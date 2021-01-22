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Google Chromium Authors Chromium браузер

Google Chromium Authors - Chromium - браузер


22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ
03.09.2019 Microsoft объявила дату полного отказа от Flash
16.08.2019 Google начала «убивать» протокол FTP
09.04.2019 Новый браузер Microsoft на движке Chromium стал доступен всем желающим. Ссылки для скачивания
25.03.2019 Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера
04.12.2018 Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос
04.04.2013 Покушение на основы: Google Chrome переходит на новый браузерный движок
09.11.2010 Chrome OS не позволит пользователям запускать локальные приложения
30.11.2009 Dell выпустила операционную систему на базе Google Chromium OS

Публикаций - 177, упоминаний - 191

Google Chromium Authors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 86
Microsoft Corporation 22497 76
Apple Inc 10683 31
Yandex - Яндекс 5015 30
VK - Mail.ru Group 3057 15
Adobe Systems 1443 14
Meta Platforms - Facebook 4267 13
Twitter 2493 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 12
Blink 34 10
Opera Software 329 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 9
Intel Corporation 11262 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
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Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 6
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Базальт СПО - BaseALT 254 3
TrueConf - ТруКонф 273 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Cloudflare 65 3
Samsung Electronics 9333 3
Avast Software 145 3
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Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
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Лента - Сеть розничной торговли 912 5
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DST Global 173 1
Ford 386 1
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Porsche - Порше Руссланд 73 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Lockheed Martin 730 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
Accel Partners 48 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 1
eBay Inc 1576 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Qiwi 878 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Warner Bros. International Television Distribution 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 1
ИнвестКапиталБанк 22 1
Почта России ПАО 1853 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 4 1
Стройгаз 2 1
Авиа Групп 7 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Правительство Москвы 1640 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Web development - Веб-разработка 0 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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