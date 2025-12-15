Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ким Юрий
СОБЫТИЯ
Ким Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
|Copenhagen Economics 1 1
|Сютин Олег 20 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Новохатский Александр 5 3
|Гайдамаков Сергей 27 3
|Лобан Олег 7 3
|Селютин Александр 60 2
|Казак Максим 162 2
|Гродзенский Яков 11 2
|Морозов Алексей 61 2
|Бородин Андрей 39 2
|Серова Елена 320 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Кучин Сергей 27 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Захаров Артем 6 2
|Катчан Илья 7 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Трубицын Юрий 2 1
|Бунчук Михаил 1 1
|Семячкова Мария 1 1
|Лысенко Эдуард 312 1
|Албычев Александр 168 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Коробов Александр 17 1
|Юсупов Ренат 123 1
|Макаров Станислав 117 1
|Бижанов Талгат 1 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Лактионов Дмитрий 9 1
|Мелихов Артем 4 1
|Лазарева Мария 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.