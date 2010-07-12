DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation

С Байконура успешно запущен на орбиту КА EchoStar-15 ля «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. После штатного отделения третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок продолжи

На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15 ия «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. Специалисты космодрома начали работы по графику третьего стартового дня. Расчеты

Началась заправка космического аппарата «ЕкоСтар-15» е готовятся к запуску ракеты–носителя «Протон-М» ( разгонный блок «Бриз-М») с космическим аппаратом EchoStar-15 («Экостар-15»), изготовленным компанией Space Systems Loral (США) по заказу амери

На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15 ой программе - ей предстоит вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат EchoStar 15. Запуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и т

С Байконура успешно запушен на орбиту КА EchoStar 14 ачения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом EchoStar 14. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разг

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника EchoStar-14 Н) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-14 завершает предстартовую подготовку, запланированную на техническом комплексе площ

Спутник Echostar 14 доставлен на Байконур на космодром Байконур самолетом Ан-124 «Руслан» доставлен американский телекоммуникационный спутник Echostar 14. Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и аме

Спутник EchoStar XI выведен на целевую орбиту ле штатной отработки двигателей первой и второй ступени ракеты-носителя, разгонный блок «ДМ-SL» производства РКК «Энергия» им. С.П.Королева» вывел коммуникационный космический аппарат прямого вещания EchoStar XI на заданную орбиту.

Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля очно в середине июля 2008 года, сообщает РБК. Пусковая платформа и командное судно уже направляются к месту запуска в зоне экватора. Ракета-носитель должна будет вывести в космос американский спутник EchoStar XI телесети DISH Network. Космический аппарат построен компанией Space System/Loral на базе платформы SS/L 1300. В конце мая он был доставлен в базовый порт Sea Launch, где успешно про

AT&T может приобрести EchoStar до конца года ия AT&T может до конца года приобрести второго по величине оператора спутникового телевидения в США EchoStar Communications, сообщает РБК. Ранее AT&T предлагала приобрести EchoStar по $6

Google будет продавать рекламу в EchoStar Google договорился со спутниковой телесетью EchoStar Communications о продаже рекламы на её телеканалах через свою автоматическую платфор

Чистая прибыль EchoStar Communications в 3 квартале снизилась на 33% Чистая прибыль американского поставщика услуг спутникового телевидения EchoStar Communications в 3 квартале 2006 г. снизилась на 33% - до $140 млн. (0,31 долл./акци

EchoStar заплатит по иску $100 млн. Компания-провайдер спутникового телевидения EchoStar Communications заявила, что заплатит $100 млн. для урегулирования конфликта по перет

Техасский суд решил дело в пользу TiVo кий суд решил дело в пользу компании TiVo, инициировавшей дело о нарушении патентов против компании EchoStar Communications. Суд поддержал иск TiVo, где EchoStar обвиняется в преднамерен

Китай научился обходить эмбарго на спутники чали прорабатывать схему лизинга спутника у крупной американской компании-оператора, и выбор пал на EchoStar. Американская компания EchoStar Communications Corp, являющаяся оператором кр

EchoStar выпустила портативный медиаплеер Компания EchoStar Communications, являющаяся провайдером кабельного телевидения, представила на суд об

EchoStar запустит девятый спутник Сегодня EchoStar Communications анонсировал запланированный на май запуск спутника EchoStar IX

Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband сяч человек. Hughes пообещал, что закрытие является одной из мер в ряду методов улучшения эффективности работы компании после несостоявшейся $16-миллиардной сделки по слиянию своего бизнеса DirecTV с Echostar. Компании согласились расторгнуть соглашение о слиянии после того, как регулирующие органы США заблокировали его в октябре, опасаясь создания монополии на рынке спутникового ТВ. Аналит

EchoStar и Hughes отказались от слияния тью достичь компромисса с регулирующими органами США американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications отказалась от слияния с Hughes Electronics. Данная сделка, в результа

Hughes и EchoStar не оставляют надежд на слияние Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics в очередной раз обратились в регулятивные органы

