Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter Hughes Network Systems в два раза увеличила пропускную способность периферийных терминалов и системы Jupiter в России. Представители Hughes рассказали об обновлении системы Jupiter. Она является наиболее широко используемой в мире платформой для работы через спутники высокой пропускной способности (HTS), ее используют ведущи

Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат» спользовать имеющиеся ресурсы как можно эффективнее, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность и удовлетворение устойчивого роста спроса на услуги спутникового ШПД, - сказал вице-президент компании Hughes по продажам за рубежом Дэниел Лосада. - Увеличивая объем гарантируемой пропускной способности в заданной полосе на каждом спутнике, система «Юпитер» обеспечивает операторам возможность п

Hughes расширяет бизнес в России с «КБ «Искра» Компания Hughes Network Systems, поставщик сетей и услуг широкополосного спутникового доступа, объявила сегодня о подписании с «Красноярским конструкторским бюро «Искра» («КБ «Искра»), одним из крупнейш

«Космическая связь» и Hughes договорились сотрудничать в области развития сетей VSAT Российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и американская компания Hughes Network Systems (Hughes) подписали соглашение, в рамках которого компании будут активно развивать сотрудничество в области развития сетей VSAT для предоставления телевизионных сер

Британские ювелиры выпустили iPhone стоимостью в четверть миллиарда рублей Британская ювелирная мастерская Stuart Hughes выпустила iPhone 4, инкрустированный 500 бриллиантами общим весом 100 карат, сообщает Small World. Задняя стенка устройства выполнена из розового золота, а логотип Apple инкрустирован 52

Hughes и «Датагруп» развернут широкополосную беспроводную систему на Украине Компания Hughes, мировой поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщила о подписании контракта о расширении сотрудничества с компанией «Датагруп», украин

Продажи терминалов Hughes стандарта DVB-S2/IPoS превысили 300 тыс. Компания Hughes, мировой поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщила, что общий объем мировых поставок спутниковых систем на базе платформы DVB-S2/IPo

Hughes поставила широкополосную спутниковую систему для «Глобал-Телепорт» Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых и беспроводных систем, сообщила о вводе в эксплуатацию системы Hughes HN российским

Hughes поставила широкополосную спутниковую систему для КБ «Искра» Компания Hughes Network Systems сообщила о поставке центра управления сетью HN NOC и спутниковых терминалов 500 HN7000/7740 для ОАО "Красноярское КБ "Искра" Основными клиентами КБ «Искра» являются госуд

Компания Hughes представила в Москве новые технологии 15 мая 2007 года в Москве в рамках выставки «Связь-Экспокомм-2007» прошел семинар «HughesNet – комплексные широкополосные решения», на которой была представлена обновленная система Hughes АВ9400 – беспроводная широкополосная система передачи данных «точка-многоточка» для магистральных каналов в приложениях 3G, обеспечивающая высокоскоростную передачу любых данных в диапаз

Спутник Hughes оснастят маршрутизатором и "морфной" антенной Компания Hughes Network Systems объявила 1 марта 2007 года о заключении контракта с компанией ArianEspace о выведении ракетой-носителем Ariane 5 спутника связи нового поколения SpaceWay 3. Предполагаетс

"Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек Компания «Айпинэт», оператор спутниковой связи VSAT, провайдер и системный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на региональные рынки. В частности, в те

Hughes представила широкополосную спутниковую платформу с поддержкой DVB-S2 Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщил о создании платформы HN нового поколения, поддерживающей стандарт DVB-S2 с

Спутниковый интернет: количество переходит в качество Компания Hughes представила в Москве на семинаре, проведенном в рамках международной выставки «Связь-Экспокомм-2006», новое оборудование для спутниковых и беспроводных сетей передачи данных, а также соб

Спутниковый интернет: количество переходит в качество Компания Hughes представила в Москве на семинаре, проведенном в рамках международной выставки «Связь-Экспокомм-2006», новое оборудование для спутниковых и беспроводных сетей передачи данных, а также соб

Hughes разработал широкополосной спутниковый маршрутизатор с IP-телефонией Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений в области широкополосных спутниковых систем, сообщила о завершении разработки новейшей модификации высокопроизводительных спутниковых м

Hughes Network выпустила новую масштабируемую спутниковую платформу Компания Hughes Network Systems сообщила о выводе на рынок своей новой масштабируемой широкополосной спутниковой платформы DW NOC. Это решение вписывается в конфигурацию операционных центров сети NOC (N

Direcway 7700 от "Айпинэт": впервые на российском рынке спутниковой связи С июля 2005 года «Айпинэт», федеральный оператор спутниковой связи VSAT, провайдер и системный интегратор компании Hughes Network Systems (HNS), начал предоставлять услуги спутниковой связи на основе новейшего оборудования компании Hughes — широкополосной платформы Direcway 7700. Компания «Айпин

Hughes поставит на Украину спутниковую систему Direcway Компания Hughes Network Systems, поставщик решений в области широкополосных спутниковых систем, заключила очередной контракт с украинской телекоммуникационной компанией Datasat. В рамках подписанного со

Flextronics купил контрольный пакет акций Hughes Software Systems Международный производитель электроники Flextronics приобретет контрольный пакет акций индийской компании Hughes Software Systems за $226 млн. Компания приобретет 55% у HNS Mauritius, инвестиционного подразделения DirecTV, из расчета 547 рупий ($12,2) за акцию. Как ожидается, сделка будет завершена

