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 6
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 754 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2186 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 33
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 26
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3968 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 24
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8770 21
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 21
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 293 20
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4357 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 12
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 767 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 902 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 6
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 128 6
Стандартизация - Standardization 2243 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 336 54
InfoTeCS - ViPNet Client 97 18
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 10
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 58 9
InfoTeCS - ViPNet Administrator 14 9
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 8
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 16 6
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 6
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 6
Google Android 14751 6
Microsoft Windows 16387 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
Linux OS 10964 5
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 5
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 4
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 4
Apple iOS 8287 4
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 134 4
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 20 3
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 3
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 3
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 3
SharxDC - SharxBase 18 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 2
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 2
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 2
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 4 2
InfoTeCS - ViPNet Office 3 2
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 77 2
Ideco NGFW 31 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 2
Apple iPad 3943 2
Чапчаев Андрей 55 12
Гусев Дмитрий 76 9
Смирнов Николай 33 5
Галайко Ярослав 6 2
Джаганян Александр 6 2
Стрельцов Алексей 1 1
Богданов Алексей 7 1
Домуховский Николай 5 1
Подобайло Николай 16 1
Зеленский Владимир 27 1
Торгашин Юрий 5 1
Петренко Сергей 27 1
Эскин Сергей 38 1
Королев Иван 2 1
Сорокина Марина 3 1
Полянский Денис 14 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Рулевский Виктор 7 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Рудычева Наталья 95 1
Барков Алексей 37 1
Старостин Алексей 2 1
Василенков Александр 9 1
Довгаль Алексей 1 1
Шелупанов Александр 4 1
Карплюк Александр 1 1
Самойленко Максим 67 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Дементьев Роман 7 1
Бурмистров Дмитрий 1 1
Вихорев Сергей 15 1
Давидович Андрей 10 1
Савлюк Вячеслав 18 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Кашин Андрей 1 1
Задорожный Дмитрий 2 1
Семченко Павел 3 1
Вамбольдт Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 4
Европа 24656 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18300 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3233 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1454 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 978 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 908 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Япония 13556 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 1
Россия - СФО - Новосибирск 4680 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Китай - Тайвань 4138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - ПФО - Самарская область 1465 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Узбекистан - Республика 1879 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1242 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1321 1
Россия - СФО - Кемеровская область 999 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1246 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 35
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 88 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Образование в России 2560 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Киберучения 118 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
Экономический эффект 1217 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Gartner - Гартнер 3615 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 63 2
МЭИ - Московский энергетический институт 159 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 30 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 18 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 21 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 1
Рубин НИИ 9 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 263 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще