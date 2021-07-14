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Hughes

СОБЫТИЯ

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14.07.2021 Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter

Hughes Network Systems в два раза увеличила пропускную способность периферийных терминалов и системы Jupiter в России. Представители Hughes рассказали об обновлении системы Jupiter. Она является наиболее широко используемой в мире платформой для работы через спутники высокой пропускной способности (HTS), ее используют ведущи
06.06.2017 Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат»

спользовать имеющиеся ресурсы как можно эффективнее, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность и удовлетворение устойчивого роста спроса на услуги спутникового ШПД, - сказал вице-президент компании Hughes по продажам за рубежом Дэниел Лосада. - Увеличивая объем гарантируемой пропускной способности в заданной полосе на каждом спутнике, система «Юпитер» обеспечивает операторам возможность п
15.01.2014 Hughes расширяет бизнес в России с «КБ «Искра»

Компания Hughes Network Systems, поставщик сетей и услуг широкополосного спутникового доступа, объявила сегодня о подписании с «Красноярским конструкторским бюро «Искра» («КБ «Искра»), одним из крупнейш
14.05.2012 «Космическая связь» и Hughes договорились сотрудничать в области развития сетей VSAT

Российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и американская компания Hughes Network Systems (Hughes) подписали соглашение, в рамках которого компании будут активно развивать сотрудничество в области развития сетей VSAT для предоставления телевизионных сер
15.10.2010 Британские ювелиры выпустили iPhone стоимостью в четверть миллиарда рублей

Британская ювелирная мастерская Stuart Hughes выпустила iPhone 4, инкрустированный 500 бриллиантами общим весом 100 карат, сообщает Small World. Задняя стенка устройства выполнена из розового золота, а логотип Apple инкрустирован 52
30.10.2007 Hughes и «Датагруп» развернут широкополосную беспроводную систему на Украине

Компания Hughes, мировой поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщила о подписании контракта о расширении сотрудничества с компанией «Датагруп», украин
25.09.2007 Продажи терминалов Hughes стандарта DVB-S2/IPoS превысили 300 тыс.

Компания Hughes, мировой поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщила, что общий объем мировых поставок спутниковых систем на базе платформы DVB-S2/IPo
10.09.2007 Hughes поставила широкополосную спутниковую систему для «Глобал-Телепорт»

Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых и беспроводных систем, сообщила о вводе в эксплуатацию системы Hughes HN российским
04.09.2007 Hughes поставила широкополосную спутниковую систему для КБ «Искра»

Компания Hughes Network Systems сообщила о поставке центра управления сетью HN NOC и спутниковых терминалов 500 HN7000/7740 для ОАО "Красноярское КБ "Искра" Основными клиентами КБ «Искра» являются госуд
16.05.2007 Компания Hughes представила в Москве новые технологии

15 мая 2007 года в Москве в рамках выставки «Связь-Экспокомм-2007» прошел семинар «HughesNet – комплексные широкополосные решения», на которой была представлена обновленная система Hughes АВ9400 – беспроводная широкополосная система передачи данных «точка-многоточка» для магистральных каналов в приложениях 3G, обеспечивающая высокоскоростную передачу любых данных в диапаз
05.03.2007 Спутник Hughes оснастят маршрутизатором и "морфной" антенной

Компания Hughes Network Systems объявила 1 марта 2007 года о заключении контракта с компанией ArianEspace о выведении ракетой-носителем Ariane 5 спутника связи нового поколения SpaceWay 3. Предполагаетс
31.10.2006 "Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек

Компания «Айпинэт», оператор спутниковой связи VSAT, провайдер и системный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на региональные рынки. В частности, в те
06.06.2006 Hughes представила широкополосную спутниковую платформу с поддержкой DVB-S2

Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений и услуг в области широкополосных спутниковых систем, сообщил о создании платформы HN нового поколения, поддерживающей стандарт DVB-S2 с
12.05.2006 Спутниковый интернет: количество переходит в качество

Компания Hughes представила в Москве на семинаре, проведенном в рамках международной выставки «Связь-Экспокомм-2006», новое оборудование для спутниковых и беспроводных сетей передачи данных, а также соб
12.05.2006 Спутниковый интернет: количество переходит в качество

Компания Hughes представила в Москве на семинаре, проведенном в рамках международной выставки «Связь-Экспокомм-2006», новое оборудование для спутниковых и беспроводных сетей передачи данных, а также соб
10.02.2006 Hughes разработал широкополосной спутниковый маршрутизатор с IP-телефонией

Компания Hughes Network Systems, поставщик технологических решений в области широкополосных спутниковых систем, сообщила о завершении разработки новейшей модификации высокопроизводительных спутниковых м
21.11.2005 Hughes Network выпустила новую масштабируемую спутниковую платформу

Компания Hughes Network Systems сообщила о выводе на рынок своей новой масштабируемой широкополосной спутниковой платформы DW NOC. Это решение вписывается в конфигурацию операционных центров сети NOC (N
12.08.2005 Direcway 7700 от "Айпинэт": впервые на российском рынке спутниковой связи

С июля 2005 года «Айпинэт», федеральный оператор спутниковой связи VSAT, провайдер и системный интегратор компании Hughes Network Systems (HNS), начал предоставлять услуги спутниковой связи на основе новейшего оборудования компании Hughes — широкополосной платформы Direcway 7700. Компания «Айпин
20.10.2004 Hughes поставит на Украину спутниковую систему Direcway

Компания Hughes Network Systems, поставщик решений в области широкополосных спутниковых систем, заключила очередной контракт с украинской телекоммуникационной компанией Datasat. В рамках подписанного со
08.06.2004 Flextronics купил контрольный пакет акций Hughes Software Systems

Международный производитель электроники Flextronics приобретет контрольный пакет акций индийской компании Hughes Software Systems за $226 млн. Компания приобретет 55% у HNS Mauritius, инвестиционного подразделения DirecTV, из расчета 547 рупий ($12,2) за акцию. Как ожидается, сделка будет завершена
24.04.2003 Hughes откроет широкополосный спутниковый доступ в интернет в Польше

Американская компания Hughes объявила в среду о подписании договора с польским оператором PHC Poland на предоставление через него своей услуги двустороннего спутникового доступа в интернет под маркой DIRECWAY для ко
10.04.2003 Hughes Electronics будет выделен из General Motors

Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выплатить $3,1 млрд. наличными и $700 млн. ADR. Соглашение о транзакции уже

06.03.2003 Boeing и Hughes заплатят $32 млн. штрафа

тальных ракет. После многолетнего отрицания каких-либо прегрешений обеими компаниями, они все же покаялись в содеянном. В подписанном соглашении Джек Шоу, президент и исполнительный директор компании Hughes, и Дейв Райан, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Satellite Systems, признали «суть и серьезность предъявленных Государственным департаментом обвинений, включая то, что действи
16.01.2003 Hughes представил квартальный и годовой финансовые отчёты

Американская оператор спутникового телевидения Hughes Electronics представил финансовый отчёт за 4-й квартал прошлого года. В связи с компенсационными выплатами от EchoStar Communications в размере $600 млн. прибыль компании была больше про
17.12.2002 Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband

Гигант спутникового телевидения из США Hughes Electronics закрывает свой сервис высокоскоростного доступа в интернет DirecTV Broadband из-за его убыточности. Сервисом, привязанным к спутнику DirecTV, пользуются 160 тысяч человек.

11.12.2002 EchoStar и Hughes отказались от слияния

В связи с невозможностью достичь компромисса с регулирующими органами США американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications отказалась от слияния с Hughes Electronics. Данная сделка, в результате которой мог быть создан оператор, обслуживающий 19 млн. абонентов, оценивалась в $18 млрд. По условиям расторжения сделки, Hughes получит

03.12.2002 Hughes и EchoStar не оставляют надежд на слияние

Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics в очередной раз обратились в регулятивные органы с дополнительными предложениями по организации слияния компаний. Аналогичная попытка в прошлом месяце закончилась провалом, х
30.10.2002 EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics

Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разрешения на слияние, похоже, обретает конкретные черты. Компании расчитывают предпринять ряд шагов, которые должны привести к соз
11.10.2002 FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes

Федеральная комиссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению комиссии, "компании не смогли показать, что слияние пойдет на пользу обществу". В прошлом году General Motors предложила выделит
05.09.2002 Hughes Network Systems предоставит технологию широкополосной спутниковой связи украинскому оператору Datasat

Сегодня Hughes Network Systems, Inc.(HNS), мировой лидер в области широкополосных спутниковых решений DIRECWAY, сообщил о подписании соглашения с компанией Datasat, оператором спутниковой связи в Украи
29.04.2002 Hughes запустила европейский сервис широкополосного спутникового доступа в интернет

Американская компания Hughes Network Systems начала предоставление услуг широкополосного спутникового доступа в интернет DIRECWAY на территории Европы. Помимо этого, компания основала представительство в Германии, к
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

США В центре внимания аналитиков была по-прежнему сделка по приобретению провайдером услуг спутниковой связи EchoStar Communications компании Hughes Electronics, в результате чего будет создан крупнейший оператор спутникового телевидения в США. В начале марта Федеральная комиссия по телекоммуникациям (FCC) в очередной раз заявила, чт
06.03.2002 EchoStar с оптимизмом оценивает шансы сделки по слиянию с Hughes

Глава компании EchoStar Чарльз Ирджин (Charles Ergen) настроен весьма оптимистично по поводу предполагаемого слияния со спутниковой компанией Hughes, оцениваемого в $23 млрд. Сделка подлежит одобрению со стороны американских регулирующих органов, решение которых будет вынесено в конце лета текущего года. Пытаясь ослабить сопротивлени
04.03.2002 Долг PanAmSat достиг $2,05 млрд.

Компания спутниковой связи PanAmSat, подразделение Hughes Electronics Corp., сообщила о том, что ее долг достиг $2,05 млрд., из которых $1,25 млрд. были взяты в банке, а на $800 млн. оформлены долговые обязательства со сроком погашения 10 лет.

17.01.2002 Убытки Hughes выросли до $132,6 млн.

Компания Hughes Electronics сообщила о том, что её доход за 4 финансовый квартал 2001 года составил $2,28 млрд. против показателя в $2,06 млрд. за тот же период 2000 года. Однако, несмотря на рост доход
31.10.2001 Слияние Hughes и EchoStar: конец кабельного телевидения в США?

Cлияние Hughes Electronics с EchoStar Communications, о котором было объявлено на этой неделе, вызвало резкое недовольство клиентов. В результате слияния образуется компания спутникового ТВ c капитализ
30.10.2001 General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд.

После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из расчета 0,73 акции EchoStar в обмен на 1 акцию Hughes.

28.08.2001 Hughes cократит 10% персонала

Представители Hughes Electronics сообщили о планируемом в течение ближайших месяцев сокращении 800 служащих, что составит 10% штата компании. Предполагается, что сокращения, проведенные среди работников голо
06.08.2001 EchoStar Communications предложила $30,4 млрд. за контроль над DirecTV

Американская компания EchoStar Communications Corp., которой принадлежит второй по размерам провайдер услуг спутникового телевидения США Dish Network, предложила компании Hughes Electronics Corp. за Hughes DirecTV, провайдера спутникового телевидения, $30,4 млрд. акциями, что может превысить конкурирующее предложение News Corp. EchoStar предлагает за кажд
28.05.2001 Президент Hughes Electronics подал в отставку из-за несогласия в вопросе о слиянии с News Corporation

Майкл Смит (Michael T. Smith), президент компании Hughes Electronics, занимающейся изготовлением спутников, подал заявление об уходе в отставку со своего поста, сообщила The New York Times. Его место займет Гарри Пирс (Harry J. Pearce), которы

Публикаций - 114, упоминаний - 114

Hughes и организации, системы, технологии, персоны:

GM - Hughes - DirecTV 123 32
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 27
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 19
Ipnet - Айпинэт 44 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 12
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 8
PanAmSat Holding 33 8
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 8
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 5
Apple Inc 13156 5
РуСат 65 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 4
Microsoft Corporation 25775 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
Globalstar - Глобалстар 192 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 4
ТМ Сат 18 4
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 3
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 3
Ростелеком 10948 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
AOL Inc - America Online 1883 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Freeserve 58 2
Juno Online Services 28 2
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 2
VerticalNet 36 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 17
Boeing 1031 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
Газпром ПАО 1493 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
Baker Hughes 11 2
Сибур Холдинг - Петрокон 3 2
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 2
Стройиндустрия ПСК 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Tesco 84 1
Warner 540 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Abbott Laboratories - Veropharm - Верофарм 4 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Интегра ГК - Интегра Менеджмент - Интегра-Бурение - Интегра-Сервисы - ВНИИБТ — Буровой инструмент - Геофизсервис - Оренбургтехсервис - СИАМ - Смит Сайбириан Сервисез 10 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walgreens 16 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Евросеть 1421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 61
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 36
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 5
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 28 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 3
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 17 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 9
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPad 4012 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Apple iPhone 4 800 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Electron - фреймворк 87 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 1
Gilat To Home - Gilat2Home 3 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Toshiba Satellite 166 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Intelsat Horizons 13 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Juno Online Services - Express 2 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
Apple iAd 50 1
NSO Group - Pegasus 98 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
Rubetek Cosmos RSCM - Rubetek Cosmos RSCT - Rubetek Cosmos RSCH - оборудование для спутникового интернета 1 1
Политерм - ZuluGIS - ZuluGIS Mobile - ZuluGIS Online 8 1
AOL TV - AOL Television 20 1
Gilat SkyBlaster VSAT 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 1
Софизаде Мурад 13 6
Пехтерев Сергей 56 5
Ланин Константин 4 4
Slekys Arunas - Слекис Арунас 4 4
Hughes Stuart - Хьюз Стюарт 10 3
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Данченко Александр 3 2
Орлов Николай 14 1
Дагаев Михаил 1 1
Ковалев Андрей 43 1
Грызлов Борис 32 1
Алымов Сергей 25 1
Леонов Олег 13 1
Салтыков Константин 7 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Ромулов Андрей 2 1
Murphy Evelyn - Мерфи Эвелин 1 1
Прохоров Николай 4 1
Дианов Денис 2 1
McGinn Richard - МакГинн Ричард 6 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Гусь Владимир 3 1
Straw Jack - Строу Джек 6 1
Pearce Harry - Пирс Гарри 1 1
Hughes John - Хьюз Джон 9 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Юрличич Юрий 1 1
Орловский Виктор 408 1
Титов Борис 64 1
Осипова Александра 18 1
Осипов Александр 96 1
Таврин Иван 120 1
Ройтман Евгений 44 1
Кайгородов Михаил 5 1
Леонов Владимир 17 1
Прохоров Юрий 64 1
Hughes Kristin - Хьюз Кристин 2 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
Европа 24964 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Индия - Bharat 5870 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Израиль 2856 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Украина 7928 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Япония 13807 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния 4829 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 13 2
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Америка Южная 884 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Испания - Королевство 3840 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 6
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
News Corp - News Corporation 221 9
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
The Washington Post 350 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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23ABC News 183 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
NBC News 188 1
Mashable 372 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Internet.com 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Bear Stearns 79 2
Tagline - Тэглайн 30 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
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CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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