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Воентелеком Воентелеком — Интегрированные системы и сети Воентелеком-Сервис
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СОБЫТИЯ
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|18.08.2023
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У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи
Новый оператор связи «Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи, который будет предост
|18.07.2023
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Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»
Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
|03.06.2022
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Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»
ужбе Роскомнадзора к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Санкции против «Воентелекома» Кроме того, под санкции попал государственный оператор связи «Воентелеком», нах
|23.12.2020
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Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом
числе Минобороны России. Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Якунин Александр Якунин руководит «Воентелекомом» с 2018 г. За годы своей карьеры он успел поработать в Правительстве России – в
|26.11.2020
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Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»
должен был поставить «Воентелеком» В рассматриваемом разбирательстве номер контракта Минобороны с «Воентелекомом» указан четко, но поисковая система сайта госзакупок его не находит. Нет сведен
|10.12.2019
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Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта
ми объем работ существенно вырос. В частности, в 2,5 раза увеличилось количество объектов, принятых Воентелекомом на сервисное обслуживание, достигнув 6,5 тыс. При этом по сравнению с 2014 г. в
|16.08.2019
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«Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту
ающиеся его тендерные процедуры проходили в закрытом режиме. Минобороны наверняка тоже судится — с «Воентелекомом» Многолетняя практика CNews изучения судебных решений по ИТ-искам позволяет пре
|08.08.2019
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Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов
ю. «Компания «Стрим лабс» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик об
|14.05.2019
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Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов
Топ-менеджеры «Воентелекома» снова на свободе Как стало известно CNews, за последние два с половиной месяца
|25.10.2018
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В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда
в конце января 2018 г. CNews констатировал факт начала своеобразной финансовой войны Минобороны с «Воентелекомом», который выступает дочерней структурой данного министерства. В течение трех по
|13.09.2018
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«Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны
висные заявки, по 5 780 из которых сроки исполнения были нарушены. Минобороны достанется по иску к «Воентелекому» в 300 раз меньше денег, чем оно рассчитывало получить Признавая расчет неустойк
|24.05.2018
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Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома»
рутизаторов ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, в настоящий момент находящаяся под арестом. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
|18.04.2018
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Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством
Аванс «Воентелекома» — это не его деньги Оператору Минобороны «Воентелекому» не удалось вернуть выплаченные компании «Системы и связь» авансы в размере 243
|04.04.2018
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«Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны
мого Реестра недобросовестных поставщиков, в котором она оказалась из-за несложившихся отношений с «Воентелекомом» — оператором Минобороны. Решение о том, что интегратор останется в «черном спи
|07.02.2018
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Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США
Неудача с ВКС Polycom Дочерней структуре Минобороны — «Воентелекому» — не удалось обзавестись тремя серверами многоточечных видеоконференций (ВКС) н
|30.01.2018
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Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
Миллиардные претензии к «Воентелекому» Как выяснил CNews, в течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Миноб
|29.12.2017
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Отсутствие контракта — не помеха: Минобороны заплатит навязанному ему подрядчику больше 400 миллионов
и плановый период 2014-2015 гг.Даже отсутствие контракта не позволит Минобороны не расплатиться с «Воентелекомом» за стандартные услуги Спорный интервал находится за рамками этих сроков: «Воен
|26.12.2017
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Глава «Воентелекома» арестован ФСБ
л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
|05.12.2017
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В «Воентелекоме» обыски и аресты
л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
|23.08.2017
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Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности
ми взаимоотношениями».Предполагается использовать технологический потенциал и перспективные решения Воентелекома в интересах импортонезависимости ИТ-инфраструктуры промышленного сектора. Это по
|08.08.2017
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«Воентелеком» вновь удивит «Армию»
связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
|26.07.2017
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«Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения
связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
|18.07.2017
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«Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС
ия (Генерального технолога) «Информационные и телекоммуникационные системы» генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова.
