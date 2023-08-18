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Воентелеком Воентелеком — Интегрированные системы и сети Воентелеком-Сервис

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис


18.08.2023 У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи

Новый оператор связи «Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи, который будет предост
18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

ужбе Роскомнадзора к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Санкции против «Воентелекома» Кроме того, под санкции попал государственный оператор связи «Воентелеком», нах
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом

числе Минобороны России. Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Якунин Александр Якунин руководит «Воентелекомом» с 2018 г. За годы своей карьеры он успел поработать в Правительстве России – в
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

должен был поставить «Воентелеком» В рассматриваемом разбирательстве номер контракта Минобороны с «Воентелекомом» указан четко, но поисковая система сайта госзакупок его не находит. Нет сведен
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта

ми объем работ существенно вырос. В частности, в 2,5 раза увеличилось количество объектов, принятых Воентелекомом на сервисное обслуживание, достигнув 6,5 тыс. При этом по сравнению с 2014 г. в
16.08.2019 «Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту

ающиеся его тендерные процедуры проходили в закрытом режиме. Минобороны наверняка тоже судится — с «Воентелекомом» Многолетняя практика CNews изучения судебных решений по ИТ-искам позволяет пре
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов

ю. «Компания «Стрим лабс» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик об
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов

Топ-менеджеры «Воентелекома» снова на свободе Как стало известно CNews, за последние два с половиной месяца

25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда

в конце января 2018 г. CNews констатировал факт начала своеобразной финансовой войны Минобороны с «Воентелекомом», который выступает дочерней структурой данного министерства. В течение трех по
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны

висные заявки, по 5 780 из которых сроки исполнения были нарушены. Минобороны достанется по иску к «Воентелекому» в 300 раз меньше денег, чем оно рассчитывало получить Признавая расчет неустойк
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома»

рутизаторов ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, в настоящий момент находящаяся под арестом. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством

Аванс «Воентелекома» — это не его деньги Оператору Минобороны «Воентелекому» не удалось вернуть выплаченные компании «Системы и связь» авансы в размере 243

04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны

мого Реестра недобросовестных поставщиков, в котором она оказалась из-за несложившихся отношений с «Воентелекомом» — оператором Минобороны. Решение о том, что интегратор останется в «черном спи
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США

Неудача с ВКС Polycom Дочерней структуре Минобороны — «Воентелекому» — не удалось обзавестись тремя серверами многоточечных видеоконференций (ВКС) н
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов

Миллиардные претензии к «Воентелекому» Как выяснил CNews, в течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Миноб
29.12.2017 Отсутствие контракта — не помеха: Минобороны заплатит навязанному ему подрядчику больше 400 миллионов

и плановый период 2014-2015 гг.Даже отсутствие контракта не позволит Минобороны не расплатиться с «Воентелекомом» за стандартные услуги Спорный интервал находится за рамками этих сроков: «Воен
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ

л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты

л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой
23.08.2017 Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности

ми взаимоотношениями».Предполагается использовать технологический потенциал и перспективные решения Воентелекома в интересах импортонезависимости ИТ-инфраструктуры промышленного сектора. Это по
08.08.2017 «Воентелеком» вновь удивит «Армию»

связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
26.07.2017 «Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения

связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить
18.07.2017 «Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС

ия (Генерального технолога) «Информационные и телекоммуникационные системы» генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова. 
05.06.2017 «Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций

же второй по счёту объект, где для организации связи в рамках гособоронзаказа применена разработка «Воентелекома», отметили в компании. Организацию связи обеспечили департаменты управления прое
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений

Генеральный директор «Воентелекома» Александр Давыдов утвержден в должности руководителя приоритетного технологического направления. Наделение полномочиями руководителя приоритетного технологического направления сос
24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus

аппаратной части, так и в программной части. Как можно было заключить из общения с представителями «Воентелекома», описанные выше свойства решения весьма актуальны для конечных пользователей од
01.03.2017 «Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом

ут исполнять подрядные организации.«ВТК-ИСС» — уже второе зависимое общество, созданное с участием «Воентелекома». Ранее компанией была приобретена доля в размере 49% уставного капитала в ООО «
17.02.2017 «Воентелеком» начинает добывать золото

ов платины на каждое. Почему «Воентелеком» Минобороны поручило работы по утилизации старой техники «Воентелекому», поскольку предприятие обладает необходимыми лицензиями. Сумма соответствующего
10.02.2017 «Воентелеком» продает сети связи в военных городках

ена собственника не отразилась на интересах пользователей услуг, — заявил заместитель гендиректора «Воентелекома» Илья Погодаев. — Важно обеспечить непрерывность предоставления сервисов и дальн
08.02.2017 «Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам

«Воентелеком» объявил о планах передачи пакета услуг фиксированной телефонии и интернета традиционным операторам связи. Как рассказали CNews в компании, исторически с середины нулевых годов «
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия

рспективу, но и дополнительный источник дохода. Это направление органично вписалось в деятельность «Воентелекома» и сегодня стало неотъемлемой, ключевой частью его стратегии. – Есть конкретные

07.07.2016 Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра?

