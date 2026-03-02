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МегаФон Nexign Нэксайн Петер-Сервис
"Импортозамещение не самоцель, а повод навести порядок" Максим Нартов, Директор по развитию бизнеса, Nexign, CNews FORUM 2023
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 48 дел, на cумму 9 657 912 600 ₽*
СОБЫТИЯ
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|02.03.2026
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Nexign и «1С» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы «1С:Предприятие»
Специальная версия Nexign Nord для «1С» полностью совместима с платформой «1С:Предприятие». Работа двух решений
|26.02.2026
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Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18
Компания Nexign («Нэксайн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением с
|27.01.2026
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Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM
SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector. Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анали
|20.01.2026
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СУБД Nexign Nord получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия
Компания Nexign (Нэксайн) получила сертификат ФСТЭК для СУБД Nexign Nord. Документ подтверждает
|14.01.2026
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«МегаФон» повысил надежность сервисов и качество обслуживания клиентов с помощью Nexign Data Integrator
Компания Nexign внедрила low-code платформу для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator в «МегаФоне». Решение позволило оператору ускорить обработку клиентских обращений благодаря автомат
|24.12.2025
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Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ
В Nexign оценили развитие рынка программного обеспечения для телеком-отрасли в 2025 году и дали прогнозы на 2026. Российский рынок телекоммуникаций сохраняет стабильную положительную динамику: к
|27.11.2025
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Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО
Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении своего продукта Nexign SCEF (Service Capabilit
|06.11.2025
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«МегаФон» внедрит Nexign DRA для повышения производительности и гибкости сигнальной сети
Компания Nexign завершила первый этап внедрения собственного решения Nexign Diameter Routing Agent (DRA) для маршрутизации и балансировки сигнального трафика в инфраструктуре «МегаФона». Проект п
|01.11.2025
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Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение
Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили п
|29.10.2025
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Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО
Nexign сообщила о включении своего продукта Nexign RCAF (RAN Congestion Awareness Function) в Единый реестр российского программного обеспечения. Nexign RCAF позволяет операторам связи запускать pre-5G-сервисы, монетизировать клие
|23.10.2025
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Nexign усиливает персонализацию тарифов в «МегаФоне» благодаря продуктовому подходу
я catalog-driven подходу к управлению продуктами, реализованному в биллинговой системе оператора от Nexign. Об этом CNews сообщили представители Nexign. Компания Nexign («Нэксайн»
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Телеком 2024
CNews рассказал директор по развитию BSS компании Bercut Иван Рыль. Читать полностью Михаил Матюшин Nexign Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-и
|28.08.2025
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Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап»
Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и
|26.08.2025
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Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла»
Решение Nexign DRA позволило «Т-Мобайл» заменить элемент КИИ (критической информационной инфраструкту
|12.08.2025
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Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK
Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подт
|05.08.2025
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Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО
Компания Nexign ( «Нэксайн») объявила о включении Nexign Roaming Support System, решения для по
|28.07.2025
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Отечественные технологии для корпоративного рынка: СУБД Nexign Nord получила сертификат совместимости с Astra Linux
Разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость СУБД Nexign
|24.07.2025
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Low-code ETL-платформа Nexign Data Integrator получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Nexign (АО «Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, объяв
|09.06.2025
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Nexign усилила безопасность и отказоустойчивость СУБД Nexign Nord
Компания Nexign обновила СУБД собственной разработки, предназначенную для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Среди главных нововведений пятой версии Nexig
|04.06.2025
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«Ростелеком» и Nexign расширяют технологическое партнерство
Компании Nexign («Нэксайн») и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере отечественных
|27.05.2025
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Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве
ft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение продуктов Nexign на российском рынке. Партнеры получат доступ к широкому ассортименту решений Nexign
|21.05.2025
|Бизнес-направление по развитию и разработке корпоративных решений Nexign возглавила Марта Леман
|17.04.2025
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Подтверждена совместимость платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных»
Nexign и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний работы платформы Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных». Совместное использование решений закрывает обширный пул задач по хранению, обработке и управлению потоками данных в организации. Разработчик выс
|06.03.2025
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В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign
Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении комплексного решения Nexign Partner Management
|05.02.2025
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Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС»
Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign («Нэксайн») и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили сов
|04.12.2024
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Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro
a, компания-разработчик продуктов в сфере LegalTech, подтвердили совместимость своих продуктов СУБД Nexign Nord и Doczilla Pro. Платформа Doczilla Pro корректно и без ограничений работает на ос
|28.11.2024
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Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО
Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении линейки продуктов для монетизации и повышения эффекти
|05.11.2024
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Как успешно мигрировать на отечественную СУБД. Nexign поделится своим опытом в рамках CNews Forum
Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, примет участие в CNews Forum: Информационные технологии завтра. Андрей Князев, директор по бизнес-си
|21.10.2024
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IoT-платформа от Nexign полностью перешла на импортонезависимые технологии
Компания Nexign («Нэксайн») подтвердила импортонезависимость решения Nexign IoT Connectivity Pl
|17.10.2024
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Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
нии меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений
|07.10.2024
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«МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord
Компания Nexign («Нэксайн») запустила продажи Nexign Nord, системы управления базами данных (СУ
|02.10.2024
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Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord
ющий лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке в России. Краткое содержание проекта Компания Nexign («Нэксайн») помогла мигрировать ключевые бизнес-системы «МегаФона» с СУБД Oracle на со
|24.09.2024
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Михаил Матюшин -
Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям
CNews: Расскажите, чем занимается Nexign и в каких областях вы являетесь экспертами. Михаил Матюшин: Nexign — вендор высоконагруженных систем с более чем 30-летней историей на рынке. Мы отслеживаем изменения рынка как в
|17.09.2024
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Максим Нартов -
Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
смог работать полностью автономно? Или если в компании действуют внутренние программы роста, то стоит сфокусироваться на процессах оценки и выстраивания индивидуального плана развития. Максим Нартов, Nexign: Кадровый голод и другие внешние факторы стимулируют разработку отечественных решений Затем нужно проанализировать, насколько цифровизировано на данный момент каждое HR-направление: рекр
|09.07.2024
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Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel
можность интеграции с решением для автоматизации командировок. Об этом CNews сообщили представители Nexign. В 2024 г. HR-аналитика вошла в число приоритетных направлений автоматизации. Согласно
|08.07.2024
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Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel
Компания Nexign («Нэксайн») представила новый модуль «Аналитика» для Neon HRM, решения по автоматизаци
|01.07.2024
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Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging
Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирова
|28.05.2024
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«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг
систему на отечественные технологии. Базой для нового решения станут наработки российской компании Nexign. Представители «Ростелекома» подчеркнули, что в настоящее время оператор работает над
|20.05.2024
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«Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов
го трафика в сетях операторов связи «Гарда PCEF» прошла сертификационные испытания и подтвердила совместимость с системой управления политиками и тарификацией мобильных услуг пакетной передачи данных Nexign PCRF. За счет совместного применения PCEF-PCRF заказчики оптимизируют персонификацию услуг, повысят качество управления трафиком и существенно снизят время time-to-market при внедрении н
|16.05.2024
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Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами
Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Partner Management для автоматизации взаиморасчетов с любыми типами партнеров на одной
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Нартов Максим 36 31
|Карпов Сергей 55 22
|Горьков Игорь 19 19
|Матюшин Михаил 18 16
|Усманов Алишер 311 15
|Черепенников Антон 86 14
|Киреев Александр 38 10
|Сосин Сергей 10 10
|Румянцев Антон 47 6
|Бондаренко Михаил 59 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Кирьянова Александра 169 4
|Гулидин Андрей 15 4
|Буслов Евгений 4 4
|Карпов Роман 80 4
|Комлева Наталья 4 4
|Абакумов Евгений 227 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Панченко Иван 197 3
|Семенов Александр 166 3
|Петров Дмитрий 79 3
|Порошенко Петр 27 3
|Подбуцкий Георгий 44 3
|Шуткина Юлия 15 3
|Жуйков Андрей 8 3
|Ульянов Николай 176 3
|Третьяков Ярослав 10 3
|Воронин Павел 196 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Чебан Юрий 14 3
|Буканов Дмитрий 9 3
|Крымский Михаил 11 3
|Князев Андрей 17 3
|Апостол Вячеслав 7 3
|Глухов Иван 35 3
|Халитов Дарий 42 3
|Тимотин Вячеслав 6 3
|Теняева Валерия 3 3
|Рыль Иван 7 3
|Гармашов Александр 4 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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