«Битрикс24» провел успешное нагрузочное тестирование CRM для предприятий от 20 тыс. сотрудников

Команда «Битрикс24» провела масштабное нагрузочное тестирование on-premise версии CRM в редакции Enterprise.

24-часовой тест был проведен в ноябре 2022 г. CRM-система была развернута в кластерном решении из четырех серверов и наполнена большим количеством тестовых данных. Сценарии нагрузки имитировали поведение реальных пользователей – менеджеров крупной компании.

«Битрикс24» обеспечил одновременную работу 3000 сотрудников — это соответствует среднему профилю нагрузки CRM для корпорации со штатом в 20 тыс. человек.

Средний отклик CRM (95% запросов) составил около 1 секунды – это отвечает запросам большинства корпоративных клиентов.

Высокопроизводительная CRM экономит около 30 минут рабочего времени каждого сотрудника в день. При средней зарплате работника в 100 тыс. руб. крупное предприятие получает ежемесячную экономическую выгоду более 18,5 млн руб. Таким образом, ежегодная экономия корпорации достигает 222 млн руб.

Артем Рябинков, директор по работе с ключевыми клиентами «Битрикс24»: «В 2023 г. у нас выросло число запросов на внедрение CRM-решений с повышенными требованиями к производительности и надежности. Это связано с тем, что в современной CRM работает гораздо больше сотрудников, чем в предыдущие годы. Это не только отдел продаж, но и менеджеры отделов маркетинга, клиентского сервиса, аналитики. А также партнеры и внешние контрагенты. Количество пользователей, которые используют CRM одновременно – выросло кратно. Поэтому система должна круглосуточно и стабильно работать с максимальной производительностью. Скорость и одновременная работа тысяч сотрудников – это настоящее требование рынка. Бизнес хочет: выполнять больше транзакций меньшим количеством персонала; ускорять обработку входящих запросов; быстро согласовывать специальные предложения и опережать конкурентов. Поэтому мы начали проводить регулярное нагрузочное тестирование CRM. Первый 24-часовой тест подтвердил – «Битрикс24» в редакции Enterprise работает стабильно и быстро. Наша ключевая задача – делать бизнесы наших клиентов успешными, вне зависимости от размера компании и сложности стоящих перед ней задач».