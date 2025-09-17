Google Chromium Authors - Chromium - браузер

Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium Инженер по информационной безопасности «Яндекса» обнаружил и помог устранить уязвимость высокого уровня опасности в коде проекта Chromium, на базе которого создаются многие современные браузеры. Уязвимость могла позволить злоумышленникам выполнять действия в браузере, которые сделали бы его потенциальной составляющей в с

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики для памяти кода достигает 95%, а в браузере Tor этот показатель равен 93%. В топ-10 входит браузер Chromium, основа большинства самых популярных обозревателей, включая Vivaldi и «Яндекс Браузе

Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла американскими технологиями Отечественная мобильная ОС «Аврора» получит новый фирменный браузер с полноценной поддержкой веб-приложений, пишет «Коммерсант». За основу будет взят открытый обозреватель Chromium – у его истоков стоит интернет-гигант Google, и на нем собрано большинство популярных в настоящее время браузеров, включая Chrome и отечественный «Яндекс Браузер». О том, что «Авроре»

Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил Fedora, openSUSE и Slackware в ближайшем будущем может быть исключена поддержка открытой платформы Chromium, на базе которой создаются Chrome и ряд других браузеров. Это связано с новой полити

Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome Без доступа к API Google планирует запретить сторонним браузерам на движке Chromium пользоваться рядом функций, которые предназначены для работы исключительно с фирменным обозревателем компании Chrome. Согласно записи в блоге разработчиков Chromium, Google огра

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ Стоит отметить, что четыре из пяти выбранных нами браузеров работают на базе Chromium – это своеобразный шаблон, который используется другими компаниями для создания собственных решений. Также мы не стали включать в сравнение Safari от Apple, поскольку этот браузер рабо

Microsoft объявила дату полного отказа от Flash Отказ от Flash Microsoft полностью прекратит поддержку плагина Adobe Flash в новом браузере Edge, построенном на платформе Chromium, в декабре 2020 г. Напомним, компания решила отказаться от Edge на базе движка EdgeHTML и создать новый Edge на Chromium. Изменения вступят в силу уже в следующей версии браузер

Google начала «убивать» протокол FTP Chrome без FTP Компания Chrome обнародовала свой план по полному прекращению поддержки интернет-протокола File Transfer Protocol (FTP) в Chrome и Chromium. Окончательный отказ от некогда востребованного протокола передачи файлов будет происходить постепенно, в несколько этапов, и первый из них начнется с момента релиза Chrome 80. Выпуск

Новый браузер Microsoft на движке Chromium стал доступен всем желающим. Ссылки для скачивания Новый Edge теперь доступен всем Microsoft официально опубликовала первые сборки переработанного браузера Edge на базе движка Chromium. Испытать новинку теперь может любой желающий, в то время как ранее обновленный браузер был доступен только участникам программы предварительной оценки Windows 10 – Insider Preview. Ди

Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера (Не)преднамеренная утечка В интернете в свободном доступе появилась бета-версия пока не анонсированного браузера Edge, переведенного Microsoft на движок Chromium. Первоисточниками дистрибутива стали китайские веб-ресурсы, и сам Microsoft пока не отреагировал на его появление в Сети. Бета оказалась полностью рабочей, но в ней реализованы еще не

Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос Microsoft подружится с Chromium Корпорация Microsoft работает над новым фирменным браузером, который создается в качестве замены обозревателю Edge из состава ОС Windows 10, пишет издание Windows Central. В основу нов

Opera представила первый коммерческий движок Chromium/Blink для RDK Компания Opera Software представила первый коммерческий движок Chromium/Blink для комплекта эталонных конфигураций (RDK). Теперь операторы платного ТВ и их партнеры, применяющие RDK, смогут в полном объеме использовать движок Chromium/Blink, внедряя

Покушение на основы: Google Chrome переходит на новый браузерный движок Проект Chromium, на основе которого компания Google выпускает браузер Google Chrome, объявил о намерении перейти на новый браузерный движок под названием Blink вместо WebKit, который использовался до

Chrome OS не позволит пользователям запускать локальные приложения нать уже сейчас. Это возможно благодаря тому, что проект, в отличие от Android и операционной системы для телевизионной приставки устройства Google TV, ведется на открытых основаниях. Исходные тексты Chromium OS доступны на сайте проекта, также существует популярный ресурс независимого разработчика Hexxeh, на котором можно скачать готовый к работе образ Chromium OS для виртуальной ма