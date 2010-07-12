DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|12.07.2010
|
С Байконура успешно запущен на орбиту КА EchoStar-15
ля «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. После штатного отделения третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок продолжи
|09.07.2010
|
На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15
ия «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. Специалисты космодрома начали работы по графику третьего стартового дня. Расчеты
|21.06.2010
|
Началась заправка космического аппарата «ЕкоСтар-15»
е готовятся к запуску ракеты–носителя «Протон-М» ( разгонный блок «Бриз-М») с космическим аппаратом EchoStar-15 («Экостар-15»), изготовленным компанией Space Systems Loral (США) по заказу амери
|27.05.2010
|
На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15
ой программе - ей предстоит вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат EchoStar 15. Запуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и т
|22.03.2010
|
С Байконура успешно запушен на орбиту КА EchoStar 14
ачения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом EchoStar 14. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разг
|15.03.2010
|
На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника EchoStar-14
Н) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-14 завершает предстартовую подготовку, запланированную на техническом комплексе площ
|18.02.2010
|
Спутник Echostar 14 доставлен на Байконур
на космодром Байконур самолетом Ан-124 «Руслан» доставлен американский телекоммуникационный спутник Echostar 14. Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и аме
|16.07.2008
|
Спутник EchoStar XI выведен на целевую орбиту
ле штатной отработки двигателей первой и второй ступени ракеты-носителя, разгонный блок «ДМ-SL» производства РКК «Энергия» им. С.П.Королева» вывел коммуникационный космический аппарат прямого вещания EchoStar XI на заданную орбиту.
|08.07.2008
|
Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля
очно в середине июля 2008 года, сообщает РБК. Пусковая платформа и командное судно уже направляются к месту запуска в зоне экватора. Ракета-носитель должна будет вывести в космос американский спутник EchoStar XI телесети DISH Network. Космический аппарат построен компанией Space System/Loral на базе платформы SS/L 1300. В конце мая он был доставлен в базовый порт Sea Launch, где успешно про
|19.11.2007
|
AT&T может приобрести EchoStar до конца года
ия AT&T может до конца года приобрести второго по величине оператора спутникового телевидения в США EchoStar Communications, сообщает РБК. Ранее AT&T предлагала приобрести EchoStar по $6
|03.04.2007
|
Google будет продавать рекламу в EchoStar
Google договорился со спутниковой телесетью EchoStar Communications о продаже рекламы на её телеканалах через свою автоматическую платфор
|07.11.2006
|
Чистая прибыль EchoStar Communications в 3 квартале снизилась на 33%
Чистая прибыль американского поставщика услуг спутникового телевидения EchoStar Communications в 3 квартале 2006 г. снизилась на 33% - до $140 млн. (0,31 долл./акци
|31.08.2006
|
EchoStar заплатит по иску $100 млн.
Компания-провайдер спутникового телевидения EchoStar Communications заявила, что заплатит $100 млн. для урегулирования конфликта по перет
|17.04.2006
|
Техасский суд решил дело в пользу TiVo
кий суд решил дело в пользу компании TiVo, инициировавшей дело о нарушении патентов против компании EchoStar Communications. Суд поддержал иск TiVo, где EchoStar обвиняется в преднамерен
|15.02.2006
|
Китай научился обходить эмбарго на спутники
чали прорабатывать схему лизинга спутника у крупной американской компании-оператора, и выбор пал на EchoStar. Американская компания EchoStar Communications Corp, являющаяся оператором кр
|15.02.2006
|
Китай научился обходить эмбарго на спутники
чали прорабатывать схему лизинга спутника у крупной американской компании-оператора, и выбор пал на EchoStar. Американская компания EchoStar Communications Corp, являющаяся оператором кр
|17.10.2005
|
EchoStar выпустила портативный медиаплеер
Компания EchoStar Communications, являющаяся провайдером кабельного телевидения, представила на суд об
|20.03.2003
|
EchoStar запустит девятый спутник
Сегодня EchoStar Communications анонсировал запланированный на май запуск спутника EchoStar IX
|17.12.2002
|
Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband
сяч человек. Hughes пообещал, что закрытие является одной из мер в ряду методов улучшения эффективности работы компании после несостоявшейся $16-миллиардной сделки по слиянию своего бизнеса DirecTV с Echostar. Компании согласились расторгнуть соглашение о слиянии после того, как регулирующие органы США заблокировали его в октябре, опасаясь создания монополии на рынке спутникового ТВ. Аналит
|11.12.2002
|
EchoStar и Hughes отказались от слияния
тью достичь компромисса с регулирующими органами США американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications отказалась от слияния с Hughes Electronics. Данная сделка, в результа
|03.12.2002
|
Hughes и EchoStar не оставляют надежд на слияние
Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics в очередной раз обратились в регулятивные органы
|18.11.2002
|
Квартальные убытки EchoStar составили $168 млн.
Вторая по величине американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications сообщила на прошлой неделе об убытке за третий финансовый квартал в р
|30.10.2002
|
EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics
Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разре
|23.10.2002
|
EchoStar и Hughes готовы пойти на уступки федеральным властям
Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar и Hughes Electronics, на слияние которых FCC наложила вето на прошлой неделе, заявили, что готовы пойти на уступки федеральным властям, чтобы добиться своей цели. На данный момент шаги
|11.10.2002
|
FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes
ссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению ко
|22.08.2002
|
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" со спутником связи Echostar-8
акеты-носителя тяжелого класса (РН) "Протон-К" осуществлен запуск космического аппарата телевещания Echostar-8 (США). Пуск ракеты-носителя "Протон-К" выполнен боевыми расчетами Космических войс
|21.08.2002
|
Запуск спутника Echostar-8 вновь отложен
В связи с неблагоприятными погодными условиями на космодроме Байконур старт ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом Echostar-8 перенесен по просьбе американской стороны. Старт назначен на 22 августа. Источник: spacenews.ru
|10.07.2002
|
Запуск cпутника связи Echostar-8 перенесен на 10 августа
дата старта ракеты космического назначения "Протон-К" с американским коммерческим связным спутником Echostar-8. Графиком подготовки предусматривается, что к началу августа американские специали
|25.06.2002
|
EchoStar выплатит обанкротившейся StarBand $750 тыс.
Провайдер спутникового телевидения и доступа в интернет EchoStar Communications Corp. согласился урегулировать вне суда иск, поданный обанкротившимся
|09.04.2002
|
EchoStar намерена уйти с рынка спутникового доступа в интернет
нии, предлагающей аналогичные услуги под названием Direcway. Если сделка не будет разрешена, бизнес EchoStar может серьезно пострадать. В середине апреля EchoStar прекратит подписку новы
|09.04.2002
|
Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family
Представители американской компании спутникового телевидения EchoStar Communications сообщили о достижении договорённости с Walt Disney Co. относительно д
|22.03.2002
|
Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике
тре внимания аналитиков была по-прежнему сделка по приобретению провайдером услуг спутниковой связи EchoStar Communications компании Hughes Electronics, в результате чего будет создан крупнейши
|11.03.2002
|
FCC заморозила рассмотрение сделки Hughes c EchoStar
Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) заявила, что нуждается в дополнительной информации от компании EchoStar, прежде чем приступить к рассмотрению планируемого слияния с Hughes Electronics. Первоначально FCC планировалa потратить на рассмотрение всех документов по этой сделке не более 6 месяц
|06.03.2002
|
EchoStar с оптимизмом оценивает шансы сделки по слиянию с Hughes
Глава компании EchoStar Чарльз Ирджин (Charles Ergen) настроен весьма оптимистично по поводу предполагаемого слияния со спутниковой компанией Hughes, оцениваемого в $23 млрд. Сделка подлежит одобрению со стор
|05.03.2002
|
Доход EchoStar достиг в 2001 г. $4 млрд.
Американский оператор спутникового телевидения EchoStar сообщил о доходе за четвёртый квартал 2001 года в размере $1,15 млрд., что на 42% больше, чем за такой же период предыдущего года. Эта сумма включает в себя и доход, получаемый от функ
|18.01.2002
|
EchoStar продолжит трансляцию спутникового канала ABC Family до марта
Федеральный судья продлил срок предписания, обязывающего компанию спутникового телевидения EchoStar Communications продолжить трансляцию канала ABC Family, принадлежащего Walt Disney,
|27.12.2001
|
EchoStar рассматривает возможность инвестиций $1 млрд. в Spaceway
По данным Wall Street Journal, руководство компании EchoStar Communications рассматривает целесообразность инвестирования суммы в $1 млрд. в спут
|26.12.2001
|
Walt Disney подала иск против EchoStar Communications за нарушение контракта
Walt Disney подала иск в федеральный суд США против компании спутникового телевидения EchoStar Communications в связи с намерением последней остановить вещание принадлежащего Disn
|17.12.2001
|
Vivendi Universal приобретёт 10% акций EchoStar за $1,5 млрд.
Руководство Vivendi Universal после недолгих переговоров согласилось на покупку 10% акций провайдера услуг спутниковой связи EchoStar за сумму в $1,5 млрд., сообщает Le Monde. В рамках данной сделки Vivendi создаст 5 новых телевизионных каналов, которые будут транслироваться по спутниковой сети EchoStar. Обе к
|08.11.2001
|
EchoStar нашла дополнительное финансирование для сделки с Hughes
предоставления займа в размере около $5,5 млрд. (6,03 млрд. евро), чтобы финансировать объявленное EchoStar приобретение Hughes Electronics у General Motors. CSFB предоставит дополнительно $2,
