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Воентелеком Воентелеком — Интегрированные системы и сети Воентелеком-Сервис

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.08.2023 У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи

Новый оператор связи «Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи, который будет предост
18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

ужбе Роскомнадзора к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Санкции против «Воентелекома» Кроме того, под санкции попал государственный оператор связи «Воентелеком», нах
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом

числе Минобороны России. Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Якунин Александр Якунин руководит «Воентелекомом» с 2018 г. За годы своей карьеры он успел поработать в Правительстве России – в
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

должен был поставить «Воентелеком» В рассматриваемом разбирательстве номер контракта Минобороны с «Воентелекомом» указан четко, но поисковая система сайта госзакупок его не находит. Нет сведен
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта

ми объем работ существенно вырос. В частности, в 2,5 раза увеличилось количество объектов, принятых Воентелекомом на сервисное обслуживание, достигнув 6,5 тыс. При этом по сравнению с 2014 г. в
16.08.2019 «Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту

ающиеся его тендерные процедуры проходили в закрытом режиме. Минобороны наверняка тоже судится — с «Воентелекомом» Многолетняя практика CNews изучения судебных решений по ИТ-искам позволяет пре
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов

ю. «Компания «Стрим лабс» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик об
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов

Топ-менеджеры «Воентелекома» снова на свободе Как стало известно CNews, за последние два с половиной месяца

25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда

в конце января 2018 г. CNews констатировал факт начала своеобразной финансовой войны Минобороны с «Воентелекомом», который выступает дочерней структурой данного министерства. В течение трех по
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны

висные заявки, по 5 780 из которых сроки исполнения были нарушены. Минобороны достанется по иску к «Воентелекому» в 300 раз меньше денег, чем оно рассчитывало получить Признавая расчет неустойк
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома»

рутизаторов ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, в настоящий момент находящаяся под арестом. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством

Аванс «Воентелекома» — это не его деньги Оператору Минобороны «Воентелекому» не удалось вернуть выплаченные компании «Системы и связь» авансы в размере 243

04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны

мого Реестра недобросовестных поставщиков, в котором она оказалась из-за несложившихся отношений с «Воентелекомом» — оператором Минобороны. Решение о том, что интегратор останется в «черном спи
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США

Неудача с ВКС Polycom Дочерней структуре Минобороны — «Воентелекому» — не удалось обзавестись тремя серверами многоточечных видеоконференций (ВКС) н
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов

Миллиардные претензии к «Воентелекому» Как выяснил CNews, в течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Миноб
29.12.2017 Отсутствие контракта — не помеха: Минобороны заплатит навязанному ему подрядчику больше 400 миллионов

и плановый период 2014-2015 гг.Даже отсутствие контракта не позволит Минобороны не расплатиться с «Воентелекомом» за стандартные услуги Спорный интервал находится за рамками этих сроков: «Воен
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ

л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты

л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
23.08.2017 Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности

ми взаимоотношениями».Предполагается использовать технологический потенциал и перспективные решения Воентелекома в интересах импортонезависимости ИТ-инфраструктуры промышленного сектора. Это по
08.08.2017 «Воентелеком» вновь удивит «Армию»

связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
26.07.2017 «Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения

связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
18.07.2017 «Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС

ия (Генерального технолога) «Информационные и телекоммуникационные системы» генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова. 
05.06.2017 «Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций

же второй по счёту объект, где для организации связи в рамках гособоронзаказа применена разработка «Воентелекома», отметили в компании. Организацию связи обеспечили департаменты управления прое
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений

Генеральный директор «Воентелекома» Александр Давыдов утвержден в должности руководителя приоритетного технологического направления. Наделение полномочиями руководителя приоритетного технологического направления сос
24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus

аппаратной части, так и в программной части. Как можно было заключить из общения с представителями «Воентелекома», описанные выше свойства решения весьма актуальны для конечных пользователей од
01.03.2017 «Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом

ут исполнять подрядные организации.«ВТК-ИСС» — уже второе зависимое общество, созданное с участием «Воентелекома». Ранее компанией была приобретена доля в размере 49% уставного капитала в ООО «
17.02.2017 «Воентелеком» начинает добывать золото

