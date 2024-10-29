Разделы

Маркет
|

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, состав модулей и форматов поставки решений, представленных на российском рынке.

HCM-системы (Human Capital Management) — прикладное программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом. HCM включают модули опросов, целеполагания, планирования численности персонала, управления рабочим временем и расчетом вознаграждений, онбординга и рекрутмента, управления талантами и обучения.

HCM-системы помогают организациям эффективно управлять человеческими ресурсами и оптимизировать процессы кадрового делопроизводства. Кроме того, современные HCM-системы могут включать функциональность для ведения информации о профессиональных навыках сотрудников, планирования их карьерного роста и использования данных для стратегического управления организацией.

Аналитики Market.CNews первыми в России изучили российские решения, их функциональность, варианты поставки и внедрения. Подробности — в обзоре НСМ-систем 2024.

Перейти к обзору НСМ-систем 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Модули, которые есть в составе HCM-решения.
  2. Форматы поставки модуля подбора.
  3. Наличие готовых модулей интеграции.
  4. Опросы.
  5. Варианты внедрения.
  6. Варианты поставки.
  7. Бонусы для клиентов.

© belchonock / Фотобанк Фотодженика
HCM-системы — прикладное программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу НСМ-систем 2024

Лидером рейтинга HCM 2024 признана платформа Skillaz.HCM от компании Skillaz. Она включает все необходимые модули, имеет готовые варианты интеграции с различными сервисами и поддерживает внедрение всех модулей сразу, по отдельности или в рамках лоскутной автоматизации.

На втором месте K-Team от КОРУС Консалтинг, на третьем Mirapolis HCM.

Таблица 1. Топ-5 НСМ-систем 2024

Место Компания HCM-система Сумма баллов
1 Skillaz Skillaz.HCM 677
2 Корус Консалтинг K-Team 644
3 Mirapolis Mirapolis HCM 609
4 1C-Битрикс Битрикс24 Enterprise HRM 570
5 Websoft Websoft HCM 559

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг HCM-систем 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор НСМ-систем 2024

Наличие модулей
Функционал
Гибкость
200
262
215

200
244
200

180
244
185
200
230
140
180
226
153
180
208
154
180
210
138

140
172
155
160
176
123
160
156
138
160
140
123
160
100
140

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
Импортонезависимость

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору НСМ-систем 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой НСМ в теме письма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Google открыл партизанскую войну против Microsoft, натравив на него мелких облачных провайдеров

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: