RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype «Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис Here WeGo – материнск

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%). Время на исходе Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, могут заставить их не с

Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2 Браузер для OS/2 в 2022 году Бесплатный браузер Otter Browser, стремящийся выглядеть как классическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным кодом на ба

Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, процессора и пропускной способности сети, а также созданному специально для геймеров игровому оформлению и адаптивной фоновой

У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты Веб-три Opera Software опубликовала бета-версию своего нового браузера Crypto Browser Project. Эта ра

Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы. Мнение конкурентов Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей. Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит... «Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходилось пре

Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две

Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две

В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN ку VPN-сервисов Роскомнадзор сообщил о вводе ограничительных мер в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN (принадлежит китайско-норвежской компании Opera). Ведомство объясняет это те

Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera

Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все фанаты Twitter могут полноценно пользоваться этой соцсетью и на своих десктопах.

Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3 Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на ст

Opera представила Opera Touch для iPhone Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone. Как указано в сообщении PR-службы Opera, браузер сочетает в себе высокие технологии и эстетику, соответствующую запросам пользователей iPhone. «Мы выпускаем Opera Touch для iPhone XS, XS Max and XR, поскольку мы верим, ч

Opera представила новый мобильный браузер Opera Touch Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров. Opera Touch создан д

Opera закрыла свой бесплатный VPN «Олаф уходит в отставку» Сервис Opera VPN для Android и iOS прекратит работу 30 апреля, о чем компания Opera Software сообщила на его официальном сайте. «Олаф уходит в отставку», — так выразились разработчики о закрыти

Opera внедрила защиту от майнинга в мобильные браузеры аузером, добавившим защиту от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. Сегодня Opera запустила эту функцию и в своих мобильных браузерах.Криптовалюты, и биткойн в частности

Opera Software меняет имя на Otello Corporation Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое

В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере Opera выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированн

Новую Opera с встроенным мессенджером «Вконтакте» будут рекламировать на российском ТВ Новая версия Opera Компания Opera Software провела в Москве презентацию новой версии своего браузера для настольных компьютеров. Данная версия, пока в бета-версии, стала доступна для пользователей Wi

Opera анонсировала поддержку VR видео в браузере Opera Developer 49 для разработчиков Opera объявила о выпуске Opera Developer 49 для разработчиков, который, по данным компании, стал первым браузером с поддержкой видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности. В новой версии браузера для р

Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android Разработчики потеряли интересНорвежская Opera Software в своем корпоративном блоге официально объявила о полном свертывании работы на

В браузер Opera вживили WhatsApp и Telegram Мессенджеры без границКомпания Opera Software объявила о выходе новой версии своего браузера под кодовым названием Opera<

Новая версия браузера Opera поддерживает мессенджеры Opera Software объявила о выпуске новой версии своего браузера под кодовым названием Reborn Opera. Как рассказали CNews в компании, новая версия стала первым крупным браузером, позволяю

Opera получила радикально новый дизайн го проекта, и пообещала в ближайшее время рассказать о нем подробнее.Новый дизайнКнопки и вкладки в Opera Reborn имеют другой внешний вид, одинаковый для всех платформ, где может использоваться

Вышла новая Opera для компьютеров c технологией фоновой загрузки веб-страниц Компания Opera выпустила новую версию своего браузера с технологией мгновенной загрузки страниц и меха

В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera Исходный код Presto появился в сетиНа ресурсе GitHub был предположительно выложен исходный код знаменитого движка Presto, использовавшегося в браузере Opera до 2013 г. Presto является проприетарной разработкой Opera Software, ранее его исходный код нигде не публиковался.Через некоторое время после появления репозиторий был удален в соо

Opera представила браузер-концепт Opera Neon Opera представила браузер-концепт Opera Neon. Как рассказали CNews в компании, Opera Neon построен на том же движке, что

Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео Opera представила Opera NeonOpera представила концепт-браузер Opera Neon, который предлагает пользовател

Новая версия браузера Opera пополнилась конвертером валют Opera Software представила новую версию браузера Opera с встроенным конвертером валют. Как рассказали CNews в компании, Opera стала пер

Бесплатный VPN теперь доступен в браузере Opera для компьютеров Бесплатный VPN стал доступен в браузере Opera для компьютеров. Об этом CNews сообщили в Opera. «Сделав наш браузерный VPN бесплатным в использовании, мы надеемся, что VPN станет незаменимой функцией для пользователей», — отмет

Opera обнулила все пароли пользователей Opera меняет пароли синхронизации Разработчики браузера Opera попросили 1,7 млн пользователей поменять пароли синхронизации после атаки хакеров, о которой компания сообщила 26 августа 2016 г. В официальном заявлении Opera пишет, что взлом был

Opera выпустила новый браузер для iPhone и iPad Бета-версия нового браузера Компания Opera Software объявила о запуске программы тестирования нового браузера для устройств, работ

Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления трафиком Opera Max. Благодаря этому, впервы

В браузере Opera для компьютеров появилась новая функция выноса видео Последняя версия браузера Opera для компьютеров, выпущенная 2 августа 2016 года, принесла с собой улучшенную функцию выноса видео. Данная уникальная технология позволяет пользователям легко откреплять видео и перемещать

Китайцам запретили покупать Opera Срыв сделки Разработчик популярного браузера норвежская Opera Software объявил о срыве соглашения по ее покупке компании консорциумом китайских компа

В Opera появился новый режим экономии заряда батареи ноутбука Браузер Opera для компьютеров теперь предлагает новый режим экономии заряда батареи ноутбука, сообщил

Opera научилась продлять время работы ноутбука Экономия зарядаOpera Software добавила в версию настольного браузера Opera для разработчиков режим экономии заряда батареи. Он позволяет в 1,5 раза (на 50%) продлить время работы в режиме веб-серфинга по сравнению с более ранними версиями Opera и Google C

Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер Компания Opera представила бесплатный VPN-клиент с безлимитным потреблением данных в вышедшей сегодня версии десктопного браузера для разработчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступивш

Девелоперская версия Opera получила интегрированную функцию блокирования рекламы Компания Opera представила интегрированную функцию блокирования рекламы в новой девелоперской версии браузера Opera для компьютеров. Активация функции блокирования рекламы позволяет увеличить ско