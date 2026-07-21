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Нагрузочное тестирование Load testing

 

"Нагрузочное тестирование заказной разработки: качество, прогноз, цена ошибки" Марат Невмянов, Заместитель директора отделения нагрузочного тестирования. IBS / Данные 2025 года

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21.07.2026 IBS провела для «Ленты» нагрузочное тестирование ITSM-системы

ор информации и статистики. С учетом собранных данных был разработан профиль нагрузки, подготовлены нагрузочные сценарии, а также развернуты генераторы нагрузки. Нагрузочное тестирование провод
11.12.2025 «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис» на российской СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» завершила нагрузочное тестирование решения «Кредитный бэк-офис»(Digital Q.Loans), работающего на россий
25.11.2025 Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP»

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» успешно провели комплексные нагрузочные испытания, полностью имитируя работу крупного предприятия на сервере, построенном из отечественных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ
05.11.2025 5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Миф 1. «Нагрузочное тестирование — это дорогая игрушка для перформанс-инженеров. ROI неочевиден» По д
27.10.2025 ПАК «Боцман Клик» на базе серверных решений Yadro успешно прошел нагрузочные испытания

Компания Smart technologies Soft завершила нагрузочные испытания импортозамещающего программно-аппаратного комплекса «Боцман Клик» на ба
07.10.2025 АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro

ной разработанной методологии со сценариями работы крупного предприятия в различных часовых поясах. Нагрузочное тестирование выполнялось с помощью инструмента «1С:Тест-Центр» и имитировало проц
28.08.2025 Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA

ояния каналов связи в wiSLA доступны различные методы. Одним из таких методов является интервальное нагрузочное тестирование. Об этом CNews сообщили представители Wellink. Интервальный нагрузоч
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

ода Global ERP был успешно протестирован с 15 тысячами пользователей Самый большой нагрузочный тест Нагрузочное тестирование 15 тыс. одновременно работающих пользователей было осуществлено на с
13.11.2024 SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс»

тыс. отпусков и 260 тыс. командировок. К началу стендовых испытаний в табеле было 136,3 млн записей и 40,6 млн записей в лицевом счете. Кроме этого, в расчетах учитывались дополнительные начисления. Нагрузочные испытания проводились в условиях эмуляции работы профессионального пользователя – выполнения тех же действий, которые в реальных условиях производит кадровик-расчетчик. По результат
03.04.2024 IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии»

Группа компаний IBS провела нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производител
07.02.2024 «Первый Бит» провел успешное нагрузочное тестирование системы «1С:MDM» для «Гринатома»

Специалисты компании «Первый Бит» офис «Спортивная» провели нагрузочное тестирование для компании «Гринатом» системы «1С:MDM Управление нормативно-справо
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также за
27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»

Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы
29.03.2023 «Битрикс24» провел успешное нагрузочное тестирование CRM для предприятий от 20 тыс. сотрудников

Команда «Битрикс24» провела масштабное нагрузочное тестирование on-premise версии CRM в редакции Enterprise. 24-часовой тест был про
22.03.2023 Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM»

Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник»

«Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» в конфигурации, ориентированной на внедрения в крупных организациях с количеством пользователей более 100 тыс. СЭД «Спутник», разработанная специалистами

26.04.2017 «Диджитал Дизайн» провела нагрузочные испытания СДУ «Приоритет»

.Как сообщил исполнительный директор производственной дирекции «Диджитал Дизайн» Сергей Гайдамаков, нагрузочные испытания проводились при эмуляции разного числа пользователей, и полная работосп
11.04.2017 МТТ запустила услугу «Нагрузочное тестирование» для компаний сегмента e-commerce

МТТ объявила о запуске новой услуги «Нагрузочное тестирование», предназначенной для компаний сегмента e-commerce (электронная комм
26.05.2016 «Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 г.

«Ростелеком» провел в Тверской области нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2016 года в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, модел
22.05.2015 «Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г.

«Ростелеком» провел финальное нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ 2015 г. в рамках федерального контракта с Рособрнадзором. В ходе тестирования «Ростелеком» провел серию тестов, моделир
05.09.2013 «Андэк» провела нагрузочное тестирование системы интернет платежей в Intervale

водействия мошенничеству, рассказали CNews в «Андэк». Специалистам Intervale требовалось определить нагрузочные характеристики решения Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) в различных режимах

06.05.2013 Cognitive Technologies завершили нагрузочное тестирование «Е1 Евфрат»

ание новой, вышедшей в апреле этого года, версии системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Нагрузочные тесты имитировали одновременную работу с Е1 100 пользователей с 8-ми часовым рабо
25.09.2012 «1С-Битрикс» провела нагрузочное тестирование .NET Forge CMS

Компания «1С-Битрикс» сообщила об успешном завершении нагрузочного тестирования продукта .NET Forge CMS. Подготовку методики тестирования, проведение нагрузочных тестов и анализ данных проводила компания «Галс Софт» на оборудовании хостинг-провайдера Infobox. Тестирование проходило при участии российского отделения Microsoft. .NET Forge CMS

21.02.2012 Завершено нагрузочное тестирование веб-сервиса на платформе eDocLib

мках подготовки к запуску сервиса, предоставляющего доступ к eDocLib по модели SaaS, было проведено нагрузочное тестирование платформы, развернутой на мощностях телекоммуникационной компании «И

Публикаций - 789, упоминаний - 917

Нагрузочное тестирование и организации, системы, технологии, персоны:

9594 75
Oracle Corporation 7074 72
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 63
Microsoft Corporation 25775 54
HP Inc. 5883 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Ростелеком 10948 37
SAP SE 5601 37
Intel Corporation 12811 37
Diasoft - Диасофт 1144 33
Broadcom - VMware 2610 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
Directum - Директум 1268 22
Softline - Софтлайн 3743 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 20
Крок - Croc 1964 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 18
Google LLC 12688 17
Performance Lab - Перфоманс Лаб 42 17
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 15
Cisco Systems 5372 14
Yandex - Яндекс 9215 14
Huawei 4675 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 85 14
МегаФон 10742 13
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 12
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 12
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Альфа-Банк 1979 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ВТБ - Почта Банк 514 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Газпром ПАО 1493 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Почта России ПАО 2370 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Visa International 1993 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 4
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 4
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 382
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 305
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 253
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 206
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 158
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 152
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 149
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 149
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 119
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 103
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 99
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 98
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 97
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 92
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 88
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 84
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 78
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 76
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 72
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 65
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 60
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 58
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 56
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 52
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 52
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 52
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 47
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 41
Linux OS 11533 74
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 65
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 42
Microsoft Windows 16882 36
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 34
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 28
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Google Android 15243 15
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Apple iOS 8583 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Microsoft Office 4170 13
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 13
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
CNews AWARDS - награда 571 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews FORUM Кейсы 313 4
HP - Программные миры HP 12 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
IT Elements 13 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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