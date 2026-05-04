GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS

Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ Высокий уровень нелегального оборудования В Крыму сохраняется высокий уровень использования нелицензионного спутникового оборудования для приема телевидения, пишет «Коммерсант». В мае 2026 г. 34% крымчан используют запрещенные спутниковые тарелки. 4 мая 2026 г. в Крыму около 34% населения используют

«Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания спутниковое телевидение «Телекарта». Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК «Орион» разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользователей спутникового ТВ на космический аппарат «Экспресс-АМ5». Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». Уже сейчас программа доступна жителям всех населенных пунктов, оставшимся без спутнико

Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири. Вещание восстановлено с космического аппарата «Ямал-402», принадлежащего «Газпром космические системы», расположенн

Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ над восстановлением вещания. «Экспресс-АТ1» был запущен в 2014 г., он покрывает практически всю территорию России. Спутник работает на позиции 56 градусов восточной долготы и используется операторами спутникового телевидения – «Национальная спутниковая компания» (НСК, бренд «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир». Проблемы у абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» На сайте «Триколор» появилось со

«Геоскан» протестировал ГНСС-трекер и систему управления полетами собственной разработки для удаленной идентификации и управления БВС Компания «Геоскан» разработала собственный ГНСС-трекер для удаленной идентификации и управления беспилотными воздушными судами. Оборудов

Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х Ренессанс спутникового интернета В России резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компани

В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками Стандарт спутникового интернета вещей Как стало известно CNews, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило стандарт обмена данными в низкоорбитальных систем

«Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак ество ИТ-уязвимостей Эксперты по кибербезопасности из Kaspersky GReAT проанализировали оборудование ГНСС, которое используется в разных отраслях по всему миру. Об этом отмечается в материале, к

«Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала ского» (Kaspersky GReAT) проанализировали оборудование глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), которое используется в разных отраслях по всему миру. Об этом эксперты объявили на кон

«Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет «Триколор» и спутниковый интернет в труднодоступных населенных пунктах Оператор спутникового телевидения «Триколор» (юридическое лицо – «Национальная спутниковая компания») – объявил о намерении расширить сферу применения услуги спутникового доступа в интернет (VSAT

«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета Импортозамещение в сфере спутникового интернета Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского оборудования для услуг спутниковой связи (VSAT). О

Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink tarlink Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. Тем самым подтвердив выдачу 116 млрд руб. на создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России. Информацию об этом можно обнаружить на сайте Кремля. Документ был выпущен 30 марта 2024 г. Бюджетные деньги на созда

Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание Оператор спутникового телевидения «Триколор» провел исследование среди своих клиентов. Его цель — выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также их причинах. О

В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink отает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч. Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения. Зачем следить за Starlink Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений. В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как

Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний Спутниковые вещатели требуют справедливости «Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов, предложил распространить существующие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и планируемые к реализации меры поддержки телекома также и на спутни

ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства транства, предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от их последствий. Результатом партнерства с Высшей школой экономики может стать разработка и внедрение отечественной системы регулярного спутникового мониторинга, в том числе, мониторинга судоходства в Арктике. Мы рады, что наши решения в области космических технологий способствуют цифровой трансформации образования, у молодых у

GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала ентр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) свое изобретение «Двухтюнерный приемник системы спутникового вещания и способ выбора режима его функционирования». Разработка относится к двухтюнерному приемному оборудованию системы цифрового спутникового вещания. Специалисты GS Labs

«Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставление услуг высокоскоростного спутникового интернета для частных пользователей, которые не могут получить качественное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»)

Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга уже в феврале 2022 г. Главный критерий для участия в Galileosky Contest — наличие проекта в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, реализованного или стартовавшего в 2020-2021 гг. на базе оборудовани

РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») первым среди спутниковых операторов России разработал мобильное приложение для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Приложение, которое является удобной альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям, проживающим на труднодоступных и удаленн

Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России CNews: Каково было состояние российского сегмента спутникового интернета в РФ, когда компания «Евтелсат Нетворкс» (с 2020 года Konnect, Россия) вышла на рынок в 2016 году? Алексей Величко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческу

Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год у на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета

РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой Sensat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет. Новые

«Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС Осенью 2019 г. «Теком» совместно с дочерней компанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки – систем ЦИСУСС «NB XT EM» и Qligent Vision. Под контролем развернутой централизованной системы нах

Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечивающие предоставление услуг доступа в интернет. Об этом сообщил оператор спутникового доступа в интернет «Радуга-интернет» со ссылкой на письмо владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Причиной аварии стали внеплановые профилактические работы

Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества абонентов зафиксир

«Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» «Орион» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о расширении дистрибуционного пакета телеканалов. В рамках нового этапа сотрудничества «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати телеканалов, размещенных на медиаплатформе оператора, в сеть домашнего телевидения «Билайна». В результате обновления пакетного предложения абонентам «Билайн ТВ

«Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде внедрила систему спутникового мониторинга транспорта Wialon. Специальным оборудованием оснащено 253 единицы автомобильной техники и 17 железнодорожной. Внедренная система позволяет контролировать соблюдение вод

«Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat «Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов ой базы дочерней компании «Спутниковое телевидение» в первом полугодии 2018 года в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае, где за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе

Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета емы. Оказалась, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» - системой «Гонец-ВЭБ».Схема глобального спутникового провайдера Intelsat и OneWeb В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» - 40%. Именно

Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выпо

«Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ» «Айтоб» завершила внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ». Система интегрирована с решением «1С:Управление сельскохоз

Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года ации Комитета по коммерции, науке и технологиям при Сенате США, вице-президент SpaceX по государственным проектам Патрисия Купер (Patricia Cooper) в рамках слушаний представила план компании по вводу спутникового интернета в коммерческую эксплуатацию уже в 2019 г.Планы SpaceX включают начало тестирования спутниковой системы для раздачи интернета в последние месяцы 2017 г. – первые месяцы 20

«Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 09.02.2017. Это означает, что «Скаут-Платформа»

МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD кта.«Вещание в формате Ultra HD (4K) рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые

Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета «РТКомм» официально представила торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса. Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм» Михаил Муттерперл сообщил о том, что название бренда является неологизмо