Чёрный ящик

Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» атель и гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов. Фото: tawatchai07 на Freepik Беспилотники оборудуют черным ящиком и ПО для недопущения их в запретные зоны Судна, которые летают выше 150 м, долж

Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках документ только если соответствующие изменения произошли в части тех электронных модулей, за применение которых ему не начислялись баллы, предусмотренные приложением к постановлению № 719». Реестр — «черный ящик» Стоит отметить, что реестр российского железа — это отнюдь не публичный ресурс в части изрядного числа сведений, которые могут представлять насущный интерес для участников рынка. Н

Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI йство и отправляют нужные им команды. Программный код, вероятнее всего, позволяет успешно выдавать «черный ящик» за авторизованное устройство — вроде тех, которыми пользуются инкассаторы и техн

Производители ноутбуков начали отключать «черный ящик» Intel от центрального системного процессора компьютера. У ME есть «служебный» доступ к сетевому оборудованию, периферийным устройствам, памяти, накопителям и всем процессорам системы. По сути ME является «черным ящиком», о котором представители Intel не любили говорить. Производители ноутбуков Dell, Purism и System76 начали предлагать покупателям предпродажное отключение системы Intel ME Зато о

В Германии предлагают оснащать робомобили «черными ящиками» когда в аварию попадают машины с автоматическими функциями управления. Возможность установки в них «черных ящиков» обсуждалась в Германии за круглым столом, посвященным вопросам беспилотного во

"Черный ящик" автомобиля впервые защитили от кражи данных б. Аналогичный проект eCall есть и в Евросоюзе. Как уже писал Auto.CNews, сейчас продажи в автомобильную промышленность серьезно поддерживают микроэлектронное производство. Противников автомобильных «черных ящиков» беспокоит вопрос конфиденциальности данных автовладельцев, поскольку службы безопасности в случае необходимости могут запросить информацию о перемещении машины. В обязательной ус

Минкомсвязи пытается вскрыть черный ящик «Электронного правительства» ту министерство не имеет прямого доступа к ним», - говорит один из собеседников CNews. По его словам, сейчас разработки оператора по проекту «Электронное правительство» представляют для министерства «черный ящик»: «Нам важно понять, на что тратились и тратятся деньги». Аудит планируется проводить силами сотрудников министерства и команды ФГУП НИИ «Восход», которую недавно возглавил Алексей

Черный ящик Cuboglass – черный ящик, в котором можно спрятать телевизор, тем самым произвести впечатление на гостей, выказывая уважение к современному искусству. Просмотр телевидения осуществляется как обычно. Открыты

У автомобилей будет свой "черный ящик" Функции автомобильного «черного ящика», правда, могут отличаться от тех, что предусмотрены в авиации. По мнению специалистов исследовательского центра итальянского концерна FIAT, координирующих проект, подобное устрой

В США модернизируют "черные ящики" Федеральное управление авиации США FAA намерено модернизировать нынешние «черные ящики», которыми оснащены все воздухоплавательные корабли, сообщает AP. В результате модернизации предполагается, что увеличится объем сохраняемой информации и будет обеспечена более эфф

Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод

Автомобильный "черный ящик" отследит вождение подростков Новая технология «черного ящика» позволит родителям следить, как управляют автомобилем их дети. Устройство RS-1000 Black Box, выпущенное на прошлой неделе в США, представляет собой встраиваемый автомобильный мод

На российском теплоходе впервые установлен "черный ящик" Представителям Российского морского регистра судоходства произведена официальная сдача первого в России регистратора данных рейса (РДР, “черного ящика”), нового типа судового оборудования, призванного обеспечить высокий уровень навигационной безопасности судов при плавании в различных погодных условиях, а также возможность анали

Найден "черный ящик" "Колумбии" данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р

«Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии» По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р

«Черный ящик» прольет свет на гибель «Колумбии» По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р

Найден "черный ящик" "Колумбии" данные о том, как работают основные узлы и системы корабля. По словам представителей НАСА, внешне "черный ящик" "Колумбии" выглядит неповрежденным. Однако пока неизвестно, как прибор перенес р

"Черный ящик" для искусственного спутника Земли , позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от

"Черный ящик" для искусственного спутника Земли , позволяющие спутникам сгорать в атмосфере без остатка, избавив землян от вечного риска. Размером "черный ящик" напоминает книгу в мягком переплете, монтируется внутри спутника и защищается от

DriveCam: "черный ящик" для автомобиля , в частности, и в России, еще в 50-60-е годы, эпоху бурного увлечения кибернетикой, когда понятие "черный ящик" было у всех на слуху. Бортовые аварийные самописцы по веянию моды стали называть