Бородин Андрей


СОБЫТИЯ


10.11.2025 Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL 1
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 1
11.04.2022 Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах 1
26.04.2021 Проект «Цифровые дороги» представил новое технологическое решение для создания цифровых двойников объектов ДТИ 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 1
18.10.2017 «Техносерв» стала лидером рейтинга CNews «Телеком 2017» 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
18.01.2017 ВТБ «первым в мире» запускает подтверждение переводов по отпечатку пальца 1
18.11.2016 Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов 2
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
09.07.2015 Итоги 7 международного ИТ-форума Югры 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.03.2015 МГТС, Axiros и «Техносерв» завершили первый этап создания интеллектуальной системы управления сервисами по стандарту TR-069 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
17.04.2014 ИТ-бюджет Ханты-Мансийского автономного округа сокращен в 2 раза 1
03.04.2014 В России все больше туристов использует мобильные устройства для подбора туров 1
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
14.10.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
07.05.2013 В России все больше туристов используют мобильные устройства для подбора туров 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
26.11.2012 Названы самые популярные электронные госуслуги в России 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
21.08.2012 Как ИТ сделает из России государство будущего 1
17.07.2012 ИТ в госсекторе: Новый поворот 1
30.01.2008 «ТехноСерв А/С» и TTI Telecom договорились о партнерстве 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
22.03.2002 2,5 млн. московских пенсионеров получат карты Visa Electron 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Бородин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

