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Чёрный ящик Метод чёрного ящика
СОБЫТИЯ
|22.05.2023
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Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»
атель и гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов. Фото: tawatchai07 на Freepik Беспилотники оборудуют черным ящиком и ПО для недопущения их в запретные зоны Судна, которые летают выше 150 м, долж
|30.01.2023
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Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках
документ только если соответствующие изменения произошли в части тех электронных модулей, за применение которых ему не начислялись баллы, предусмотренные приложением к постановлению № 719». Реестр — «черный ящик» Стоит отметить, что реестр российского железа — это отнюдь не публичный ресурс в части изрядного числа сведений, которые могут представлять насущный интерес для участников рынка. Н
|30.07.2020
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Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI
йство и отправляют нужные им команды. Программный код, вероятнее всего, позволяет успешно выдавать «черный ящик» за авторизованное устройство — вроде тех, которыми пользуются инкассаторы и техн
|05.12.2017
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Производители ноутбуков начали отключать «черный ящик» Intel
от центрального системного процессора компьютера. У ME есть «служебный» доступ к сетевому оборудованию, периферийным устройствам, памяти, накопителям и всем процессорам системы. По сути ME является «черным ящиком», о котором представители Intel не любили говорить. Производители ноутбуков Dell, Purism и System76 начали предлагать покупателям предпродажное отключение системы Intel ME Зато о
|24.06.2014
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В Германии предлагают оснащать робомобили «черными ящиками»
когда в аварию попадают машины с автоматическими функциями управления. Возможность установки в них «черных ящиков» обсуждалась в Германии за круглым столом, посвященным вопросам беспилотного во
|04.04.2013
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"Черный ящик" автомобиля впервые защитили от кражи данных
б. Аналогичный проект eCall есть и в Евросоюзе. Как уже писал Auto.CNews, сейчас продажи в автомобильную промышленность серьезно поддерживают микроэлектронное производство. Противников автомобильных «черных ящиков» беспокоит вопрос конфиденциальности данных автовладельцев, поскольку службы безопасности в случае необходимости могут запросить информацию о перемещении машины. В обязательной ус
|20.03.2013
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Минкомсвязи пытается вскрыть черный ящик «Электронного правительства»
ту министерство не имеет прямого доступа к ним», - говорит один из собеседников CNews. По его словам, сейчас разработки оператора по проекту «Электронное правительство» представляют для министерства «черный ящик»: «Нам важно понять, на что тратились и тратятся деньги». Аудит планируется проводить силами сотрудников министерства и команды ФГУП НИИ «Восход», которую недавно возглавил Алексей
|27.10.2006
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Черный ящик
Cuboglass – черный ящик, в котором можно спрятать телевизор, тем самым произвести впечатление на гостей, выказывая уважение к современному искусству. Просмотр телевидения осуществляется как обычно. Открыты
|14.06.2005
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У автомобилей будет свой "черный ящик"
Функции автомобильного «черного ящика», правда, могут отличаться от тех, что предусмотрены в авиации. По мнению специалистов исследовательского центра итальянского концерна FIAT, координирующих проект, подобное устрой
|28.02.2005
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В США модернизируют "черные ящики"
Федеральное управление авиации США FAA намерено модернизировать нынешние «черные ящики», которыми оснащены все воздухоплавательные корабли, сообщает AP. В результате модернизации предполагается, что увеличится объем сохраняемой информации и будет обеспечена более эфф
|22.09.2003
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Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков
Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод
|22.09.2003
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Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков
Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод
|18.04.2003
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На российском теплоходе впервые установлен "черный ящик"
Представителям Российского морского регистра судоходства произведена официальная сдача первого в России регистратора данных рейса (РДР, “черного ящика”), нового типа судового оборудования, призванного обеспечить высокий уровень навигационной безопасности судов при плавании в различных погодных условиях, а также возможность анали
|21.03.2003
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Найден "черный ящик" "Колумбии"
данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
|21.03.2003
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«Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»
По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
|21.03.2003
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«Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»
По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
|21.03.2003
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Найден "черный ящик" "Колумбии"
данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
|11.06.2002
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"Черный ящик" для искусственного спутника Земли
, позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от
|11.06.2002
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"Черный ящик" для искусственного спутника Земли
, позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от
|12.02.2002
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DriveCam: "черный ящик" для автомобиля
, в частности, и в России, еще в 50-60-е годы, эпоху бурного увлечения кибернетикой, когда понятие "черный ящик" было у всех на слуху. Бортовые аварийные самописцы по веянию моды стали называть
|07.07.2000
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На спутниках скоро будут устанавливать "черные ящики"
еные из английской Mullard Space Science Laboratory получили заказ на создание прототипа подобного "черного ящика" от консорциума Tsunami. Устройство будет весить около 500 г и будет питаться о
Чёрный ящик и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Гордейчик Сергей 25 3
|Касперская Наталья 319 3
|Новикова Елена 105 3
|Ковалевский Сергей 19 3
|Баранов Денис 24 3
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|Бунин Алексей 6 2
|Чебатко Алексей 7 2
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|Шалманов Сергей 202 2
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|Муромец Юлия 28 2
|Хитров Михаил 26 2
|Разумов Илья 13 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Захряпин Михаил 8 2
|Захарченко Павел 2 2
|Тятюшев Максим 215 2
|Бирюков Артем 10 2
|Кривовяз Владимир 2 2
|Ломов Владимир 3 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Гейзер Александр 2 2
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|Шпицблат Роман 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Лугов Андрей 33 2
|Бокова Людмила 82 2
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|Коптелов Андрей 134 2
|Соколов Алексей 137 2
|Горпинченко Роман 13 2
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