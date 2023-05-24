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Opera Browser Браузер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.05.2023
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RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype
«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис Here WeGo – материнск
|06.02.2023
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Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari
не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%). Время на исходе Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, могут заставить их не с
|18.02.2022
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Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2
Браузер для OS/2 в 2022 году Бесплатный браузер Otter Browser, стремящийся выглядеть как классическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным кодом на ба
|28.01.2022
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Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store
Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, процессора и пропускной способности сети, а также созданному специально для геймеров игровому оформлению и адаптивной фоновой
|24.01.2022
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У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты
Веб-три Opera Software опубликовала бета-версию своего нового браузера Crypto Browser Project. Эта ра
|19.08.2021
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Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge
чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы. Мнение конкурентов Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей. Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит... «Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходилось пре
|29.06.2021
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Opera представляет новую версию десктопного браузера R5
Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две
|23.06.2021
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Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5
Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две
|17.06.2021
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В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN
ку VPN-сервисов Роскомнадзор сообщил о вводе ограничительных мер в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN (принадлежит китайско-норвежской компании Opera). Ведомство объясняет это те
|28.10.2020
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Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями
Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera
|25.06.2020
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Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер
Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все фанаты Twitter могут полноценно пользоваться этой соцсетью и на своих десктопах.
|13.12.2018
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Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3
Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на ст
|02.10.2018
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Opera представила Opera Touch для iPhone
Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone. Как указано в сообщении PR-службы Opera, браузер сочетает в себе высокие технологии и эстетику, соответствующую запросам пользователей iPhone. «Мы выпускаем Opera Touch для iPhone XS, XS Max and XR, поскольку мы верим, ч
|25.04.2018
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Opera представила новый мобильный браузер Opera Touch
Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров. Opera Touch создан д
|16.04.2018
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Opera закрыла свой бесплатный VPN
«Олаф уходит в отставку» Сервис Opera VPN для Android и iOS прекратит работу 30 апреля, о чем компания Opera Software сообщила на его официальном сайте. «Олаф уходит в отставку», — так выразились разработчики о закрыти
|22.01.2018
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Opera внедрила защиту от майнинга в мобильные браузеры
аузером, добавившим защиту от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. Сегодня Opera запустила эту функцию и в своих мобильных браузерах.Криптовалюты, и биткойн в частности
|18.12.2017
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Opera Software меняет имя на Otello Corporation
Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое
|08.11.2017
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В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере
Opera выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированн
|05.10.2017
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Новую Opera с встроенным мессенджером «Вконтакте» будут рекламировать на российском ТВ
Новая версия Opera Компания Opera Software провела в Москве презентацию новой версии своего браузера для настольных компьютеров. Данная версия, пока в бета-версии, стала доступна для пользователей Wi
|21.09.2017
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Opera анонсировала поддержку VR видео в браузере Opera Developer 49 для разработчиков
Opera объявила о выпуске Opera Developer 49 для разработчиков, который, по данным компании, стал первым браузером с поддержкой видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности. В новой версии браузера для р
|14.08.2017
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Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android
Разработчики потеряли интересНорвежская Opera Software в своем корпоративном блоге официально объявила о полном свертывании работы на
