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SAS Institute Russia САС институт Россия

SAS Institute Russia - САС институт Россия

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Судебные дела (40) на сумму 302 932 949 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 29 593 610 ₽*
в качестве ответчика (36) на сумму 267 808 009 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

Новый глава SAS в России На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыд
15.01.2020 Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов

На пост генерального директора «SAS Россия/СНГ» назначен Александр Тихонов. В новой должности он будет отвечать за разработку
15.10.2019 SAS представила в Москве инструменты для клиентской аналитики

многоканального маркетинга. По словам Максима Цуканова, руководителя практики клиентской аналитики SAS в России и СНГ, весь процесс коммуникации с аудиторией сегодня должен выстраиваться вне з
21.02.2017 Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40%

6 года наша выручка выросла почти в полтора раза», — заявил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. В 2016 г. компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в
22.05.2015 На IX форуме SAS в России обсудили новые тренды в развитии аналитики

литических технологий в различные сферы бизнеса. Пленарное заседание возглавил генеральный директор SAS Россия/СНГ Валерий Панкратов. В своем выступлении он сфокусировался не только на роли ана
13.08.2014 IBS и SAS Россия/СНГ будут совместно выполнять проекты

грации ПО и дальнейшего сервисного сопровождения, — заявил Антон Заяц, директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ. — Понимание конкретных задач клиента, процесса его работы, индустриальной спе
11.03.2014 SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками

Компания SAS Россия/СНГ, поставщик решений и услуг в области бизнес-аналитики, и VisionLabs, российски
26.09.2013 «Бинбанк» развивает управление рисками и клиентскую аналитику на платформе SAS

Компания «SAS Россия/СНГ» сообщила о внедрении «Бинбанком» комплекса для автоматизации целевого маркети
04.09.2013 Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS

cision Manager (RTDM) позволило банку модернизировать кредитный конвейер, сообщили CNews в компании SAS Россия/СНГ. В ближайшее время к SAS RTDM будут подключены и другие направления бизнеса, в
29.04.2013 «Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций

Компании «Ай-Теко» и SAS Россия/СНГ представили SAS Fraud Framework for Banking — новое для российского рынка реше
26.10.2012 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2012: итоги

бря в Москве состоялся седьмой ежегодный SAS Forum Russia 2012. Мероприятие, проведенное компанией «SAS Россия/СНГ», собрало 500 делегатов и представителей средств массовой информации. Как пока
31.05.2012 SAS анонсировала полную линейку инструментов для бизнес-аналитики нового поколения

Компания SAS Россия/СНГ, разработчик и поставщик решений и услуг в облаcти бизнес-аналитики, объявила

21.06.2011 «Промсвязьбанк» внедрил новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе решения SAS

о его словам, внедрение RTDM в «Промсвязьбанке» — это первый проект по применению real-time-решения SAS в России. «Мы рады, что проект уже с первых дней после запуска в эксплуатацию стал принос
02.07.2010 SAS в России автоматизировала учет на базе «1С:Предприятия 8»

данными с головным офисом. Для целей консолидации управленческой отчетности и планирования компания SAS Россия/СНГ использует собственное решение, а на уровне бухгалтерского учета в российском

16.06.2010 «SAS Россия/СНГ» выводит на российский рынок аналитические продукты для электроэнергетики

Компания «SAS Россия/СНГ» объявила о выводе на российский рынок аналитических решений для электроэнерге
19.02.2010 В «SAS Россия/СНГ» назначен директор проектного офиса

. Ее заняла Наталья Вазилло, которая только что приступила к выполнению своих обязанностей. «Эта должность введена в штатное расписание впервые, - комментирует событие Валерий Храбров, глава компании SAS Россия/СНГ. - Причиной послужило особое внимание к внедрению бизнес-решений SAS, которое мы рассматриваем сегодня как один из ключевых показателей работы нашего представительства». В своей

14.04.2009 SAS Россия/СНГ провела семинар с участием мирового гуру в области управления эффективностью

Компания SAS Россия/СНГ провела семинар «Управление эффективностью и результативностью. Тенденции во в
17.03.2009 В 2008 г. выручка SAS в России и странах СНГ выросла на 26%

