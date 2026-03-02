МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис

Nexign и «1С» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы «1С:Предприятие» Специальная версия Nexign Nord для «1С» полностью совместима с платформой «1С:Предприятие». Работа двух решений

Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18 Компания Nexign («Нэксайн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением с

Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector. Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анали

СУБД Nexign Nord получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия Компания Nexign (Нэксайн) получила сертификат ФСТЭК для СУБД Nexign Nord. Документ подтверждает

«МегаФон» повысил надежность сервисов и качество обслуживания клиентов с помощью Nexign Data Integrator Компания Nexign внедрила low-code платформу для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator в «МегаФоне». Решение позволило оператору ускорить обработку клиентских обращений благодаря автомат

Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ В Nexign оценили развитие рынка программного обеспечения для телеком-отрасли в 2025 году и дали прогнозы на 2026. Российский рынок телекоммуникаций сохраняет стабильную положительную динамику: к

Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении своего продукта Nexign SCEF (Service Capabilit

«МегаФон» внедрит Nexign DRA для повышения производительности и гибкости сигнальной сети Компания Nexign завершила первый этап внедрения собственного решения Nexign Diameter Routing Agent (DRA) для маршрутизации и балансировки сигнального трафика в инфраструктуре «МегаФона». Проект п

Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили п

Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО Nexign сообщила о включении своего продукта Nexign RCAF (RAN Congestion Awareness Function) в Единый реестр российского программного обеспечения. Nexign RCAF позволяет операторам связи запускать pre-5G-сервисы, монетизировать клие

Nexign усиливает персонализацию тарифов в «МегаФоне» благодаря продуктовому подходу я catalog-driven подходу к управлению продуктами, реализованному в биллинговой системе оператора от Nexign. Об этом CNews сообщили представители Nexign. Компания Nexign («Нэксайн»

Телеком 2024 CNews рассказал директор по развитию BSS компании Bercut Иван Рыль. Читать полностью Михаил Матюшин Nexign Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-и

Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап» Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и

Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла» Решение Nexign DRA позволило «Т-Мобайл» заменить элемент КИИ (критической информационной инфраструкту

Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подт

Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО Компания Nexign ( «Нэксайн») объявила о включении Nexign Roaming Support System, решения для по

Отечественные технологии для корпоративного рынка: СУБД Nexign Nord получила сертификат совместимости с Astra Linux Разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость СУБД Nexign

Low-code ETL-платформа Nexign Data Integrator получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Nexign (АО «Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, объяв

Nexign усилила безопасность и отказоустойчивость СУБД Nexign Nord Компания Nexign обновила СУБД собственной разработки, предназначенную для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Среди главных нововведений пятой версии Nexig

«Ростелеком» и Nexign расширяют технологическое партнерство Компании Nexign («Нэксайн») и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере отечественных

Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве ft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение продуктов Nexign на российском рынке. Партнеры получат доступ к широкому ассортименту решений Nexign

Подтверждена совместимость платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных» Nexign и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний работы платформы Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных». Совместное использование решений закрывает обширный пул задач по хранению, обработке и управлению потоками данных в организации. Разработчик выс

В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении комплексного решения Nexign Partner Management

Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС» Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign («Нэксайн») и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили сов

Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro a, компания-разработчик продуктов в сфере LegalTech, подтвердили совместимость своих продуктов СУБД Nexign Nord и Doczilla Pro. Платформа Doczilla Pro корректно и без ограничений работает на ос

Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении линейки продуктов для монетизации и повышения эффекти

Как успешно мигрировать на отечественную СУБД. Nexign поделится своим опытом в рамках CNews Forum Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, примет участие в CNews Forum: Информационные технологии завтра. Андрей Князев, директор по бизнес-си

IoT-платформа от Nexign полностью перешла на импортонезависимые технологии Компания Nexign («Нэксайн») подтвердила импортонезависимость решения Nexign IoT Connectivity Pl

Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии нии меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений

«МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord Компания Nexign («Нэксайн») запустила продажи Nexign Nord, системы управления базами данных (СУ

Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord ющий лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке в России. Краткое содержание проекта Компания Nexign («Нэксайн») помогла мигрировать ключевые бизнес-системы «МегаФона» с СУБД Oracle на со

Михаил Матюшин - Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям CNews: Расскажите, чем занимается Nexign и в каких областях вы являетесь экспертами. Михаил Матюшин: Nexign — вендор высоконагруженных систем с более чем 30-летней историей на рынке. Мы отслеживаем изменения рынка как в

Максим Нартов - Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально смог работать полностью автономно? Или если в компании действуют внутренние программы роста, то стоит сфокусироваться на процессах оценки и выстраивания индивидуального плана развития. Максим Нартов, Nexign: Кадровый голод и другие внешние факторы стимулируют разработку отечественных решений Затем нужно проанализировать, насколько цифровизировано на данный момент каждое HR-направление: рекр

Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel можность интеграции с решением для автоматизации командировок. Об этом CNews сообщили представители Nexign. В 2024 г. HR-аналитика вошла в число приоритетных направлений автоматизации. Согласно

Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel Компания Nexign («Нэксайн») представила новый модуль «Аналитика» для Neon HRM, решения по автоматизаци

Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирова

«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг систему на отечественные технологии. Базой для нового решения станут наработки российской компании Nexign. Представители «Ростелекома» подчеркнули, что в настоящее время оператор работает над

«Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов го трафика в сетях операторов связи «Гарда PCEF» прошла сертификационные испытания и подтвердила совместимость с системой управления политиками и тарификацией мобильных услуг пакетной передачи данных Nexign PCRF. За счет совместного применения PCEF-PCRF заказчики оптимизируют персонификацию услуг, повысят качество управления трафиком и существенно снизят время time-to-market при внедрении н