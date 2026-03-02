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МегаФон Nexign Нэксайн Петер-Сервис

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис
 

"Импортозамещение не самоцель, а повод навести порядок"  Максим Нартов, Директор по развитию бизнеса, Nexign, CNews FORUM 2023

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Всего 48 дел, на cумму 9 657 912 600 ₽*

Судебные дела (48) на сумму 9 657 912 600 ₽*
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в качестве ответчика (7) на сумму 2 752 121 638 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.03.2026 Nexign и «1С» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и платформы «1С:Предприятие»

Специальная версия Nexign Nord для «1С» полностью совместима с платформой «1С:Предприятие». Работа двух решений

26.02.2026 Nexign представила новую версию СУБД Nexign Nord 6 с расширенной функциональностью и поддержкой PostgreSQL 18

Компания Nexign («Нэксайн») выпустила новую версию СУБД Nexign Nord 6. Ключевым нововведением с
27.01.2026 Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM

SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector. Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анали
20.01.2026 СУБД Nexign Nord получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Компания Nexign (Нэксайн) получила сертификат ФСТЭК для СУБД Nexign Nord. Документ подтверждает
14.01.2026 «МегаФон» повысил надежность сервисов и качество обслуживания клиентов с помощью Nexign Data Integrator

Компания Nexign внедрила low-code платформу для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator в «МегаФоне». Решение позволило оператору ускорить обработку клиентских обращений благодаря автомат
24.12.2025 Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ

В Nexign оценили развитие рынка программного обеспечения для телеком-отрасли в 2025 году и дали прогнозы на 2026. Российский рынок телекоммуникаций сохраняет стабильную положительную динамику: к

27.11.2025 Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении своего продукта Nexign SCEF (Service Capabilit
06.11.2025 «МегаФон» внедрит Nexign DRA для повышения производительности и гибкости сигнальной сети

Компания Nexign завершила первый этап внедрения собственного решения Nexign Diameter Routing Agent (DRA) для маршрутизации и балансировки сигнального трафика в инфраструктуре «МегаФона». Проект п
01.11.2025 Nexign и I-SYS заключили партнерское соглашение

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, и системный интегратор I-SYS объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили п
29.10.2025 Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО

Nexign сообщила о включении своего продукта Nexign RCAF (RAN Congestion Awareness Function) в Единый реестр российского программного обеспечения. Nexign RCAF позволяет операторам связи запускать pre-5G-сервисы, монетизировать клие
23.10.2025 Nexign усиливает персонализацию тарифов в «МегаФоне» благодаря продуктовому подходу

я catalog-driven подходу к управлению продуктами, реализованному в биллинговой системе оператора от Nexign. Об этом CNews сообщили представители Nexign. Компания Nexign («Нэксайн»
Телеком 2024

CNews рассказал директор по развитию BSS компании Bercut Иван Рыль. Читать полностью Михаил Матюшин Nexign Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-и
28.08.2025 Nexign и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и СРК «Кибер Бэкап»

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и
26.08.2025 Nexign импортозаместила один из критически важных узлов связи для «Т-Мобайла»

Решение Nexign DRA позволило «Т-Мобайл» заменить элемент КИИ (критической информационной инфраструкту
12.08.2025 Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подт
05.08.2025 Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО

Компания Nexign ( «Нэксайн») объявила о включении Nexign Roaming Support System, решения для по
28.07.2025 Отечественные технологии для корпоративного рынка: СУБД Nexign Nord получила сертификат совместимости с Astra Linux

Разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость СУБД Nexign

24.07.2025 Low-code ETL-платформа Nexign Data Integrator получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Nexign (АО «Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, объяв
09.06.2025 Nexign усилила безопасность и отказоустойчивость СУБД Nexign Nord

Компания Nexign обновила СУБД собственной разработки, предназначенную для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Среди главных нововведений пятой версии Nexig
04.06.2025 «Ростелеком» и Nexign расширяют технологическое партнерство

Компании Nexign («Нэксайн») и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере отечественных
27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве

ft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение продуктов Nexign на российском рынке. Партнеры получат доступ к широкому ассортименту решений Nexign
21.05.2025 Бизнес-направление по развитию и разработке корпоративных решений Nexign возглавила Марта Леман
17.04.2025 Подтверждена совместимость платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных»

Nexign и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний работы платформы Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных». Совместное использование решений закрывает обширный пул задач по хранению, обработке и управлению потоками данных в организации. Разработчик выс
06.03.2025 В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении комплексного решения Nexign Partner Management
05.02.2025 Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС»

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign («Нэксайн») и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили сов
04.12.2024 Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro

a, компания-разработчик продуктов в сфере LegalTech, подтвердили совместимость своих продуктов СУБД Nexign Nord и Doczilla Pro. Платформа Doczilla Pro корректно и без ограничений работает на ос
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении линейки продуктов для монетизации и повышения эффекти
05.11.2024 Как успешно мигрировать на отечественную СУБД. Nexign поделится своим опытом в рамках CNews Forum

Компания Nexign, разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики, примет участие в CNews Forum: Информационные технологии завтра. Андрей Князев, директор по бизнес-си
21.10.2024 IoT-платформа от Nexign полностью перешла на импортонезависимые технологии

Компания Nexign («Нэксайн») подтвердила импортонезависимость решения Nexign IoT Connectivity Pl
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

нии меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений

07.10.2024 «МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord

Компания Nexign («Нэксайн») запустила продажи Nexign Nord, системы управления базами данных (СУ
02.10.2024 Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord

ющий лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке в России. Краткое содержание проекта Компания Nexign («Нэксайн») помогла мигрировать ключевые бизнес-системы «МегаФона» с СУБД Oracle на со
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