|10.05.2017
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В браузер Opera вживили WhatsApp и Telegram
Мессенджеры без границКомпания Opera Software объявила о выходе новой версии своего браузера под кодовым названием Opera<
|10.05.2017
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Новая версия браузера Opera поддерживает мессенджеры
Opera Software объявила о выпуске новой версии своего браузера под кодовым названием Reborn Opera. Как рассказали CNews в компании, новая версия стала первым крупным браузером, позволяю
|20.02.2017
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Opera получила радикально новый дизайн
го проекта, и пообещала в ближайшее время рассказать о нем подробнее.Новый дизайнКнопки и вкладки в Opera Reborn имеют другой внешний вид, одинаковый для всех платформ, где может использоваться
|07.02.2017
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Вышла новая Opera для компьютеров c технологией фоновой загрузки веб-страниц
Компания Opera выпустила новую версию своего браузера с технологией мгновенной загрузки страниц и меха
|19.01.2017
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В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera
Исходный код Presto появился в сетиНа ресурсе GitHub был предположительно выложен исходный код знаменитого движка Presto, использовавшегося в браузере Opera до 2013 г. Presto является проприетарной разработкой Opera Software, ранее его исходный код нигде не публиковался.Через некоторое время после появления репозиторий был удален в соо
|12.01.2017
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Opera представила браузер-концепт Opera Neon
Opera представила браузер-концепт Opera Neon. Как рассказали CNews в компании, Opera Neon построен на том же движке, что
|12.01.2017
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Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео
Opera представила Opera NeonOpera представила концепт-браузер Opera Neon, который предлагает пользовател
|13.12.2016
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Новая версия браузера Opera пополнилась конвертером валют
Opera Software представила новую версию браузера Opera с встроенным конвертером валют. Как рассказали CNews в компании, Opera стала пер
|20.09.2016
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Бесплатный VPN теперь доступен в браузере Opera для компьютеров
Бесплатный VPN стал доступен в браузере Opera для компьютеров. Об этом CNews сообщили в Opera. «Сделав наш браузерный VPN бесплатным в использовании, мы надеемся, что VPN станет незаменимой функцией для пользователей», — отмет
|29.08.2016
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Opera обнулила все пароли пользователей
Opera меняет пароли синхронизации Разработчики браузера Opera попросили 1,7 млн пользователей поменять пароли синхронизации после атаки хакеров, о которой компания сообщила 26 августа 2016 г. В официальном заявлении Opera пишет, что взлом был
|19.08.2016
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Opera выпустила новый браузер для iPhone и iPad
Бета-версия нового браузера Компания Opera Software объявила о запуске программы тестирования нового браузера для устройств, работ
|04.08.2016
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Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max
Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления трафиком Opera Max. Благодаря этому, впервы
|02.08.2016
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В браузере Opera для компьютеров появилась новая функция выноса видео
Последняя версия браузера Opera для компьютеров, выпущенная 2 августа 2016 года, принесла с собой улучшенную функцию выноса видео. Данная уникальная технология позволяет пользователям легко откреплять видео и перемещать
|18.07.2016
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Китайцам запретили покупать Opera
Срыв сделки Разработчик популярного браузера норвежская Opera Software объявил о срыве соглашения по ее покупке компании консорциумом китайских компа
|12.05.2016
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В Opera появился новый режим экономии заряда батареи ноутбука
Браузер Opera для компьютеров теперь предлагает новый режим экономии заряда батареи ноутбука, сообщил
|12.05.2016
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Opera научилась продлять время работы ноутбука
Экономия зарядаOpera Software добавила в версию настольного браузера Opera для разработчиков режим экономии заряда батареи. Он позволяет в 1,5 раза (на 50%) продлить время работы в режиме веб-серфинга по сравнению с более ранними версиями Opera и Google C
|21.04.2016
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Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер
Компания Opera представила бесплатный VPN-клиент с безлимитным потреблением данных в вышедшей сегодня версии десктопного браузера для разработчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступивш
|11.03.2016
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Девелоперская версия Opera получила интегрированную функцию блокирования рекламы
Компания Opera представила интегрированную функцию блокирования рекламы в новой девелоперской версии браузера Opera для компьютеров. Активация функции блокирования рекламы позволяет увеличить ско
|09.03.2016
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Функция видеоускорения дебютирует в Opera Mini для Android
Компания Opera реализовала функцию видеоускорения в новой версии мобильного браузера Opera Mini, уже доступном в Google Play. Таким образом, пользователи Android теперь будут реже сталкиваться с
Opera Browser и организации, системы, технологии, персоны:
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