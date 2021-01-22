Индексная книга CNews*
Google Chromium Authors Chromium браузер
Публикаций - 177, упоминаний - 191
Google Chromium Authors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ZDnet 584 9
|The Verge - Издание 482 5
|Softpedia.com 7 4
|The Register 1286 4
|BleepingComputer - Издание 157 4
|FT - Financial Times 1118 3
|Engadget - Блог о технологиях 411 2
|NYT - The New York Times 956 2
|Hacker News 20 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
|Windows Central 19 2
|Ars Technica 364 2
|Reddit 221 2
|Ведомости 375 1
|Wired - Издание 217 1
|Windowslatest 13 1
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 1
|Пикабу 7 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Huawei Central 9 1
|Petri.com 3 1
|Neowin 45 1
|MS Power User 3 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|VentureBeat 90 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|Forbes - Форбс 591 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.