Hughes откроет широкополосный спутниковый доступ в интернет в Польше Американская компания Hughes объявила в среду о подписании договора с польским оператором PHC Poland на предоставление через него своей услуги двустороннего спутникового доступа в интернет под маркой DIRECWAY для ко

Hughes Electronics будет выделен из General Motors Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выплатить $3,1 млрд. наличными и $700 млн. ADR. Соглашение о транзакции уже

Boeing и Hughes заплатят $32 млн. штрафа тальных ракет. После многолетнего отрицания каких-либо прегрешений обеими компаниями, они все же покаялись в содеянном. В подписанном соглашении Джек Шоу, президент и исполнительный директор компании Hughes, и Дейв Райан, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Satellite Systems, признали «суть и серьезность предъявленных Государственным департаментом обвинений, включая то, что действи

Hughes представил квартальный и годовой финансовые отчёты Американская оператор спутникового телевидения Hughes Electronics представил финансовый отчёт за 4-й квартал прошлого года. В связи с компенсационными выплатами от EchoStar Communications в размере $600 млн. прибыль компании была больше про

Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband Гигант спутникового телевидения из США Hughes Electronics закрывает свой сервис высокоскоростного доступа в интернет DirecTV Broadband из-за его убыточности. Сервисом, привязанным к спутнику DirecTV, пользуются 160 тысяч человек.

EchoStar и Hughes отказались от слияния В связи с невозможностью достичь компромисса с регулирующими органами США американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications отказалась от слияния с Hughes Electronics. Данная сделка, в результате которой мог быть создан оператор, обслуживающий 19 млн. абонентов, оценивалась в $18 млрд. По условиям расторжения сделки, Hughes получит

Hughes и EchoStar не оставляют надежд на слияние Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics в очередной раз обратились в регулятивные органы с дополнительными предложениями по организации слияния компаний. Аналогичная попытка в прошлом месяце закончилась провалом, х

EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разрешения на слияние, похоже, обретает конкретные черты. Компании расчитывают предпринять ряд шагов, которые должны привести к соз

FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes Федеральная комиссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению комиссии, "компании не смогли показать, что слияние пойдет на пользу обществу". В прошлом году General Motors предложила выделит

Hughes Network Systems предоставит технологию широкополосной спутниковой связи украинскому оператору Datasat Сегодня Hughes Network Systems, Inc.(HNS), мировой лидер в области широкополосных спутниковых решений DIRECWAY, сообщил о подписании соглашения с компанией Datasat, оператором спутниковой связи в Украи

Hughes запустила европейский сервис широкополосного спутникового доступа в интернет Американская компания Hughes Network Systems начала предоставление услуг широкополосного спутникового доступа в интернет DIRECWAY на территории Европы. Помимо этого, компания основала представительство в Германии, к

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике США В центре внимания аналитиков была по-прежнему сделка по приобретению провайдером услуг спутниковой связи EchoStar Communications компании Hughes Electronics, в результате чего будет создан крупнейший оператор спутникового телевидения в США. В начале марта Федеральная комиссия по телекоммуникациям (FCC) в очередной раз заявила, чт

EchoStar с оптимизмом оценивает шансы сделки по слиянию с Hughes Глава компании EchoStar Чарльз Ирджин (Charles Ergen) настроен весьма оптимистично по поводу предполагаемого слияния со спутниковой компанией Hughes, оцениваемого в $23 млрд. Сделка подлежит одобрению со стороны американских регулирующих органов, решение которых будет вынесено в конце лета текущего года. Пытаясь ослабить сопротивлени

Долг PanAmSat достиг $2,05 млрд. Компания спутниковой связи PanAmSat, подразделение Hughes Electronics Corp., сообщила о том, что ее долг достиг $2,05 млрд., из которых $1,25 млрд. были взяты в банке, а на $800 млн. оформлены долговые обязательства со сроком погашения 10 лет.

Убытки Hughes выросли до $132,6 млн. Компания Hughes Electronics сообщила о том, что её доход за 4 финансовый квартал 2001 года составил $2,28 млрд. против показателя в $2,06 млрд. за тот же период 2000 года. Однако, несмотря на рост доход

Слияние Hughes и EchoStar: конец кабельного телевидения в США? Cлияние Hughes Electronics с EchoStar Communications, о котором было объявлено на этой неделе, вызвало резкое недовольство клиентов. В результате слияния образуется компания спутникового ТВ c капитализ

General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд. После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из расчета 0,73 акции EchoStar в обмен на 1 акцию Hughes.

Hughes cократит 10% персонала Представители Hughes Electronics сообщили о планируемом в течение ближайших месяцев сокращении 800 служащих, что составит 10% штата компании. Предполагается, что сокращения, проведенные среди работников голо

EchoStar Communications предложила $30,4 млрд. за контроль над DirecTV Американская компания EchoStar Communications Corp., которой принадлежит второй по размерам провайдер услуг спутникового телевидения США Dish Network, предложила компании Hughes Electronics Corp. за Hughes DirecTV, провайдера спутникового телевидения, $30,4 млрд. акциями, что может превысить конкурирующее предложение News Corp. EchoStar предлагает за кажд