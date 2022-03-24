Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нагрузочное тестирование Load testing
Публикаций - 81, упоминаний - 81
Нагрузочное тестирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 4523 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7655 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1162 2
|Cisco Systems 4702 2
|Oracle Corporation 5977 2
|HP - Hewlett-Packard 3561 1
|Huawei 3141 1
|ДОК 113 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1094 1
|Европа Восточная 2904 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11405 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru