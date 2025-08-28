CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса

Белорусская розничная сеть «Соседи» оптимизировала маркетинг с помощью BPMSoft Белорусская сеть магазинов «Соседи» внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компаний «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг L

Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца Производитель мебели Kuharen&Co завершил первый этап автоматизации на базе платформы ELMA365, внедрив CRM для централизованной работы с клиентами и исключения потерь заказов. Техническим партнером проекта выступил системный интегратор «БОАС». Всего за шесть недель система была запущена и стала

Talantix добавил интеграцию с видеосервисами Google Meet, Zoom и «Яндекс Телемост» Talantix, облачная CRM-система для рекрутинга от hh.ru, сделала проведение онлайн-собеседований еще проще. Тепер

Usystems автоматизировала полный цикл продаж с помощью ELMA365 CRM итель полимерных трубопроводных решений и правопреемник мирового бренда Uponor, завершила внедрение CRM-платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onellect и направлен на авт

Versta.io создал ИИ-супервайзера для повышения качества клиентского сервиса х обращений без привлечения дополнительных человеческих ресурсов. Об этом CNews сообщили представители versta.io. По оценкам экспертов цифрового логистического оператора versta.io, современные службы клиентского сервиса сталкиваются с рядом вызовов, требующих внедрения инновационных решений. Основные проблемы могут заключаться в следующем. Ручной мониторинг диалогов с клиентами не обеспечив

«Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen объекту, запрашивает имя, переводит звонок на профильного агента и одновременно формирует заявку в CRM. Кроме того, были реализованы интеграции с площадками Avito, «Циан» и «Домклик», благодар

«Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса онным партнером российского разработчика автоматизированных бизнес-систем Naumen. Расширение сотрудничества направлено на создание и развитие комплексных интеграционных решений для повышения качества клиентского сервиса российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Naumen — российский вендор, более 20 лет развивающий экосистему enterprise-решений для клиентского серви

Talantix запустил интеграцию с календарями «Яндекс» и «Битрикс24» для удобного планирования встреч с кандидатами Talantix – облачная CRM-система для рекрутинга от hh.ru – упростила процесс организации встреч с кандидатами. Теп

«Телфин» и Yclients запускают омниканальную платформу для связи с клиентами Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций CRM с мессенджерами. На базе виджета Whatcrm разработана интеграция Yclients и Wh*****p — и теперь пользователям CRM доступно омниканальное решение для автоматизации работы с клиентской

CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Управление продажами», входящий в состав решения Digital Q.CRM и предназначенный для управления процессом продаж на каждом этапе. Он помогает в планировании, постановке и декомпозиции целей продаж, формировании воронок, управлении пресейлами, расчете K

Увеличилось количество утечек данных из систем взаимодействия с заказчиками ритейл. Одним из популярных источников получения данных о компаниях и их клиентах стала выгрузка из CRM-систем. Об этом CNews сообщили представители F6. В январе-июне 2025 г. аналитики департам

OkoCRM представила первую официальную и бесплатную интеграцию с мессенджером Max интеграцию с российским мессенджером Max. Это первая официальная интеграция на рынке отечественных CRM-систем. Интеграция позволяет вести переписку от имени бота Max прямо из CRM-систем

Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса Несмотря на глобальный рост внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в клиентский сервис, российские компании сталкиваются с серьезным ограничением – отсутствием системного управления знаниями (Knowledge Management). По данным Unisphere Research, 45% мировых внедр

Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container Альфа-Банк перевел микросервисную CRM-платформу для работы в отделениях на российские Java-технологии. Для работы CRM пр

SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM Вышла новая версия CRM-системы Citeck российского вендора SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Решени

«Домиленд» выпустил крупное обновление CRM ― CRM 4.0 х фонов, упрощенные интерфейсы с четкой иерархией, улучшенная навигация и гибридное меню. Структура CRM стала более удобной для навигации по линейкам продуктов: сервисы ЖКХ, медиа и коммерчески

«Сетевая компания» внедряет искусственный интеллект для улучшения клиентского сервиса. ускорения обработки стандартных обращений и снижения нагрузки на сотрудников. Что касается повышения качества обслуживания, использование передовых технологий окажет положительное влияние на уровень клиентского сервиса. По данным за 2024 г., в заочных центрах обслуживания вручную экспертами «Сетевой компании» были обработаны 30 тыс. обращений (всего за 2024 г. в компанию поступило 584 тыс.

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест В России CRM-системы для работы с клиентами используют до половины всех компаний — преимущественно в с

Интерес российских компаний к «умным» CRM и ERP-системам с искусственным интеллектом вырос в два-три раза За последний год российские игроки стали активнее интересоваться CRM и ERP-системами с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ). Согласно исследованию компании BusinessPad, российского разработчика Light ERP-решений, число поисковых запросов, связанных с И

«Волма» в пять раз ускорила бизнес-процессы с помощью платформы BPMSoft Группа компаний «Волма», производитель строительных материалов, внедрила CRM- и SRM-системы на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). Автоматизация продаж и маркетинга увеличила скорость обработки лидов на 40%

Управляющие компании получат бесплатный доступ к CRM «Мажордом» «Философт». Бесплатный доступ позволяет протестировать возможности «Мажордом» в течение месяца: от CRM-системы до просмотра камер видеонаблюдения. После окончания демо-периода УК сможет оформи

