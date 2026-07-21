IBS провела для «Ленты» нагрузочное тестирование ITSM-системы ор информации и статистики. С учетом собранных данных был разработан профиль нагрузки, подготовлены нагрузочные сценарии, а также развернуты генераторы нагрузки. Нагрузочное тестирование провод

«Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис» на российской СУБД Digital Q.DataBase Компания «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис»(Digital Q.Loans), работающего на россий

Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP» Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» успешно провели комплексные нагрузочные испытания, полностью имитируя работу крупного предприятия на сервере, построенном из отечественных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов Миф 1. «Нагрузочное тестирование — это дорогая игрушка для перформанс-инженеров. ROI неочевиден» По д

ПАК «Боцман Клик» на базе серверных решений Yadro успешно прошел нагрузочные испытания Компания Smart technologies Soft завершила нагрузочные испытания импортозамещающего программно-аппаратного комплекса «Боцман Клик» на ба

АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro ной разработанной методологии со сценариями работы крупного предприятия в различных часовых поясах. Нагрузочное тестирование выполнялось с помощью инструмента «1С:Тест-Центр» и имитировало проц

Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA ояния каналов связи в wiSLA доступны различные методы. Одним из таких методов является интервальное нагрузочное тестирование. Об этом CNews сообщили представители Wellink. Интервальный нагрузоч

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей ода Global ERP был успешно протестирован с 15 тысячами пользователей Самый большой нагрузочный тест Нагрузочное тестирование 15 тыс. одновременно работающих пользователей было осуществлено на с

SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс» тыс. отпусков и 260 тыс. командировок. К началу стендовых испытаний в табеле было 136,3 млн записей и 40,6 млн записей в лицевом счете. Кроме этого, в расчетах учитывались дополнительные начисления. Нагрузочные испытания проводились в условиях эмуляции работы профессионального пользователя – выполнения тех же действий, которые в реальных условиях производит кадровик-расчетчик. По результат

IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии» Группа компаний IBS провела нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производител

«Первый Бит» провел успешное нагрузочное тестирование системы «1С:MDM» для «Гринатома» Специалисты компании «Первый Бит» офис «Спортивная» провели нагрузочное тестирование для компании «Гринатом» системы «1С:MDM Управление нормативно-справо

Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» «Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также за

«1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС» Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы

«Битрикс24» провел успешное нагрузочное тестирование CRM для предприятий от 20 тыс. сотрудников Команда «Битрикс24» провела масштабное нагрузочное тестирование on-premise версии CRM в редакции Enterprise. 24-часовой тест был про

Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM» Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую

«Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» в конфигурации, ориентированной на внедрения в крупных организациях с количеством пользователей более 100 тыс. СЭД «Спутник», разработанная специалистами

«Диджитал Дизайн» провела нагрузочные испытания СДУ «Приоритет» .Как сообщил исполнительный директор производственной дирекции «Диджитал Дизайн» Сергей Гайдамаков, нагрузочные испытания проводились при эмуляции разного числа пользователей, и полная работосп

МТТ запустила услугу «Нагрузочное тестирование» для компаний сегмента e-commerce МТТ объявила о запуске новой услуги «Нагрузочное тестирование», предназначенной для компаний сегмента e-commerce (электронная комм

«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г. «Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, модел

«Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г. «Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г. в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, моделир

«Андэк» провела нагрузочное тестирование системы интернет платежей в Intervale водействия мошенничеству, рассказали CNews в «Андэк». Специалистам Intervale требовалось определить нагрузочные характеристики решения Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) в различных режимах

Cognitive Technologies завершили нагрузочное тестирование «Е1 Евфрат» ание новой, вышедшей в апреле этого года, версии системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Нагрузочные тесты имитировали одновременную работу с Е1 100 пользователей с 8-ми часовым рабо

«1С-Битрикс» провела нагрузочное тестирование .NET Forge CMS Компания «1С-Битрикс» сообщила об успешном завершении нагрузочного тестирования продукта .NET Forge CMS. Подготовку методики тестирования, проведение нагрузочных тестов и анализ данных проводила компания «Галс Софт» на оборудовании хостинг-провайдера Infobox. Тестирование проходило при участии российского отделения Microsoft. .NET Forge CMS