Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SAS Institute Russia
САС институт Россия


23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
28.05.2021 Разработана обувь с ИИ: она сама определяет препятствия и не дает споткнуться 1
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 1
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 1
09.04.2021 Искусственный интеллект научили скепсису при управлении беспилотниками 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
19.03.2021 В США оценили позиции стран-конкурентов в гонке ИИ 1
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
01.02.2021 Четыре ключевых тренда ИИ в 2021 году 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 1
29.01.2021 Как большие данные меняют бизнес 1
25.01.2021 «Казатомпром» совместно с SAS внедрил интегрированную систему планирования 1
31.12.2020 ИИ помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу 2
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 4
22.12.2020 «Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 2
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 3
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 2
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
19.11.2020 SAS проведет трехдневную виртуальную конференцию Beyond Tomorrow 23-25 ноября 2
18.11.2020 Beyond Tomorrow: как аналитика и искусственный интеллект помогают проходить через экономические потрясения 2
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 2
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 2
09.11.2020 «Строительный двор» оптимизирует промо-цены с помощью SAS и «Крок» 2
05.11.2020 «Крок» и SAS расширяют партнерство в ритейле 2
08.10.2020 Ведущие компании мира хотят увеличить продажи за счет больших данных, ИИ и логистики 2
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 2
30.09.2020 Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ 2
11.09.2020 Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года 2
04.06.2020 SAS создает среду для эффективного изучения COVID-19 2
02.06.2020 SAS запускает в России сервис по управлению нефинансовыми рисками 1
15.04.2020 В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS 2
01.04.2020 SAS предоставила бесплатный доступ к онлайн-обучению 1
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 2
03.02.2020 Исследование SAS: банки и клиенты по-разному смотрят на бонусы 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 2
15.01.2020 Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов 3

Публикаций - 133, упоминаний - 238

SAS Institute Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 596 43
Microsoft Corporation 11077 11
IBM 3539 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 5
SAP SE 3212 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Intel Corporation 4175 3
Nexxworks 3 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
АйТи 751 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Крок 1219 2
Deloitte - Делойт 186 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Bentley Systems 43 1
McKinsey & Company 121 1
Intel Americas 3 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Nvidia Corp 2019 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Accenture Applied Intelligence 1 1
Capgemini 38 1
Wolters Kluwer 1 1
S8 Capital 3 1
Epicor Software Corporation 53 1
РТЛабс 145 1
AT&T Inc 556 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Siemens AG - Сименс Россия 651 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Инфосистемы Джет 675 1
Ericsson 860 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Oracle Corporation 3344 1
LG Electronics 1847 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Ренессанс Страхование 51 2
X5 Group 599 2
Ингосстрах СПАО 210 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта Банк 289 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Строительный двор 5 1
American Honda Motor Company 1 1
Carrefour 14 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Утконос 99 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Аэрофлот 493 1
Lamoda 83 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Почта России ПАО 1572 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Открытие ФК 538 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Coursera 40 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RTO - Real-Time Offering - Маркетинг в режиме реального времени 1 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
RWE - Real World Evidence - Данные реальной клинической практики 2 1
3D-печать 135 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 8 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 12
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 8 3
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 3
SAS Customer Intelligence 360 9 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAS Enterprise Miner 6 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 6 2
SAS Event Stream Processing 8 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 2
SAS Campaign Management 5 1
SAS Model Manager 3 1
SAS Online Learn 1 1
SAS Detection and Investigation 1 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 3 1
SAS 360 Discover 1 1
SAS Regulatory Content 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
IBM Cognos BI 141 1
SAS Learning Subscription 1 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
SAS Data for Good 4 1
SAS Health 2 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
SAS Sentiment Analysis 1 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Microsoft Office 1939 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Apple Pay 385 1
Apache Hadoop 339 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAS 360 Engage: Digital 1 1
SAS Visual Analytics 13 1
SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
SAS Visual Statistics 4 1
SAS Analytics for IoT 2 1
SAS Base 1 1
Тихонов Александр 60 14
Ванин Степан 5 4
Цуканов Максим 6 3
Коняев Алексей 4 3
Жуков Александр 16 3
Vera Rik - Вера Рик 3 3
Ларин Дмитрий 7 3
Гольдберг Юлий 10 2
Панкратов Валерий 23 2
Гончарова Анастасия 4 2
Локтева Людмила 3 2
Ефимов Александр 7 2
Ивакин Роман 49 1
Сизов Алексей 13 1
Санина Юлия 1 1
Коновалов Дмитрий 2 1
Аржанцев Иван 6 1
Сенчугова Анастасия 1 1
Багно Сергей 1 1
Белоус Светлана 1 1
Маршаков Илья 1 1
Герасимова Наталья 2 1
O'Bryan Sean - О'Брайан Шон 2 1
Штельмах Артем 1 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 2 1
Романов Сергей 7 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Углов Александр 3 1
Изосимов Александр 92 1
Дубовицкий Николай 5 1
Трачук Аркадий 4 1
Yanovitch Sue - Янович Сью 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Юсупова Екатерина 2 1
Гладков Алексей 1 1
Акимов Максим 167 1
Крупнов Александр 14 1
Демидов Сергей 50 1
Шадаев Максут 384 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 73
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Европа 3752 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
Казахстан - Республика 2629 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Восточная Европа 1678 4
Украина 3365 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Швеция - Королевство 752 2
Беларусь - Белоруссия 2088 1
США - Невада 64 1
Европа Юго-Восточная 37 1
США - Бостон 98 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
США - Сан-Франциско 692 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Япония 2780 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Бельгия - Королевство 398 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
IDG - International Data Group 20 1
Harvard Business Review 5 1
ComputerWorld 92 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2718 5
Forrester Research 385 3
Fortune Global 500 160 2
Gartner 2190 2
Research and Markets 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
SAS Academy 3 1
SAS Beyond Tomorrow 3 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760614, в очереди разбора - 664305.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще