Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 130413
ИКТ 10651
Организации 8441
Ведомства 1380
Ассоциации 813
Технологии 3154
Системы 21412
Персоны 51363
География 2130
Статьи 1427
Пресса 1040
ИАА 628
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2191
Мероприятия 823

GNSS Global Navigation Satellite System ГНСС Глобальные навигационные спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS

GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS


07.09.2023 Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание

Оператор спутникового телевидения «Триколор» провел исследование среди своих клиентов. Его цель — выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также их причинах. О
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

отает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч. Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения. Зачем следить за Starlink Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений. В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как
05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Спутниковые вещатели требуют справедливости «Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов, предложил распространить существующие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и планируемые к реализации меры поддержки телекома также и на спутни
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства

транства, предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от их последствий. Результатом партнерства с Высшей школой экономики может стать разработка и внедрение отечественной системы регулярного спутникового мониторинга, в том числе, мониторинга судоходства в Арктике. Мы рады, что наши решения в области космических технологий способствуют цифровой трансформации образования, у молодых у
24.01.2022 GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала

ентр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) свое изобретение «Двухтюнерный приемник системы спутникового вещания и способ выбора режима его функционирования». Разработка относится к двухтюнерному приемному оборудованию системы цифрового спутникового вещания. Специалисты GS Labs
14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставление услуг высокоскоростного спутникового интернета для частных пользователей, которые не могут получить качественное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»)
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера

27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга

уже в феврале 2022 г. Главный критерий для участия в Galileosky Contest — наличие проекта в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, реализованного или стартовавшего в 2020-2021 гг. на базе оборудовани
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») первым среди спутниковых операторов России разработал мобильное приложение для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Приложение, которое является удобной альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям, проживающим на труднодоступных и удаленн
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России

CNews: Каково было состояние российского сегмента спутникового интернета в РФ, когда компания «Евтелсат Нетворкс» (с 2020 года Konnect, Россия) вышла на рынок в 2016 году? Алексей Величко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческу
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

у на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета

19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой Sensat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет. Новые
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

Осенью 2019 г. «Теком» совместно с дочерней компанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки – систем ЦИСУСС «NB XT EM» и Qligent Vision. Под контролем развернутой централизованной системы нах
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи

Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечивающие предоставление услуг доступа в интернет. Об этом сообщил оператор спутникового доступа в интернет «Радуга-интернет» со ссылкой на письмо владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Причиной аварии стали внеплановые профилактические работы

01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества абонентов зафиксир
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна»

«Орион» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о расширении дистрибуционного пакета телеканалов. В рамках нового этапа сотрудничества «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати телеканалов, размещенных на медиаплатформе оператора, в сеть домашнего телевидения «Билайна». В результате обновления пакетного предложения абонентам «Билайн ТВ
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде внедрила систему спутникового мониторинга транспорта Wialon. Специальным оборудованием оснащено 253 единицы автомобильной техники и 17 железнодорожной. Внедренная система позволяет контролировать соблюдение вод
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

ой базы дочерней компании «Спутниковое телевидение» в первом полугодии 2018 года в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае, где за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе

14.02.2018 Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета

емы. Оказалась, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» - системой «Гонец-ВЭБ».Схема глобального спутникового провайдера Intelsat и OneWeb В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» - 40%. Именно
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выпо
06.10.2017 «Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ»

«Айтоб» завершила внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ». Система интегрирована с решением «1С:Управление сельскохоз
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета

04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года

ации Комитета по коммерции, науке и технологиям при Сенате США, вице-президент SpaceX по государственным проектам Патрисия Купер (Patricia Cooper) в рамках слушаний представила план компании по вводу спутникового интернета в коммерческую эксплуатацию уже в 2019 г.Планы SpaceX включают начало тестирования спутниковой системы для раздачи интернета в последние месяцы 2017 г. – первые месяцы 20
31.03.2017 «Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 09.02.2017. Это означает, что «Скаут-Платформа»

22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD

кта.«Вещание в формате Ultra HD (4K) рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые

17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета

«РТКомм» официально представила торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса. Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм» Михаил Муттерперл сообщил о том, что название бренда является неологизмо
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добиваться сокращения затрат на свой автопарк, сообщили CNews в ГК «Ска
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

родаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по созданию платного оператора спутникового ТВ. Beximco Communication Ltd продолжит эксплуатировать вещательное оборудование и инфраструктуру, созданные и интегрированные GS Group. Проект RealVU был создан в партнерстве с бе
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи

19.12.2016 «Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники

т к значительным необоснованным расходам. В одном ряду с ними стоят: применение техники в личных целях, нарушение правил и регламентов использования и т.д. Преодолевать эти трудности помогают системы спутникового мониторинга. «До недавнего времени на рынке не было инструмента контроля, который бы учитывал максимум особенностей спецтехники, специфику ее работы в разных отраслях и, при этом,

09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium

«Спейстим» представил решение с поддержкой Iridium, встроенное в навигационный ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта. Как рассказали CNews в компании, данное технологическое решение основано на потребностях рынка и заказчиков телематических услуг в районах с недоста
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm

В Курганской области завершился последний этап внедрения системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на школьных автобусах Министерства образования. В ходе проекта весь школьный транспорт Зауралья, а именно — более чем 500 автобусов, был обор
31.10.2016 Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен

мортизации – $558 млн. Объединение затронет сектор фиксированного широкополосного подключения, мобильной связи и платного телевидения. В настоящий момент Sky TV уже является оптовым поставщиком услуг спутникового телевидения для Vodafone NZ, но после слияния оператор сможет предлагать свои каналы на всех устройствах, подключенных к сетям Vodafone, как широкополосным, так и мобильным. Протес
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора

Кто стоит за «Орион экспресс» CNews выяснил, кто является совладельцами оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»). Как сообщил изданию источник на телекоммуникационном рынке, это банкиры Александр Воловник и Юри
29.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза

МТС объявил промежуточные итоги подключения спутникового телевидения (СТВ) МТС в Республике Хакасия в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие ме
26.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Красноярском крае выросли вдвое

МТС объявил промежуточные итоги подключений спутникового телевидения (СТВ) МТС в Красноярском крае в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось вдвое больше, чем за все предыдущие месяцы

08.09.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в Тюменской области выросли в 6,5 раз

мы продаж СТВ в Тюменской области выросли в 6,5 раз по сравнению с концом прошлого года. Как сообщили CNews в компании, Тюменская область заняла третью строчку в рейтинге УрФО по объемам продаж услуг спутникового ТВ, уступив лишь Свердловской и Челябинской областям. В целом по Уральскому федеральному округу объемы продаж СТВ выросли в июле в 4,6 раз по сравнению с концом прошлого года. Наиб
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе

Телекоммуникационный оператор МТС сообщил о значительном росте популярности спутникового телевидения МТС в регионах Северо-Западного федерального округа РФ. В июле 2016 г. продажи СТВ в регионах СЗФО выросли в среднем в 11 раз по сравнению с декабрем 2015 г., при этом

30.08.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз

Компания МТС сообщила о значительном росте популярности спутникового телевидения (СТВ) МТС в регионах Центральной России в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять


