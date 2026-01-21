Разделы

Ильин Михаил


СОБЫТИЯ


21.01.2026 «Согаз» получила лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 1
30.09.2024 «Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
05.06.2012 Туристический сервис Travelmenu интегрировали в браузер Opera 1
19.07.2011 Менять интернет-тариф 3 раза в день? В "Сколково" создадут простой переключатель 1
12.07.2011 Оператор «АКОС» даст своим абонентам безлимитный интернет вместе с Opera 1
12.07.2011 «Акос» запустил тарифную опцию «Безлимитный Интернет с Opera» 1
09.03.2011 Opera открыла собственный магазин приложений 1
17.02.2011 «Радуга-Интернет» запустил услугу безлимитного интернета на основе браузера Opera Mini для ПК 1
28.09.2010 Opera и Tele2 выпустили специальную версию Opera Mini 1
23.06.2010 Безлимитный интернет с Opera Mini расширили на всю Россию 1

Otello Corporation - Opera Software 337 7
Радуга-Интернет 24 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3140 2
АКОС 68 2
Workle - Воркл 15 1
Appia - PocketGear - Handango 8 1
Samsung Electronics 10670 1
МегаФон 10008 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 1
Apple Inc 12687 1
Крок - Croc 1816 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 490 1
AT&T Inc 1697 1
Рексофт - Reksoft 435 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1394 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5178 2
USB modem - USB модем 309 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Proxy-server - Прокси-сервер 328 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 285 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
Opera Browser - Браузер 1036 8
Opera Mini - браузер 212 6
Opera Mobile - браузер 54 3
Opera Turbo 36 2
Opera Mobile Store 10 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 76 1
Google Android 14760 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Apple - App Store 3016 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Калмыков Александр 4 2
Кириллкин Александр 1 1
Ивлев Алексей 3 1
Sandvik Inge - Сандвик Инге 1 1
Андреева Екатерина 54 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 7
Россия - РФ - Российская федерация 157808 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 1
Норвегия - Королевство 1832 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
