PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) – это программный модуль для определения правил политик в сети в режиме реального времени

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) – программный модуль, содержащий правила и политики их применения для обслуживания абонентов: использование дополнительных сервисов, установление параметров качества обслуживания и правил тарификации в зависимости от различных условий