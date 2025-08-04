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Talantix запустил интеграцию с календарями «Яндекс» и «Битрикс24» для удобного планирования встреч с кандидатами

Talantixоблачная CRM-система для рекрутинга от hh.ru – упростила процесс организации встреч с кандидатами. Теперь собеседования, запланированные в Talantix, автоматически отображаются в календарях «Яндекс» и «Битрикс24». Это поможет HR-специалистам экономить время, избегать ошибок и сосредоточиться на ключевом – общении с кандидатами. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Календари – один из основных рабочих инструментов команд по управлению персоналом. «Яндекс» и «Битрикс24» – в числе самых широко используемых российскими компаниями решений для планирования встреч и командного взаимодействия. Поддержка этих сервисов в Talantix позволит централизовать управление встречами, исключить дублирование действий и ускорить процессы подбора.

С учетом ранее запущенных интеграций с Google Calendar и Outlook, Talantix теперь поддерживает подключение всех ключевых календарных сервисов – кадровые специалисты могут выбрать наиболее удобный для своей команды.

Что дает новая интеграция с календарями

Автоматическая синхронизация событий. Встречи, созданные в Talantix, автоматически отражаются в календарях «Яндекс» и «Битрикс24» – с датой, временем и участниками. Ручной перенос информации не требуется.

Создание ссылок на видеовстречи в один клик. При планировании встречи можно сразу добавить ссылку на «Яндекс Телемост», Zoom или Google Meet и быстро организовать онлайн-собеседование, не выходя из CRM.

Планирование без лишних окон. Все действия выполняются в одном интерфейсе. Событие сразу сохраняется как в Talantix, так и в календаре – без дополнительных переходов.

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Автоматические уведомления участникам. Система отправляет напоминания участникам встречи, помогая избежать опозданий и накладок.

Полная история взаимодействия. Все события фиксируются в карточке кандидата, включая дату, формат встречи и ее участников. Это упрощает ведение коммуникации и отслеживание предыдущих контактов.

«Мы хотим, чтобы рекрутер тратил минимум времени на организационные задачи и максимум – на эффективное общение с кандидатами. Интеграция Talantix с календарями «Яндекс» и «Битрикс24» – это про удобство, автоматизацию и сохранение фокуса на главном», – Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Интеграция уже доступна пользователям Talantix на всех тарифах.

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