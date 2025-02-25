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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т2 Т2 Мобайл Bercut HIP Bercut Hybrid Integration Platform


 

"Как действовать в эпидемию low-code" Артем Ухлов, Менеджер продуктов, Bercut, 2022 год


25.02.2025 Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut 1
26.08.2024 Иван Рыль -

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

 1
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
20.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,3 миллиарда на создание мегаплатформы управления ИТ-ландшафтом 1
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 178 4
Ростелеком 9750 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
8272 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Аурига - Auriga 74 1
Top Systems - Топ Системы 67 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 363 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2724 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 329 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1049 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 31 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 126 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 766 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5357 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 678 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5677 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 320 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 3 1
Рыль Иван 6 3
Карпушин Сергей 2 1
Башилов Илья 1 1
Халитов Дарий 22 1
Мартынов Алексей 10 1
Богданов Андрей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 131 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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