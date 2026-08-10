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1С Mirapolis HCM Mirapolis Human Capital Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2026 «JTI Россия» внедрила локальную HR-платформу Mirapolis HCM при поддержке Axenix 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
21.11.2016 Решение Mirapolis HCM по автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

1С Mirapolis HCM и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
1С Mirapolis - Мираполис 27 1
Softline - Софтлайн 3744 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 281 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8651 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 1
HeadHunter - Talantix 52 1
WebSoft HCM 16 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne HRMS 12 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
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