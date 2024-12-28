HeadHunter - Talantix

Облачная CRM для рекрутинга Talantix запущена группой компаний HeadHunter в 2017 году и является HR-tech решением в HR-экосистеме hh.ru, помогающим компаниям-работодателям автоматизировать и оптимизировать процессы рекрутинга. Talantix представляет собой готовое технологическое решение для компаний из любых отраслей бизнеса с небольшим и средним объемом найма персонала. Talantix является российской CRM для рекрутинга, использующей технологии искусственного интеллекта для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов. Помимо полной интеграции с hh.ru, в Talantix реализован импорт резюме из крупнейших в РФ и мире ресурсов для поиска кандидатов.