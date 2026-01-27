Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1

Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 1

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone 1

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1

В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1

Во Франции особым законом запретили мобильники в школах 1

Новый MSN доступен пользователям по всему миру 1

Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России 1

Еврокомиссия запустила новостной портал 1

CEO MobilCom не собирается продавать свою долю в компании 1

Во Франции закроется единственное полностью онлайновое СМИ 1

В Сети размещена программа для создания фальшивых кредитных карт 1

Новый CEO компании Sagem готов искать партнеров по производству мобильных телефонов 1