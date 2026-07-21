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Нагрузочное тестирование Load testing
- Test Management System - Системы управления тестированием
- HighLoad - Highly loaded systems and projects
Высоконагруженные системы и проекты
"Нагрузочное тестирование заказной разработки: качество, прогноз, цена ошибки" Марат Невмянов, Заместитель директора отделения нагрузочного тестирования. IBS / Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.07.2026
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IBS провела для «Ленты» нагрузочное тестирование ITSM-системы
ор информации и статистики. С учетом собранных данных был разработан профиль нагрузки, подготовлены нагрузочные сценарии, а также развернуты генераторы нагрузки. Нагрузочное тестирование провод
|11.12.2025
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«Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис» на российской СУБД Digital Q.DataBase
Компания «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис»(Digital Q.Loans), работающего на россий
|25.11.2025
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Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP»
Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» успешно провели комплексные нагрузочные испытания, полностью имитируя работу крупного предприятия на сервере, построенном из отечественных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ
|05.11.2025
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5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов
Миф 1. «Нагрузочное тестирование — это дорогая игрушка для перформанс-инженеров. ROI неочевиден» По д
|27.10.2025
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ПАК «Боцман Клик» на базе серверных решений Yadro успешно прошел нагрузочные испытания
Компания Smart technologies Soft завершила нагрузочные испытания импортозамещающего программно-аппаратного комплекса «Боцман Клик» на ба
|07.10.2025
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АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro
ной разработанной методологии со сценариями работы крупного предприятия в различных часовых поясах. Нагрузочное тестирование выполнялось с помощью инструмента «1С:Тест-Центр» и имитировало проц
|28.08.2025
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Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA
ояния каналов связи в wiSLA доступны различные методы. Одним из таких методов является интервальное нагрузочное тестирование. Об этом CNews сообщили представители Wellink. Интервальный нагрузоч
|03.02.2025
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Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей
ода Global ERP был успешно протестирован с 15 тысячами пользователей Самый большой нагрузочный тест Нагрузочное тестирование 15 тыс. одновременно работающих пользователей было осуществлено на с
|13.11.2024
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SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс»
тыс. отпусков и 260 тыс. командировок. К началу стендовых испытаний в табеле было 136,3 млн записей и 40,6 млн записей в лицевом счете. Кроме этого, в расчетах учитывались дополнительные начисления. Нагрузочные испытания проводились в условиях эмуляции работы профессионального пользователя – выполнения тех же действий, которые в реальных условиях производит кадровик-расчетчик. По результат
|03.04.2024
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IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии»
Группа компаний IBS провела нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производител
|07.02.2024
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«Первый Бит» провел успешное нагрузочное тестирование системы «1С:MDM» для «Гринатома»
Специалисты компании «Первый Бит» офис «Спортивная» провели нагрузочное тестирование для компании «Гринатом» системы «1С:MDM Управление нормативно-справо
|08.12.2023
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Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»
«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также за
|27.11.2023
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«1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»
Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы
|29.03.2023
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«Битрикс24» провел успешное нагрузочное тестирование CRM для предприятий от 20 тыс. сотрудников
Команда «Битрикс24» провела масштабное нагрузочное тестирование on-premise версии CRM в редакции Enterprise. 24-часовой тест был про
|22.03.2023
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Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM»
Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую
|25.06.2018
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«Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник»
«Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» в конфигурации, ориентированной на внедрения в крупных организациях с количеством пользователей более 100 тыс. СЭД «Спутник», разработанная специалистами
|26.04.2017
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«Диджитал Дизайн» провела нагрузочные испытания СДУ «Приоритет»
.Как сообщил исполнительный директор производственной дирекции «Диджитал Дизайн» Сергей Гайдамаков, нагрузочные испытания проводились при эмуляции разного числа пользователей, и полная работосп
|11.04.2017
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МТТ запустила услугу «Нагрузочное тестирование» для компаний сегмента e-commerce
МТТ объявила о запуске новой услуги «Нагрузочное тестирование», предназначенной для компаний сегмента e-commerce (электронная комм
|26.05.2016
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«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г.
«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, модел
|22.05.2015
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«Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г.
«Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г. в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, моделир
|05.09.2013
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«Андэк» провела нагрузочное тестирование системы интернет платежей в Intervale
водействия мошенничеству, рассказали CNews в «Андэк». Специалистам Intervale требовалось определить нагрузочные характеристики решения Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) в различных режимах
|06.05.2013
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Cognitive Technologies завершили нагрузочное тестирование «Е1 Евфрат»
ание новой, вышедшей в апреле этого года, версии системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Нагрузочные тесты имитировали одновременную работу с Е1 100 пользователей с 8-ми часовым рабо
|25.09.2012
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«1С-Битрикс» провела нагрузочное тестирование .NET Forge CMS
Компания «1С-Битрикс» сообщила об успешном завершении нагрузочного тестирования продукта .NET Forge CMS. Подготовку методики тестирования, проведение нагрузочных тестов и анализ данных проводила компания «Галс Софт» на оборудовании хостинг-провайдера Infobox. Тестирование проходило при участии российского отделения Microsoft. .NET Forge CMS
|21.02.2012
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Завершено нагрузочное тестирование веб-сервиса на платформе eDocLib
мках подготовки к запуску сервиса, предоставляющего доступ к eDocLib по модели SaaS, было проведено нагрузочное тестирование платформы, развернутой на мощностях телекоммуникационной компании «И
Нагрузочное тестирование и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 197 10
|Яценко Вадим 104 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Урусов Виктор 157 9
|Истомин Константин 58 7
|Савлюк Вячеслав 22 7
|Глазков Александр 151 6
|Путин Владимир 3454 5
|Суровец Дмитрий 115 5
|Кирьянова Александра 169 5
|Сивцев Илья 174 5
|Ковалев Андрей 43 5
|Тятюшев Максим 215 4
|Джаганян Александр 6 4
|Мылицын Роман 111 4
|Березин Максим 144 4
|Мельникова Алиса 100 4
|Галкин Николай 140 4
|Козырев Алексей 328 4
|Маковский Максим 14 4
|Самойленко Максим 67 4
|Самойленко Дмитрий 17 3
|Богдашов Валерий 31 3
|Лазуков Станислав 52 3
|Пирогова Ирина 31 3
|Виссарионов Илья 8 3
|Геллерман Михаил 77 3
|Чудинов Дмитрий 103 3
|Аникин Дмитрий 68 3
|Quantrell David - Куантрелл Дэвид 5 3
|Давиденко Алексей 16 3
|Анпилов Антон 23 3
|Желтухин Вадим 72 3
|Шустрова Наталья 18 3
|Филипиди Анна 17 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Орловский Виктор 408 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Нестеров Алексей 175 3
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