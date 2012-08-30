Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 146885
ИКТ 11590
Организации 9171
Ведомства 1425
Ассоциации 876
Технологии 3239
Системы 22855
Персоны 60750
География 2314
Статьи 1460
Пресса 1094
ИАА 653
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2360
Мероприятия 829

BT Group British Telecom Group British Telecommunications BT Global Services British Telecom Global Services

BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services


30.08.2012 British Telecommunications заключила соглашение с «Ростелекомом» для расширения своего присутствия в России

Компания British Telecommunications (BT) объявила о дальнейшем расширении своего присутствия в России благодаря новому соглашению о межсетевом сотрудничестве с компанией «Ростелеком», российским национа
07.11.2011 «ИнформИнвестГрупп» будет предоставлять сервисы British Telecom на российском рынке

Группа компаний «ИнформИнвестГрупп» и компания British Telecom объявили о подписании генерального соглашения об обслуживании с целью локализации и продвижения продуктов British Telecom на рынках Российской Федерации и стран СНГ. B
04.10.2010 «Комстар» стал партнером British Telecom по обмену трафиком

ированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о заключении соглашения о межоператорских услугах с одним из крупнейших в мире операторов – BT (ранее British Telecom). «Комстар-ОТС» и BT заключили рамочное соглашение о межоператорских услугах, содержащее технические, экономические и организационные условия по предоставлению услуг пропуска ме
02.10.2009 Главный технический директор British Telecom перешёл в Huawei

Компания Huawei объявила о назначении Мэтта Бросса на должность технического директора по технологиям Huawei. До прихода в Huawei Мэтт Бросс был главным директором по технологиям BT Group и исполнительным директором по инновациям BT, ответственным за техническую стратегию, прогнозирование и инновации во всех подразделениях BT. В этой компании он также руководил программ
25.05.2009 «Наивную» BT Global Services разделят на три части

Сервисное подразделение ВТ - BT Global Services – зафиксировало убытки на £1.2 млрд в связи с издержками по большим проект
19.03.2009 British Telecom запустил новую услугу iVPN на базе «Сети 21 века»

Компания BT (British Telecom) объявила о запуске новой услуги — iVPN (BT Intelligent Virtual Private Network), которая адресована международным компаниям. Ее использование позволит организациям повысить упр
24.04.2008 Назначен новый президент BT Group

Компания BT (British Telecom) объявила о назначении Иэна Ливингстона на пост президента BT Group. Иэн Ливи
26.07.2007 Чистая прибыль BT Group выросла на 5,4%

Чистая прибыль британской компании BT Group Plc., ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, по итогам
15.03.2007 МТТ заключил договор с British Telecom о прямом соединении сетей

Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) заключила договор с British Telecom о прямом соединении сетей и обмене трафиком. Об этом сообщил РБК генеральный директор компании Константин Солодухин. Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» основана в 1994 г.
08.02.2007 Чистая прибыль BT Group выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, в 3 квартале 2006-2007 финансового года, закончившемся 31 декабря 2006 г., выросла в 2,5 раза и достигла 1,45 млрд
17.01.2007 British Telecom сыгрался с оркестром через MySpace

Оператор British Telecom и лондонский Philharmonia Orchestra объявили о результатах совместного конкурса, направленного на поиск талантов и проведенного благодаря уникальным возможностям социального сай
17.01.2007 British Telecom и Nortel построят сеть XXI века

Оператор British Telecom (BT) выбрал компанию Nortel одним из ведущих участников программы 21st Century Network («Сеть XXI века», 21CN). Nortel будет одним из двух поставщиков Ethernet-решения для проек
27.11.2006 British Telecom получила лицензии на передачу данных в РФ

й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за
09.11.2006 Чистая прибыль BT Group выросла на 26%

Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны, в 1 полугодии 2006-2007 финансового года, завершившемся 30 сентября, выросла на 26% - до 939 млн. фунтов стерлингов (1,4 млрд. евро) по

