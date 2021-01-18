Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome

Без доступа к API

Google планирует запретить сторонним браузерам на движке Chromium пользоваться рядом функций, которые предназначены для работы исключительно с фирменным обозревателем компании Chrome.

Согласно записи в блоге разработчиков Chromium, Google ограничит использование своих внутренних API (Application programming interface, программный интерфейс приложения) в сторонних браузерах, основанных на открытом коде проекта Chromium.

Отключение API для всех веб-обозревателей за исключением Chrome может привести к неработоспособности некоторых важных функций в продуктах, конкурирующих с разработкой Google.

В ходе недавно завершившейся проверки Google выяснила, что некоторые браузеры сторонних производителей без спроса применяют API Google в своих продуктах для интеграции с сервисами поискового гиганта. Такие браузеры бесплатно используют облачные ресурсы корпорации, при этом ничего не отдавая взамен, то есть перекладывают часть собственных издержек на плечи Google.

Google отключит сторонние браузеры на движке Chromium от своих служб

Отключение от API по плану должно состояться 15 марта 2021 г. Таким образом, в распоряжении разработчиков альтернатив Chrome около двух месяцев на то, чтобы адаптировать свои продукты к новым условиям.

Какие сервисы отключат для сторонних браузеров

В частности, перестанет работать сервис Chrome Sync, позволяющий хранить закладки, историю просмотра и прочую пользовательскую информацию на серверах Google, обеспечивая синхронизацию различных устройств друг с другом.

Также сторонние браузеры потеряют доступ к механизму Click to Call, который применяется в мобильной версии Chrome для поиска телефонных номеров на веб-странице.

Помимо прочего, ограничения, накладываемые Google, повлияют на работоспособность функций проверки орфографии и перевода текстов с одного языка на другой.

Кто пострадает от отключения

Google не уточняет, какие именно Chromium-браузеры злоупотребляли наличием доступа к внутренним API, запущенных для работы приложений экосистемы корпорации.

Как отмечает издание ZDNet, вышеупомянутые API реализованы в открытом исходном коде Chromium, поэтому доступны любым разработчикам ПО. В общем случае компании – разработчики сторонних браузеров на основе Chromium замещают API Google собственными, позволяющими работать с облачными сервисами-аналогами.

Наиболее известными в России обозревателями на базе Chromium, помимо Chrome, являются Microsoft Edge, Opera и отечественный «Яндекс.Браузер». Также общую кодовую базу с Chrome имеют, к примеру, Vivaldi, Brave, Blisk, Colibri и Torch.

В пресс-службе «Яндекса» заверили CNews в том, что изменения в политике предоставления доступа к приватным API со стороны Google никак не отразятся на работе «Яндекс.Браузера».

«"Яндекс.Браузер" никогда не использовал приватные API от Google, заменяя их на собственные. Синхронизация, геолокация, переводчик, облачная проверка орфографии, проверка сайтов и файлов на зараженность и многое другое это наши собственные технологии», – заявила представитель «Яндекса» в разговоре с CNews.

Согласно данным сервиса Statcounter, по состоянию на 1 января 2021 г. безусловным лидером на российском рынке браузеров является Google Chrome с долей в 65,54%. На втором месте «Яндекс.Браузер» с 12,37%. Тройку лидеров замыкает Safari (8,63%). За обозревателем Apple следуют Opera (5,53%), Mozilla Firefox (3,82%) и, наконец, Microsoft Edge (1,27%), входящий в стандартную поставку Windows 10. Последний, напомним, был переведен с проприетарного движка EdgeHTML на Blink (Chromium) в конце 2018 г.

Собранные пользовательские данные сохранятся

Разработчики Chrome обещают не удалять пользовательские данные, сохраненные сторонними Chromium-браузерами в хранилищах, привязанных к учетным записям Google.

Такие данные как закладки, пароли и история посещений сайтов будут в и дальнейшем доступны для просмотра на странице My Google Activity или выгрузки в разделе Google Takeout.