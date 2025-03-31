Получите все материалы CNews по ключевому слову
WebSoft ВебСофт Девелопмент
Websoft занимается разработкой программного обеспечения в области HR-автоматизации и работы с персоналом. Флагманским продуктом является Websoft HCM – интегрированная платформа для автоматизации полного цикла HR-процессов компании. Ежегодно на технологиях Websoft выполняется более 400 проектов разной сложности, от настройки дизайна корпоративного портала до интеграции со сторонними сервисами и полной автоматизации HR-процессов.
WebSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 206 1
|Захарян Артур 10 10
|Вагин Алексей 6 3
|Гарбера Владимир 3 3
|Тульчинский Станислав 58 3
|Блинов Дмитрий 43 3
|Гулевич Руслан 28 3
|Каримов Руслан 25 3
|Сологуб Денис 68 3
|Пчелин Юрий 38 3
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Корольков Алексей 2 2
|Соболева Наталья 11 2
|Дьяков Кирилл 4 2
|Махлин Дмитрий 99 2
|Строкова Анастасия 14 2
|Корнеева Анжелика 10 2
|Забродин Алексей 16 2
|Толстунова Ольга 13 2
|Ефимов Михаил 12 2
|Богомолов Денис 14 2
|Петров Артем 24 2
|Третьяков Ярослав 9 2
|Нартов Максим 18 2
|Платонов Михаил 42 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Малеева Наталья 6 1
|Ушенин Александр 1 1
|Котов Олег 49 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Суров Никита 10 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Пермяков Артем 17 1
|Федоров Александр 23 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Альбрехт Наталья 4 1
|Хруслова Галина 1 1
|Ковалев Павел 4 1
|Петров Михаил 138 1
|Чехонин Антон 65 1
|Привалов Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.