25.10.2006 British Telecom предлагает онлайновые сейфы

Британская телефонная компания и интернет-провайдер British Telecom открыла услугу «Цифровой сейф BT» для хранения файлов. В базовом варианте, BT Digital Vault Basic, предоставляется 2 ГБ места бесплатно для любого пользователя, не только клиент
18.10.2006 British Telecom планирует занять 1-3% российского рынка телекоммуникационных услуг

й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за
13.10.2006 British Telecom открывает офис в России

 J’Son and Partners. — Возможно, российское представительство — это не более чем точка присутствия для оказания услуг связи международным клиентам». По словам аналитика компании, выход British Telecom на российский рынок будет затруднен закрытостью доступа к инфраструктуре других провайдеров, а также сложностями с получением различных лицензий. «Если British Telecom не
03.03.2005 British Telecom переходит на VoIP

Крупнейшая британская телефонная компания British Telecom подписала договор с Siemens Communications и Nortel Networks на поставку оборудования IP-телефонии, а также монтаж и поддержку соответствующих систем. Через свою сеть, состоящую
29.07.2004 Выручка BT Group снизилась на 0,4%

Выручка компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи Великобритании снизилась во 2 финансовом квартале 2004 г. на 0,4% - до £4,57 млрд. ($8,3 млрд.), сообщил РБК. Несмотря на снижение, эти показате
12.02.2004 British Telecom увеличил квартальную прибыль на 7%

Прибыль на акцию ведущего британского оператора фиксированной связи BT Group выросла в третьем квартале 2003/04 финансового года на 7% до 4,4 пенса, оказавшись ближе к ожидаемому максимуму, сообщила пресс-служба компании. Выручка BT при этом упала за период с о
21.10.2003 От British Telecom ушли два миллиона абонентов

Принятие в Великобритании закона о возможности сохранения телефонного номера при переходе к другому оператору сильно навредило крупнейшей компании проводной связи British Telecom. Два миллиона ее абонентов подписались на услуги компаний помельче, таких, как Carphone Warehouse, One.Tel или Tiscali. Такие данные приводит регулятор британского рынка Oftel.

23.07.2003 T-Mobile и BT Group присоединились к азиатскому Wi-Fi-альянсу

Британские компании T-Mobile UK и BT Group присоединились к азиатскому альянсу телекоммуникационных операторов, созданному с целью продвижения беспроводной широкополосной связи. Альянс, ставящий своей целью обеспечение роуминга
22.05.2003 BT Group увеличила годовую прибыль до налогов на 44%

Ведущая британская телекоммуникационная группа BT Group объявила сегодня о росте прибыли до вычета налогов, оказавшейся у верхней границы ожиданий аналитиков. Прибыль компании до налогообложения по итогам финансового года, закончившегося 31
25.04.2003 British Telecom запретят снижать тарифы на ADSL

Британская администрация регулирования рынка связи Oftel может запретить местному телекоммуникационному оператору British Telecom снижать тарифы на оптовую продажу ADSL-линий. Почти сразу после того, как BT в начале апреля объявила об удешевлении сервиса ’IPStream’ для провайдеров, в Oftel поступ
17.02.2003 BT Group уменьшил долг на £195 млн.

Группа компаний BT Group объявила о результатах финансовой деятельности за третий квартал финансового года по состоянию на 31 декабря 2002 г. В третьем квартале группа получила операционную прибыль в размере £
07.02.2003 British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интернет в общественных местах разных городов страны. 300 киосков будет продано до конца марта, а еще 900 - в течение финансового

04.01.2003 British Telecom продаст свою долю в гонконгской SmarTone

10.12.2002 British Telecom разделит убыточный BTopenworld на две части

Интернет-провайдер BTopenworld, филиал британского телекоммуникационного гиганта British Telecom, будет сокращен "с целью сокращения расходов и улучшения обслуживания клиенто
26.11.2002 British Telecom укрепляет альянс с Microsoft Network

Крупнейший британский провайдер British Telecom и корпорация Microsoft на днях объявят о соглашении по доставке контента сети MSN абонентам широкополосного доступа в интернет, пишет воскресная британская газета Sunday Times.

