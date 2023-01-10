МегаФон Nexign Нэксайн Петер-Сервис
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горьков Игорь 19 19
|Киреев Александр 26 9
|Черепенников Антон 64 8
|Усманов Алишер 286 8
|Бондаренко Михаил 55 5
|Матюшин Михаил 5 5
|Румянцев Антон 47 5
|Гулидин Андрей 4 4
|Буслов Евгений 4 4
|Тимотин Вячеслав 6 3
|Крымский Михаил 9 3
|Петров Дмитрий 46 3
|Буканов Дмитрий 9 3
|Чебан Юрий 14 3
|Шуткина Юлия 13 3
|Порошенко Петр 27 3
|Захаров Андрей 37 3
|Сечкин Алексей 15 2
|Горшенин Василий 5 2
|Серебряникова Анна 58 2
|Жмуренко Николай 13 2
|Бородин Андрей 36 2
|Кириенко Владимир 131 2
|Соколюк Валерий 31 2
|Зеленский Владимир 19 2
|Крючкова Наталия 12 2
|Стрешинский Иван 38 2
|Макаров Алексей 55 2
|Волынкин Алексей 4 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Асланян Сергей 98 2
|Кирьянова Александра 70 2
|Твердохлебов Сергей 7 2
|Благирев Алексей 22 2
|Стародубцев Александр 4 2
|Баров Алексей 27 2
|Рубанов Владимир 73 2
|Кирдяшов Федор 19 2
|Рыбий Сергей 2 2
|Валиотти Николай 9 2
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