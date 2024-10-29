Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, состав модулей и форматов поставки решений, представленных на российском рынке.
HCM-системы (Human Capital Management) — прикладное программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом. HCM включают модули опросов, целеполагания, планирования численности персонала, управления рабочим временем и расчетом вознаграждений, онбординга и рекрутмента, управления талантами и обучения.
HCM-системы помогают организациям эффективно управлять человеческими ресурсами и оптимизировать процессы кадрового делопроизводства. Кроме того, современные HCM-системы могут включать функциональность для ведения информации о профессиональных навыках сотрудников, планирования их карьерного роста и использования данных для стратегического управления организацией.
Аналитики Market.CNews первыми в России изучили российские решения, их функциональность, варианты поставки и внедрения. Подробности — в обзоре НСМ-систем 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Модули, которые есть в составе HCM-решения.
- Форматы поставки модуля подбора.
- Наличие готовых модулей интеграции.
- Опросы.
- Варианты внедрения.
- Варианты поставки.
- Бонусы для клиентов.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга HCM 2024 признана платформа Skillaz.HCM от компании Skillaz. Она включает все необходимые модули, имеет готовые варианты интеграции с различными сервисами и поддерживает внедрение всех модулей сразу, по отдельности или в рамках лоскутной автоматизации.
На втором месте — K-Team от КОРУС Консалтинг, на третьем — Mirapolis HCM.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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