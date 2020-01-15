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SAS Institute Russia САС институт Россия
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СОБЫТИЯ
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|15.01.2020
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SAS в России возглавил ее поклонник из IBM
Новый глава SAS в России На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыд
|15.01.2020
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Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов
На пост генерального директора «SAS Россия/СНГ» назначен Александр Тихонов. В новой должности он будет отвечать за разработку
|15.10.2019
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SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики
многоканального маркетинга. По словам Максима Цуканова, руководителя практики клиентской аналитики SAS в России и СНГ, весь процесс коммуникации с аудиторией сегодня должен выстраиваться вне з
|21.02.2017
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Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40%
6 года наша выручка выросла почти в полтора раза», — заявил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. В 2016 г. компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в
|22.05.2015
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На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики
литических технологий в различные сферы бизнеса. Пленарное заседание возглавил генеральный директор SAS Россия/СНГ Валерий Панкратов. В своем выступлении он сфокусировался не только на роли ана
|13.08.2014
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IBS и SAS Россия/СНГ будут совместно выполнять проекты
грации ПО и дальнейшего сервисного сопровождения, — заявил Антон Заяц, директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ. — Понимание конкретных задач клиента, процесса его работы, индустриальной спе
|11.03.2014
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SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками
Компания SAS Россия/СНГ, поставщик решений и услуг в области бизнес-аналитики, и VisionLabs, российски
|26.09.2013
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«Бинбанк» развивает управление рисками и клиентскую аналитику на платформе SAS
Компания «SAS Россия/СНГ» сообщила о внедрении «Бинбанком» комплекса для автоматизации целевого маркети
|04.09.2013
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Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS
cision Manager (RTDM) позволило банку модернизировать кредитный конвейер, сообщили CNews в компании SAS Россия/СНГ. В ближайшее время к SAS RTDM будут подключены и другие направления бизнеса, в
|29.04.2013
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«Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций
Компании «Ай-Теко» и SAS Россия/СНГ представили SAS Fraud Framework for Banking — новое для российского рынка реше
|26.10.2012
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В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги
бря в Москве состоялся седьмой ежегодный SAS Forum Russia 2012. Мероприятие, проведенное компанией «SAS Россия/СНГ», собрало 500 делегатов и представителей средств массовой информации. Как пока
|31.05.2012
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SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения
Компания SAS Россия/СНГ, разработчик и поставщик решений и услуг в облаcти бизнес-аналитики, объявила
|21.06.2011
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«Промсвязьбанк» внедрил новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе решения SAS
о его словам, внедрение RTDM в «Промсвязьбанке» — это первый проект по применению real-time-решения SAS в России. «Мы рады, что проект уже с первых дней после запуска в эксплуатацию стал принос
|02.07.2010
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SAS в России автоматизировала учет на базе «1С:Предприятия 8»
данными с головным офисом. Для целей консолидации управленческой отчетности и планирования компания SAS Россия/СНГ использует собственное решение, а на уровне бухгалтерского учета в российском
|16.06.2010
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«SAS Россия/СНГ» выводит на российский рынок аналитические продукты для электроэнергетики
Компания «SAS Россия/СНГ» объявила о выводе на российский рынок аналитических решений для электроэнерге
|19.02.2010
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В «SAS Россия/СНГ» назначен директор проектного офиса
. Ее заняла Наталья Вазилло, которая только что приступила к выполнению своих обязанностей. «Эта должность введена в штатное расписание впервые, - комментирует событие Валерий Храбров, глава компании SAS Россия/СНГ. - Причиной послужило особое внимание к внедрению бизнес-решений SAS, которое мы рассматриваем сегодня как один из ключевых показателей работы нашего представительства». В своей
|14.04.2009
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SAS Россия/СНГ провела семинар с участием мирового гуру в области управления эффективностью
Компания SAS Россия/СНГ провела семинар «Управление эффективностью и результативностью. Тенденции во в
|17.03.2009
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В 2008 г. выручка SAS в России и странах СНГ выросла на 26%
Выручка ИТ-компании SAS в мире в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. на 5,1% до $2,26 млрд. При этом выручка SAS в России и странах СНГ в 2008 г. выросла на 26% до $35 млн. Об этом, как передает «Прайм ТАСС», сообщил Валерий Храбров, глава SAS в России и странах СНГ. На страны региона EMEA (Евр
|21.11.2008
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В Москве состоялся SAS Forum Russia 2008
управления эффективностью бизнеса - SAS Forum Russia 2008. Организатором форума выступила компания SAS Россия/СНГ, Московское представительство корпорации SAS. Несмотря на финансовый кризис, м
|22.09.2008
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«Промсвязьбанк» внедряет SAS Credit Scoring for Banking
«Промсвязьбанк» и компания SAS Россия/СНГ сообщили о начале сотрудничества: успешно завершен первый этап внедрения компл
|10.07.2008
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«Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS
Успешно завершен первый совместный проект «Банка Москвы» и компании SAS Россия/СНГ – более 150 специалистов «Банка Москвы» используют систему анализа розничных к
|04.07.2008
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SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии
Компания SAS Россия/СНГ объявила об активном продвижении на российский рынок своих программных решений
|03.06.2008
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Технологии SAS на службе у российских железных дорог
Компания «SAS Россия/СНГ», в рамках VI Международной научно-практической конференции «ТелекомТранс-2008
|27.09.2007
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SAS ищет поддержку у российских интеграторов
По словам Валерия Храброва, генерального директора «SAS Россия/СНГ», SAS представлена на российском рынке более 10 лет. «Но только сейчас действи
|11.09.2007
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26 сентября пройдет конференция SASTek Russia 2007
нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН
|04.09.2007
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26 сентября состоится SASTek Russia 2007
нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН
|30.08.2007
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26 сентября откроется конференция SASTek Russia 2007
нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН
SAS Institute Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихонов Александр 69 27
|Панкратов Валерий 34 20
|Храбров Валерий 26 16
|Гольдберг Юлий 27 14
|Катчан Илья 8 8
|Заяц Антон 9 7
|Ванин Степан 7 6
|Цуканов Максим 6 6
|Свирщевский Андрей 7 6
|Мещеряков Алексей 5 5
|Федечкин Эдуард 58 4
|Скудин Владимир 7 4
|Коняев Алексей 5 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Андреев Максим 41 4
|Макаров Станислав 118 4
|Шевченко Владимир 153 3
|Ефимов Александр 20 3
|Жуков Александр 42 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Ларин Дмитрий 46 3
|Хренов Сергей 47 3
|Емелин Андрей 12 3
|Vera Rik - Вера Рик 3 3
|Курило Андрей 39 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Новохатский Александр 5 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Гайдамаков Сергей 27 3
|Соловьев Илья 6 3
|Сютин Олег 20 3
|Лобан Олег 7 3
|Угольков Виталий 3 3
|Ким Юрий 5 3
|Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 3
|Бичев Александр 4 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
|Никифоров Николай 1138 2
|Кузнецов Сергей 163 2
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