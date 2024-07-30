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«Инфосистемы Джет» провела независимое тестирование NGFW компании «Инфотекс»

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW версии 5.3 прошел независимое тестирование системного интегратора «Инфосистемы Джет».

В 2023 г. «Инфосистемы Джет» развернули собственную лабораторию с целью дать наиболее полное представление о доступных в России решениях класса NGFW.

Функциональное и нагрузочное тестирование популярных российских решений NGFW проводилось по собственной методике «Инфосистемы Джет» в формате vendor-agnostic. Эксперты смоделировали условия, максимально приближенные к реальным, на EMIX-трафике (Enterprise Mix), созданном на основе профиля реального трафика в корпоративной сети «Инфосистемы Джет». Тестирование проводилось в режиме, который чаще всего использует заказчик – включены все модули защиты, журналирование.

Независимое тестирование интегратора подтвердило заявленные характеристики и производительность ViPNet Coordinator HW 5.3. Подтверждено, что максимально допустимая нагрузка не повлияла на стабильность работы продукта.

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