Квартальные убытки EchoStar составили $168 млн. Вторая по величине американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications сообщила на прошлой неделе об убытке за третий финансовый квартал в р

EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разре

EchoStar и Hughes готовы пойти на уступки федеральным властям Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar и Hughes Electronics, на слияние которых FCC наложила вето на прошлой неделе, заявили, что готовы пойти на уступки федеральным властям, чтобы добиться своей цели. На данный момент шаги

FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes ссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению ко

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" со спутником связи Echostar-8 акеты-носителя тяжелого класса (РН) "Протон-К" осуществлен запуск космического аппарата телевещания Echostar-8 (США). Пуск ракеты-носителя "Протон-К" выполнен боевыми расчетами Космических войс

Запуск спутника Echostar-8 вновь отложен В связи с неблагоприятными погодными условиями на космодроме Байконур старт ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом Echostar-8 перенесен по просьбе американской стороны. Старт назначен на 22 августа. Источник: spacenews.ru

Запуск cпутника связи Echostar-8 перенесен на 10 августа дата старта ракеты космического назначения "Протон-К" с американским коммерческим связным спутником Echostar-8. Графиком подготовки предусматривается, что к началу августа американские специали

EchoStar выплатит обанкротившейся StarBand $750 тыс. Провайдер спутникового телевидения и доступа в интернет EchoStar Communications Corp. согласился урегулировать вне суда иск, поданный обанкротившимся

EchoStar намерена уйти с рынка спутникового доступа в интернет нии, предлагающей аналогичные услуги под названием Direcway. Если сделка не будет разрешена, бизнес EchoStar может серьезно пострадать. В середине апреля EchoStar прекратит подписку новы

Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family Представители американской компании спутникового телевидения EchoStar Communications сообщили о достижении договорённости с Walt Disney Co. относительно д

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике тре внимания аналитиков была по-прежнему сделка по приобретению провайдером услуг спутниковой связи EchoStar Communications компании Hughes Electronics, в результате чего будет создан крупнейши

FCC заморозила рассмотрение сделки Hughes c EchoStar Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) заявила, что нуждается в дополнительной информации от компании EchoStar, прежде чем приступить к рассмотрению планируемого слияния с Hughes Electronics. Первоначально FCC планировалa потратить на рассмотрение всех документов по этой сделке не более 6 месяц

EchoStar с оптимизмом оценивает шансы сделки по слиянию с Hughes Глава компании EchoStar Чарльз Ирджин (Charles Ergen) настроен весьма оптимистично по поводу предполагаемого слияния со спутниковой компанией Hughes, оцениваемого в $23 млрд. Сделка подлежит одобрению со стор

Доход EchoStar достиг в 2001 г. $4 млрд. Американский оператор спутникового телевидения EchoStar сообщил о доходе за четвёртый квартал 2001 года в размере $1,15 млрд., что на 42% больше, чем за такой же период предыдущего года. Эта сумма включает в себя и доход, получаемый от функ

EchoStar продолжит трансляцию спутникового канала ABC Family до марта Федеральный судья продлил срок предписания, обязывающего компанию спутникового телевидения EchoStar Communications продолжить трансляцию канала ABC Family, принадлежащего Walt Disney,

EchoStar рассматривает возможность инвестиций $1 млрд. в Spaceway По данным Wall Street Journal, руководство компании EchoStar Communications рассматривает целесообразность инвестирования суммы в $1 млрд. в спут

Walt Disney подала иск против EchoStar Communications за нарушение контракта Walt Disney подала иск в федеральный суд США против компании спутникового телевидения EchoStar Communications в связи с намерением последней остановить вещание принадлежащего Disn

Vivendi Universal приобретёт 10% акций EchoStar за $1,5 млрд. Руководство Vivendi Universal после недолгих переговоров согласилось на покупку 10% акций провайдера услуг спутниковой связи EchoStar за сумму в $1,5 млрд., сообщает Le Monde. В рамках данной сделки Vivendi создаст 5 новых телевизионных каналов, которые будут транслироваться по спутниковой сети EchoStar. Обе к