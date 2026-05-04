Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

GNSS Global Navigation Satellite System ГНСС Глобальные навигационные спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS

GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.05.2026 Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ

Высокий уровень нелегального оборудования В Крыму сохраняется высокий уровень использования нелицензионного спутникового оборудования для приема телевидения, пишет «Коммерсант». В мае 2026 г. 34% крымчан используют запрещенные спутниковые тарелки. 4 мая 2026 г. в Крыму около 34% населения используют

13.03.2026 «Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания

спутниковое телевидение «Телекарта». Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК «Орион» разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользователей спутникового ТВ на космический аппарат «Экспресс-АМ5». Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион». Уже сейчас программа доступна жителям всех населенных пунктов, оставшимся без спутнико
12.03.2026 Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири

Оператор спутникового телевидения «НТВ-Плюс» объявил о возобновлении вещания в Сибири. Вещание восстановлено с космического аппарата «Ямал-402», принадлежащего «Газпром космические системы», расположенн
05.03.2026 Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ

над восстановлением вещания. «Экспресс-АТ1» был запущен в 2014 г., он покрывает практически всю территорию России. Спутник работает на позиции 56 градусов восточной долготы и используется операторами спутникового телевидения – «Национальная спутниковая компания» (НСК, бренд «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир». Проблемы у абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» На сайте «Триколор» появилось со
18.12.2025 «Геоскан» протестировал ГНСС-трекер и систему управления полетами собственной разработки для удаленной идентификации и управления БВС

Компания «Геоскан» разработала собственный ГНСС-трекер для удаленной идентификации и управления беспилотными воздушными судами. Оборудов
24.07.2025 Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

Ренессанс спутникового интернета В России резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компани
14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками

Стандарт спутникового интернета вещей Как стало известно CNews, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило стандарт обмена данными в низкоорбитальных систем
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак

ество ИТ-уязвимостей Эксперты по кибербезопасности из Kaspersky GReAT проанализировали оборудование ГНСС, которое используется в разных отраслях по всему миру. Об этом отмечается в материале, к
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала

ского» (Kaspersky GReAT) проанализировали оборудование глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), которое используется в разных отраслях по всему миру. Об этом эксперты объявили на кон
23.04.2024 «Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет

«Триколор» и спутниковый интернет в труднодоступных населенных пунктах Оператор спутникового телевидения «Триколор» (юридическое лицо – «Национальная спутниковая компания») – объявил о намерении расширить сферу применения услуги спутникового доступа в интернет (VSAT
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета

Импортозамещение в сфере спутникового интернета Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского оборудования для услуг спутниковой связи (VSAT). О
01.04.2024 Путин поручил выделить 116 миллиардов на российский аналог спутникового интернета Starlink

tarlink Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. Тем самым подтвердив выдачу 116 млрд руб. на создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России. Информацию об этом можно обнаружить на сайте Кремля. Документ был выпущен 30 марта 2024 г. Бюджетные деньги на созда
07.09.2023 Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание

Оператор спутникового телевидения «Триколор» провел исследование среди своих клиентов. Его цель — выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также их причинах. О
19.12.2022 В России создан комплекс для охоты на терминалы спутникового интернета Starlink

отает на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 150 км/ч. Как сообщает источник, завод уже поставил несколько таких «Репейников» на линию соприкосновения. Зачем следить за Starlink Система спутникового интернета Starlink от SpaceX используется украинскими войсками для координации подразделений. В сентябре 2022 г. Илон Маск (Elon Musk) просил Пентагон оплатить услуги Starlink. Как
05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Спутниковые вещатели требуют справедливости «Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов, предложил распространить существующие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и планируемые к реализации меры поддержки телекома также и на спутни
08.02.2022 ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства

транства, предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от их последствий. Результатом партнерства с Высшей школой экономики может стать разработка и внедрение отечественной системы регулярного спутникового мониторинга, в том числе, мониторинга судоходства в Арктике. Мы рады, что наши решения в области космических технологий способствуют цифровой трансформации образования, у молодых у
24.01.2022 GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала

ентр исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) свое изобретение «Двухтюнерный приемник системы спутникового вещания и способ выбора режима его функционирования». Разработка относится к двухтюнерному приемному оборудованию системы цифрового спутникового вещания. Специалисты GS Labs
14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставление услуг высокоскоростного спутникового интернета для частных пользователей, которые не могут получить качественное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»)
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга

уже в феврале 2022 г. Главный критерий для участия в Galileosky Contest — наличие проекта в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, реализованного или стартовавшего в 2020-2021 гг. на базе оборудовани
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») первым среди спутниковых операторов России разработал мобильное приложение для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat. Приложение, которое является удобной альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям, проживающим на труднодоступных и удаленн
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России

CNews: Каково было состояние российского сегмента спутникового интернета в РФ, когда компания «Евтелсат Нетворкс» (с 2020 года Konnect, Россия) вышла на рынок в 2016 году? Алексей Величко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческу
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год

у на государственные гранты и выиграла их. Так появились финансовые ресурсы, на которые мы приобрели и установили ветрогенератор, солнечные батареи и другие элементы системы. Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов. Я признательна компании РТКОММ за качественный и надежный сервис», — сказала глава сельского совета

19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о выпуске специальных «умных» тарифных опций для пользователей спутникового интернета под торговой маркой Sensat. Это первые в линейке смарт-решений услуги, которые стали ответом компании на пожелания пользователей широкополосного доступа в интернет. Новые
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

Осенью 2019 г. «Теком» совместно с дочерней компанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки – систем ЦИСУСС «NB XT EM» и Qligent Vision. Под контролем развернутой централизованной системы нах
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи

Авария на спутнике «Экспресс-АМ6» На спутнике «Экспресс-АМ6» отключены транспондеры Ka-диапазона, обеспечивающие предоставление услуг доступа в интернет. Об этом сообщил оператор спутникового доступа в интернет «Радуга-интернет» со ссылкой на письмо владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Причиной аварии стали внеплановые профилактические работы

01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества абонентов зафиксир
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна»

«Орион» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о расширении дистрибуционного пакета телеканалов. В рамках нового этапа сотрудничества «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати телеканалов, размещенных на медиаплатформе оператора, в сеть домашнего телевидения «Билайна». В результате обновления пакетного предложения абонентам «Билайн ТВ
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде внедрила систему спутникового мониторинга транспорта Wialon. Специальным оборудованием оснащено 253 единицы автомобильной техники и 17 железнодорожной. Внедренная система позволяет контролировать соблюдение вод
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat

«Системный софт», центр экспертизы в области ПО, провел аудит защищенности локальной сети и сайта оператора кабельного и спутникового ТВ Viasat. В рамках проекта прошло тестирование на проникновение в локальную сеть и на веб-сайт оператора. Реализованный проект позволил усилить контур информационной безопасности

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

ой базы дочерней компании «Спутниковое телевидение» в первом полугодии 2018 года в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае, где за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе

14.02.2018 Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета

емы. Оказалась, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» - системой «Гонец-ВЭБ».Схема глобального спутникового провайдера Intelsat и OneWeb В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» - 40%. Именно
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.Fensma — компания, специализирующаяся на выпо
06.10.2017 «Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ»

«Айтоб» завершила внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ». Система интегрирована с решением «1С:Управление сельскохоз
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета
04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года

ации Комитета по коммерции, науке и технологиям при Сенате США, вице-президент SpaceX по государственным проектам Патрисия Купер (Patricia Cooper) в рамках слушаний представила план компании по вводу спутникового интернета в коммерческую эксплуатацию уже в 2019 г.Планы SpaceX включают начало тестирования спутниковой системы для раздачи интернета в последние месяцы 2017 г. – первые месяцы 20
31.03.2017 «Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 09.02.2017. Это означает, что «Скаут-Платформа»

22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD

кта.«Вещание в формате Ultra HD (4K) рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу. До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые

17.03.2017 Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета

«РТКомм» официально представила торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса. Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм» Михаил Муттерперл сообщил о том, что название бренда является неологизмо
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добиваться сокращения затрат на свой автопарк, сообщили CNews в ГК «Ска

Публикаций - 3068, упоминаний - 3372

GNSS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 223
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 176
Ростелеком 10948 146
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 129
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 127
МегаФон 10742 119
М2М телематика - НИС М2М 236 117
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 115
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 104
Samsung Electronics 11064 97
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 95
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 86
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 77
Омникомм - Omnicomm 172 76
Google LLC 12688 75
АвтоТрекер 104 75
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 65
Apple Inc 13154 58
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 57
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 56
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 55
СКАУТ 81 55
Sony 6739 54
9594 52
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 50
GM - Hughes - DirecTV 123 49
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 47
Microsoft Corporation 25775 47
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 46
Qualcomm Technologies 1974 42
Yandex - Яндекс 9216 41
Huawei 4676 41
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 37
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 37
Hughes 114 36
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 36
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 35
Intel Corporation 12811 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 34
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 77
Газпром ПАО 1493 65
Связной ГК 1401 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 35
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 34
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 31
Почта России ПАО 2370 31
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 30
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 25
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 24
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 24
Boeing 1031 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 19
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
Транснефть 335 16
Walt Disney Company 647 16
Airbus Group - Airbus Industries 249 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 15
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Евросеть 1421 13
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 216
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 142
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 124
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 111
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 96
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 75
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 70
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 69
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 63
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 47
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 46
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 26
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 23
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 19
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 18
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 15
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 149
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 139
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 31
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 26
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 24
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 4
ГосИнформСистемы 160 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 3
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1251
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 831
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 399
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 362
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 349
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 324
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 312
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 291
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 285
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 270
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 269
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 265
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 243
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 234
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 223
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 213
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 205
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 199
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 190
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 188
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 187
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 184
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 181
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 167
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 165
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 160
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 153
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 152
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 150
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 150
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 149
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 148
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 144
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 142
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 142
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 141
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 139
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 139
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 138
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 687
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 530
Google Android 15243 148
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 128
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 102
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 94
Microsoft Windows 2000 8678 80
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 78
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 63
Apple iOS 8583 63
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 55
Космодром Байконур 1072 51
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 46
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
Linux OS 11533 35
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
Microsoft Windows 16882 35
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 34
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 34
Apple iPhone 6 4861 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 30
Омникомм - Omnicomm Online 58 29
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 26
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 25
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 24
Apple - App Store 3109 23
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 23
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 21
СКАУТ Платформа 24 21
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 20
Samsung Galaxy 1035 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Путин Владимир 3454 78
Гурко Александр 139 52
Нечаев Иван 61 47
Пехтерев Сергей 56 38
Емельянов Станислав 67 36
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 32
Иванов Сергей 405 26
Смятских Алексей 48 25
Урличич Юрий 52 23
Истомин Максим 26 22
Махновский Кирилл 26 21
Щеголев Игорь 699 19
Никифоров Николай 1138 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Рейман Леонид 1065 18
Перминов Анатолий 131 16
Алымов Сергей 25 15
Макаров Александр 47 14
Ткаченко Андрей 25 14
Шадаев Максут 1210 13
Муттерперл Михаил 22 13
Ратиев Сергей 28 12
Паньков Борис 16 11
Прохоров Юрий 64 11
Шишенин Евгений 30 11
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 11
Евтушенков Владимир 217 10
Рогозин Дмитрий 104 10
Белянко Евгений 21 10
Мордачев Вячеслав 14 10
Мишустин Михаил 787 9
Чернышенко Дмитрий 581 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Волин Алексей 122 9
Кусков Денис 221 9
Грибов Андрей 74 9
Висневский Юрий 16 9
Шульгин Георгий 9 9
Иванов Олег 153 8
Чуб Александр 44 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1919
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 569
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 506
Европа 24964 453
Земля - планета Солнечной системы 10865 272
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 230
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 172
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 163
Япония 13807 137
Франция - Французская Республика 8177 133
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 125
Германия - Федеративная Республика 13221 116
Украина 7928 110
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 104
Индия - Bharat 5869 101
Азия - Азиатский регион 5920 95
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 89
Казахстан - Республика 6048 86
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 85
Беларусь - Белоруссия 6289 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 75
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 74
Южная Корея - Республика 7052 68
Ближний Восток 3154 65
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 65
Африка - Африканский регион 3641 62
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 61
Израиль 2856 58
Канада 5081 55
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 54
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 53
Европа Восточная 3138 52
Италия - Итальянская Республика 4508 51
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 50
Испания - Королевство 3840 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 49
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 48
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 48
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 864
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 728
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 276
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 267
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 220
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 210
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 197
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 183
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 173
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 168
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 166
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 165
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 155
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 155
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 132
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 131
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 119
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 118
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 106
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 101
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 92
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 84
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 81
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 81
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 80
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 78
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 74
Энергетика - Energy - Energetically 5855 73
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 72
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 71
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 70
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 68
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 68
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 64
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 64
Английский язык 7030 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 63
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 62
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 59
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 89
CNews RND - R&D.CNews 2274 75
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 63
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 43
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 30
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 29
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 20
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 19
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 17
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 16
Ведомости 1466 15
РИА Новости 1033 15
Bloomberg 1627 14
AP - Associated Press 2007 14
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Известия ИД 770 13
New Scientist 1448 13
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 12
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 12
News Corp - News Corporation 221 11
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 10
SpaceNews 73 10
NYT - The New York Times 1100 9
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 8
FT - Financial Times 1296 7
23ABC News 183 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 77
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Гартнер 3658 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Berg Insight 19 6
ABI Research 236 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Frost & Sullivan 207 5
Mobile Research Group 87 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Euroconsult - Евроконсалт 7 4
Forrester Research 834 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
In-Stat 115 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
NPD DisplaySearch 285 2
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
In-Stat/MDR 74 2
Forecast International 10 2
Fortune Global 500 295 1
Research and Markets 26 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
Директ Инфо 9 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Fortune Global 100 142 1
РАН - Российская академия наук 2122 19
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 17
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 15
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 9
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 9
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 6
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 3
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 86
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 32
CSTB Telecom & Media 83 19
Связь-Экспокомм 276 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
Навитех-Экспо 32 14
Земля из космоса 51 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
Высокие технологии XXI века 78 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
GeoВласть 45 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Неогеография XXI - форум 65 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
Правительство РФ - Государственные премии 22 3
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 3
Телеком Интенсив 3 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Единый день голосования 143 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
Электронное государство XXI века 32 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще