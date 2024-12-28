HeadHunter Talantix
Облачная CRM для рекрутинга Talantix запущена группой компаний HeadHunter в 2017 году и является HR-tech решением в HR-экосистеме hh.ru, помогающим компаниям-работодателям автоматизировать и оптимизировать процессы рекрутинга. Talantix представляет собой готовое технологическое решение для компаний из любых отраслей бизнеса с небольшим и средним объемом найма персонала. Talantix является российской CRM для рекрутинга, использующей технологии искусственного интеллекта для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов. Помимо полной интеграции с hh.ru, в Talantix реализован импорт резюме из крупнейших в РФ и мире ресурсов для поиска кандидатов.
HeadHunter и организации, системы, технологии, персоны:
|Хадина Марина 18 14
|Махлин Дмитрий 95 4
|Крылов Андрей 26 2
|Румянцев Сергей 24 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
|Комаров Петр 4 1
|Обогоров Евгений 3 1
|Бочтарев Олег 1 1
|Бугров Никита 2 1
|Аверина Ксения 1 1
|Самойлова Алеся 1 1
|Сапожникова Ольга 1 1
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