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University of Leeds Лидсский университет Университет Лидса

University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 ИТ-шник обиделся на отстранение от работы и обрушил на работе сеть. За это его хотят упрятать в тюрьму 1
28.01.2022 Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза 3
03.07.2019 «А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства 1
02.07.2018 Не впервые жизнь на Земле вызывает глобальное потепление 1
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту 1
21.01.2013 Океан разрушает озоновый слой 1
14.09.2012 Глобальное потепление: первый удар получит Азия 1
11.09.2012 Вырубка тропических лесов аукнется по всей Земле 1
06.09.2012 Глобальное потепление ведет к расцвету жизни 1
02.08.2011 Проблема устойчивости бактерий к антибиотикам усугубляется 1
07.04.2011 Искусственные облака могут усилить глобальное потепление 1
01.03.2011 Аммиачный метеорит вдохнул жизнь в Землю 1
17.02.2011 Виноградная лоза опутывает тропики 1
13.08.2010 Азот и кислород справятся с "часами пик" в электросети 1
10.08.2010 Т-лучи заменят рентген 1
03.02.2010 Активные интернет-пользователи подвержены депрессии 1
03.12.2009 Крупная утечка в Великобритании: украден ноутбук с данными 110 тыс. человек 1
19.09.2008 Еще одна российская Глонасс-технология утекла на Запад 1
10.06.2008 Разработана новая технология для фармацевтической промышленности 1
19.05.2008 Разработан терагерцовый лазер, работающий при комнатной температуре 1
11.02.2008 Исследован человеческий фактор в защите информации 2
24.12.2007 Создана программа для обнаружения краж велосипедов 1
15.11.2007 Инстинкт толпы: от муравьев до людей 1
21.09.2007 Технологии распыления инженеры позаимствовали у жука-бомбардира 1
13.08.2007 Работа в офисе повышает кровяное давление 1
19.04.2007 Струйные принтеры пригодятся в производстве электронных схем 1
08.12.2006 Разработан метод управления магнитным полем в тонких магнитных пленках 1
08.12.2006 Разработан метод управления магнитным полем в тонких магнитных пленках 1
01.08.2006 Выявлен новый механизм формирования дна океана 1
01.08.2006 Выявлен новый механизм формирования дна океана 1
24.07.2006 Пчелы и цветы: тесное содружество становится невыгодным? 1
24.07.2006 Пчелы и цветы: тесное содружество становится невыгодным? 1
20.06.2006 "Поколение Google": нравственная деградация в разгаре 1
18.05.2006 BT создаст широкополосные сети Wi-Fi в шести городах 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
24.03.2006 В Великобритании создаются 3D-карты подземных коммуникаций 1
20.01.2006 Ученые: мобильники не вредят голове 2
27.09.2005 Робот нашел клад на $10 млрд. 1
25.07.2005 Тормоза станут интеллектуальными 2
25.07.2005 Тормоза станут интеллектуальными 2

Публикаций - 55, упоминаний - 62

University of Leeds и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24915 2
Marine Geosciences Group 2 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 108 1
Google LLC 11999 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
Технологии Будущего 153 1
Intel Corporation 12340 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1515 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
Wagner Group - Wagner International - Wagner Technologies 4 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Microsoft Trustworthy Computing 27 1
Goldmine 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5608 1
NERC - Natural Environment Research Council - Центр экологии и гидрологии - Национальный центр атмосферных наук 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16431 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3416 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8972 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13004 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14079 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28383 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2312 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7072 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26199 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30788 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 2
Наушники - Headphones 4140 2
Оцифровка - Digitization 4741 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12443 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 84 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10964 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 229 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3821 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15487 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 33 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 91 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1891 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11841 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2094 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7104 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25019 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6502 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5827 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14692 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 3
Microsoft Windows 2000 8664 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 480 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 1
Waters Dean - Уотерс Дин 4 4
Eisner Tom - Эйснер Том 3 3
Biesmeijer Koos - Бисмейер Коос 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Швецов Владимир 51 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Парфенов Григорий 1 1
Пономарев Тарас 29 1
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 1
Morrison Catriona - Моррисон Катриона 1 1
Schnitzer Stefan - Шнитцер Штефан 1 1
Dartnell Lewis - Дартнелл Льюис 2 1
Белкин Михаил 1 1
Okin Stuart - Окин Стюарт 4 1
McKinney Patricia - Маккинни Патрисия 1 1
Andrews Steve - Эндрюс Стив 5 1
Phillips Oliver - Филипс Оливер 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13426 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 9
Земля - планета Солнечной системы 10487 9
Великобритания - Лондон 2391 6
Великобритания - Ноттингем 22 4
Атлантический океан - Атлантика 293 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 3
Россия - РФ - Российская федерация 150398 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 2
Европа 24430 2
Франция - Французская Республика 7914 2
Панама - Республика 108 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5273 2
Нидерланды 3566 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 2
Мировой океан - World Ocean 516 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 78 2
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 2
Великобритания - Бирмингем 97 2
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 28 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 1
Азия - Азиатский регион 5631 1
Индия - Bharat 5564 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
Турция - Турецкая республика 2431 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 691 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 1
Конго - Демократическая Республика 97 1
США - Южная Каролина 97 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Испания - Королевство 3739 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Бельгия - Антверпен 29 1
Великобритания - Уэльс - Кардифф 21 1
Португалия - Португальская Республика 930 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
США - Мичиган 267 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30505 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19424 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 5
Зоология - наука о животных 2717 5
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 5
Ботаника - Растения - Plantae 1086 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10269 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 743 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4168 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 3
Галлий - Gallium - химический элемент 330 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 232 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 59 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1642 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 528 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6513 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5392 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11346 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 799 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 563 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2711 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1258 2
Энергетика - Energy - Energetically 5283 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 460 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2566 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1767 2
Физика - Physics - область естествознания 2712 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1292 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1501 2
Металлы - Серебро - Silver 775 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1263 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 717 1
New Scientist 1448 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 4
EurekAlert 289 3
Phys.org 972 2
Nature 815 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Optics 139 2
SPIE - Optics.org 29 2
Wikipedia - Википедия 538 1
NYT - The New York Times 1066 1
ScienceDaily 400 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
The Engineer 79 1
Times 630 1
Applied Physics Letters 34 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 3
British Science Association - Британская научная ассоциация - Британские учёные 5 2
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 19 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
Росатом Инновационный форум 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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