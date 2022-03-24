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Нагрузочное тестирование Load testing



24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
04.12.2020 Cisco рассказала о ключевых сетевых трендах на 2021 год 1
19.11.2020 VIAVI и «Глобалинформсервис» тестируют базовую станцию 5G российского производства 1
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 1
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 1
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
29.09.2020 «Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
19.08.2020 РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями 1
17.08.2020 «Перфоманс Лаб» выпустила новый инструмент нагрузочного тестирования Boomq Enterprise 1
03.07.2020 В «КРОК» развернули демо-лабораторию Cisco 1
02.04.2020 Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» 1
20.08.2019 «Почта России» объявила о начале пилотирования электронного знака почтовой оплаты 1
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений 1
24.06.2019 Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux 1
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M 1
13.03.2019 Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6 1
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
20.11.2018 «ДоксВижн» обновила платформу Docsvision до версии 5.5 1
12.09.2018 LWCOM завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО» 1
31.08.2018 Easy UPS 3S 1
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
24.05.2018 «Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C 1
22.02.2018 Как угодить клиентам: опыт автоматизации НПФ 1
19.02.2018 «М.Видео» внедряет российское ПО для планирования рабочих графиков сотрудников 1
06.02.2018 DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud 1
30.01.2018 Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud» 1
06.09.2017 Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud» 1
29.08.2017 «Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage 1
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Нагрузочное тестирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4523 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7655 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1162 2
Cisco Systems 4702 2
Oracle Corporation 5977 2
HP - Hewlett-Packard 3561 1
Huawei 3141 1
ДОК 113 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2200 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2129 1
Сервер - Серверные платформы 7720 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4430 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7000 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1730 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2460 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9856 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1442 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 878 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9451 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1500 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1825 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3131 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2224 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2175 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3243 2
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 194 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 548 2
Website - Вебсайт 6842 2
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 187 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 309 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9391 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 566 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 267 1
ARM64 - Архитектура процессора 1245 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 160 1
Clone - Клонирование 123 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 737 1
Apple iOS 6359 2
Google Android 11823 2
1С:ERP Управление предприятием 252 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 418 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
Microsoft Office Excel 781 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 160 1
CSI Set Retail 54 1
Microsoft Visual Studio 321 1
Россия - УФО - Свердловская область 1094 1
Европа Восточная 2904 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5505 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2571 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1009 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
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