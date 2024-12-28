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HeadHunter Talantix

HeadHunter - Talantix

Облачная CRM для рекрутинга Talantix запущена группой компаний HeadHunter в 2017 году и является HR-tech решением в HR-экосистеме hh.ru, помогающим компаниям-работодателям автоматизировать и оптимизировать процессы рекрутинга. Talantix представляет собой готовое технологическое решение для компаний из любых отраслей бизнеса с небольшим и средним объемом найма персонала. Talantix является российской CRM для рекрутинга, использующей технологии искусственного интеллекта для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов. Помимо полной интеграции с hh.ru, в Talantix реализован импорт резюме из крупнейших в РФ и мире ресурсов для поиска кандидатов.


28.12.2024 Talantix: тренды рынка труда, которые будут определять работу с персоналом в 2025 году 1
04.12.2024 Теперь в CRM-системе Talantix можно планировать и управлять массовым наймом 2
20.11.2024 Talantix: Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в 2024 г., стали менеджеры по продажам и развитию клиентов 2
13.11.2024 Половина российских компаний переманивает людей у конкурентов за счет привлекательной корпоративной культуры, а не деньгами 2
07.11.2024 Рекрутеры чаще всего переманивают чужих сотрудников по требованию владельцев и гендиректоров компаний 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
18.10.2024 CRM-система Talantix поможет собирать отклики с сайта, реферальной программы и через чат-ботов в единой воронке: возможности API Talantix 3.0 4
16.10.2024 Две трети российских работодателей прибегают к хантингу кандидатов и переманивают сотрудников из других компаний 1
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink 1
18.09.2024 CRM-система Talantix от hh.ru представляет интерактивный модуль HR-аналитики 3
09.09.2024 Только треть работодателей хотят получать от соискателей сопроводительные письма при отклике на вакансию 2
06.08.2024 Второй шанс. Каждый шестой работодатель готов повторно рассмотреть любого из кандидатов, которым когда-то отказывал в трудоустройстве 1
24.06.2024 Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru 6
17.05.2024 Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink 1
29.03.2024 Российские компании подключают технологии к битве за персонал 3
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 6
07.02.2024 В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation 6
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 7
17.10.2023 В Talantix отклики с «Авито работы» теперь сохраняются автоматически 3
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 1
09.08.2022 Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter 1
18.07.2022 HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером 1
21.04.2022 HRlink начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов 1
22.11.2021 Talantix подключил интеграцию с Telegram 2
29.09.2017 HeadHunter запустила систему Talantix для автоматизации работы с персоналом 1

Публикаций - 25, упоминаний - 60

HeadHunter и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 8
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 5
Edstein - Эдштейн 7 5
8213 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 3
GitHub 814 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МегаФон 8805 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Stafory - Стафори 16 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Цифра ГК 2426 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Прогноз 1650 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 19
Superjob - Суперджоб 503 3
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 2
Связной ГК 1369 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
HeadHunter Group - hh Ventures - венчурный фонд 1 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Kirov Group Ventures 1 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
SHL 8 1
Кировский завод 35 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Силовые машины 111 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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