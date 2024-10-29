Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, состав модулей и форматов поставки решений, представленных на российском рынке.

HCM-системы (Human Capital Management) — прикладное программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом. HCM включают модули опросов, целеполагания, планирования численности персонала, управления рабочим временем и расчетом вознаграждений, онбординга и рекрутмента, управления талантами и обучения.

HCM-системы помогают организациям эффективно управлять человеческими ресурсами и оптимизировать процессы кадрового делопроизводства. Кроме того, современные HCM-системы могут включать функциональность для ведения информации о профессиональных навыках сотрудников, планирования их карьерного роста и использования данных для стратегического управления организацией.

Аналитики Market.CNews первыми в России изучили российские решения, их функциональность, варианты поставки и внедрения. Подробности — в обзоре НСМ-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Модули, которые есть в составе HCM-решения. Форматы поставки модуля подбора. Наличие готовых модулей интеграции. Опросы. Варианты внедрения. Варианты поставки. Бонусы для клиентов.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга HCM 2024 признана платформа Skillaz.HCM от компании Skillaz. Она включает все необходимые модули, имеет готовые варианты интеграции с различными сервисами и поддерживает внедрение всех модулей сразу, по отдельности или в рамках лоскутной автоматизации.

На втором месте — K-Team от КОРУС Консалтинг, на третьем — Mirapolis HCM.

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг HCM-систем 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор НСМ-систем 2024 Наличие модулей Функционал Гибкость 200 262 215 200 244 200 180 244 185 200 230 140 180 226 153 180 208 154 180 210 138 140 172 155 160 176 123 160 156 138 160 140 123 160 100 140

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой НСМ в теме письма.