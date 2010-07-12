Разделы

DISH Network EchoStar Communications EchoStar Orbital Corporation EchoStar Technologies Corporation

СОБЫТИЯ

12.07.2010 С Байконура успешно запущен на орбиту КА EchoStar-15

ля «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. После штатного отделения третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок продолжи
09.07.2010 На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15

ия «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-15. Специалисты космодрома начали работы по графику третьего стартового дня. Расчеты
21.06.2010 Началась заправка космического аппарата «ЕкоСтар-15»

е готовятся к запуску ракеты–носителя «Протон-М» ( разгонный блок «Бриз-М») с космическим аппаратом EchoStar-15 («Экостар-15»), изготовленным компанией Space Systems Loral (США) по заказу амери
27.05.2010 На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15

ой программе - ей предстоит вывести на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат EchoStar 15. Запуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и т
22.03.2010 С Байконура успешно запушен на орбиту КА EchoStar 14

ачения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским коммуникационным космическим аппаратом EchoStar 14. В соответствии с графиком, после отделения третьей ступени ракеты-носителя, разг
15.03.2010 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутника EchoStar-14

Н) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом EchoStar-14 завершает предстартовую подготовку, запланированную на техническом комплексе площ
18.02.2010 Спутник Echostar 14 доставлен на Байконур

на космодром Байконур самолетом Ан-124 «Руслан» доставлен американский телекоммуникационный спутник Echostar 14. Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и аме
16.07.2008 Спутник EchoStar XI выведен на целевую орбиту

ле штатной отработки двигателей первой и второй ступени ракеты-носителя, разгонный блок «ДМ-SL» производства РКК «Энергия» им. С.П.Королева» вывел коммуникационный космический аппарат прямого вещания EchoStar XI на заданную орбиту.
08.07.2008 Старт ракеты "Зенит-3SL" со спутником EchoStar XI состоится в середине июля

очно в середине июля 2008 года, сообщает РБК. Пусковая платформа и командное судно уже направляются к месту запуска в зоне экватора. Ракета-носитель должна будет вывести в космос американский спутник EchoStar XI телесети DISH Network. Космический аппарат построен компанией Space System/Loral на базе платформы SS/L 1300. В конце мая он был доставлен в базовый порт Sea Launch, где успешно про
19.11.2007 AT&T может приобрести EchoStar до конца года

ия AT&T может до конца года приобрести второго по величине оператора спутникового телевидения в США EchoStar Communications, сообщает РБК. Ранее AT&T предлагала приобрести EchoStar по $6
03.04.2007 Google будет продавать рекламу в EchoStar

Google договорился со спутниковой телесетью EchoStar Communications о продаже рекламы на её телеканалах через свою автоматическую платфор
07.11.2006 Чистая прибыль EchoStar Communications в 3 квартале снизилась на 33%

Чистая прибыль американского поставщика услуг спутникового телевидения EchoStar Communications в 3 квартале 2006 г. снизилась на 33% - до $140 млн. (0,31 долл./акци
31.08.2006 EchoStar заплатит по иску $100 млн.

Компания-провайдер спутникового телевидения EchoStar Communications заявила, что заплатит $100 млн. для урегулирования конфликта по перет
17.04.2006 Техасский суд решил дело в пользу TiVo

кий суд решил дело в пользу компании TiVo, инициировавшей дело о нарушении патентов против компании EchoStar Communications. Суд поддержал иск TiVo, где EchoStar обвиняется в преднамерен
15.02.2006 Китай научился обходить эмбарго на спутники

чали прорабатывать схему лизинга спутника у крупной американской компании-оператора, и выбор пал на EchoStar. Американская компания EchoStar Communications Corp, являющаяся оператором кр
15.02.2006 Китай научился обходить эмбарго на спутники

чали прорабатывать схему лизинга спутника у крупной американской компании-оператора, и выбор пал на EchoStar. Американская компания EchoStar Communications Corp, являющаяся оператором кр
17.10.2005 EchoStar выпустила портативный медиаплеер

Компания EchoStar Communications, являющаяся провайдером кабельного телевидения, представила на суд об
20.03.2003 EchoStar запустит девятый спутник

Сегодня EchoStar Communications анонсировал запланированный на май запуск спутника EchoStar IX
17.12.2002 Hughes закрывает широкополосный спутниковый доступ в интернет DirecTV Broadband

сяч человек. Hughes пообещал, что закрытие является одной из мер в ряду методов улучшения эффективности работы компании после несостоявшейся $16-миллиардной сделки по слиянию своего бизнеса DirecTV с Echostar. Компании согласились расторгнуть соглашение о слиянии после того, как регулирующие органы США заблокировали его в октябре, опасаясь создания монополии на рынке спутникового ТВ. Аналит
11.12.2002 EchoStar и Hughes отказались от слияния

тью достичь компромисса с регулирующими органами США американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications отказалась от слияния с Hughes Electronics. Данная сделка, в результа
03.12.2002 Hughes и EchoStar не оставляют надежд на слияние

Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics в очередной раз обратились в регулятивные органы
18.11.2002 Квартальные убытки EchoStar составили $168 млн.

Вторая по величине американская компания спутникового телевидения EchoStar Communications сообщила на прошлой неделе об убытке за третий финансовый квартал в р
30.10.2002 EchoStar готов пойти на уступки ради получения разрешения на слияние с Hughes Electronics

Готовность американских компаний спутникового телевидения EchoStar Communications и Hughes Electronics пойти на уступки регулятивным органам ради разре
23.10.2002 EchoStar и Hughes готовы пойти на уступки федеральным властям

Представители американских компаний спутникового телевидения EchoStar и Hughes Electronics, на слияние которых FCC наложила вето на прошлой неделе, заявили, что готовы пойти на уступки федеральным властям, чтобы добиться своей цели. На данный момент шаги
11.10.2002 FCC запретила слияние операторов спутникового ТВ EchoStar и Hughes

ссия США по связи (FCC) единогласно проголосовала за запрет слияния двух компаний спутникового ТВ - EchoStar Communications и Hughes Electronics. Эта сделка оценивается в $17 млрд. По мнению ко
22.08.2002 С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" со спутником связи Echostar-8

акеты-носителя тяжелого класса (РН) "Протон-К" осуществлен запуск космического аппарата телевещания Echostar-8 (США). Пуск ракеты-носителя "Протон-К" выполнен боевыми расчетами Космических войс
21.08.2002 Запуск спутника Echostar-8 вновь отложен

В связи с неблагоприятными погодными условиями на космодроме Байконур старт ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом Echostar-8 перенесен по просьбе американской стороны. Старт назначен на 22 августа. Источник: spacenews.ru
10.07.2002 Запуск cпутника связи Echostar-8 перенесен на 10 августа

дата старта ракеты космического назначения "Протон-К" с американским коммерческим связным спутником Echostar-8. Графиком подготовки предусматривается, что к началу августа американские специали
25.06.2002 EchoStar выплатит обанкротившейся StarBand $750 тыс.

Провайдер спутникового телевидения и доступа в интернет EchoStar Communications Corp. согласился урегулировать вне суда иск, поданный обанкротившимся
09.04.2002 EchoStar намерена уйти с рынка спутникового доступа в интернет

нии, предлагающей аналогичные услуги под названием Direcway. Если сделка не будет разрешена, бизнес EchoStar может серьезно пострадать. В середине апреля EchoStar прекратит подписку новы
09.04.2002 Disney и EchoStar уладили разногласия по поводу трансляции канала ABC Family

Представители американской компании спутникового телевидения EchoStar Communications сообщили о достижении договорённости с Walt Disney Co. относительно д
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

тре внимания аналитиков была по-прежнему сделка по приобретению провайдером услуг спутниковой связи EchoStar Communications компании Hughes Electronics, в результате чего будет создан крупнейши
11.03.2002 FCC заморозила рассмотрение сделки Hughes c EchoStar

Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) заявила, что нуждается в дополнительной информации от компании EchoStar, прежде чем приступить к рассмотрению планируемого слияния с Hughes Electronics. Первоначально FCC планировалa потратить на рассмотрение всех документов по этой сделке не более 6 месяц
06.03.2002 EchoStar с оптимизмом оценивает шансы сделки по слиянию с Hughes

Глава компании EchoStar Чарльз Ирджин (Charles Ergen) настроен весьма оптимистично по поводу предполагаемого слияния со спутниковой компанией Hughes, оцениваемого в $23 млрд. Сделка подлежит одобрению со стор
05.03.2002 Доход EchoStar достиг в 2001 г. $4 млрд.

Американский оператор спутникового телевидения EchoStar сообщил о доходе за четвёртый квартал 2001 года в размере $1,15 млрд., что на 42% больше, чем за такой же период предыдущего года. Эта сумма включает в себя и доход, получаемый от функ
18.01.2002 EchoStar продолжит трансляцию спутникового канала ABC Family до марта

Федеральный судья продлил срок предписания, обязывающего компанию спутникового телевидения EchoStar Communications продолжить трансляцию канала ABC Family, принадлежащего Walt Disney,

27.12.2001 EchoStar рассматривает возможность инвестиций $1 млрд. в Spaceway

По данным Wall Street Journal, руководство компании EchoStar Communications рассматривает целесообразность инвестирования суммы в $1 млрд. в спут
26.12.2001 Walt Disney подала иск против EchoStar Communications за нарушение контракта

Walt Disney подала иск в федеральный суд США против компании спутникового телевидения EchoStar Communications в связи с намерением последней остановить вещание принадлежащего Disn
17.12.2001 Vivendi Universal приобретёт 10% акций EchoStar за $1,5 млрд.

