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Америка Южная Амазонка Amazonas крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности Амазония Амазонская низменность

Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность

СОБЫТИЯ


08.03.2024 Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Археологи раньше считали, что древние тропические леса Амазонки были негостеприимным местом, не очень густо населенным группами охотников-собирателе
05.04.2011 Засуха 2010-го покосила леса Амазонки

Исследование НАСА выявило масштабную гибель лесов в бассейне Амазонки. Причиной этому стала рекордная засуха 2010-го года. "Количество растительности в Южной Америке резко сократилось на площади в 3,5 раза большей, чем штат Техас, - рассказывает автор ис
02.02.2011 Неизученное племя в джунглях Амазонки попало в кадр

енности с просьбой призвать перуанское правительство остановить незаконную вырубку лесов в бассейне Амазонки. Лесозаготовки, скотоводство и строительство горнодобывающих предприятий приводят к

16.09.2008 В лесах Амазонки обнаружен "марсианский муравей"

Новый вид муравьев обнаружен в лесах Амазонки биологом из Техасского университета в Остине Кристианом Рэбеллингом (Christian Rabeling), сообщает PhysOrg. По мнению ученых, слепые подземные муравьи-хищники являются представителями

25.01.2008 Бразилия остановит исчезновение лесов Амазонки

Как сообщает Би-би-си, бразильские власти согласовали пакет срочных мер для того, чтобы сдержать процесс исчезновения лесов бассейна Амазонки. По данным правительственных агентств, в последнее время этот процесс резко ускорился. К таким действиям правительство подтолкнули цифры сокращения массивов тропических лесов - с авгус
04.10.2007 В джунглях Амазонки обнаружено неизвестное племя

В Перу в джунглях Амазонки обнаружено неизвестное индейское племя, сообщает BBC. Открытие сделали перуанские экологи, пролетая над джунглями Амазонки у границы с Бразилией в поисках участков нелегальной в
14.08.2007 Гибель лесов в бассейне Амазонки удалось замедлить

Президент Бразилии Луис Инакайо Лала да Сильва (Luiz Inacio Lula da Silva) заявил, что, согласно новым сообщениям исследователей, процесс уничтожения сельвы Амазонки замедлился на 25%, сообщает BBC. Со своей стороны, правительство Бразилии обещает принять все меры к тому, чтобы обеспечить действенную экологическую политику в регионе и жестко наказы
08.12.2006 Аборигены Амазонки осваивают передовую картографию

Группа по сохранению природы Амазонки (Amazon Conservation Team), сотрудничающая с коренными обитателями лесов Бразилии, Колумбии и Суринама - индейцами - приступила к использованию географического сетевого сервиса Google

08.12.2006 Аборигены Амазонки осваивают передовую картографию

Группа по сохранению природы Амазонки (Amazon Conservation Team), сотрудничающая с коренными обитателями лесов Бразилии, Колумбии и Суринама - индейцами - приступила к использованию географического сетевого сервиса Google

05.04.2005 В Амазонке нашли рыбку-вампира

Группа исследователей из Британии и Бразилии обнаружила новый вид рыб, обитающий в водах Амазонки. Зубастую рыбку длиной около 8 см, сосущую кровь, обнаружили на жабрах другой рыбы большего размера. В кровь жертвы рыбка-вампир впрыскивает антикоагулянты (вещества, не дающие сворачи
13.09.2002 Reuters: В Бразилии арестованы за мошенничество американцы, торговавшие через интернет лесами Амазонки

on, уверяя пользователей, что их деньги пойдут покупку и сохранение в первозданном виде лесов вдоль Амазонки, которые в последнее время страдают от нелегальной вырубки. На след проходимцев поли

Публикаций - 56, упоминаний - 64

Америка Южная и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3264 4
Microsoft Corporation 25739 4
SAS Institute 1079 2
Google LLC 12645 2
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Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
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Hexworks - CI Games - City Interactive 43 1
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Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 1
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Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
HTC Corporation 1512 1
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Россети Ленэнерго 1698 1
Survival International 3 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Amazon Books - Amazon Bookstore 2 1
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 79 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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