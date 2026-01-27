Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

26 января 2026 г. нижняя палата парламента Франции проголосовала за запрет социальных сетей для подростков младше 15 лет. По просьбе президента Франции документ рассматривают в ускоренном режиме, власти надеются принять его уже в феврале. Французское правительство обосновывает инициативу необходимостью защитить несовершеннолетних от вредного влияния цифровой среды.

Одобрение законопроекта

Во Франции одобрили законопроект о запрете социальных сетей для детей, пишет Le Monde. После многолетних споров о вреде, который социальные сети наносят психическому и физическому здоровью несовершеннолетних.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 26 января 2026 г. одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет. За принятие документа проголосовали 116 депутатов, против —23. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату).

В законопроекте указано, что доступ к социальной сети запрещен для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Как отмечает газета Le Monde, такая формулировка не накладывает явных обязательств на социальные сети. По данным издания, законодатели были вынуждены составить текст таким образом, поскольку регулирование работы ИТ-платформ — прерогатива Европейской комиссии (ЕК). Формулировку поддержали и в правительстве Франции. Там ожидают, что законопроект позволит вынудить ИТ-платформы внедрять ИТ-системы проверки возраста для обеспечения эффективности этой меры.

Unsplash - camilo jimenez Во Франции проголосовали за бан соцсетей для детей младше 15 лет, чтобы уберечь детей от вредного влияния цифровой среды

Кроме того, еще одна статья законопроекта предполагает расширение уже введенного в 2018 г. запрета на использование мобильных телефонов в колледжах — средней школе, где учатся дети в возрасте 11-15 лет. Теперь запрет планируют распространить и на старшие школы.

Сообщается, что запрет не распространяется на онлайн-энциклопедии, образовательные или научные справочники, а также ИТ-платформы для разработки и распространения свободного программного обеспечения (ПО).

Рассмотрение в ускоренном режиме

По просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) французское правительство инициировало ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта. Она предусматривает только одно чтение вместо двух в каждой палате парламента.

Бывший премьер-министр Габриэль Атталь (Gabriel Attal), возглавляющий в Национальном собрании фракцию партии президента «Ренессанс», заявил, что надеется на принятие законопроекта Сенатом уже в середине февраля 2026 г. По его словам, если закон примут через месяц, 1 сентября 2026 г. вступит в силу запрет на создание новых аккаунтов для пользователей младше 15 лет, а до 31 декабря ИТ-платформы должны будут удалить уже существующие учетные записи подростков. Его план разделяет и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Unsplash - Alexander Столица Франции - Париж

«Умы наших детей не продаются. Ни американским ИТ-платформам, ни китайским сетям. К 1 сентября 2026 г. наши дети и подростки наконец-то будут защищены. Я это обеспечу», — написал на своей странице в X Эмманюэль Макрон.

Запрет в Австралии

В декабре 2025 г. Австралия стала первой страной в мире, которая запретила доступ в социальные сети детям и подросткам. 10 декабря там вступил в силу закон, запрещающий социальные сети (TikTok, Facebook*, Instagram**, YouTube, X, Reddit и другие) для детей младше 16 лет.

Ответственность за неисполнение закона ложится на владельцев ИТ-платформ. Если они не предпримут необходимых мер для блокировки доступа, им будет грозить штраф до 33 млн. Среди таких мер — деактивация аккаунтов детей младше 16 лет и запрет на регистрацию новых пользователей такого возраста.

Парламент Австралии утвердил соответствующий закон год назад — в конце ноября 2024 г. О планах внести такой законопроект премьер-министр страны и лидер лейбористов Энтони Альбанезе (Anthony Albanese) объявил за три недели до этого, 7 ноября. Идею подобного ограничения он объяснил заботой о психическом здоровье детей. Власти заказали исследование, которое показало, что в Австралии 96% детей в возрасте от 10 до 15 лет пользуются социальными сетями, а семь из 10 сталкивались с опасным контентом, включая материалы с пропагандой суицидов.

На 27 января 2026 г. запрет распространяется на 10 социальных сетей и сервисов — Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. В правительстве Австралии заявили, что список будут постоянно пересматривать.

Проверять возраст пользователей будут обязаны сами ИТ-платформы. По информации The Guardian, одно из требований австралийского закона заключается в том, что подтверждением возраста не может быть только то, какую дату рождения указал пользователь. Для проверки можно использовать свои банковские счета, удостоверения личности с фотографией или селфи.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).