Публикаций - 2653, упоминаний - 2813

GNSS замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10244 184
Триколор - Национальная спутниковая компания 306 148
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10492 121
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 326 116
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 545 112
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 203 104
М2М телематика 231 104
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7469 100
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8282 86
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 86
Samsung Electronics 9894 83
Омникомм - Omnicomm 164 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2969 68
АвтоТрекер 98 67
Google LLC 11258 63
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 252 58
СКАУТ 75 54
Sony 6497 50
Ростелеком - РТКомм.РУ 361 49
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6520 49
GM - Hughes - DirecTV 118 47
Ситроникс - Sitronics 1147 46
Microsoft Corporation 23942 45
Apple Inc 11504 45
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 44
АФК Система ПАО 1757 43
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 43
7434 42
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 112 41
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1030 41
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 40
Qualcomm Technologies 1741 38
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 164 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 34
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 96 34
Hughes 113 34
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 33
Yandex - Яндекс 6210 32
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 55 32
Intel Corporation 11814 31
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 171 62
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 59
Газпром ПАО 1201 58
Связной ГК 1354 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5814 42
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 33
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6281 30
Почта России ПАО 1965 30
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 30
Россети Ленэнерго 2259 29
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 27
РЖД - Российские железные дороги 1719 25
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 24
Boeing 991 23
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 23
Открытие ФК - Банк Открытие 520 22
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 314 21
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 20
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 197 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 18
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 15
Транснефть 279 15
Walt Disney Company 576 14
Airbus Group - Airbus Industries 220 14
Роснефть НК - нефтяная компания 493 14
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 13
101Hotels.com 649 13
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 55 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 175 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 400 13
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 244 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 641 12
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 11
ГПБ - Газпромбанк 992 11
Евросеть 1402 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1966 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9973 169
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 126
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 108
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4802 95
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4731 81
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 63
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 60
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2481 55
Президент Российской Федерации 3960 50
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 48
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 629 38
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1235 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2630 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2524 34
Правительство Москвы 2135 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2855 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 21
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4007 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 747 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 15
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 89 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2079 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2584 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 725 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 241 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 126
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 111
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 28
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 23
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 22
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 13
4CIO 753 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 35 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 194 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 2
Международная академия связи - МАС 37 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 2
ЛДПР 100 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 498 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6670 1071
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9202 779
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42416 624
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56918 548
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26215 339
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18781 302
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3435 292
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23024 259
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8903 223
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13254 219
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22284 216
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14194 200
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 199
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2117 186
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 186
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1914 183
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17915 175
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1365 173
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6810 170
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13774 166
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 920 163
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27007 159
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19684 158
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11395 150
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6209 136
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13097 136
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5751 134
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3307 133
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23031 133
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9582 130
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10676 125
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7251 121
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10121 120
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12051 118
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6862 113
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11572 112
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 720 112
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4289 111
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7709 110
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8951 109
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2562 582
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 433
Microsoft Windows 2000 12494 146
Google Android 13132 119
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 316 93
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 80
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 368 77
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 76
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 62
Apple iOS 7168 48
Apple iPhone 6 6020 47
Космодром Байконур 1056 46
Age of Kings 3347 45
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4672 45
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 39
Яндекс.Навигатор 521 38
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 197 36
Microsoft Windows 14860 30
Google Play - Google Store - Android Market 3095 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4433 28
Омникомм - Omnicomm Online 57 28
Linux OS 8791 27
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2341 27
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 201 26
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 26
Microsoft Skype 2002 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 22
Apple - App Store 2718 22
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2930 21
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 20
СКАУТ Платформа 23 20
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 107 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 19
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 933 17
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 105 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 17
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 16
Apple iPad 3775 16
Путин Владимир 2870 63
Гурко Александр 136 47
Нечаев Иван 60 42
Емельянов Станислав 67 35
Пехтерев Сергей 48 33
Иванов Сергей 373 24
Смятских Алексей 47 23
Истомин Максим 26 22
Урличич Юрий 52 22
Никифоров Николай 1173 20
Махновский Кирилл 23 19
Медведев Дмитрий 1638 18
Щеголев Игорь 693 18
Рейман Леонид 1037 16
Перминов Анатолий 130 16
