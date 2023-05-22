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Чёрный ящик Метод чёрного ящика

СОБЫТИЯ


22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»

атель и гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов. Фото: tawatchai07 на Freepik Беспилотники оборудуют черным ящиком и ПО для недопущения их в запретные зоны Судна, которые летают выше 150 м, долж
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках

документ только если соответствующие изменения произошли в части тех электронных модулей, за применение которых ему не начислялись баллы, предусмотренные приложением к постановлению № 719». Реестр — «черный ящик» Стоит отметить, что реестр российского железа — это отнюдь не публичный ресурс в части изрядного числа сведений, которые могут представлять насущный интерес для участников рынка. Н
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI

йство и отправляют нужные им команды. Программный код, вероятнее всего, позволяет успешно выдавать «черный ящик» за авторизованное устройство — вроде тех, которыми пользуются инкассаторы и техн
05.12.2017 Производители ноутбуков начали отключать «черный ящик» Intel

от центрального системного процессора компьютера. У ME есть «служебный» доступ к сетевому оборудованию, периферийным устройствам, памяти, накопителям и всем процессорам системы. По сути ME является «черным ящиком», о котором представители Intel не любили говорить. Производители ноутбуков Dell, Purism и System76 начали предлагать покупателям предпродажное отключение системы Intel ME Зато о

24.06.2014 В Германии предлагают оснащать робомобили «черными ящиками»

когда в аварию попадают машины с автоматическими функциями управления. Возможность установки в них «черных ящиков» обсуждалась в Германии за круглым столом, посвященным вопросам беспилотного во
04.04.2013 "Черный ящик" автомобиля впервые защитили от кражи данных

б. Аналогичный проект eCall есть и в Евросоюзе. Как уже писал Auto.CNews, сейчас продажи в автомобильную промышленность серьезно поддерживают микроэлектронное производство. Противников автомобильных «черных ящиков» беспокоит вопрос конфиденциальности данных автовладельцев, поскольку службы безопасности в случае необходимости могут запросить информацию о перемещении машины. В обязательной ус
20.03.2013 Минкомсвязи пытается вскрыть черный ящик «Электронного правительства»

ту министерство не имеет прямого доступа к ним», - говорит один из собеседников CNews. По его словам, сейчас разработки оператора по проекту «Электронное правительство» представляют для министерства «черный ящик»: «Нам важно понять, на что тратились и тратятся деньги». Аудит планируется проводить силами сотрудников министерства и команды ФГУП НИИ «Восход», которую недавно возглавил Алексей

27.10.2006 Черный ящик

Cuboglass – черный ящик, в котором можно спрятать телевизор, тем самым произвести впечатление на гостей, выказывая уважение к современному искусству. Просмотр телевидения осуществляется как обычно. Открыты
14.06.2005 У автомобилей будет свой "черный ящик"

Функции автомобильного «черного ящика», правда, могут отличаться от тех, что предусмотрены в авиации. По мнению специалистов исследовательского центра итальянского концерна FIAT, координирующих проект, подобное устрой
28.02.2005 В США модернизируют "черные ящики"

Федеральное управление авиации США FAA намерено модернизировать нынешние «черные ящики», которыми оснащены все воздухоплавательные корабли, сообщает AP. В результате модернизации предполагается, что увеличится объем сохраняемой информации и будет обеспечена более эфф
22.09.2003 Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков

Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод
22.09.2003 Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков

Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод
18.04.2003 На российском теплоходе впервые установлен "черный ящик"

Представителям Российского морского регистра судоходства произведена официальная сдача первого в России регистратора данных рейса (РДР, “черного ящика”), нового типа судового оборудования, призванного обеспечить высокий уровень навигационной безопасности судов при плавании в различных погодных условиях, а также возможность анали
21.03.2003 Найден "черный ящик" "Колумбии"

данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
21.03.2003 «Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»

По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
21.03.2003 «Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии»

По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
21.03.2003 Найден "черный ящик" "Колумбии"

данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р
11.06.2002 "Черный ящик" для искусственного спутника Земли

, позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от
11.06.2002 "Черный ящик" для искусственного спутника Земли

, позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от
12.02.2002 DriveCam: "черный ящик" для автомобиля

, в частности, и в России, еще в 50-60-е годы, эпоху бурного увлечения кибернетикой, когда понятие "черный ящик" было у всех на слуху. Бортовые аварийные самописцы по веянию моды стали называть
07.07.2000 На спутниках скоро будут устанавливать "черные ящики"

еные из английской Mullard Space Science Laboratory получили заказ на создание прототипа подобного "черного ящика" от консорциума Tsunami. Устройство будет весить около 500 г и будет питаться о

Публикаций - 321, упоминаний - 357

Чёрный ящик и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 21
9594 18
Oracle Corporation 7074 17
Ростелеком 10948 15
Yandex - Яндекс 9216 14
SAP SE 5601 13
Google LLC 12688 13
Apple Inc 13154 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Intel Corporation 12811 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
Broadcom - VMware 2610 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Samsung Electronics 11064 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Sony 6739 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
МегаФон 10742 5
X Corp - Twitter 2938 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
HP Inc. 5883 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Huawei 4676 4
Softline - Софтлайн 3743 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
Информзащита 941 4
Telegram Group 2940 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Почта России ПАО 2370 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Альфа-Банк 1979 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
LEGO 260 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
Федеральное казначейство России 1949 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
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IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
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Microsoft Office 4170 11
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Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
OpenAI - ChatGPT 719 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Apple iOS 8583 6
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Windows 7 2007 4
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 4
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Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 4
Арлазаров Владимир 290 4
Никифоров Николай 1138 4
Гордейчик Сергей 25 3
Касперская Наталья 319 3
Новикова Елена 105 3
Ковалевский Сергей 19 3
Баранов Денис 24 3
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Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
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Гейзер Александр 2 2
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