SAS в России возглавил ее поклонник из IBM Новый глава SAS в России На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыд

Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов На пост генерального директора «SAS Россия/СНГ» назначен Александр Тихонов. В новой должности он будет отвечать за разработку

SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики многоканального маркетинга. По словам Максима Цуканова, руководителя практики клиентской аналитики SAS в России и СНГ, весь процесс коммуникации с аудиторией сегодня должен выстраиваться вне з

Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40% 6 года наша выручка выросла почти в полтора раза», — заявил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. В 2016 г. компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в

На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики литических технологий в различные сферы бизнеса. Пленарное заседание возглавил генеральный директор SAS Россия/СНГ Валерий Панкратов. В своем выступлении он сфокусировался не только на роли ана

IBS и SAS Россия/СНГ будут совместно выполнять проекты грации ПО и дальнейшего сервисного сопровождения, — заявил Антон Заяц, директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ. — Понимание конкретных задач клиента, процесса его работы, индустриальной спе

SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками Компания SAS Россия/СНГ, поставщик решений и услуг в области бизнес-аналитики, и VisionLabs, российски

«Бинбанк» развивает управление рисками и клиентскую аналитику на платформе SAS Компания «SAS Россия/СНГ» сообщила о внедрении «Бинбанком» комплекса для автоматизации целевого маркети

Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS cision Manager (RTDM) позволило банку модернизировать кредитный конвейер, сообщили CNews в компании SAS Россия/СНГ. В ближайшее время к SAS RTDM будут подключены и другие направления бизнеса, в

«Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций Компании «Ай-Теко» и SAS Россия/СНГ представили SAS Fraud Framework for Banking — новое для российского рынка реше

В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги бря в Москве состоялся седьмой ежегодный SAS Forum Russia 2012. Мероприятие, проведенное компанией «SAS Россия/СНГ», собрало 500 делегатов и представителей средств массовой информации. Как пока

SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения Компания SAS Россия/СНГ, разработчик и поставщик решений и услуг в облаcти бизнес-аналитики, объявила

«Промсвязьбанк» внедрил новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе решения SAS о его словам, внедрение RTDM в «Промсвязьбанке» — это первый проект по применению real-time-решения SAS в России. «Мы рады, что проект уже с первых дней после запуска в эксплуатацию стал принос

SAS в России автоматизировала учет на базе «1С:Предприятия 8» данными с головным офисом. Для целей консолидации управленческой отчетности и планирования компания SAS Россия/СНГ использует собственное решение, а на уровне бухгалтерского учета в российском

«SAS Россия/СНГ» выводит на российский рынок аналитические продукты для электроэнергетики Компания «SAS Россия/СНГ» объявила о выводе на российский рынок аналитических решений для электроэнерге

В «SAS Россия/СНГ» назначен директор проектного офиса . Ее заняла Наталья Вазилло, которая только что приступила к выполнению своих обязанностей. «Эта должность введена в штатное расписание впервые, - комментирует событие Валерий Храбров, глава компании SAS Россия/СНГ. - Причиной послужило особое внимание к внедрению бизнес-решений SAS, которое мы рассматриваем сегодня как один из ключевых показателей работы нашего представительства». В своей

SAS Россия/СНГ провела семинар с участием мирового гуру в области управления эффективностью Компания SAS Россия/СНГ провела семинар «Управление эффективностью и результативностью. Тенденции во в

В 2008 г. выручка SAS в России и странах СНГ выросла на 26% Выручка ИТ-компании SAS в мире в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. на 5,1% до $2,26 млрд. При этом выручка SAS в России и странах СНГ в 2008 г. выросла на 26% до $35 млн. Об этом, как передает «Прайм ТАСС», сообщил Валерий Храбров, глава SAS в России и странах СНГ. На страны региона EMEA (Евр

В Москве состоялся SAS Forum Russia 2008 управления эффективностью бизнеса - SAS Forum Russia 2008. Организатором форума выступила компания SAS Россия/СНГ, Московское представительство корпорации SAS. Несмотря на финансовый кризис, м

«Промсвязьбанк» внедряет SAS Credit Scoring for Banking «Промсвязьбанк» и компания SAS Россия/СНГ сообщили о начале сотрудничества: успешно завершен первый этап внедрения компл

«Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS Успешно завершен первый совместный проект «Банка Москвы» и компании SAS Россия/СНГ – более 150 специалистов «Банка Москвы» используют систему анализа розничных к

SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии Компания SAS Россия/СНГ объявила об активном продвижении на российский рынок своих программных решений

Технологии SAS на службе у российских железных дорог Компания «SAS Россия/СНГ», в рамках VI Международной научно-практической конференции «ТелекомТранс-2008

SAS ищет поддержку у российских интеграторов По словам Валерия Храброва, генерального директора «SAS Россия/СНГ», SAS представлена на российском рынке более 10 лет. «Но только сейчас действи

26 сентября пройдет конференция SASTek Russia 2007 нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН

26 сентября состоится SASTek Russia 2007 нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН