Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис

У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи Новый оператор связи «Воентелеком» занимается созданием собственного оператора сотовой связи, который будет предост

Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома» Воентелеком» поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был

Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома» ужбе Роскомнадзора к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Санкции против «Воентелекома» Кроме того, под санкции попал государственный оператор связи «Воентелеком», нах

Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом числе Минобороны России. Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Якунин Александр Якунин руководит «Воентелекомом» с 2018 г. За годы своей карьеры он успел поработать в Правительстве России – в

Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном» должен был поставить «Воентелеком» В рассматриваемом разбирательстве номер контракта Минобороны с «Воентелекомом» указан четко, но поисковая система сайта госзакупок его не находит. Нет сведен

Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта ми объем работ существенно вырос. В частности, в 2,5 раза увеличилось количество объектов, принятых Воентелекомом на сервисное обслуживание, достигнув 6,5 тыс. При этом по сравнению с 2014 г. в

«Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту ающиеся его тендерные процедуры проходили в закрытом режиме. Минобороны наверняка тоже судится — с «Воентелекомом» Многолетняя практика CNews изучения судебных решений по ИТ-искам позволяет пре

Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов ю. «Компания «Стрим лабс» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик об

Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов Топ-менеджеры «Воентелекома» снова на свободе Как стало известно CNews, за последние два с половиной месяца

В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда в конце января 2018 г. CNews констатировал факт начала своеобразной финансовой войны Минобороны с «Воентелекомом», который выступает дочерней структурой данного министерства. В течение трех по

«Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны висные заявки, по 5 780 из которых сроки исполнения были нарушены. Минобороны достанется по иску к «Воентелекому» в 300 раз меньше денег, чем оно рассчитывало получить Признавая расчет неустойк

Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» рутизаторов ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, в настоящий момент находящаяся под арестом. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был

Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством Аванс «Воентелекома» — это не его деньги Оператору Минобороны «Воентелекому» не удалось вернуть выплаченные компании «Системы и связь» авансы в размере 243

«Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны мого Реестра недобросовестных поставщиков, в котором она оказалась из-за несложившихся отношений с «Воентелекомом» — оператором Минобороны. Решение о том, что интегратор останется в «черном спи

Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США Неудача с ВКС Polycom Дочерней структуре Минобороны — «Воентелекому» — не удалось обзавестись тремя серверами многоточечных видеоконференций (ВКС) н

Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов Миллиардные претензии к «Воентелекому» Как выяснил CNews, в течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Миноб

Отсутствие контракта — не помеха: Минобороны заплатит навязанному ему подрядчику больше 400 миллионов и плановый период 2014-2015 гг.Даже отсутствие контракта не позволит Минобороны не расплатиться с «Воентелекомом» за стандартные услуги Спорный интервал находится за рамками этих сроков: «Воен

Глава «Воентелекома» арестован ФСБ л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой

В «Воентелекоме» обыски и аресты л нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб. В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устрой

Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности ми взаимоотношениями».Предполагается использовать технологический потенциал и перспективные решения Воентелекома в интересах импортонезависимости ИТ-инфраструктуры промышленного сектора. Это по

«Воентелеком» вновь удивит «Армию» связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить

«Воентелеком» представил на форуме «Армия – 2017» новые перспективные решения связи — наземном, морском, воздушном. Программное обеспечение, играющее главную роль в разработках «Воентелекома», способно заменить целую группу изделий, необходимых для коммутации, обеспечить

«Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС ия (Генерального технолога) «Информационные и телекоммуникационные системы» генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова.

«Воентелеком» принял участие в подготовке Кубка конфедераций же второй по счёту объект, где для организации связи в рамках гособоронзаказа применена разработка «Воентелекома», отметили в компании. Организацию связи обеспечили департаменты управления прое

Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений Генеральный директор «Воентелекома» Александр Давыдов утвержден в должности руководителя приоритетного технологического направления. Наделение полномочиями руководителя приоритетного технологического направления сос

«Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus аппаратной части, так и в программной части. Как можно было заключить из общения с представителями «Воентелекома», описанные выше свойства решения весьма актуальны для конечных пользователей од

«Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом ут исполнять подрядные организации.«ВТК-ИСС» — уже второе зависимое общество, созданное с участием «Воентелекома». Ранее компанией была приобретена доля в размере 49% уставного капитала в ООО «

«Воентелеком» начинает добывать золото ов платины на каждое. Почему «Воентелеком» Минобороны поручило работы по утилизации старой техники «Воентелекому», поскольку предприятие обладает необходимыми лицензиями. Сумма соответствующего

«Воентелеком» продает сети связи в военных городках ена собственника не отразилась на интересах пользователей услуг, — заявил заместитель гендиректора «Воентелекома» Илья Погодаев. — Важно обеспечить непрерывность предоставления сервисов и дальн

«Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам «Воентелеком» объявил о планах передачи пакета услуг фиксированной телефонии и интернета традиционным операторам связи. Как рассказали CNews в компании, исторически с середины нулевых годов «

Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия рспективу, но и дополнительный источник дохода. Это направление органично вписалось в деятельность «Воентелекома» и сегодня стало неотъемлемой, ключевой частью его стратегии. – Есть конкретные

Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра? ании за минувшие три года? Александр Давыдов: На тот момент, когда я возглавил компанию, структура «Воентелекома» была неоправданно избыточной, малоподвижной и практически работающей на процесс

Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела и в отношении отдельных разработок некоторых отечественных предприятий, работающих в кооперации с «Воентелекомом», тоже проявлен серьезный интерес со стороны зарубежных операторов связи. Да и,

Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии д Москвы приговорил к 6 и 5 годам заключения в колонии общего режима бывших генерального директора «Воентелекома» Николая Тамодина и его подчиненного Сергея Побежимова, сообщает ТАСС. Тамодин в

«Воентелеком» завершает ремонт техники связи Балтийского флота Калининградский филиал «Воентелекома» – 772 ремонтный завод средств связи, завершает выполнение контрактов на сервисн

«ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии роники регионам России» в Ялте состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Воентелекомом» и «Объединенной приборостроительной корпорацией» (входит в Госкорпорацию Росте

Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2 г. по март 2013 г. Примечательно, что это период перед истечением срока контракта прежнего главы «Воентелекома» Николая Тамодина, возглавлявшего компанию c января 2010 г. по февраль 2013 г. К

Экс-глава «Воентелекома» Николай Тамодин продолжает находиться под арестом «Воентелеком» на протяжении 3 лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка с поста главы «Воентелекома» произошла в связи с истечением срока контракта. До прихода в «Воентелеком» Тамо

«Инфосистемы Джет» поставят телеком-оборудование Oracle в «Воентелеком» за 245,4 млн руб. Компания «Воентелеком» объявила итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования Oracle. Согласно информации, опубликованной на официальном