CNews: Расскажите, чем занимается Nexign и в каких областях вы являетесь экспертами. Михаил Матюшин: Nexign — вендор высоконагруженных систем с более чем 30-летней историей на рынке. Мы отслеживаем изменения рынка как в

17.09.2024 Максим Нартов -

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

смог работать полностью автономно? Или если в компании действуют внутренние программы роста, то стоит сфокусироваться на процессах оценки и выстраивания индивидуального плана развития. Максим Нартов, Nexign: Кадровый голод и другие внешние факторы стимулируют разработку отечественных решений Затем нужно проанализировать, насколько цифровизировано на данный момент каждое HR-направление: рекр
09.07.2024 Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel

можность интеграции с решением для автоматизации командировок. Об этом CNews сообщили представители Nexign. В 2024 г. HR-аналитика вошла в число приоритетных направлений автоматизации. Согласно
08.07.2024 Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel

Компания Nexign («Нэксайн») представила новый модуль «Аналитика» для Neon HRM, решения по автоматизаци
01.07.2024 Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging

Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирова
28.05.2024 «Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

систему на отечественные технологии. Базой для нового решения станут наработки российской компании Nexign. Представители «Ростелекома» подчеркнули, что в настоящее время оператор работает над

20.05.2024 «Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов

го трафика в сетях операторов связи «Гарда PCEF» прошла сертификационные испытания и подтвердила совместимость с системой управления политиками и тарификацией мобильных услуг пакетной передачи данных Nexign PCRF. За счет совместного применения PCEF-PCRF заказчики оптимизируют персонификацию услуг, повысят качество управления трафиком и существенно снизят время time-to-market при внедрении н
16.05.2024 Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами

Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Partner Management для автоматизации взаиморасчетов с любыми типами партнеров на одной

Публикаций - 346, упоминаний - 494

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 88
ИКС 538 53
Ростелеком 10948 50
Oracle Corporation 7074 40
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 22
ИКС - Форпост 78 18
Huawei 4675 18
Softline - Софтлайн 3743 18
NVision Group - Энвижн Груп 699 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
9594 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
МегаФон - Талмер - Talmer 56 16
Amdocs 140 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
ИКС - Цитадель ГК 110 14
Microsoft Corporation 25775 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
SAP SE 5601 12
HP Inc. 5883 12
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Киевстар - Kyivstar 569 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Газпром ПАО 1493 7
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Virtus.pro 30 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
UDR Inc 10 3
LEGO 260 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Cotton Way - Коттон Вэй 8 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Альфа-Банк 1979 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Газпром нефть 725 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Транснефть 335 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 3
Президент Украины 128 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
ФРИИ Акселератор 59 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Ассоциация производителей пива 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 131
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 66
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Data monetization - Монетизация данных 1965 42
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 37
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 37
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 27
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 21
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
МегаФон - Nexign Neon HRM 23 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
МегаФон - Nexign Nord СУБД 23 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 15
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
МегаФон - Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
МегаФон - Nexign Data Integrator 9 9
Linux OS 11533 9
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 8 8
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 8
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 8
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 6
FreePik 1841 6
МегаФон - Nexign BSS 6 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Intel Itanium 649 5
Axiom JDK СЗИ 175 5
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 5 5
МегаФон - Nexign Anomaly Detector 6 5
МегаФон - Nexign Partner Management 5 5
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 6 4
HPE Integrity - серия серверов 141 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 4
МегаФон - Nexign Peter-Service HRS 4 4
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 4
МегаФон - Nexign Mediation 4 4
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 5 4
Нартов Максим 36 31
Карпов Сергей 55 22
Горьков Игорь 19 19
Матюшин Михаил 18 16
Усманов Алишер 311 15
Черепенников Антон 86 14
Киреев Александр 38 10
Сосин Сергей 10 10
Румянцев Антон 47 6
Бондаренко Михаил 59 6
Шадаев Максут 1210 5
Кирьянова Александра 169 4
Гулидин Андрей 15 4
Буслов Евгений 4 4
Карпов Роман 80 4
Комлева Наталья 4 4
Абакумов Евгений 227 3
Нестеров Алексей 175 3
Панченко Иван 197 3
Семенов Александр 166 3
Петров Дмитрий 79 3
Порошенко Петр 27 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Шуткина Юлия 15 3
Жуйков Андрей 8 3
Ульянов Николай 176 3
Третьяков Ярослав 10 3
Воронин Павел 196 3
Иодковский Станислав 104 3
Чебан Юрий 14 3
Буканов Дмитрий 9 3
Крымский Михаил 11 3
Князев Андрей 17 3
Апостол Вячеслав 7 3
Глухов Иван 35 3
Халитов Дарий 42 3
Тимотин Вячеслав 6 3
Теняева Валерия 3 3
Рыль Иван 7 3
Гармашов Александр 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 236
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 36
Украина 7928 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 20
Европа 24963 18
Ближний Восток 3154 13
Узбекистан - Республика 2005 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 10
Казахстан - Республика 6047 8
Европа Восточная 3138 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Молдавия - Республика Молдова 738 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5869 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Грузия 1332 5
Таджикистан - Республика 953 4
Украина - Киев 1151 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 46
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 35
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 11
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Ведомости 1466 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Госрасходы - портал 70 1
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WikiLeaks 120 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
Gartner - Гартнер 3658 9
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
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TAdviser Profit 50 3 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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GSMA Intelligence 11 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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Fortune Business Insights 32 1
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Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
ABI Research 236 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
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МегаФон - Nexign Academy 2 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
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РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
Академия перемен 6 1
Умназия 3 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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