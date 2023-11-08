Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов

Поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса Nexign и разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов Nexign, предназначенных для сопровождения работы российских операторов связи, с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Прошел тестирование комплекс продуктов для монетизации сетей мобильной и фиксированной связи Network Monetisation Suite. Кроме того, подтверждена совместимость для систем управления сетевыми функциями Network Management System, политиками мобильного трафика в сетях Policy and Charging Rules Function (PCRF) и базами данных Nord. В список совместимых продуктов также попали инструмент гибкой адаптации к изменению нагрузки сети Nexign RAN Congestion Awareness Function и сервер маршрутизации запросов Nexign Diameter Routing Agent.

Продукты предназначены для снижения расходов и трудоемкости обслуживания, повышения безопасности сигнальной сети и реализации сложных сценариев монетизации. Они также оптимизируют бизнес-процессы телеком-операторов, расходы на обслуживание сети и ее расширение.

«"Ред софт" продолжает сотрудничество с Nexign, в рамках которого создается импортонезависимые программные комплексы для обеспечения критической инфраструктуры стратегических отраслей страны. Вхождение продуктов Nexign в экосистему операционной системы "Ред ОС" позволит сотовым операторам организовать рабочие процессы на российском программном обеспечении, выполнив требования законодательства. Благодарим Nexign за плодотворную совместную работу», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Nexign более 30 лет разрабатывает высоконагруженное комплексное программное обеспечение для телеком-операторов. Нам важно, чтобы наши продукты и решения легко встраивались в инфраструктуру и поддерживались у наших клиентов. Успешное тестирование на совместимость с российской операционной системой – подтверждение этому. Вместе с "Ред софт" мы продолжим помогать российским компаниям повышать уровень независимости ИТ-инфраструктуры», — отметил Дмитрий Пожидаев, главный корпоративный архитектор Nexign.

***

«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

Nexign — российский разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики. Продукты Nexign поддерживают трансформацию клиентов, помогая формировать цифровую экосистему для сотрудников и повышать эффективность ИТ-подразделений.