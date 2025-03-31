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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
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Мероприятия 895

Georgetown University Джорджтаунский университет

СОБЫТИЯ


31.03.2025 Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР 1
15.08.2023 Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов 2
22.12.2021 ИИ выведет на новые высоты пропаганду и дезинформацию 1
14.12.2020 Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне 2
02.04.2020 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
19.08.2019 Сеть Tor можно уничтожить за несколько тысяч долларов в месяц 1
20.09.2018 SAP создала комитет по вопросам этики в сфере искусственного интеллекта 1
21.12.2016 Новое исследование: солнечный свет улучшает работу иммунных клеток 1
21.10.2016 Систему распознавания лиц ФБР обвинили в расизме 3
17.10.2012 Движение и восприятие: слух зависит от рук 1
03.02.2012 Речевой центр мозга оказался в неожиданном месте 2
26.07.2011 Дельфины-лекари: почему их раны не кровоточат? 1
16.12.2010 Инсулинпродуцирующие клетки можно вырастить из семенных желез 1
12.10.2010 Зрительный центр слепых сохраняет работоспособность 1
25.06.2008 Раскрыт механизм побочного действия общего наркоза 2
11.06.2008 Алексей Резникович избран председателем совета директоров «ВымпелКома» 1
05.06.2008 Машинный перевод: скромный рост при больших достижениях? 1
26.06.2007 Избыточное потребление воды смертельно опасно 1
21.05.2007 "Голден Телеком" избрал новый совет директоров 1
05.04.2006 В Symantec новый старший вице-президент по ЕМЕА 1
11.06.2002 "Черный ящик" для искусственного спутника Земли 1
11.06.2002 "Черный ящик" для искусственного спутника Земли 1
30.04.2002 Названо имя нового менеджера по развитию технологий Intel в России 1
11.01.2001 Председатель FCC отказался комментировать сделку AOL - Time Warner 1
20.12.2000 InforMax огласила имя нового президента компании 2
23.08.2000 Пользователи интернета обвиняют суд в посягательстве на свободу слова 1

Публикаций - 27, упоминаний - 34

Georgetown University и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12648 3
SAP SE 5590 2
Microsoft Corporation 25741 2
McKinsey & Company Int 291 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Smart Link Corporation 1 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Pure Storage 55 1
X Corp - Twitter 2935 1
Yandex - Яндекс 9159 1
Apple Inc 13113 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Accenture plc 718 1
Intel Corporation 12797 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
Yahoo! 3726 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Promt - Промт 322 1
OpenAI 518 1
i-Free Just AI 77 1
Google DeepMind 81 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
AltaVista Search Engine 202 1
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
EleutherAI 2 1
X5 Group - Перекрёсток 639 2
Альфа-Групп 745 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Transparent Language 5 1
Intel Capital 148 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 437 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 304 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 683 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1324 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9972 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8725 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7554 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 648 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 505 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1677 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7374 2
Accelerometer - Акселерометр 392 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7412 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 1
Оцифровка - Digitization 5168 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3803 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5170 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8610 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1803 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3355 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9280 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4792 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6959 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3214 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3403 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11745 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5683 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5238 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 454 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
SAP Leonardo 41 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Цифровой доллар 1 1
Google Translate - Google Переводчик 70 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 171 1
Microsoft 365 Copilot 245 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 229 1
Резникович Алексей 60 2
Kennard William - Кеннард Уильям 13 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Titomirov Alex - Титомиров Алекс 1 1
Herman David - Херман Дэвид 4 1
Halvorssen Thor - Халворсен Тор 4 1
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 1
Chase Steve - Чейз Стив 28 1
Kaplan Lewis - Каплан Левис 2 1
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Кьелл Мортен 6 1
Verbalis Joseph - Вербалис Джозеф 1 1
Blaze Matt - Блейз Мэтт 3 1
Водясов Алексей 222 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
Mucic Luka - Мучич Лука 15 1
Петров Кирилл 36 1
Wright Nicholas - Райт Николас 1 1
Булгак Владимир 19 1
Немкин Антон 52 1
Скляров Дмитрий 64 1
Малис Олег 86 1
Авен Петр 67 1
Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Noga Markus - Нога Маркус 1 1
Green Matthew - Грин Мэтью 8 1
Liautaud Susan - Лиатоуд Сьюзан 1 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Treat David - Трит Дэвид 1 1
Худяков Алексей 9 1
Мазанов Андрей 6 1
Мартиросян Самвел 16 1
Борох Павел 6 1
Armstrong Lindsey - Армстронг Линдси 1 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Smythe David - Смайт Дэвид 0 1
Gallagher Patrick - Галлахер Патрик 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 18
Россия - РФ - Российская федерация 165438 5
Земля - планета Солнечной системы 10844 4
Европа 24933 3
Япония 13782 3
США - Калифорния 4822 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Эль-Сегундо 15 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 2
Канада 5071 2
Германия - Федеративная Республика 13186 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 2
Италия - Итальянская Республика 4500 2
Франция - Французская Республика 8161 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
США - Техас 1046 2
Уганда - Республика 92 2
ЮАР - Кейптаун 46 2
США - Висконсин 117 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Казахстан - Республика 6020 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Израиль 2851 1
США - Нью-Йорк 3177 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Ближний Восток 3146 1
Великобритания - Лондон 2429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 1
США - Колумбия - Вашингтон 1482 1
Европа Западная 1496 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Ирландия - Дублин 164 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8791 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1373 3
Цензура - Свобода слово 514 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4974 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 319 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8193 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 74 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5483 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1325 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1453 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1883 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1510 2
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 528 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 330 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5730 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3963 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 617 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3016 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9097 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5089 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 1
Конституция США 75 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1234 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 426 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
Future - Space.com 200 2
Wikipedia - Википедия 648 1
Bloomberg 1618 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
The Washington Post 350 1
VentureBeat 90 1
Ars Technica 448 1
ComNews - Медиа-бизнес 141 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Phys.org 972 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Mercury Center 309 1
Scientific American 81 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Slashdot 29 1
IDC - International Data Corporation 4971 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3944 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
USENIX - техническая конференция 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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