ании за минувшие три года? Александр Давыдов: На тот момент, когда я возглавил компанию, структура «Воентелекома» была неоправданно избыточной, малоподвижной и практически работающей на процесс
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела

и в отношении отдельных разработок некоторых отечественных предприятий, работающих в кооперации с «Воентелекомом», тоже проявлен серьезный интерес со стороны зарубежных операторов связи. Да и,
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии

д Москвы приговорил к 6 и 5 годам заключения в колонии общего режима бывших генерального директора «Воентелекома» Николая Тамодина и его подчиненного Сергея Побежимова, сообщает ТАСС. Тамодин в
29.10.2014 «Воентелеком» завершает ремонт техники связи Балтийского флота

Калининградский филиал «Воентелекома» – 772 ремонтный завод средств связи, завершает выполнение контрактов на сервисн
02.10.2014 «ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии

роники регионам России» в Ялте состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Воентелекомом» и «Объединенной приборостроительной корпорацией» (входит в Госкорпорацию Росте
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством

2 г. по март 2013 г. Примечательно, что это период перед истечением срока контракта прежнего главы «Воентелекома» Николая Тамодина, возглавлявшего компанию c января 2010 г. по февраль 2013 г. К
21.05.2014 Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом

«Воентелеком» на протяжении 3 лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка с поста главы «Воентелекома» произошла в связи с истечением срока контракта. До прихода в «Воентелеком» Тамо
23.02.2014 «Инфосистемы Джет» поставят телеком-оборудование Oracle в «Воентелеком» за 245,4 млн руб.

Компания «Воентелеком» объявила итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования Oracle. Согласно информации, опубликованной на официальном

24.01.2014 «Воентелеком» приобретет оборудование Oracle на 247,3 млн руб.

на документация и остальные документы открытого запроса предложений. В соответствии с требованиями «Воентелекома», поставщик должен иметь авторизованное производителем право на поставку и обслу

Публикаций - 150, упоминаний - 246

Воентелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 23
Основа Телеком 64 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 18
АйКомИнвест 0 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 12
Huawei 3598 12
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 591 10
Ниеншанц 116 10
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 376 9
ITG - INLINE Technologies Group 153 9
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 111 9
NVision Group - Энвижн Груп 614 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 154 8
7342 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 8
Компьюлинк ГК - Compulink 419 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 218 6
ZTE Corporation 729 6
Oracle Corporation 6389 6
5nine Software 1875 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 293 6
ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг 84 6
Восход ФГБУ НИИ 580 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 6
Apple Inc 11211 5
Ростех - Автоматика Концерн 1465 5
ФОРС - Центр разработки 570 5
Cisco Systems 4914 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 5
Сател 87 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 5
VK - Mail.ru Group 3244 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 5
ГКС - Группа компаний Систематика 300 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 56 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 12
Почта России ПАО 1939 5
Газпром ПАО 1179 4
Связной ГК 1340 3
Роснефть НК - нефтяная компания 471 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 3
РЖД - Российские железные дороги 1705 3
Урал Соликамский Завод 4 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 56 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 3
РВК - Российская венчурная компания 484 3
Теплоком НПФ 1 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 2
Альфа-Банк 1550 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК 1 1
Sumitomo Group 44 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 8 1
Telconet Capital 25 1
ПриватБанк - PrivatBank 169 1
Цифроград - Анарион 9 1
Boeing 938 1
БФПГ - Балтийская Финансово-Промышленная Группа 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 2 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 13 1
ИНС - Институт национальной стратегии 2 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
101Hotels.com 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 327 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 30 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 1
ИТЭЛМА НПП 18 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 100
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 38
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 15
Президент Российской Федерации 3373 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 13
Судебная власть - Judicial power 538 13
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 10
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 10
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 9 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 112 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 4
Верховный суд Российской Федерации 707 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 3
Правительство Москвы 1871 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 3
Федеральное казначейство России 1592 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 97 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 2
Профсоюз работников связи России 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
Международная академия связи - МАС 25 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 2 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 39 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 27 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 3 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 7 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 92 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 31
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 18
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 12
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 34 9
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Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 11 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 100 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 13 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 5 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 22 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 13 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 37 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 5 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 1
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