ов платины на каждое. Почему «Воентелеком» Минобороны поручило работы по утилизации старой техники «Воентелекому», поскольку предприятие обладает необходимыми лицензиями. Сумма соответствующего
10.02.2017 «Воентелеком» продает сети связи в военных городках

ена собственника не отразилась на интересах пользователей услуг, — заявил заместитель гендиректора «Воентелекома» Илья Погодаев. — Важно обеспечить непрерывность предоставления сервисов и дальн
08.02.2017 «Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам

«Воентелеком» объявил о планах передачи пакета услуг фиксированной телефонии и интернета традиционным операторам связи. Как рассказали CNews в компании, исторически с середины нулевых годов «
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия

рспективу, но и дополнительный источник дохода. Это направление органично вписалось в деятельность «Воентелекома» и сегодня стало неотъемлемой, ключевой частью его стратегии. – Есть конкретные

07.07.2016 Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра?

ании за минувшие три года? Александр Давыдов: На тот момент, когда я возглавил компанию, структура «Воентелекома» была неоправданно избыточной, малоподвижной и практически работающей на процесс
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела

и в отношении отдельных разработок некоторых отечественных предприятий, работающих в кооперации с «Воентелекомом», тоже проявлен серьезный интерес со стороны зарубежных операторов связи. Да и,
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии

д Москвы приговорил к 6 и 5 годам заключения в колонии общего режима бывших генерального директора «Воентелекома» Николая Тамодина и его подчиненного Сергея Побежимова, сообщает ТАСС. Тамодин в
29.10.2014 «Воентелеком» завершает ремонт техники связи Балтийского флота

Калининградский филиал «Воентелекома» – 772 ремонтный завод средств связи, завершает выполнение контрактов на сервисн
02.10.2014 «ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии

роники регионам России» в Ялте состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Воентелекомом» и «Объединенной приборостроительной корпорацией» (входит в Госкорпорацию Росте
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством

2 г. по март 2013 г. Примечательно, что это период перед истечением срока контракта прежнего главы «Воентелекома» Николая Тамодина, возглавлявшего компанию c января 2010 г. по февраль 2013 г. К
21.05.2014 Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом

«Воентелеком» на протяжении 3 лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка с поста главы «Воентелекома» произошла в связи с истечением срока контракта. До прихода в «Воентелеком» Тамо
23.02.2014 «Инфосистемы Джет» поставят телеком-оборудование Oracle в «Воентелеком» за 245,4 млн руб.

Компания «Воентелеком» объявила итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования Oracle. Согласно информации, опубликованной на официальном

24.01.2014 «Воентелеком» приобретет оборудование Oracle на 247,3 млн руб.

на документация и остальные документы открытого запроса предложений. В соответствии с требованиями «Воентелекома», поставщик должен иметь авторизованное производителем право на поставку и обслу

Публикаций - 170, упоминаний - 332

Воентелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 38
Основа Телеком 71 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
МегаФон 10742 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
АйКомИнвест 22 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 15
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 14
Huawei 4677 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 10
Ниеншанц 124 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 9
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 8
9594 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Ангстрем НПО 33 7
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 7
ZTE Corporation 800 7
Компьюлинк ГК - Compulink 456 7
АйТи 1519 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Oracle Corporation 7074 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Крок - Croc 1964 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
ФОРС - Центр разработки 703 6
Сател 186 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Связной ГК 1401 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Теплоком НПФ 6 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
ЦИАН - CIAN 192 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Инвитро - Invitro 84 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 115
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 10
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ГосИнформСистемы 160 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Профсоюз работников связи России 9 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
FreePik 1841 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
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Microsoft Windows 2000 8678 3
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Rakuten Viber 665 3
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Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 2
НТР - Новые телеком-решения 37 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 15244 2
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
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TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
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Сердюков Анатолий 84 25
Юсуфов Виталий 26 21
Шойгу Сергей 92 17
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University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
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ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Минобороны РФ - КВТКУ - Казанское высшее танковое командное училище 1 1
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Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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