10.11.2002 British Telecom вступил в альянс с Microsoft по развитию широкополосного доступа в интернет

Крупнейший британский оператор связи British Telecom объявил об альянсе с софтверным гигантом Microsoft на европейских рынках широкополосного доступа в интернет. Компании заявили о намерении разрабатывать новые услуги и приложения
06.11.2002 BT Group демонстрирует возможность восстановления рынка телекоммуникаций

На этой неделе BT Group Plc заявила об ожидаемом улучшении квартальных показателей в соответствии с целями, поставленными новым исполнительным директором группы Беном Верваайеном (Ben Verwaayen). Предполагает
06.11.2002 British Telecom может стать монополистом на рынке услуг широкополосного доступа в Великобритании

Рынок широкополосного интернета Великобритании неуклонно приближается к состоянию монополии крупнейшего провайдера - British Telecom, cообщается в докладе британской компании Demos. Столь мрачный для конкурирующих провайдеров прогноз вызван тем, что BT владеет огромным количеством проводных телефонных линий,

05.11.2002 British Telecom открыл бесплатный доступ к интернет-киоскам

Крупнейший оператор Великобритании British Telecom начал акцию по привлечению пользователей к своим уличным интернет-киоскам в столице страны Лондоне. Начиная с этой недели и до 10 ноября доступ к веб-сайтам, электронной почте и
02.10.2002 British Telecom намерен вновь заняться мобильной связью для частных абонентов

Британский телефонный гигант British Telecom подтвердил намерение снова заняться предоставлением услуг мобильной связи для частных лиц. Закрытое менее года назад подразделение возродится снова, теперь под названием "Mobile
08.08.2002 British Telecom выделит гранты британским провайдерам на рекламу скоростного подключения к интернету

Пять британских интернет-провайдеров получат субсидии от British Telecom на рекламные акции, показывающие преимущества скоростного подключения к интернету. Компании Easynet, Colt, One.Tel, Albion и Colloqium получат по 200 тысяч фунтов. Будет выделен
19.07.2002 Британский регулирующий орган не считает British Telecom нечестным монополистом

Oftel, британский орган, регулирующий рынок связи, признал несостоятельными обвинения бывшей госмонополии British Telecom в пренебрежении правилами свободной конкуренции. Представители Oftel уверили всех, что у компании достаточно полномочий, чтобы не дать этому произойти. Разбирательство началось

05.07.2002 British Telecom уличили в недобросовестной рекламе

Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) запретило гиганту рынка связи страны - British Telecom - преувеличивать скорость широкополосной связи в рекламе. Компания утверждала, что ee связь в 40 раз быстрее, чем модемная. В действительноcти же каналы до 2 Мбит/с предназначаю
28.06.2002 British Telecom осуществит программы по подключению малых предприятий к линиям широкополосного доступа

21.06.2002 BT Group предписано сократить тарифы на сдачу в аренду телефонных линий

В четверг Oftel, британская органиазция, регулирующая рынок связи, урезала тарифы BT Group Plc на транзитные соединения. Теперь арендаторы линий будут платить не 29-31 фунт за квартал, а 28 фунтов ($42) за одну линию. Предыдущий тариф был установлен Oftel в январе, и с тех п
05.06.2002 British Telecom выбрала операторов для тестирования спутникового доступа в интернет