Выручка ИТ-компании SAS в мире в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. на 5,1% до $2,26 млрд. При этом выручка SAS в России и странах СНГ в 2008 г. выросла на 26% до $35 млн. Об этом, как передает «Прайм ТАСС», сообщил Валерий Храбров, глава SAS в России и странах СНГ. На страны региона EMEA (Евр
21.11.2008 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2008

управления эффективностью бизнеса - SAS Forum Russia 2008. Организатором форума выступила компания SAS Россия/СНГ, Московское представительство корпорации SAS. Несмотря на финансовый кризис, м
22.09.2008 «Промсвязьбанк» внедряет SAS Credit Scoring for Banking

«Промсвязьбанк» и компания SAS Россия/СНГ сообщили о начале сотрудничества: успешно завершен первый этап внедрения компл
10.07.2008 «Банк Москвы» внедрил систему анализа розничных рисков от SAS

Успешно завершен первый совместный проект «Банка Москвы» и компании SAS Россия/СНГ – более 150 специалистов «Банка Москвы» используют систему анализа розничных к
04.07.2008 SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии

Компания SAS Россия/СНГ объявила об активном продвижении на российский рынок своих программных решений
03.06.2008 Технологии SAS на службе у российских железных дорог

Компания «SAS Россия/СНГ», в рамках VI Международной научно-практической конференции «ТелекомТранс-2008
27.09.2007 SAS ищет поддержку у российских интеграторов

По словам Валерия Храброва, генерального директора «SAS Россия/СНГ», SAS представлена на российском рынке более 10 лет. «Но только сейчас действи
11.09.2007 26 сентября пройдет конференция SASTek Russia 2007

нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН
04.09.2007 26 сентября состоится SASTek Russia 2007

нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН
30.08.2007 26 сентября откроется конференция SASTek Russia 2007

нальный директор SAS в странах Центральной и Восточной Европы Валерий Храбров, Генеральный директор SAS Россия/СНГ Илья Соловьев, Директор по продажам, Коммерческий сектор, SAS Россия/СН

Публикаций - 162, упоминаний - 234

SAS Institute Russia и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 134
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 14
Microsoft Corporation 25775 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Oracle Corporation 7074 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Крок - Croc 1964 7
Teradata - Терадата 225 6
МегаФон 10742 6
SAP SE 5601 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 4
Accenture plc 719 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Salesforce - Tableau Software 123 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Qlik - QlikTech 173 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Терн ГК - Tern Group 82 3
Nexxworks 3 3
Проектная практика 51 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Ростелеком 10948 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Intel Corporation 12811 3
Vodafone Group 1412 2
McKinsey & Company Int 293 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Казахтелеком 348 2
АйТи 1519 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Неолант - Neolant 43 2
MicroStrategy 65 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
АльфаСтрахование СГ 394 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 3
Строительный двор 9 3
Автомир ГК 43 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Альфа-Банк 1979 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Лента - Утконос 180 2
Транснефть 335 2
ФосАгро 176 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
EMA - European Medicines Agency - EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products or European Medicines Evaluation Agency - ЕАЛС - Европейское агентство лекарственных средств 2 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
UK Centre for Ecology & Hydrology - UKCEH - Центр экологии и гидрологии Великобритании 1 1
Администрация Краснодарского края 64 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 42
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 39
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 28
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 11
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 10
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 10
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 97 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 9
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 14
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 13
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 11
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 7
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 7
SAS Activity-Based Management 9 7
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 5
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 5
SAS Campaign Management 6 5
Microsoft Office 4170 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Apache Hadoop 470 4
SAS Visual Analytics 16 4
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 3
SAS Event Stream Processing 9 3
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 3
SAS ModelOps 13 3
SAS Model Manager 4 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
SAS High-Performance Analytics 5 3
SAS FM - SAS Financial Management 4 3
SAS Text Miner 4 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Stafory - робот Вера 377 2
IBM SPSS Statistics 55 2
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAS Visual Statistics 4 2
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
SAS Data for Good 5 2
IBM Big Data 15 2
Тихонов Александр 69 27
Панкратов Валерий 34 20
Храбров Валерий 26 16
Гольдберг Юлий 27 14
Катчан Илья 8 8
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Кузнецов Сергей 163 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Европа 24964 29
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Казахстан - Республика 6048 12
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Европа Восточная 3138 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Украина 7928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
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Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Украина - Киев 1151 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
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Швеция - Королевство 3782 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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