Алымов Сергей 23 15
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 15
Макаров Александр 38 14
Муттерперл Михаил 22 13
Прохоров Юрий 63 11
Евтушенков Владимир 205 10
Ратиев Сергей 23 10
Белянко Евгений 21 10
Кусков Денис 218 9
Рогозин Дмитрий 97 9
Грибов Андрей 73 9
Чернышенко Дмитрий 513 9
Шульгин Георгий 9 9
Мордачев Вячеслав 13 9
Ткаченко Андрей 20 9
Иванов Олег 138 8
Паньков Борис 15 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 8
Безруков Андрей 28 8
Висневский Юрий 13 8
Серова Елена 319 7
Иванов Алексей 113 7
Исаев Дмитрий 36 7
Евтушенко Олег 142 7
Чуб Александр 41 7
Россия - РФ - Российская федерация 129455 1627
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50919 505
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40440 463
Европа 21565 387
Земля - планета Солнечной системы 10051 222
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13889 213
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15861 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15719 192
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 160
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 150
Франция - Французская Республика 7651 124
Япония 13066 123
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2450 109
Германия - Федеративная Республика 12324 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6642 95
Украина 7419 90
Индия - Bharat 5202 87
Азия - Азиатский регион 5227 86
Казахстан - Республика 5167 78
Россия - Сибирь 2196 72
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2712 69
Беларусь - Белоруссия 4798 68
Солнце - звезда Солнечной системы 4976 63
Ближний Восток 2796 63
Южная Корея - Республика 6391 59
Африка - Африканский регион 3347 57
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 57
Канада 4758 53
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1186 53
Италия - Итальянская Республика 4263 50
Испания - Королевство 3635 49
Европа Восточная 3033 49
Израиль 2654 48
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 812 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2491 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2129 44
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1485 44
Россия - УФО - Екатеринбург 3494 42
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 650 42
Россия - европейская часть - Восточная Европа 271 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16070 735
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46578 616
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9501 283
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43927 235
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 225
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9132 202
Абонентская база - Абонентская плата 5370 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4030 180
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10275 177
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1210 165
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21739 141
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14689 135
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8189 132
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5862 125
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5115 121
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1103 120
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5993 109
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5193 106
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 102
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4593 97
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3191 90
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6317 83
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6831 80
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6843 73
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 220 72
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8761 72
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2438 66
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1784 65
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5356 65
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 709 64
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4640 63
Английский язык 6301 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7469 62
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1502 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3641 58
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4940 58
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2391 57
Аренда 2185 57
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2777 56
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11660 56
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 83
CNews RND - R&D.CNews 2273 70
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 57
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 39
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5813 26
CNews - ZOOM.CNews 1801 25
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 17
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 131 16
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 15
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 15
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 15
AP - Associated Press 1994 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1448 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 12
New Scientist 1447 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 10
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 103 10
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 10
Bloomberg 1164 10
Прайм - Агентство экономической информации 866 9
News Corp 186 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 9
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 9
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 9
РИА Новости 835 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 7
Рен ТВ - телеканал 64 7
Newsbytes News Network 379 7
Спорт 1 HD - телеканал 44 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
Известия ИД 523 7
Space Daily 528 6
Viacom - Video & Audio Communications 117 6
Ведомости 688 6
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 75 6
23ABC News 170 6
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 10 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 69
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 20
IDC - International Data Corporation 4881 10
Gartner - Гартнер 3512 5
Frost & Sullivan 201 5
ABI Research 233 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 5
Berg Insight 19 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 168 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2569 4
Juniper Research 511 3
In-Stat 115 3
GfK Rus - ГФК-Русь 210 3
Forrester Research 815 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 3
Mobile Research Group 69 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 3
IHS iSuppli 397 3
comScore 394 2
NPD DisplaySearch 282 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 2
Infonetics Research 98 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Gartner - Dataquest 348 2
BCG - Boston Consulting Group 102 2
In-Stat/MDR 64 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
R2G - Research2Guidance 7 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
Datamonitor 83 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 1
NAVTEQ Annual Tracking Study 1 1
NAVTEQ Tracking Study 1 1
Harbor Research 3 1
РАН - Российская академия наук 1815 17
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 636 11
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 10
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 42 10
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 140 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 8
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 7
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 7
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 6
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 232 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 64 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 100 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 774 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 3
ТГУ - Томский государственный университет 142 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 39 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 515 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 31 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 3
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 195 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 13 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 141 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 41 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10976 125
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 13
CSTB Telecom & Media 59 12
Земля из космоса 50 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 898 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 7
Связь-Экспокомм 94 6
День молодёжи - 27 июня 713 6
GeoВласть 43 6
Высокие технологии XXI века 78 6
Неогеография XXI - форум 65 5
ИнфоКом 89 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2196 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 3
Правительство РФ - Государственные премии 21 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
TeleMultiMedia Forum 2 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Армия - Международный военно-технический форум 36 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
Электронное государство XXI века 32 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 67 1
Ленинская премия 9 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 18 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 21 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Росатом Инновационный форум 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1254715, в очереди разбора - 828448.
Создано именных указателей - 130413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще