Государственная электросетевая компания «Россети», считающаяся одной из крупнейших в мире, проводит закупочные мероприятия для приобретения VK Private Cloud и VK Object Storage для размещения корпоративных ИТ-систем. Начальная цена контракта — 1,6 млрд руб.



Поставка ПО

Как выяснил CNews, «Россети» планируют потратить 1,6 млрд руб. на закупку лицензий на программное обеспечение VK Private Cloud и VK Object Storage для размещения корпоративных ИТ-систем компании. В стоимость также входит сертификат пятилетней гарантийной поддержки.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок в техническом задании, опубликованном 2 ноября 2026 г. Закупка предусматривает приобретение 22 тыс. лицензий на облачную платформу Private Cloud, 486 лицензий на объектное хранилище данных Object Storage и сертификата гарантийной поддержки.

Сгенерировано ИИ "Россети" планируют крупный контракт на поставку ПО от VK

Для корпоративных систем

Приобретаемая платформа предназначена для размещения четырёх ИТ-решений «Россетей»: корпоративной почты VK WorkMail, службы объединённых коммуникаций VK Teams, корпоративного портала VK People Hub и системы «Налоговый мониторинг» VK Tax Compliance.

Облачная платформа должна обеспечивать управление вычислительными ресурсами, виртуальными машинами и контейнерами, автоматическое масштабирование мощностей, балансировку нагрузки и мониторинг. Объектное хранилище должно поддерживать работу по протоколу S3, версионирование данных, защиту от удаления и управление доступом.

Техническое задание предусматривает повышенные требования к отказоустойчивости. Хранилище не должно иметь единой точки отказа, а его минимальный уровень отказоустойчивости должен соответствовать схеме N+1. Компоненты платформы управления должны размещаться как минимум в двух независимых зонах доступности. При отказе одной из них работа системы должна сохраняться.

Российское ПО и интеграции

Поставляемое программное обеспечение должно входить в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, работать на серверах с архитектурой x86_64 и поддерживать российские операционные системы. В качестве гостевых ОС для виртуальных машин указаны РЕД ОС и Astra Linux.

Платформа должна обеспечивать совместимость с продуктами VK Tech и существующими корпоративными системами «Россетей». Среди предусмотренных интеграций: почтовый шлюз Kaspersky, SAP PO, корпоративная система управления персоналом и другие. Для автоматизации управления инфраструктурой должны поддерживаться Terraform и Ansible.

Техническое задание также допускает замену указанных программных продуктов на эквивалентные решения других производителей при условии сохранения функциональных характеристик, совместимости и качества.

Группа «Россети» входит в число крупнейших электросетевых холдингов мира и снабжает электроэнергией потребителей в 82 регионах страны. В её ведении находятся 2,6 млн км линий электропередачи и подстанции суммарной мощностью 900 тыс. МВА. Через сети группы проходит 80% всей электроэнергии, вырабатываемой в России.

Структура холдинга включает 38 дочерних и зависимых компаний, среди которых 17 сетевых организаций. В группе работают более 240 тыс. человек.

Контрольный пакет материнской компании, ПАО «Россети», принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.