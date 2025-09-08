Разделы

W3C SVG Scalable Vector Graphics язык разметки масштабируемой векторной графики

W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики

Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
08.09.2025 Обнаружен невидимый для антивирусов троян, показывающий поддельные сайты госорганизаций

Фишеры вновь обращаются к SVG Сервис по выявлению угроз безопасности VirusTotal сообщил о новой фишинговой кампании, в

12.08.2025 Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки

«Заразные» SVG-файлы Порносайты в интернете под видом изображений в формате SVG раздают вредоносн
22.04.2025 Векторная атака: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговой схеме с использованием SVG-файлов

вые фишинговые рассылки, нацеленные на частных пользователей и компании, с вложениями в виде файлов SVG. Цель злоумышленников — украсть учетные данные потенциальных жертв от сервисов Google и M
22.04.2025 Эксперт Дмитриева: фишинг маскируется под безобидные SVG-изображения

ерпреступники нашли новый способ обхода систем безопасности почты: фишинговые письма с вредоносными SVG-вложениями. Киберэксперт и инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности ко
12.03.2024 Вредоносный загрузчик начали распространять с помощью файлов векторной графики

McAfee Labs отметили очередную кампанию распространения вредоноса - на этот раз посредством файлов SVG. SVG - общераспространённый формат векторной графики, который позволяет создавать

29.06.2004 Macromedia выпустила Flash-плеер для мобильных устройств

ий в секунду и 2 МБ оперативной памяти для нормальной работы. Плеер также имеет поддержку стандарта SVG Tiny консорциума W3 – нового языка командных сценариев, с помощью которых разработчики мо
17.01.2003 KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов

азработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C,

10.04.2001 Пентагон разрешил продажу SVG гoлландской ASML

Министерство обороны США разрешило продажу американской компании Silicon Valley Group (SVG) голландскому производителю оборудования для производства полупроводников ASM Lithography, сообщила Financial Times. Тем самым устранено основное препятствие для сделки стоимостью $1,6 млрд
15.01.2001 CSIRO разработает платформу КПК на базе стандарта Масштабируемой Векторной Графики (SVG)

компьютеров на базе программной реализации формата веб-графики "Масштабируемая Векторная Графика" (SVG - Scalable Vector Graphic), сообщает ZDNet. Открытый стандарт SVG, основанный на X
05.12.2000 Apache выпустила бета-версию ПО для работы с масштабируемой векторной графикой Batik Toolkit

Программа позволяет производителям, работать с масштабируемой векторной графикой и преобразовывать SVG содержимое в приложениях Java. Масштабируемая векторная графика, основанная на технологии
04.08.2000 W3C сделал еще один шаг на пути стандартизации новой графической технологии SVG

World Wide Web Consortium (W3C) наконец присвоил графической технологии Scalable Vector Graphics (SVG) статус "рекомендованный в кандидаты", что является предпоследним этапом на пути к устано
04.08.2000 W3C сделал еще один шаг на пути стандартизации новой графической технологии SVG

World Wide Web Consortium (W3C) наконец присвоил графической технологии Scalable Vector Graphics (SVG) статус "рекомендованный в кандидаты", что является предпоследним этапом на пути к устано

