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Америка Южная Амазонка Amazonas крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности Амазония Амазонская низменность
СОБЫТИЯ
|08.03.2024
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Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Археологи раньше считали, что древние тропические леса Амазонки были негостеприимным местом, не очень густо населенным группами охотников-собирателе
|05.04.2011
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Засуха 2010-го покосила леса Амазонки
Исследование НАСА выявило масштабную гибель лесов в бассейне Амазонки. Причиной этому стала рекордная засуха 2010-го года. "Количество растительности в Южной Америке резко сократилось на площади в 3,5 раза большей, чем штат Техас, - рассказывает автор ис
|02.02.2011
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Неизученное племя в джунглях Амазонки попало в кадр
енности с просьбой призвать перуанское правительство остановить незаконную вырубку лесов в бассейне Амазонки. Лесозаготовки, скотоводство и строительство горнодобывающих предприятий приводят к
|16.09.2008
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В лесах Амазонки обнаружен "марсианский муравей"
Новый вид муравьев обнаружен в лесах Амазонки биологом из Техасского университета в Остине Кристианом Рэбеллингом (Christian Rabeling), сообщает PhysOrg. По мнению ученых, слепые подземные муравьи-хищники являются представителями
|25.01.2008
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Бразилия остановит исчезновение лесов Амазонки
Как сообщает Би-би-си, бразильские власти согласовали пакет срочных мер для того, чтобы сдержать процесс исчезновения лесов бассейна Амазонки. По данным правительственных агентств, в последнее время этот процесс резко ускорился. К таким действиям правительство подтолкнули цифры сокращения массивов тропических лесов - с авгус
|04.10.2007
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В джунглях Амазонки обнаружено неизвестное племя
В Перу в джунглях Амазонки обнаружено неизвестное индейское племя, сообщает BBC. Открытие сделали перуанские экологи, пролетая над джунглями Амазонки у границы с Бразилией в поисках участков нелегальной в
|14.08.2007
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Гибель лесов в бассейне Амазонки удалось замедлить
Президент Бразилии Луис Инакайо Лала да Сильва (Luiz Inacio Lula da Silva) заявил, что, согласно новым сообщениям исследователей, процесс уничтожения сельвы Амазонки замедлился на 25%, сообщает BBC. Со своей стороны, правительство Бразилии обещает принять все меры к тому, чтобы обеспечить действенную экологическую политику в регионе и жестко наказы
|08.12.2006
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Аборигены Амазонки осваивают передовую картографию
Группа по сохранению природы Амазонки (Amazon Conservation Team), сотрудничающая с коренными обитателями лесов Бразилии, Колумбии и Суринама - индейцами - приступила к использованию географического сетевого сервиса Google
|08.12.2006
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Аборигены Амазонки осваивают передовую картографию
Группа по сохранению природы Амазонки (Amazon Conservation Team), сотрудничающая с коренными обитателями лесов Бразилии, Колумбии и Суринама - индейцами - приступила к использованию географического сетевого сервиса Google
|05.04.2005
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В Амазонке нашли рыбку-вампира
Группа исследователей из Британии и Бразилии обнаружила новый вид рыб, обитающий в водах Амазонки. Зубастую рыбку длиной около 8 см, сосущую кровь, обнаружили на жабрах другой рыбы большего размера. В кровь жертвы рыбка-вампир впрыскивает антикоагулянты (вещества, не дающие сворачи
|13.09.2002
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Reuters: В Бразилии арестованы за мошенничество американцы, торговавшие через интернет лесами Амазонки
on, уверяя пользователей, что их деньги пойдут покупку и сохранение в первозданном виде лесов вдоль Амазонки, которые в последнее время страдают от нелегальной вырубки. На след проходимцев поли
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