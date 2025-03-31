WebSoft - ВебСофт Девелопмент

Websoft занимается разработкой программного обеспечения в области HR-автоматизации и работы с персоналом. Флагманским продуктом является Websoft HCM – интегрированная платформа для автоматизации полного цикла HR-процессов компании. Ежегодно на технологиях Websoft выполняется более 400 проектов разной сложности, от настройки дизайна корпоративного портала до интеграции со сторонними сервисами и полной автоматизации HR-процессов.