Talantix: больше половины российских компаний автоматизировали ключевые процессы в рекрутинге

Эксперты облачной системы для подбора персонала Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) провели опрос среди российских работодателей и выявили, насколько активно компании внедряют цифровые инструменты в управление персоналом и автоматизацию HR-процессов.

По данным исследования Talantix, больше половины компаний уже автоматизировали подбор персонала (55% опрошенных), кадровое планирование и учет (53%) и расчет зарплат, премий и бонусов (52%). Также около трети респондентов внедрили цифровые инструменты во внутренние коммуникации компании (32%) и адаптацию новых сотрудников (30%).

В частности, наиболее востребованными элементами автоматизации процессов подбора персонала в российских компаниях стали: сортировка и фильтрация кандидатов по заданным критериям (47%), отправка приглашений, уведомлений и напоминаний кандидатам (43%) и размещение вакансий сразу на нескольких платформах (39%). В топ-5 задач, которые выполняются автоматически, а не вручную, также входят отслеживание этапов воронки найма (37%), генерация описаний вакансий и первичный отбор резюме (по 33%).

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
«В компаниях отмечают, что использование автоматизированных HR-технологий уже приносит ощутимые результаты для бизнеса. Среди наиболее заметных эффектов более трети респондентов назвали высвобождение времени HR-специалистов за счет сокращения количества рутинных задач, которые раньше нужно было делать вручную. Также многие замечают, что цифровые решения увеличивают прозрачность и наводят порядок в процессах управления персоналом (27%) и повышают эффективность подбора релевантных кандидатов (26%). Каждый пятый из опрошенных отмечает более быстрое закрытие вакансий», — сказала Марина Хадина, директор по развитию системы для подбора персонала Talantix.

Те бизнесы, которые только планируют внедрить автоматизацию в работу своих отделов найма персонала, рассчитывают получить в итоге значительные преимущества. Большинство опрошенных полагают, что технологизация HR-процессов сократит количество рутинных задач и поможет высвободить время на другие процессы (82% респондентов). Более половины рассчитывают на более быстрое закрытие вакансий (64%) и повышение эффективности подбора релевантных кандидатов (63%).

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/