ГК «АРТ Групп» ускорила обработку заявок с помощью Profitbase и «Битрикс24» ку. Об этом CNews сообщили представители Profitbase. До начала проекта компания использовала другую CRM, однако система не могла предоставить достаточного уровня гибкости и возможностей для упр

Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 st завершила первый этап проекта по автоматизации продаж, маркетинга и CX на базе платформы ELMA365 CRM+CX. Внедрение выполнила компания «Вайвис», официальный партнер ELMA. Проект позволил Go I

Почти 80% специалистов по управлению персоналом чувствуют себя выгоревшими – сильнее всех других профессий Согласно исследованию Talantix, облачной CRM-системы для подбора персонала (входит в HR-экосистему hh.ru), сразу 74% менеджеров по работе с персоналом в России признают, что испытывают выгорание. Это самый высокий показатель

ITFB Group усиливает цифровую инфраструктуру T2: развитие ключевых CRM-подсистем Т2, став частью объединенной проектной команды по совершенствованию высоконагруженной омниканальной CRM-экосистемы. В рамках проекта ITFB Group обеспечила развитие ключевых ИТ-подсистем, критич

Timetta выпустила CRM, которая помогает управлять проектами уже на этапе продаж . Все это время шло активное тестирование, благодаря чему удалось создать продуманные инструменты для сопровождения длинных сделок. В Timetta Clients можно настроить этапы воронки продаж, отслеживать взаимодействие с клиентами, вести подробные классификаторы. Это позволяет гибко выстраивать отношения с разными группами клиентов и контролировать ключевые сделки. Главная особенность Timetta C

В CRM-платформе «Модус» ускорилась коммуникация с клиентами благодаря ИИ нт, который ведёт диалог с клиентом и отвечает на вопросы на основе базы знаний заказчика. В модуле клиентского сервиса ИИ анализирует обращения в электронной почте и чатах, определяет их катег

Навыки автоматизации становятся нормой: почти каждый второй специалист по работе с персоналом нужен бизнесу «цифровым» Аналитики Talantix, облачной CRM-системы для подбора персонала (входит в HR-экосистему hh.ru), зафиксировали рост доли вакансий в HR-сфере с требованиями по работе в автоматизированных системах. Несмотря на общее

Группа компаний «Серконс» выполняет проекты для 100 тысяч партнеров с помощью «1С:CRM» «1С-Рарус» завершил перевод оператора в области сертификации на отечественное CRM-решение. Модуль «1С:CRM» интегрирован в ERP-систему холдинга «Серконс». Усовершенс

Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов ный прирост составляет 450 объектов. В отрасли работает около 500 тыс. человек. Наиболее популярные CRM в российских фитнес-клубах 52% опрошенных в ходе исследования фитнес-клубов используют дл

«Яндекс Карты» расширили линейку бесплатных инструментов для бизнесов и организаций доступ к Tiles API — сервису по интеграции базового слоя карты на сайты, в мобильные приложения или CRM-системы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Tiles API позволяет загружать то

«Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM . Реализация проекта позволила лидеру российского рынка факторинга адаптировать ключевые операции для мгновенной реакции на изменения рыночных условий и спроса на финансовые услуги. До старта проекта CRM «СберФакторинг» имела несовременный интерфейс и недостаточную для компании функциональность, что снижало эффективность работы пользователей. Сложности с масштабированием не позволяли адапти

«МТС Беларусь» автоматизировал клиентские процессы на платформе BPMSoft ссии. Все ключевые сценарии — продажи, обслуживание и взыскание задолженности — переведены в единую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в про

«Телфин» и Whatcrm интегрировали «Битрикс24» с «Авито» Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию «Битрикс24» с сервисом «Авито» для ускорения общения с клиентами прямо из CRM и увеличения охвата аудитории. Теперь с помощью виджета Whatcrm систему «Битрикс24» можно интегрировать не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом объявлений «Авито». Связ

​ «Контур.Диадок» и MoreDOC подготовили решение для создания документов в amoCRM ​ ый процесс для работы с документами в amoCRM. Теперь пользователи смогут создавать документы внутри CRM-системы и затем передавать их на подпись в «Диадок». Об этом CNews сообщили представители

Виджет Whatcrm от «Телфин» повышает эффективность работы сервисного бота LeadScanner кс24» с помощью виджета WhatCRM. Теперь запросы в Telegram не теряются, бот LeadScanner находит клиентов в чатах и каналах Telegram, создает сделки и лиды и автоматически отвечает на запросы прямо из CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». LeadScanner — это сервис для мониторинга ключевых слов в Telegram-чатах. Бот помогает отслеживать информацию и мгновенно реагировать на сообщ

«Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов ап совместного проекта по интеграции ИТ платформ: «Агрегатора запросов аренды ресурсов» «Билайна» и CRM-системы B2O «Ростелекома». Интеграция позволяет эффективно взаимодействовать компаниям пр

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис ожидания. Бизнес уже знает, что с помощью ИИ можно оптимизировать процессы, сформировать удалённый клиентский сервис, повысить качество обслуживания и снизить затраты. Но к использованию генИИ