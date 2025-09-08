Получите все материалы CNews по ключевому слову
W3C SVG Scalable Vector Graphics язык разметки масштабируемой векторной графики
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024
|08.09.2025
|
Обнаружен невидимый для антивирусов троян, показывающий поддельные сайты госорганизаций
Фишеры вновь обращаются к SVG Сервис по выявлению угроз безопасности VirusTotal сообщил о новой фишинговой кампании, в
|12.08.2025
|
Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки
«Заразные» SVG-файлы Порносайты в интернете под видом изображений в формате SVG раздают вредоносн
|22.04.2025
|
Векторная атака: «Лаборатория Касперского» предупреждает о фишинговой схеме с использованием SVG-файлов
вые фишинговые рассылки, нацеленные на частных пользователей и компании, с вложениями в виде файлов SVG. Цель злоумышленников — украсть учетные данные потенциальных жертв от сервисов Google и M
|22.04.2025
|
Эксперт Дмитриева: фишинг маскируется под безобидные SVG-изображения
ерпреступники нашли новый способ обхода систем безопасности почты: фишинговые письма с вредоносными SVG-вложениями. Киберэксперт и инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности ко
|12.03.2024
|
Вредоносный загрузчик начали распространять с помощью файлов векторной графики
McAfee Labs отметили очередную кампанию распространения вредоноса - на этот раз посредством файлов SVG. SVG - общераспространённый формат векторной графики, который позволяет создавать
|29.06.2004
|
Macromedia выпустила Flash-плеер для мобильных устройств
ий в секунду и 2 МБ оперативной памяти для нормальной работы. Плеер также имеет поддержку стандарта SVG Tiny консорциума W3 – нового языка командных сценариев, с помощью которых разработчики мо
|17.01.2003
|
KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов
азработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C,
|10.04.2001
|
Пентагон разрешил продажу SVG гoлландской ASML
Министерство обороны США разрешило продажу американской компании Silicon Valley Group (SVG) голландскому производителю оборудования для производства полупроводников ASM Lithography, сообщила Financial Times. Тем самым устранено основное препятствие для сделки стоимостью $1,6 млрд
|15.01.2001
|
CSIRO разработает платформу КПК на базе стандарта Масштабируемой Векторной Графики (SVG)
компьютеров на базе программной реализации формата веб-графики "Масштабируемая Векторная Графика" (SVG - Scalable Vector Graphic), сообщает ZDNet. Открытый стандарт SVG, основанный на X
|05.12.2000
|
Apache выпустила бета-версию ПО для работы с масштабируемой векторной графикой Batik Toolkit
Программа позволяет производителям, работать с масштабируемой векторной графикой и преобразовывать SVG содержимое в приложениях Java. Масштабируемая векторная графика, основанная на технологии
|04.08.2000
|
W3C сделал еще один шаг на пути стандартизации новой графической технологии SVG
World Wide Web Consortium (W3C) наконец присвоил графической технологии Scalable Vector Graphics (SVG) статус "рекомендованный в кандидаты", что является предпоследним этапом на пути к устано
|04.08.2000
|
W3C сделал еще один шаг на пути стандартизации новой графической технологии SVG
World Wide Web Consortium (W3C) наконец присвоил графической технологии Scalable Vector Graphics (SVG) статус "рекомендованный в кандидаты", что является предпоследним этапом на пути к устано
W3C и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 597 2
|Wikipedia - Википедия 600 2
|FT - Financial Times 1263 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 227 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|The Globe and Mail 73 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|The Register - The Register Hardware 1716 1
|Bloomberg 1554 1
|ZDnet 662 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 1
|Tom’s Hardware 533 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
|Ведомости 1285 1
|BleepingComputer - Издание 426 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Ars Technica 438 1
|ComputerWorld 144 1
|Quartz 25 1
|NE Asia Online 313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.