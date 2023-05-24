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Opera Browser Браузер

Opera Browser - Браузер

СОБЫТИЯ

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24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype

«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис Here WeGo – материнск
06.02.2023 Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%). Время на исходе Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, могут заставить их не с
18.02.2022 Выпущен бесплатный браузер в стиле классической Opera для непотопляемой операционки OS/2

Браузер для OS/2 в 2022 году Бесплатный браузер Otter Browser, стремящийся выглядеть как классическая Opera, будет портирован на операционную систему ArcaOS, которая основана на легендарной ОС IBM OS/2. Otter Browser – это свободный кроссплатформенный веб-браузер с открытым исходным кодом на ба
28.01.2022 Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store

Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, процессора и пропускной способности сети, а также созданному специально для геймеров игровому оформлению и адаптивной фоновой
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

Веб-три Opera Software опубликовала бета-версию своего нового браузера Crypto Browser Project. Эта ра
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge

чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы. Мнение конкурентов Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей. Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит... «Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходилось пре
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5

Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две

23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5

Согласно исследованию, проведенному Opera, 65% опрошенных стали проводить больше времени онлайн за последние полтора года, а две

17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN

ку VPN-сервисов Роскомнадзор сообщил о вводе ограничительных мер в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN (принадлежит китайско-норвежской компании Opera). Ведомство объясняет это те
28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями

Китайская Opera Китайские инвесторы станут владельцами контрольного пакета акций компании Opera

25.06.2020 Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все фанаты Twitter могут полноценно пользоваться этой соцсетью и на своих десктопах.
13.12.2018 Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3

Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на ст
02.10.2018 Opera представила Opera Touch для iPhone

Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone. Как указано в сообщении PR-службы Opera, браузер сочетает в себе высокие технологии и эстетику, соответствующую запросам пользователей iPhone. «Мы выпускаем Opera Touch для iPhone XS, XS Max and XR, поскольку мы верим, ч
25.04.2018 Opera представила новый мобильный браузер Opera Touch

Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров. Opera Touch создан д
16.04.2018 Opera закрыла свой бесплатный VPN

«Олаф уходит в отставку» Сервис Opera VPN для Android и iOS прекратит работу 30 апреля, о чем компания Opera Software сообщила на его официальном сайте. «Олаф уходит в отставку», — так выразились разработчики о закрыти
22.01.2018 Opera внедрила защиту от майнинга в мобильные браузеры

аузером, добавившим защиту от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. Сегодня Opera запустила эту функцию и в своих мобильных браузерах.Криптовалюты, и биткойн в частности
18.12.2017 Opera Software меняет имя на Otello Corporation

Opera нынче не таНорвежская компания Opera Software, разработчик одноименного интернет-браузера, объявила о решении изменить свое

08.11.2017 В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере

Opera выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированн
05.10.2017 Новую Opera с встроенным мессенджером «Вконтакте» будут рекламировать на российском ТВ

Новая версия Opera Компания Opera Software провела в Москве презентацию новой версии своего браузера для настольных компьютеров. Данная версия, пока в бета-версии, стала доступна для пользователей Wi
21.09.2017 Opera анонсировала поддержку VR видео в браузере Opera Developer 49 для разработчиков

Opera объявила о выпуске Opera Developer 49 для разработчиков, который, по данным компании, стал первым браузером с поддержкой видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности. В новой версии браузера для р
14.08.2017 Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android

Разработчики потеряли интересНорвежская Opera Software в своем корпоративном блоге официально объявила о полном свертывании работы на
10.05.2017 В браузер Opera вживили WhatsApp и Telegram

Мессенджеры без границКомпания Opera Software объявила о выходе новой версии своего браузера под кодовым названием Opera<
10.05.2017 Новая версия браузера Opera поддерживает мессенджеры

Opera Software объявила о выпуске новой версии своего браузера под кодовым названием Reborn Opera. Как рассказали CNews в компании, новая версия стала первым крупным браузером, позволяю
20.02.2017 Opera получила радикально новый дизайн

го проекта, и пообещала в ближайшее время рассказать о нем подробнее.Новый дизайнКнопки и вкладки в Opera Reborn имеют другой внешний вид, одинаковый для всех платформ, где может использоваться
07.02.2017 Вышла новая Opera для компьютеров c технологией фоновой загрузки веб-страниц

Компания Opera выпустила новую версию своего браузера с технологией мгновенной загрузки страниц и меха
19.01.2017 В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera

Исходный код Presto появился в сетиНа ресурсе GitHub был предположительно выложен исходный код знаменитого движка Presto, использовавшегося в браузере Opera до 2013 г. Presto является проприетарной разработкой Opera Software, ранее его исходный код нигде не публиковался.Через некоторое время после появления репозиторий был удален в соо
12.01.2017 Opera представила браузер-концепт Opera Neon