Публикаций - 650, упоминаний - 707

BT Group и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1666 78
Vodafone Group 1369 77
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 62
Microsoft Corporation 24219 55
Deutsche Telekom 909 45
IBM - International Business Machines Corp 9370 34
Ростелеком 10876 33
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 357 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 29
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 29
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 27
Cisco Systems 5037 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 25
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 24
Oftel - Office of Telecommunications 36 23
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 23
Telia Company - TeliaSonera 1025 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8493 22
Lenovo Motorola 3494 22
Yahoo! 3690 22
Intel Corporation 11973 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 22
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 134 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 20
AOL Inc 1590 20
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 19
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 18
Telenor - Теленор 737 17
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 16
Siemens AG - Siemens Group 2569 15
Huawei 3746 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 14
Cable & Wireless - C&W 229 14
Dell EMC 4988 13
Google LLC 11485 13
J-Phone 95 13
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 12
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 12
Apple Inc 11745 12
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 174 8
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Hallmark 19 6
eBay Inc 1610 5
Альфа-Банк 1702 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 704 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 4
Merrill Lynch 433 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 4
Enel Group 40 4
Carphone Warehouse 42 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 4
United Colors of Benetton 38 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Boeing 1005 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 3
American Express - Amex 317 3
Почта России ПАО 2033 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 216 3
Открытие ФК - Росгосстрах 337 3
Barclays 119 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Империя-Фарма 90 3
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 26 3
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 3
ABN AMRO 98 3
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 96 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 773 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Visa International 1933 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 9
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2309 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 6
UK Ofcom - Office of Communications 29 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3156 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1419 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4426 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4236 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5538 3
Судебная власть - Judicial power 2235 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 525 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3594 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 168 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 225 2
UK Government - Правительство Великобритании 114 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 2
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 681 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 236 1
Федеральное казначейство России 1678 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1844 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1323 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 11
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 4
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 2
OSI - Open Source Initiative 71 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
ЛДПР 102 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 281 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 292 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 677 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27131 169
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20740 125
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23597 112
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9096 85
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14824 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60697 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46063 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7882 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9712 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9189 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6308 33
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6358 31
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12336 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12107 28
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 895 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15701 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28145 25
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5581 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24609 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6748 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13622 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3865 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10470 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11084 22
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23040 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2476 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13396 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11217 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1381 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7244 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11865 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3779 16
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13914 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2706 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4483 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6308 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19845 15
Microsoft Windows 2000 8661 22
Microsoft Windows 15184 12
Apple iPhone 6 4862 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 10
Microsoft Skype 2018 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Linux OS 9293 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 6
Oracle Java - язык программирования 2924 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4875 5
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 287 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6918 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 4
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 3
Nokia Symbian OS 1398 3
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 3
Google Android 13548 3
Microsoft Exchange 1385 3
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 35 3
Apple iOS 7440 3
Microsoft Office 3596 3
Google Talk - Google Chat 158 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3056 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 161 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 215 2
Apple iPad 3814 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 2
Microsoft Office 365 914 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 99 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Google Gmail 914 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 867 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 6
Bonfield Peter - Бонфилд Питер 7 6
Livingstone Ian - Ливингстон Иэн 5 5
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 5
