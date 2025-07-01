Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoTeCS ViPNet Coordinator
Промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии ViPNet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессами. ViPNet Coordinator IG может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти РФ.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|01.07.2025
|
«ИнфоТеКС» получила сертификат соответствия на новое поколение индустриальных шлюзов безопасности
Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на ViPNet Coordinator IG 5. Сертификат №4944 от 17 июня 2025 г. удостоверяет, что ViPNet Coor
|10.04.2025
|
Новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирована в ФСБ России
пания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России на новое исполнение шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW 4 – модель ViPNet Coordinator HW50. Об этом CNews сообщили предс
|07.04.2025
|
Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2
фиката ФСТЭК России новой версии криптографического шлюза – межсетевого экрана следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат соответс
|24.03.2025
|
Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника»
Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе
|04.09.2024
|
ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России
кс» объявила о получении сертификата ФСБ России на межсетевой экран следующего поколения с ГОСТ VPN ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСБ России №СФ/124-4972 от 30 августа 2024 г. удостоверяе
|29.08.2024
|
«ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10
Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator
|06.08.2024
|
Компания «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК России на ViPNet Coordinator HW 5
ания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСТЭК России на шлюз безопасности нового поколения ViPNet Coordinator HW 5. Сертификат ФСТЭК России №4831 от 25 июля 2024 г. подтверждает соотве
|30.07.2024
|
«Инфосистемы Джет» провела независимое тестирование NGFW компании «Инфотекс»
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW версии 5.3 прошел независимое тестирование системного интегратора «Инфо
|08.06.2023
|
В реестре российского ПО появился новый класс средств защиты систем промышленной автоматизации
dded Solutions – безопасность промышленных и встраиваемых решений) и промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG 4 компании «ИнфоТеКС» первыми включены в новый класс Единого реестра ро
|22.12.2022
|
«Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5
«Инфотекс» объявила о выпуске нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5. ViPNet Coordinator HW 5 — криптографический шлюз безопасности
|05.07.2022
|
ViPNet Coordinator VA получил сертификат ФСТЭК России
Шлюз безопасности в виртуальном исполнении ViPNet Coordinator VA успешно прошел сертификацию ФСТЭК России по требованиям к межсетевым эк
|04.07.2022
|
Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG сертифицирован ФСБ
«Инфотекс» объявила о получении нового сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса Vipnet Coordinator IG 4 о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС3. Сертификат СФ/124-4247
|31.01.2022
|
Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet
фоТеКС» и «ИТ-Экспертиза» подтвердили корректную совместную работу программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client 4 c комплексом информационной бе
|10.01.2022
|
ViPNet Coordinator HW 4 в реестре российской радиоэлектронной продукции
ции (Минпромторга России), которое подтверждает производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 на территории России. На основании заключения от 06.12.2021 №107028/1
|09.12.2021
|
«ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4
нии контроля изменений в рамках действующих сертификатов ФСБ России новой версии шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4.3.0. Ключевой особенностью ViPNet Coordinator KB 4.3.0 стала п
|04.10.2021
|
«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA
получила сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС1 для шлюза безопасности Vipnet Coordinator VA. Сертификат СФ/124-4138 от 23 сентября 2021 г. подтверждает, что Vip
|19.04.2021
|
«Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам
«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России №4379 на промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4, который подтверждает его соответствие: требованиям к межсетевым экра
|07.10.2020
|
Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения
я российского происхождения (ТОРП) программно-аппаратным комплексам (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 и ViPNet Coordinator IG 4. Шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW 4 обеспечивает построение ви
|23.07.2020
|
ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда»
опасная информационная среда». Две разработки компании «ИнфоТеКС»: индустриальный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG и защищенный корпоративный мессенджер ViPNet Connect, — стали победител
|20.07.2020
|
«Инфотекс» завершила полный цикл сертификации ViPNet Coordinator KB 4
«Инфотекс» сообщает о завершении сертификации ФСБ России нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator KB 4. К ранее полученным сертификатам по требованиям к средствам криптогра
|15.01.2020
|
Подтверждена совместимость ViPNet Coordinator IG и DATAPK
я объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) – программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator IG (производства «Инфотекс») и программно-аппаратного комплекса (ПАК) DATA
|25.08.2016
|
Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»
ации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNe
|18.02.2015
|
МФЦ Республики Карелия выбрал продукты ViPNet для построения единой системы защиты информации
программные комплексы ViPNet Administrator и ViPNet Client, а также программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000. МФЦ Республики Карелия учрежден в 2012 г. Государственным комитето
|02.08.2010
|
Huawei Symantec Technologies и «Инфотекс» получили сертификат ФСБ на совместную разработку для защиты данных
ФСБ № СФ/124-1459 от 9 мая 2010 г. на совместную разработку – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator HW-VPNM, который удостоверяет его соответствие требованиям ФСБ России к СК
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 12
|Гусев Дмитрий 76 9
|Смирнов Николай 33 5
|Галайко Ярослав 6 2
|Джаганян Александр 6 2
|Стрельцов Алексей 1 1
|Богданов Алексей 7 1
|Домуховский Николай 5 1
|Подобайло Николай 16 1
|Зеленский Владимир 27 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Петренко Сергей 27 1
|Эскин Сергей 38 1
|Королев Иван 2 1
|Сорокина Марина 3 1
|Полянский Денис 14 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Рулевский Виктор 7 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Барков Алексей 37 1
|Старостин Алексей 2 1
|Василенков Александр 9 1
|Довгаль Алексей 1 1
|Шелупанов Александр 4 1
|Карплюк Александр 1 1
|Самойленко Максим 67 1
|Лебедев Дмитрий 26 1
|Дементьев Роман 7 1
|Бурмистров Дмитрий 1 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Давидович Андрей 10 1
|Савлюк Вячеслав 18 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Кашин Андрей 1 1
|Задорожный Дмитрий 2 1
|Семченко Павел 3 1
|Вамбольдт Валерий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.