Opera представила браузер-концепт Opera Neon. Как рассказали CNews в компании, Opera Neon построен на том же движке, что
12.01.2017 Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео

Opera представила Opera NeonOpera представила концепт-браузер Opera Neon, который предлагает пользовател
13.12.2016 Новая версия браузера Opera пополнилась конвертером валют

Opera Software представила новую версию браузера Opera с встроенным конвертером валют. Как рассказали CNews в компании, Opera стала пер
20.09.2016 Бесплатный VPN теперь доступен в браузере Opera для компьютеров

Бесплатный VPN стал доступен в браузере Opera для компьютеров. Об этом CNews сообщили в Opera. «Сделав наш браузерный VPN бесплатным в использовании, мы надеемся, что VPN станет незаменимой функцией для пользователей», — отмет
29.08.2016 Opera обнулила все пароли пользователей

Opera меняет пароли синхронизации Разработчики браузера Opera попросили 1,7 млн пользователей поменять пароли синхронизации после атаки хакеров, о которой компания сообщила 26 августа 2016 г. В официальном заявлении Opera пишет, что взлом был
19.08.2016 Opera выпустила новый браузер для iPhone и iPad

Бета-версия нового браузера Компания Opera Software объявила о запуске программы тестирования нового браузера для устройств, работ
04.08.2016 Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max

Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления трафиком Opera Max. Благодаря этому, впервы
02.08.2016 В браузере Opera для компьютеров появилась новая функция выноса видео

Последняя версия браузера Opera для компьютеров, выпущенная 2 августа 2016 года, принесла с собой улучшенную функцию выноса видео. Данная уникальная технология позволяет пользователям легко откреплять видео и перемещать
18.07.2016 Китайцам запретили покупать Opera

Срыв сделки Разработчик популярного браузера норвежская Opera Software объявил о срыве соглашения по ее покупке компании консорциумом китайских компа
12.05.2016 В Opera появился новый режим экономии заряда батареи ноутбука

Браузер Opera для компьютеров теперь предлагает новый режим экономии заряда батареи ноутбука, сообщил
12.05.2016 Opera научилась продлять время работы ноутбука

Экономия зарядаOpera Software добавила в версию настольного браузера Opera для разработчиков режим экономии заряда батареи. Он позволяет в 1,5 раза (на 50%) продлить время работы в режиме веб-серфинга по сравнению с более ранними версиями Opera и Google C
21.04.2016 Opera встроила бесплатный VPN в десктопный браузер

Компания Opera представила бесплатный VPN-клиент с безлимитным потреблением данных в вышедшей сегодня версии десктопного браузера для разработчиков. Об этом говорится в заявлении Opera, поступивш
11.03.2016 Девелоперская версия Opera получила интегрированную функцию блокирования рекламы

Компания Opera представила интегрированную функцию блокирования рекламы в новой девелоперской версии браузера Opera для компьютеров. Активация функции блокирования рекламы позволяет увеличить ско
09.03.2016 Функция видеоускорения дебютирует в Opera Mini для Android

Компания Opera реализовала функцию видеоускорения в новой версии мобильного браузера Opera Mini, уже доступном в Google Play. Таким образом, пользователи Android теперь будут реже сталкиваться с 

Публикаций - 1050, упоминаний - 1244

Opera Browser и организации, системы, технологии, персоны:

Otello Corporation - Opera Software 340 300
Google LLC 12688 284
Microsoft Corporation 25775 283
Yandex - Яндекс 9216 120
Apple Inc 13154 118
Meta Platforms - Facebook 4621 78
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 59
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
X Corp - Twitter 2938 49
Netscape Communications Corporation 426 48
VK - Mail.ru Group 3602 45
Samsung Electronics 11064 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 29
Blink 58 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Adobe Systems 1597 26
Dr.Web - Доктор Веб 1294 25
Telegram Group 2940 25
Mozilla Foundation 208 24
Yahoo! 3726 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Huawei 4676 21
Sony 6739 21
МегаФон 10742 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Intel Corporation 12811 16
Oracle Corporation 7074 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 13
HTC Corporation 1512 12
AOL Inc - America Online 1883 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Secunia 98 11
HP Inc. 5883 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Cisco Systems 5372 10
Qualcomm Technologies 1974 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Геометрия НПО 165 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Vimeo - Видеохостинг 71 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 4
Резонанс НПП 407 4
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
Golden Brick Capital Management 3 3
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Runa Capital 158 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Ford 434 2
LEGO 260 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
BV Capital - Eventure Capitale 10 2
MSD Capital 14 2
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