Руководство Vivendi Universal после недолгих переговоров согласилось на покупку 10% акций провайдера услуг спутниковой связи EchoStar за сумму в $1,5 млрд., сообщает Le Monde. В рамках данной сделки Vivendi создаст 5 новых телевизионных каналов, которые будут транслироваться по спутниковой сети EchoStar. Обе к
08.11.2001 EchoStar нашла дополнительное финансирование для сделки с Hughes

предоставления займа в размере около $5,5 млрд. (6,03 млрд. евро), чтобы финансировать объявленное EchoStar приобретение Hughes Electronics у General Motors. CSFB предоставит дополнительно $2,

DISH Network и организации, системы, технологии, персоны:

GM - Hughes - DirecTV 119 37
Hughes 112 17
DISH Network - DIgital Sky Highway 33 13
PanAmSat Holding 33 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 6
Microsoft Corporation 25365 6
Google LLC 12364 6
AT&T Inc 1700 5
Cisco Systems 5241 4
Yahoo! 3711 4
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 3
SES Networks - SES Americom 22 3
Dell EMC 5111 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 3
Amazon Inc - Amazon.com 3173 3
AOL Inc - America Online 1878 3
Comcast 224 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 118 3
QLogic 75 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 229 3
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 3
InfoSpace 61 2
OpenText - Vignette 61 2
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 53 2
Loral Space & Communications 31 2
SES Networks - Ciel Satellite Group 15 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 74 2
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 109 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 2
Dell Technologies - Dell Computer 2163 2
Intel Corporation 12599 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
Oracle Corporation 6911 2
Toshiba Corporation 2959 2
Citrix Systems 847 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Vodafone Group 1394 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 8
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Warner 535 4
ILS - International Launch Services 61 4
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 4
Walt Disney Company 639 4
Merrill Lynch 454 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 3
Thomas Weisel Partners 44 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
American Express - Amex 335 2
Expedia Group 135 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 2
Lockheed Martin 767 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Airbus EADS SPACE Transportation 8 1
101Hotels.com 456 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
RadioShack - Radio Shack 15 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 1
eBay Inc - Half.com 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1048 1
eBay Inc 1632 1
Связной ГК 1385 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Boeing 1021 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1370 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 3
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 447 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 45
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2980 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7214 32
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10079 26
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 9
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3751 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5180 4
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 182 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 3
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 847 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8194 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13366 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10549 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10386 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6338 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4728 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 39 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6055 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2298 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4565 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 12
Космодром Байконур 1071 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 11
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 7
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 6
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 90 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Xperi TiVo 82 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
HP QuickPlay 3 1
Age of Kings 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
HP Compaq Presario 125 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
Equinix - Terremark Infinistructure - Terremark digitalOps - Terremark Enterprise Cloud 10 1
AOL TV - AOL Television 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Linux OS 11070 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Apple iPhone 6 4862 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 240 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 664 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Apple iTunes Store 1116 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Google AdSense 119 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Maser Jim - Мазер Джим 2 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Brown Matt - Браун Мэтт 4 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 424 2
Истомин Максим 26 1
Ковалев Андрей 35 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Britt Glenn - Брит Гленн 2 1
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 18 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Adgate Brad - Адгейт Брэд 2 1
Гусь Владимир 3 1
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 1
Straw Jack - Строу Джек 6 1
Roberts Brian - Робертс Брайан 6 1
Perlman Steve - Перлман Стив 6 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Ross Alan - Росс Алан 3 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Гусинский Владимир 19 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 142 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 72
Россия - РФ - Российская федерация 159109 15
Европа 24712 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 6
Япония 13584 6
Казахстан - Республика 5860 4
Земля - планета Солнечной системы 10711 4
Индия - Bharat 5741 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 4
Италия - Итальянская Республика 4441 4
Франция - Французская Республика 8016 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 4
Южная Корея - Республика 6894 3
Азия - Азиатский регион 5785 3
Канада 5002 3
Израиль 2795 3
Украина 7823 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 3
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 2
Америка - Американский регион 2192 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 2
США - Нью-Йорк 3157 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Ближний Восток 3063 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 2
США - Техас 1017 2
Ирак - Республика 702 2
США - Аляска 244 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 342 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 379 1
Индийский океан 161 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 67 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 408 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 4
Экватор - Equator 205 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2724 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1663 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5939 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1292 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Энергетика - Energy - Energetically 5550 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2507 1
News Corp - News Corporation 219 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 5
23ABC News 176 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 5
SpaceNews 72 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 4
AP - Associated Press 2006 4
Dow Jones - MarketWatch 334 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Faulkner Information Services 100 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
NBC News 185 2
Space Daily 528 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Electronic News 60 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
FT - Financial Times 1267 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 436 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 1
The Washington Post 344 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Le Monde 30 1
Total Telecom 613 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Internet.com 110 1
Internet Stock Report 994 6
Bear Stearns 79 2
PMA - Pacific Media Associates 7 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 984 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
