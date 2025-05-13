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Т2 Т2 Мобайл Bercut ESB Bercut Enterprise Service Bus
|13.05.2025
|Bercut выпустил low-code продукт для ускоренного преобразования данных разных форматов 1
|25.02.2025
|Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut 1
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 5 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DataMapper 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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