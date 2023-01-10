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МегаФон Nexign Нэксайн Петер-Сервис

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис


10.01.2023 Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign
28.12.2022 Nexign анонсировала линейку продуктов для ИТ-команд
01.11.2022 Nexign запустила платформу для сбора и трансформации данных сети телеком-операторов
28.10.2022 Михаил Матюшин, Nexign: Мы предлагаем рынку продукт, который разрабатывали для себя
20.09.2022 Nexign представила новое решение для управления доходами и ускорения монетизации операторов связи
25.08.2022 Корпоративный портал Neon включен в реестр отечественного ПО
12.01.2022 Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг
08.12.2020 Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell
14.10.2020 Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии»
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров
09.07.2019 «Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО
26.02.2018 «Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы
06.02.2018 «Петер-Сервис» внедрил систему конвергентного биллинга для Geocell
20.11.2017 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» внедрят единую СRM для B2B сегмента
30.10.2017 «Петер-Сервис» включен в «магический квадрант» Gartner
20.09.2017 Рассекречены документы поставщика «Мегафона» о системах для слежки и «манипуляции сознанием» россиян
05.04.2017 В «Петер-Сервисе» назначен директор по управлению продуктами и технологиями
08.12.2016 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» завершили проект в области больших данных
27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре
24.09.2015 Игорь Горьков - «Петер-Сервис» планирует расширить штат на полторы сотни высококвалифицированных специалистов
14.07.2015 Решение Peter-Service BIS обслуживает всех абонентов «Ростелеком Северо-Запад»
17.12.2014 Геннадий Фомин - Мы убираем тормоза из бизнес-процессов и ИТ-систем
26.11.2014 «Петер-Сервис» расскажет о монетизации данных на конференции «Большие данные: тренд новых ИТ»
26.08.2014 «Петер-Сервис» внедрил M2M-платформу в «МегаФоне»
28.04.2014 «Петер-Сервис» внедрил систему подготовки выходных документов для «дочки» Turkcell на Северном Кипре
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения

