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Чёрный ящик
Метод чёрного ящика


18.10.2021 ИИ cделают для людей последней инстанцией. Призвать человека к перепроверке его решения будет нельзя 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
29.12.2020 Кубан Ашымбеков, Discovery Studio: Блокчейн позволит провести в Кыргызстане по-настоящему честные выборы 1
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 1
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 1
05.08.2020 Топ-менеджеры российского финсектора обсудили будущее искусственного интеллекта в банках 1
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI 6
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
21.11.2019 «Лаборатория Касперского» разработала защиту для корпоративных проектов на основе блокчейн-технологий 1
03.10.2019 Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике 1
05.09.2019 «Спейстим» выпустил новые «умные» часы для автомобилистов 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 2
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
10.04.2019 Государство вложило 100 миллионов в компьютер для присмотра за водителями 1
11.02.2019 Angara Cyber Resilience Center обеспечит мониторинг ИБ «Инбанка» 1
18.01.2019 Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» 1
13.11.2018 Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 1
20.08.2018 В России легализуют морские суда без экипажа 1
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 1
29.05.2018 InfoWatch обновила Person Monitor до версии 7 1
14.03.2018 ПК на новых процессорах AMD можно физически уничтожить через интернет 1
12.03.2018 «Стахановец 7»: масштабные обновления комплекса для принятия управленческих решений 1
05.12.2017 Производители ноутбуков начали отключать «черный ящик» Intel 1
09.08.2017 Исследование: сайты интернет-магазинов и промышленных компаний наиболее уязвимы для хакерских атак 1
03.05.2017 В процессорах Intel девять лет присутствовала критическая уязвимость 1
08.02.2017 Нейронную сеть настроили на поиск потенциальных лекарственных препаратов 1
22.12.2016 Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам 1
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом 1
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
28.09.2016 DLP-система Solar Dozor 6.2 обзавелась новыми инструментами для руководителя ИБ 1
31.03.2016 Депутаты и силовики задумали пустить беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования 1
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 1

Публикаций - 74, упоминаний - 84

Чёрный ящик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Microsoft Corporation 11110 5
Yandex - Яндекс 4101 5
VK - Mail.ru Group 2484 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
SAP SE 3216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
SpaceTeam - СпейсТим 29 2
Cisco Systems 2044 2
Google LLC 7158 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
АвтоТрекер 95 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Крок 1221 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
IBM 3546 1
OpenText 160 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Монитор безопасности 69 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Intel Corporation 4186 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
American Megatrends 2 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Стахановец 8 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
Код Безопасности 365 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Telegram Group 702 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Элвис-НеоТек 30 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Visa International 1346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Инбанк 6 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства 8 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 4 1
Kubernetes 307 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Flash 476 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 266 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Умные платформы 499 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10751 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Symbian OS 778 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Apple iOS 5742 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
SAP SuccessFactors 110 1
Cisco Webex 107 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Microsoft Windows 853 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
OpenStreetMap 39 1
Алтэкс-Софт RedCheck 8 1
Nintendo Wii - игровая консоль 335 1
Cisco MVC - Cisco Marketing Velocity Central 1 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
SAP BAPI - SAP Business Application Programming Interface 1 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Skype 1472 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Лугов Андрей 32 2
Бунин Алексей 6 2
Бокова Людмила 80 2
Соколов Алексей 121 2
Чепа Алексей 2 1
Новиков Дмитрий 27 1
Рейман Леонид 412 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Солдатов Алексей 77 1
Левашов Александр 88 1
Кадурин Артур 1 1
Кузьмин Павел 14 1
Климов Алексей 4 1
Пугачев Владимир 1 1
Жаворонков Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Нечаев Иван 57 1
Мальянов Сергей 11 1
Вахмянин Иван 20 1
Клиншас Андрей 2 1
Платонов Андрей 6 1
Ганин Алексей 2 1
Смятских Алексей 47 1
Габриелян Владимир 20 1
Ибрагимов Руслан 29 1
Иванов Олег 124 1
Клишас Андрей 44 1
Прокопов Максим 6 1
Шахов Виталий 1 1
Коробко Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Европа 3766 2
Казахстан - Республика 2637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Украина 3374 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Сибирь 877 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - Auto.CNews 50 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764265, в очереди разбора - 667952.
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