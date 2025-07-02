Получите все материалы CNews по ключевому слову
University of Leeds Лидсский университет Университет Лидса
УПОМИНАНИЯ
University of Leeds и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
|Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
|Бристоль - сеть магазинов 30 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|New Scientist 1448 7
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 4
|EurekAlert 289 3
|Phys.org 972 2
|Nature 815 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|Optics 139 2
|SPIE - Optics.org 29 2
|Wikipedia - Википедия 538 1
|NYT - The New York Times 1066 1
|ScienceDaily 400 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|The Engineer 79 1
|Times 630 1
|Applied Physics Letters 34 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.