Публикаций - 199, упоминаний - 266

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6916 45
ИКС холдинг 229 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10042 29
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9400 17
Oracle Corporation 6297 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1347 13
VK - Mail.ru Group 3196 13
ИКС холдинг - Форпост 64 13
NVision Group - Энвижн Груп 667 12
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 265 12
МегаФон - Талмер - Talmer 41 11
IBM - International Business Machines Corp 9185 11
HP Inc. 5511 10
ИКС холдинг - Цитадель ГК 77 9
Microsoft Corporation 23462 9
6977 9
Киевстар - Kyivstar 503 9
Meta Platforms - Facebook 4334 9
1С-ИжТиСи 6295 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 9
Amdocs 129 8
Криптонит ГК - Kryptonite 52 8
Huawei 3494 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2609 7
Google LLC 10917 7
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 24 7
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 7
Yandex - Яндекс 5640 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4141 6
Воентелеком 143 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 199 6
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 6
Компьюлинк ГК - Compulink 418 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5766 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 149 9
Россети Ленэнерго 2340 5
Газпром ПАО 1149 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2510 4
Точка 3792 4
ESforce 22 4
Альфа-Банк 1593 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
РЖД - Российские железные дороги 1614 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 3
ГПБ - Газпромбанк 936 3
Cotton Way - Коттон Вэй 8 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 2
LEGO 219 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 435 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
UDR Inc 8 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 2
LinkedIn 582 2
Virtus.pro 20 2
HeadHunter Group - HH Group 285 2
Газпром нефть 498 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 2
Почта России ПАО 1983 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 202 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 328 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17901 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2380 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2829 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9042 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2368 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 3
Президент Украины 119 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3673 2
Судебная власть - Judicial power 2086 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1632 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10356 2
Федеральное казначейство России 1547 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 141 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Москвы 1984 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 1
МВД РФ Управление К 118 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 837 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Президент Российской Федерации 3698 1
Администрация Президента РФ 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 4 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53030 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17394 66
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1313 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79047 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38689 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24930 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5077 34
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8623 13
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8857 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11692 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8716 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7345 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3387 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10129 10
Nexign Peter-Service BIS АСР 15 15
Nexign Peter-Service ITC 13 13
Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6497 9
Nexign Peter-Service RSS 7 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4807 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 4
Oracle СУБД 588 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 335 4
HPE Integrity - серия серверов 125 4
Linux OS 8211 4
Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 673 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 120 4
Intel Itanium 612 4
Microsoft SQL Server 1470 4
Nexign Peter-Service HRS 4 4
Nexign Peter-Service HAS 3 3
Apache Hadoop 372 3
Age of Kings 3444 3
Nexign Peter-Service PCCM 3 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 136 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1477 3
Microsoft SharePoint Server 686 3
Nexign Peter-Service RMS 3 3
Microsoft Windows 2000 12656 3
Nexign Peter-Service SBMS 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 1590 3
1С:Бухгалтерия 846 2
Microsoft Exchange 1332 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 447 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 509 2
HPE 3PAR 98 2
Microsoft Power BI 142 2
БАРС.Alpha BI 36 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 227 2
МТС Деньги - МТС pay - MTS Pay 68 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 15 2
Microsoft Office 3428 2
МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 40 2
Горьков Игорь 19 19
Киреев Александр 26 9
Черепенников Антон 64 8
Усманов Алишер 286 8
Бондаренко Михаил 55 5
Матюшин Михаил 5 5
Румянцев Антон 47 5
Гулидин Андрей 4 4
Буслов Евгений 4 4
Тимотин Вячеслав 6 3
Крымский Михаил 9 3
Петров Дмитрий 46 3
Буканов Дмитрий 9 3
Чебан Юрий 14 3
Шуткина Юлия 13 3
Порошенко Петр 27 3
Захаров Андрей 37 3
Сечкин Алексей 15 2
Горшенин Василий 5 2
Серебряникова Анна 58 2
Жмуренко Николай 13 2
Бородин Андрей 36 2
Кириенко Владимир 131 2
Соколюк Валерий 31 2
Зеленский Владимир 19 2
Крючкова Наталия 12 2
Стрешинский Иван 38 2
Макаров Алексей 55 2
Волынкин Алексей 4 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Асланян Сергей 98 2
Кирьянова Александра 70 2
Твердохлебов Сергей 7 2
Благирев Алексей 22 2
Стародубцев Александр 4 2
Баров Алексей 27 2
Рубанов Владимир 73 2
Кирдяшов Федор 19 2
Рыбий Сергей 2 2
Валиотти Николай 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 122364 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14902 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39231 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13124 23
Украина 7254 17
Европа 21285 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3304 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17034 9
Россия - СФО - Новосибирск 3692 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50114 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1531 7
Ближний Восток 2643 7
Турция - Турецкая республика 2062 6
Европа Восточная 2996 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 6
Африка - Африканский регион 3266 6
Азия - Азиатский регион 4650 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 5
Молдавия - Республика Молдова 680 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 5
Франция - Французская Республика 7079 4
Германия - Федеративная Республика 11998 4
Украина - Киев 941 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15035 4
Испания - Каталония - Барселона 716 4
Узбекистан - Республика 1397 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2482 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6267 3
Казахстан - Республика 4829 3
Италия - Итальянская Республика 4217 3
Россия - Сибирь 2009 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1195 3
Грузия 1121 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1379 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 627 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1424 3
Нидерланды - Амстердам 523 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1036 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41774 34
Абонентская база - Абонентская плата 5291 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41549 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19950 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13900 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10632 14
Кредитование - Сrediting 5093 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4912 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5655 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4897 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4609 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2160 9
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 231 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23878 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5011 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4241 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15000 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10208 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3699 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5147 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3190 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3119 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4229 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6471 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3264 6
Доходность - ставка доходности - Rate of return 584 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5227 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3038 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3644 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1331 5
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 517 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5207 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3866 5
Финансовые показатели 2069 5
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6844 4
TAdviser - Центр выбора технологий 292 4
Ведомости 527 3
Variety 22 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 2
Интерфакс Украина 12 1
Вести 24 - Российский информационный канал 44 1
Госрасходы - портал 61 1
Российская газета 241 1
ComNews - Медиа-бизнес 95 1
91Mobiles 1693 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1205 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 791 1
Forbes - Форбс 627 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
Thomson Reuters - Рейтер 5771 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 1
WikiLeaks 114 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7439 16
Gartner - Гартнер 3472 8
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TAdviser Profit 50 3 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 282 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 1
РАН - Российская академия наук 1795 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 482 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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