Солодухин Константин 118 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 3
Солонин Виталий 89 3
Горобец Наталья 5 3
Марченко Игорь 12 2
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 17 2
Hampton Philip - Хэмптон Филип 2 2
Свириденко Андрей 97 2
Николаева Наталья 21 2
Балашов Вадим 3 2
Danon Pierre - Дэнон Пьер 3 2
Williams Dave - Вильямс Дэйв 4 2
König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
Граванова Юлия 20 2
Шиденко Кирилл 11 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Манылов Максим 2 1
Марченко Антон 12 1
Шингарёв Антон 5 1
Вольпе Борис 91 1
Савельев Виталий 49 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Нарышкин Сергей 51 1
Хомков Игорь 46 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 390 1
Резникович Алексей 59 1
Евтушенков Владимир 206 1
Дергунова Ольга 119 1
Огурцов Юрий 13 1
Баринов Александр 44 1
Макаров Валентин 212 1
Миньковский Михаил 25 1
Белоусов Сергей 238 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 310
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51224 120
Россия - РФ - Российская федерация 135936 119
Европа 21475 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13979 78
Германия - Федеративная Республика 12446 73
Япония 13154 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41399 48
Испания - Королевство 3673 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16284 33
Франция - Французская Республика 7720 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13878 31
Нидерланды 3442 30
Великобритания - Лондон 2377 29
Индия - Bharat 5296 27
Италия - Итальянская Республика 4288 26
Азия - Азиатский регион 5336 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 23
Норвегия - Королевство 1791 21
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1697 19
Канада 4802 19
Южная Корея - Республика 6512 18
Швеция - Королевство 3590 18
Финляндия - Финляндская Республика 3559 18
Сингапур - Республика 1823 17
Ирландия - Республика 995 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 14
Европа Восточная 3044 12
Китай - Тайвань 3880 11
США - Нью-Йорк 3075 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16557 11
Европа Западная 1476 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3291 11
Малайзия 845 10
Израиль 2687 10
Америка - Американский регион 2118 9
Бразилия - Федеративная Республика 2305 9
Америка Латинская 1777 8
США - Калифорния 4564 8
Африка - Африканский регион 3398 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45926 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48335 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15646 46
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7264 30
Английский язык 6433 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6172 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17233 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27111 22
Абонентская база - Абонентская плата 5734 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22739 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4284 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10446 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12859 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9494 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1750 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5962 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7565 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12422 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5665 14
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 679 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5753 13
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2213 13
Торговля оптовая - Wholesale trade 1124 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3471 10
Аудит - аудиторский услуги 2443 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6607 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6443 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5153 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3609 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7148 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1445 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3311 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1859 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5345 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5371 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10458 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5192 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2596 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4616 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7129 7
FT - Financial Times 1197 40
Total Telecom 613 28
The Register - The Register Hardware 1462 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5847 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 15
Times 607 14
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 9
Computer Weekly 374 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1267 6
РБК ТВ - телеканал 79 6
Euronews - телеканал 46 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Telecom.paper 194 4
Silicon 481 4
The Observer 40 3
Newsbytes News Network 379 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 641 3
РС Рro 91 3
New Scientist 1447 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Times 73 2
Telegraph 192 2
Inquirer 463 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Daily Telegraph 45 2
The Guardian - Британская газета 354 2
Bloomberg 1214 2
CNET Networks - CNET News 1642 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
ComputerWorld 144 1
VentureBeat 90 1
ZDnet 597 1
MIT Technology Review 65 1
Forbes - Форбс 729 1
The Verge - Издание 530 1
IDC - International Data Corporation 4888 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7831 7
Gartner - Гартнер 3518 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2920 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Forrester Research 819 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 570 3
Gartner - Dataquest 347 3
Fortune Global 100 140 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 3
Juniper Research 516 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 2
S&P 500 555 2
Bear Stearns 79 2
Datamonitor 83 2
Webtrends 18 2
IHS Infonetics Research 102 2
Internet Stock Report 994 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
Synergy Research Group 42 2
Fortune Global 1000 50 1
StockCharts 19 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
Fortune Global 500 285 1
Markets&Markets Research 109 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
CCS Insight 22 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Moody's Investors Service 135 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Allied Business Intelligence 16 1
HitWise 69 1
Директ Инфо 9 1
comScore 379 1
Strategy Analytics 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1424 3
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 820 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
РАН - Российская академия наук 1786 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 3 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 221 1
University of Oxford - Оксфордский университет 197 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 138 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 746 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 279 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 266 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 337 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 18
CSTB Telecom & Media 58 6
Microsoft Ignite 41 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 4
CeBIT 611 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
Связь-Экспокомм 113 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Huawei Innovation Day 1 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1289215, в очереди разбора - 804043.
Создано именных указателей - 146885.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024