Le Monde


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет 2
14.11.2024 Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска 1
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис 1
30.07.2024 Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели 1
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 1
22.04.2022 Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
28.05.2020 Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России 1
31.07.2018 Во Франции особым законом запретили мобильники в школах 1
07.12.2015 Франция заблокирует Tor и отключит публичный Wi-Fi 1
01.10.2014 Новый MSN доступен пользователям по всему миру 1
10.09.2014 Право на забвение: Google спрашивает общественного мнения 1
08.09.2014 Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России 1
27.05.2009 Еврокомиссия запустила новостной портал 1
30.05.2008 Франция: 22 молодых человека подозреваются в киберпреступлениях 1
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США 1
03.07.2002 NASDAQ: рынок боится атак террористов в День Независимости США 1
28.02.2002 CEO MobilCom не собирается продавать свою долю в компании 1
17.12.2001 Vivendi Universal приобретёт 10% акций EchoStar за $1,5 млрд. 1
14.08.2001 Во Франции закроется единственное полностью онлайновое СМИ 1
19.07.2001 В Сети размещена программа для создания фальшивых кредитных карт 1
28.04.2001 Новый CEO компании Sagem готов искать партнеров по производству мобильных телефонов 1
18.01.2001 E-TF1 приобрела 28% капитала explorimmo.com 1
05.09.2000 Французская газета Le Monde выиграла права на одноименный домен, захваченный киберсквоттером 1
09.12.1999 Президент Microsoft исключает возможность дробления компании на небольшие фирмы 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Le Monde и организации, системы, технологии, персоны:

NSO Group 33 7
Microsoft Corporation 25307 6
Meta Platforms - Facebook 4546 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 5
The Citizen Lab 24 5
Apple Inc 12709 4
Yahoo! 3711 4
Google LLC 12316 4
Cisco Systems 5230 3
X Corp - Twitter 2913 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 3
Verizon - WorldCom 496 2
Applied Materials 302 2
Oracle Siebel Systems 515 2
TI - National Semiconductor 123 2
Lam Research - Novellus Systems 110 2
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 2
KLA Corporation 73 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Amazon Inc - Amazon.com 3153 2
Intel Corporation 12569 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Mobilcom 91 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
GM - Hughes - DirecTV 119 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Huawei Mobile Services 73 1
Meta Platforms 141 1
Bouygues Telecom 65 1
Quebecor 1 1
Broadcom - VMware 2507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
Alphabet 159 1
МегаФон 10028 1
Amnesty International 20 6
Forbidden Stories 5 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Альфа-Банк 1882 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Альфа-Групп 731 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 1
BP - British Petroleum 182 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Судебная власть - Judicial power 2410 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 99 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Аксессуары 4134 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 41 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Освещение - яркость источника света 722 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 1
NSO Group - Pegasus 96 7
Google Android 14772 7
Apple iOS 8300 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1228 4
Microsoft Windows 16405 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Apple iMessage - Мессенджер 164 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 714 3
FreePik 1476 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 494 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
Google Play Services 13 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iPad 3943 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Apple macOS 2272 1
Microsoft Azure 1468 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2372 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 282 1
Microsoft Outlook 1428 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
Tencent - WeChat - мессенджер 163 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Statista 255 1
Stafory - робот Вера 355 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Strava 14 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
Мельникова Анастасия 433 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 2
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 2
Мансур Ахмед 8 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
Косогов Андрей 30 1
Kauffmann Sylvie - Кауфман Сильвия 1 1
Kolucka-Zuk Lidia - Колука-Цук Лидия 1 1
Harris Kamala - Харрис Камала 7 1
Боташев Николай 4 1
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 17 1
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 1
Floridi Luciano - Флориди Люсиано 2 1
Arnault Bernard - Арно Бернар 7 1
Chatin Nicolas - Шатен Николя 1 1
Ferrari Marina - Феррари Марина 1 1
Schmid-Sindran Sybille - Шмид-Синдран Сивилл 1 1
Olivier Gregoire - Оливье Грегуар 2 1
Randoux Yves - Ранду Ив 1 1
Путин Владимир 3378 1
Водясов Алексей 222 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 416 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Фридман Михаил 143 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Авен Петр 64 1
Хан Герман 53 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 1
Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 1
Tournier Philippe - Турнье Филипп 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Франция - Французская Республика 7990 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 13
Россия - РФ - Российская федерация 157957 12
Европа 24665 8
Израиль 2785 8
Индия - Bharat 5719 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 5
Казахстан - Республика 5829 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1157 4
Канада 4992 3
Венгрия 849 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1399 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 713 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 2
Ирландия - Республика 1027 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 2
Германия - Федеративная Республика 12952 2
Ближний Восток 3045 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Испания - Королевство 3766 2
Кипр - Республика 621 2
Бахрейн - Королевство 127 2
Испания - Каталония 33 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Франция - Марсель 56 1
Франция - Бретань 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Япония 13563 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Польша - Республика 2003 1
Европа Восточная 3124 1
Польша - Варшава 110 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Испания - Мадрид 175 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 8
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 5
Английский язык 6882 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
НКО - Некоммерческая организация 594 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Blacklist - Чёрный список 674 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1171 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
FT - Financial Times 1261 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 6
AP - Associated Press 2006 6
The Register - The Register Hardware 1713 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 3
Le Figaro 20 3
NYT - The New York Times 1090 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
АиФ - Аргументы и факты 50 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 2
The Guardian - Британская газета 386 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 2
Комсомольская правда ИД 75 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 2
Telegraph 196 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
The Economist 48 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Forbes - Форбс 926 1
Wikipedia - Википедия 596 1
BleepingComputer - Издание 423 1
Le Parisien 6 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Marie Claire 8 1
ComputerWorld 144 1
Internet Stock Report 994 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 562 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
