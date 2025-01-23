PCRF Policy & Charging Rules Function PCC Policy Control and Charging PCEF Policy and Charging Enforcement Function функция правил политики и тарификации функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети
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PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) – это программный модуль для определения правил политик в сети в режиме реального времени
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PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) – программный модуль, содержащий правила и политики их применения для обслуживания абонентов: использование дополнительных сервисов, установление параметров качества обслуживания и правил тарификации в зависимости от различных условий
- PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками
- NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика
PCRF и организации, системы, технологии, персоны:
|Матюшин Михаил 16 3
|Фоминская Елена 6 3
|Рыль Иван 6 3
|Сосин Сергей 8 2
|Рожкевич Александр 2 2
|Кирьянова Александра 135 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Яшин Андрей 12 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Соколов Михаил 29 1
|Горьков Игорь 19 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Киреев Александр 33 1
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Ведин Алексей 1 1
|Макаров Станислав 117 1
|Самойленко Максим 66 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Саввин Антон 18 1
|Кушнарев Кирилл 4 1
|Жикин Андрей 1 1
|Анфилофьев Сергей 4 1
|Кочнов Павел 7 1
|Баранов Владимир 6 1
|Осипов Даниил 2 1
|Виняр Даниил 2 1
|Пенкин Игорь 1 1
|Бабиченко Константин 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Пожидаев Дмитрий 2 1
|McEachern Jim - Макичерн Джим 1 1
|Гармашов Александр 3 1
|Кичигина Ольга 2 1
|Халитов Дарий 22 1
|Черепенников Антон 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Богданов Андрей 41 1
|9to5Google 48 1
|9to5Mac 70 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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