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WebSoft ВебСофт Девелопмент

WebSoft - ВебСофт Девелопмент

Websoft занимается разработкой программного обеспечения в области HR-автоматизации и работы с персоналом. Флагманским продуктом является Websoft HCM – интегрированная платформа для автоматизации полного цикла HR-процессов компании. Ежегодно на технологиях Websoft выполняется более 400 проектов разной сложности, от настройки дизайна корпоративного портала до интеграции со сторонними сервисами и полной автоматизации HR-процессов.


31.03.2025 «Норбит» стал Enterprise-партнером Websoft 3
31.03.2025 SL Soft (ГК Softline) перенесла в облако HR-систему «БОСС» производителю кофе 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
27.02.2024 Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
23.10.2023 Алексей Корольков, Websoft: Внедрение любых HCM-решений приводит к неоправданным затратам, если у компании отсутствует HR-стратегия 2
13.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг по версии CNews 1
07.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг 1
23.08.2023 Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни 1
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
22.12.2022 «Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом 1
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1
03.10.2016 Что хочет бизнес: Как «облака» изменили представление об HR в России 1
11.06.2014 На китайском интернет-рынке состоялась крупнейшая в истории покупка 1
13.05.2009 GMCS расширила портфель решений в области HR 1
28.10.2008 Какой e-learning нужен российскому бизнесу? 1
26.09.2007 E-learning растет на демографических дрожжах 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

WebSoft и организации, системы, технологии, персоны:

8353 7
1С Mirapolis - Мираполис 23 6
Microsoft Corporation 24735 5
SAP SE 5308 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 4
Максима ГК - GMCS 359 3
Ростелеком 9821 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 3
Эквио - e.Queo 8 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 3
Ланит - Норбит - Norbit 374 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 3
LogistiX - Логистикс-Тех 73 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 3
Competentum - Компетентум 20 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 2
ИнформТренд 3 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 512 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 2
Базальт СПО - BaseALT 676 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 2
Naumen - Наумен 634 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 52 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Тензор 104 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Blackboard 17 1
Новый диск 956 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Прометей - Prometey 47 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 3
Цифровая логистика 15 3
Альфа-Банк 1785 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
Русагро Группа Компаний 281 2
РЖД - Российские железные дороги 1928 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 158 1
Почта России ПАО 2134 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 95 1
Совкомбанк Совесть 274 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Линзмастер 7 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 464 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
Верный - торговая сеть 291 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
НСПК - Национальная система платежных карт 825 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2916 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 851 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6753 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 542 7
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4077 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3621 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1165 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1804 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 3
Оцифровка - Digitization 4622 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2561 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4381 3
HRM - Talent management - Управление талантами 38 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2022 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 521 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 878 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 238 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 2
WebSoft HCM 7 6
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 5
Linux OS 10111 2
Datex E-Staff 10 2
VK HR Tek 40 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 725 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 123 2
Google Android 14146 2
FreePik 1071 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Competentum Shareknowledge 6 1
Moodle LMS - система управления курсами 33 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1347 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
iRiver Clix - iRiver U 28 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Oracle Java - язык программирования 3111 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
Baidu 285 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 242 1
Avito - HR Messenger 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 1
Statista 235 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Захарян Артур 10 10
Вагин Алексей 6 3
Гарбера Владимир 3 3
Тульчинский Станислав 58 3
Блинов Дмитрий 43 3
Гулевич Руслан 28 3
Каримов Руслан 25 3
Сологуб Денис 68 3
Пчелин Юрий 38 3
Гольцов Дмитрий 7 3
Корольков Алексей 2 2
Соболева Наталья 11 2
Дьяков Кирилл 4 2
Махлин Дмитрий 99 2
Строкова Анастасия 14 2
Корнеева Анжелика 10 2
Забродин Алексей 16 2
Толстунова Ольга 13 2
Ефимов Михаил 12 2
Богомолов Денис 14 2
Петров Артем 24 2
Третьяков Ярослав 9 2
Нартов Максим 18 2
Платонов Михаил 42 1
Химаныч Владимир 9 1
Малеева Наталья 6 1
Ушенин Александр 1 1
Котов Олег 49 1
Мартиросян Самвел 16 1
Суров Никита 10 1
Украинцева Евгения 6 1
Пермяков Артем 17 1
Федоров Александр 23 1
Воропаева Екатерина 22 1
Альбрехт Наталья 4 1
Хруслова Галина 1 1
Ковалев Павел 4 1
Петров Михаил 138 1
Чехонин Антон 65 1
Привалов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 4
Европа 21856 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 2
Германия - Федеративная Республика 12742 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1782 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Ближний Восток 2967 1
Украина 7645 1
Америка Латинская 1824 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Япония 13332 1
Армения - Республика 2305 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1590 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Индия - Bharat 5498 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 760 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Казахстан - Республика 5594 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2890 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1925 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 4
Экономический эффект 1089 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1391 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1610 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2389 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4510 2
Английский язык 6699 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 148 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 166 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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