|05.06.2017
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«Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций
же второй по счёту объект, где для организации связи в рамках гособоронзаказа применена разработка «Воентелекома», отметили в компании. Организацию связи обеспечили департаменты управления прое
|26.04.2017
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Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений
Генеральный директор «Воентелекома» Александр Давыдов утвержден в должности руководителя приоритетного технологического направления. Наделение полномочиями руководителя приоритетного технологического направления сос
|24.04.2017
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«Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus
аппаратной части, так и в программной части. Как можно было заключить из общения с представителями «Воентелекома», описанные выше свойства решения весьма актуальны для конечных пользователей од
|01.03.2017
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«Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом
ут исполнять подрядные организации.«ВТК-ИСС» — уже второе зависимое общество, созданное с участием «Воентелекома». Ранее компанией была приобретена доля в размере 49% уставного капитала в ООО «
|17.02.2017
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«Воентелеком» начинает добывать золото
ов платины на каждое. Почему «Воентелеком» Минобороны поручило работы по утилизации старой техники «Воентелекому», поскольку предприятие обладает необходимыми лицензиями. Сумма соответствующего
|10.02.2017
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«Воентелеком» продает сети связи в военных городках
ена собственника не отразилась на интересах пользователей услуг, — заявил заместитель гендиректора «Воентелекома» Илья Погодаев. — Важно обеспечить непрерывность предоставления сервисов и дальн
|08.02.2017
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«Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам
«Воентелеком» объявил о планах передачи пакета услуг фиксированной телефонии и интернета традиционным операторам связи. Как рассказали CNews в компании, исторически с середины нулевых годов «
|02.09.2016
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Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия
рспективу, но и дополнительный источник дохода. Это направление органично вписалось в деятельность «Воентелекома» и сегодня стало неотъемлемой, ключевой частью его стратегии. – Есть конкретные
|07.07.2016
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Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра?
ании за минувшие три года? Александр Давыдов: На тот момент, когда я возглавил компанию, структура «Воентелекома» была неоправданно избыточной, малоподвижной и практически работающей на процесс
|24.07.2015
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Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела
и в отношении отдельных разработок некоторых отечественных предприятий, работающих в кооперации с «Воентелекомом», тоже проявлен серьезный интерес со стороны зарубежных операторов связи. Да и,
|30.04.2015
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Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии
д Москвы приговорил к 6 и 5 годам заключения в колонии общего режима бывших генерального директора «Воентелекома» Николая Тамодина и его подчиненного Сергея Побежимова, сообщает ТАСС. Тамодин в
|29.10.2014
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«Воентелеком» завершает ремонт техники связи Балтийского флота
Калининградский филиал «Воентелекома» – 772 ремонтный завод средств связи, завершает выполнение контрактов на сервисн
|02.10.2014
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«ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии
роники регионам России» в Ялте состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Воентелекомом» и «Объединенной приборостроительной корпорацией» (входит в Госкорпорацию Росте
|01.07.2014
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Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством
2 г. по март 2013 г. Примечательно, что это период перед истечением срока контракта прежнего главы «Воентелекома» Николая Тамодина, возглавлявшего компанию c января 2010 г. по февраль 2013 г. К
|21.05.2014
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Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом
«Воентелеком» на протяжении 3 лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка с поста главы «Воентелекома» произошла в связи с истечением срока контракта. До прихода в «Воентелеком» Тамо
|23.02.2014
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«Инфосистемы Джет» поставят телеком-оборудование Oracle в «Воентелеком» за 245,4 млн руб.
Компания «Воентелеком» объявила итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования Oracle. Согласно информации, опубликованной на официальном
|24.01.2014
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«Воентелеком» приобретет оборудование Oracle на 247,3 млн руб.
на документация и остальные документы открытого запроса предложений. В соответствии с требованиями «Воентелекома», поставщик должен иметь авторизованное производителем право на поставку и обслу
Воентелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Тамодин Николай 49 37
|Давыдов Александр 54 34
|Сердюков Анатолий 84 25
|Юсуфов Виталий 26 21
|Шойгу Сергей 92 17
|Путин Владимир 3454 17
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Щеголев Игорь 699 10
|Савицкий Олег 11 9
|Побежимов Сергей 9 8
|Семилетов Дмитрий 7 7
|Жилков Евгений 6 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Ройтман Евгений 44 5
|Якунин Александр 50 5
|Смирнов Павел 48 4
|Старовойтов Денис 5 4
|Свердлов Денис 201 4
|Борисов Юрий 122 3
|Мантуров Денис 126 3
|Давыдова Ольга 4 3
|Щербаков Андрей 9 3
|Ильина Татьяна 3 3
|Горшенин Василий 6 3
|Мардер Наум 116 3
|Бойко Алексей 138 3
|Ярутов Виктор 7 3
|Юсуфов Игорь 4 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Акимов Максим 192 3
|Чемезов Сергей 147 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Усманов Алишер 311 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Березкин Григорий 42 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Ефименко Евгений 11 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Добкин Аркадий 82 2
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