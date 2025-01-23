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Индексная книга (каталог) CNews*
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PCRF Policy & Charging Rules Function PCC Policy Control and Charging PCEF Policy and Charging Enforcement Function функция правил политики и тарификации функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети


  • PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) – это программный модуль для определения правил политик в сети в режиме реального времени

  • PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) – программный модуль, содержащий правила и политики их применения для обслуживания абонентов: использование дополнительных сервисов, установление параметров качества обслуживания и правил тарификации в зависимости от различных условий

  • PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками
  • NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика

23.01.2025 VAS Experts запустила новое решение для мобильных операторов «Скат PCEF» 3
Телеком 2024 2
26.08.2024 Иван Рыль -

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

 1
05.06.2024 «Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком 2
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
20.05.2024 «Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов 5
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов 2
27.02.2023 Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 2
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 2
06.09.2016 МТТ запускает MVNE-платформу для бизнеса MVNO-операторов 4
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 2
17.03.2014 «Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно 2
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения 2
06.03.2014 Yota внедрила комплекс динамического управления трафиком с помощью «Инфосистемы Джет» 2
21.02.2014 «Инфосистемы Джет» представят на MWC 2014 два новых телеком-продукта 2
13.02.2014 «Инфосистемы Джет» представили два новых продукта для телеком-операторов 2
13.01.2014 Емкость абонентских баз данных данных под управлением Huawei SingleSDB достигла 3 млрд абонентов 1
28.12.2012 Платформа Mobile Service Delivery Platform от «Телигент» подтвердила сертификацию на соответствие требованиям Минкомсвязи России 2
27.12.2012 Игорь Горьков: Желаю ИТ-рынку новых неожиданных поворотов 1
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 1
07.11.2012 В Москве пройдет телекоммуникационный ИТ-форум BOSS’2012 1
17.09.2012 В ближайшие 5 лет на российском рынке решений для управления трафиком будут доминировать иностранные разработчики 1
28.10.2011 «Вайнах Телеком» выбрал сервер управления политиками и тарификацией Peter-Service PCCM 1
27.09.2011 С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011 1
15.09.2011 С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011 1
21.10.2009 Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE 1
17.09.2009 Motorola представила новый портфель решений для LTE-сети 1
11.11.2008 Nortel приняла участие в глобальных испытаниях на совместимость в рамках GMI 2008 2

Публикаций - 31, упоминаний - 53

PCRF и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 11
МегаФон 8822 5
Ростелеком 9706 4
Huawei 3935 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 3
ИКС 319 3
Oracle Corporation 6690 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 3
China Mobile 407 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Lenovo Motorola 3501 2
Vodafone Group 1370 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Amdocs 132 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 2
СИНХ - Таттелеком 203 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
AT&T Inc 1679 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Yahoo! 3697 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Казахтелеком 337 1
Allot 5 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Вайнах Телеком 47 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Google LLC 11782 1
Sandvine 12 1
UDR Inc 9 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 16
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1956 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 7
Data monetization - Монетизация данных 1626 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2881 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10172 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 981 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1318 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 4
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 393 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 315 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1849 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3846 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway 33 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6405 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 3
Инфосистемы Джет - Jet Subscriber Manager (JSM) 5 4
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 3
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 2
МегаФон - Nexign Peter-Service PCCM 3 2
МегаФон - Nexign DRA - Nexign Diameter Routing Agent 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 2
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 2
ИКС - Гарда PCEF 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 3 2
Microsoft Skype 2067 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 1
Huawei SingleSDB 1 1
МегаФон - Nexign Peter-Service R&D 1 1
Teligent Mobile Service Delivery Platform - MSDP 1 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Linux OS 9948 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
МегаФон - Nexign RAN Congestion Awareness Function 1 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
МегаФон - Nexign Mediation 4 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
ИКС - Гарда Trace 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Nortel ACE - Nortel Agile Communication Environment 3 1
Матюшин Михаил 16 3
Фоминская Елена 6 3
Рыль Иван 6 3
Сосин Сергей 8 2
Рожкевич Александр 2 2
Кирьянова Александра 135 1
Нестеров Андрей 20 1
Яшин Андрей 12 1
Кириллов Михаил 15 1
Соколов Михаил 29 1
Горьков Игорь 19 1
Кошкина Юлия 13 1
Киреев Александр 33 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Ведин Алексей 1 1
Макаров Станислав 117 1
Самойленко Максим 66 1
Чимиричкина Мария 30 1
Саввин Антон 18 1
Кушнарев Кирилл 4 1
Жикин Андрей 1 1
Анфилофьев Сергей 4 1
Кочнов Павел 7 1
Баранов Владимир 6 1
Осипов Даниил 2 1
Виняр Даниил 2 1
Пенкин Игорь 1 1
Бабиченко Константин 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Пожидаев Дмитрий 2 1
McEachern Jim - Макичерн Джим 1 1
Гармашов Александр 3 1
Кичигина Ольга 2 1
Халитов Дарий 22 1
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Мартынов Алексей 10 1
Богданов Андрей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 6
Европа 21771 3
Испания - Каталония - Барселона 742 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Индия - Bharat 5447 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1953 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Швейцария - Женева 326 1
Ирландия - Дублин 159 1
США - Массачусетс 505 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1328 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2764 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Германий 42 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 257 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2369 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1801 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 48 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
IHS Infonetics Research 102 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 219 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
ИнфоКом 102 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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