Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чёрный ящик
Метод чёрного ящика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 84
Чёрный ящик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лугов Андрей 32 2
|Бунин Алексей 6 2
|Бокова Людмила 80 2
|Соколов Алексей 121 2
|Чепа Алексей 2 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Рейман Леонид 412 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Левашов Александр 88 1
|Кадурин Артур 1 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Климов Алексей 4 1
|Пугачев Владимир 1 1
|Жаворонков Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Нечаев Иван 57 1
|Мальянов Сергей 11 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Клиншас Андрей 2 1
|Платонов Андрей 6 1
|Ганин Алексей 2 1
|Смятских Алексей 47 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Ибрагимов Руслан 29 1
|Иванов Олег 124 1
|Клишас Андрей 44 1
|Прокопов Максим 6 1
|Шахов Виталий 1 1
|Коробко Александр 2 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764265, в очереди разбора - 667952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764265, в очереди разбора - 667952.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru