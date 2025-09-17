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Google Chromium Authors Chromium браузер

Google Chromium Authors - Chromium - браузер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2025 Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium

Инженер по информационной безопасности «Яндекса» обнаружил и помог устранить уязвимость высокого уровня опасности в коде проекта Chromium, на базе которого создаются многие современные браузеры. Уязвимость могла позволить злоумышленникам выполнять действия в браузере, которые сделали бы его потенциальной составляющей в с
27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

для памяти кода достигает 95%, а в браузере Tor этот показатель равен 93%. В топ-10 входит браузер Chromium, основа большинства самых популярных обозревателей, включая Vivaldi и «Яндекс Браузе
14.05.2024 Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла

американскими технологиями Отечественная мобильная ОС «Аврора» получит новый фирменный браузер с полноценной поддержкой веб-приложений, пишет «Коммерсант». За основу будет взят открытый обозреватель Chromium – у его истоков стоит интернет-гигант Google, и на нем собрано большинство популярных в настоящее время браузеров, включая Chrome и отечественный «Яндекс Браузер». О том, что «Авроре»

22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил

Fedora, openSUSE и Slackware в ближайшем будущем может быть исключена поддержка открытой платформы Chromium, на базе которой создаются Chrome и ряд других браузеров. Это связано с новой полити
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome

Без доступа к API Google планирует запретить сторонним браузерам на движке Chromium пользоваться рядом функций, которые предназначены для работы исключительно с фирменным обозревателем компании Chrome. Согласно записи в блоге разработчиков Chromium, Google огра
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Стоит отметить, что четыре из пяти выбранных нами браузеров работают на базе Chromium – это своеобразный шаблон, который используется другими компаниями для создания собственных решений. Также мы не стали включать в сравнение Safari от Apple, поскольку этот браузер рабо
03.09.2019 Microsoft объявила дату полного отказа от Flash

Отказ от Flash Microsoft полностью прекратит поддержку плагина Adobe Flash в новом браузере Edge, построенном на платформе Chromium, в декабре 2020 г. Напомним, компания решила отказаться от Edge на базе движка EdgeHTML и создать новый Edge на Chromium. Изменения вступят в силу уже в следующей версии браузер
16.08.2019 Google начала «убивать» протокол FTP

Chrome без FTP Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокола File Transfer Protocol (FTP) в Chrome и Chromium. Окончательный отказ от некогда востребованного протокола передачи файлов будет происходить постепенно, в несколько этапов, и первый из них начнется с момента релиза Chrome 80. Выпуск

09.04.2019 Новый браузер Microsoft на движке Chromium стал доступен всем желающим. Ссылки для скачивания

Новый Edge теперь доступен всем Microsoft официально опубликовала первые сборки переработанного браузера Edge на базе движка Chromium. Испытать новинку теперь может любой желающий, в то время как ранее обновленный браузер был доступен только участникам программы предварительной оценки Windows 10 – Insider Preview. Ди
25.03.2019 Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера

(Не)преднамеренная утечка В интернете в свободном доступе появилась бета-версия пока не анонсированного браузера Edge, переведенного Microsoft на движок Chromium. Первоисточниками дистрибутива стали китайские веб-ресурсы, и сам Microsoft пока не отреагировал на его появление в Сети. Бета оказалась полностью рабочей, но в ней реализованы еще не

04.12.2018 Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос

Microsoft подружится с Chromium Корпорация Microsoft работает над новым фирменным браузером, который создается в качестве замены обозревателю Edge из состава ОС Windows 10, пишет издание Windows Central. В основу нов
16.12.2013 Opera представила первый коммерческий движок Chromium/Blink для RDK

Компания Opera Software представила первый коммерческий движок Chromium/Blink для комплекта эталонных конфигураций (RDK). Теперь операторы платного ТВ и их партнеры, применяющие RDK, смогут в полном объеме использовать движок Chromium/Blink, внедряя
04.04.2013 Покушение на основы: Google Chrome переходит на новый браузерный движок

Проект Chromium, на основе которого компания Google выпускает браузер Google Chrome, объявил о намерении перейти на новый браузерный движок под названием Blink вместо WebKit, который использовался до

09.11.2010 Chrome OS не позволит пользователям запускать локальные приложения

нать уже сейчас. Это возможно благодаря тому, что проект, в отличие от Android и операционной системы для телевизионной приставки устройства Google TV, ведется на открытых основаниях. Исходные тексты Chromium OS доступны на сайте проекта, также существует популярный ресурс независимого разработчика Hexxeh, на котором можно скачать готовый к работе образ Chromium OS для виртуальной ма
30.11.2009 Dell выпустила операционную систему на базе Google Chromium OS

Компания Dell выпустила пробную версию операционной системы на базе Chromium OS, предназначенную для пользователей нетбуков Dell Mini 10V. Chromium OS – это проект по разработке операционной системы с открытым кодом. На его основе создается Chrome OS. Дл

Публикаций - 295, упоминаний - 307

Google Chromium Authors и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 147
Microsoft Corporation 25775 113
Apple Inc 13154 44
Yandex - Яндекс 9216 41
Intel Corporation 12811 22
Nvidia Corp 4002 21
X Corp - Twitter 2938 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Adobe Systems 1597 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Blink 58 15
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
Otello Corporation - Opera Software 340 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Telegram Group 2940 11
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
Yahoo! 3726 7
Samsung Electronics 11064 7
Red Hat 1378 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 6
Mozilla Foundation 208 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 5
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Dell EMC 5180 5
Lenovo Group 2446 5
HP Inc. 5883 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Ford 434 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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