Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAS Institute Russia
САС институт Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 238
SAS Institute Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Harvard Business Review 5 1
|ComputerWorld 92 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2718 5
|Forrester Research 385 3
|Fortune Global 500 160 2
|Gartner 2190 2
|Research and Markets 17 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
|SAS Academy 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760614, в очереди разбора - 664305.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760614, в очереди разбора - 664305.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru