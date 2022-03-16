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Индексная книга CNews*
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Евросоюз ЕС Европейский союз European Union Еврозона Европейская комиссия Еврокомиссия

Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия


16.03.2022 Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»
28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС
02.02.2022 Сорвана сделка, которая дала производителю полуфабрикатов чипов шанс захватить треть мирового рынка
26.01.2022 Intel добилась отмены колоссального штрафа за притеснение AMD, который вынесли 13 лет назад
Сергей Тишкин, Dannie group: Открытие производства электроники в Европе: авантюра или холодный расчет?
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных
07.09.2021 Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft
08.07.2021 «Сбер» построил крупнейшую SD-WAN-сеть в Европе на базе российского оборудования
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео
19.03.2021 В США оценили позиции стран-конкурентов в гонке ИИ
04.03.2021 Платформа для бизнеса Monite привлекла 1,1 млн евро инвестиций
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок
24.12.2020 Будущий флагман Samsung S21 будет продаваться дешевле предшественников
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon
30.11.2020 Европейский ИТ-гигант потерял из-за кибератаки 50 млн евро
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке
02.11.2020 SITA улучшает автоматизацию предполетных процедур для соответствия новой системе въезда в страны ЕС
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше?
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google

Публикаций - 13925, упоминаний - 19032

Евросоюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 1410
Samsung Electronics 9333 722
Apple Inc 10683 660
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 648
Intel Corporation 11262 633
IBM - International Business Machines Corp 8941 618
Google LLC 10352 569
Sony 6145 442
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 429
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 330
SAP SE 4595 324
Dell EMC 4736 312
HP Inc. 5313 310
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 292
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 292
Yandex - Яндекс 5015 290
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 287
Oracle Corporation 6035 286
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 286
Lenovo Motorola 3463 283
Siemens AG - Siemens Group 2311 283
LG Electronics 3372 281
Huawei 3222 266
Cisco Systems 4720 256
Meta Platforms - Facebook 4267 243
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 242
Vodafone Group 1318 239
HP - Hewlett-Packard 3567 236
Amazon Inc - Amazon.com 2650 227
AMD - Advanced Micro Devices 3661 219
Philips 1960 201
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 185
Deutsche Telekom 905 182
Nvidia Corp 3118 180
Orange S.A. - Orange Group 982 177
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 164
Yahoo! 3603 162
Toshiba Corporation 2830 161
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 152
6072 151
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 235
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 129
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 117
РЖД - Российские железные дороги 1458 106
Visa International 1809 102
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 100
Альфа-Банк 1476 94
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 93
eBay Inc 1576 90
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 82
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 80
Самолёт ГК 216 80
Газпром ПАО 1008 77
Почта России ПАО 1853 76
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 72
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 70
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 69
Точка 1820 67
Евросеть 1393 63
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 61
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 56
BMW Group 392 55
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 50
Boeing 957 47
Лента - Сеть розничной торговли 912 46
Связной ГК 1190 45
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 44
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 42
Альфа-Групп 613 42
ПСБ - Промсвязьбанк 682 40
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 39
Uber 287 38
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 36
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 36
Miele - Миле 120 34
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 33
ГПБ - Газпромбанк 842 33
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 31
Tesla Motors 285 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 961
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 386
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 355
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 298
Президент Российской Федерации 3770 227
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 166
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 165
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 152
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 130
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 110
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 110
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 99
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 95
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 93
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 93
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 80
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 69
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 64
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 61
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 58
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 58
Администрация Президента РФ 904 58
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 57
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 56
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 54
Таможня - Таможенная служба 421 54
Правительство Москвы 1640 54
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 52
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 47
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 46
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 44
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 43
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 41
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 41
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 41
Верховный суд Российской Федерации 709 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 168
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 121
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 74
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 68
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 62
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 51
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 35
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 31
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 17
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 17
Greenpeace - Гринпис 115 16
АФТ - Ассоциация Финтех 251 15
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 15
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 15
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 13
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 12
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 12
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 12
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 11
ЛДПР 98 11
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 10
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 10
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 9
Гильдия Управляющих Документацией 72 9
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 9
АРБ - Ассоциация российских банков 176 9
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 9
Linux Foundation 167 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 9
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 8
Единая Россия - Политическая партия 246 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1825
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1104
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 877
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 789
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 702
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 663
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 661
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 653
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 577
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 565
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 537
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 526
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 467
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 444
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 439
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 429
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 422
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 410
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 396
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 386
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 382
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 382
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 372
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 371
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 360
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 360
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 334
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 327
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 296
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 293
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 286
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 286
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 284
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 265
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 264
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 263
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 249
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 246
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 238
Google Android 11959 653
Microsoft Windows 10 11713 443
Microsoft Windows 2000 2856 357
Linux OS 7669 336
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 328
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 296
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 274
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 213
Apple iOS 6422 186
Microsoft Office 3247 163
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 153
Oracle Java - язык программирования 2554 150
Apple iPad 3663 140
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 140
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 139
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 135
ЭОС Дело СЭД 4365 134
Nokia Symbian OS 1388 131
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 128
Microsoft Windows XP 2291 119
Google YouTube - Видеохостинг 2277 118
Google Play - Google Store - Android Market 2732 114
LG 75SM99 2832 107
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 105
Microsoft Windows 2104 102
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 96
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 95
Microsoft Skype 1940 94
Apple iPhone 6 2649 91
Mozilla Firefox - браузер 1738 89
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 89
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 88
Apple iPod 1369 87
Microsoft Edge - браузер 1891 86
Microsoft Windows 7 1780 85
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 81
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 76
Microsoft Azure 1276 74
Apple - App Store 2437 73
Google Chrome - браузер 1270 70
Исанин Антон 9365 392
Путин Владимир 2542 149
Медведев Дмитрий 1604 70
Рейман Леонид 1009 65
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 60
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 42
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 41
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 36
Щеголев Игорь 685 36
Jobs Steve - Джобс Стив 996 35
Никифоров Николай 1161 33
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 31
Макаров Валентин 173 29
Касперский Евгений 290 29
Демидов Михаил 132 27
Шалманов Сергей 199 26
Smith Brad - Смит Брэд 64 24
Солонин Виталий 89 24
Греф Герман 345 23
Мякишева Марина 84 22
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 21
Федорова Олеся 60 21
Казак Максим 161 21
Добкин Аркадий 62 21
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 20
Аитов Тимур 188 20
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 20
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 17
Кусков Денис 212 17
Истомин Максим 26 16
Иванов Сергей 360 16
Усманов Алишер 275 16
Опанасенко Всеволод 120 16
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 16
Курьянов Сергей 162 16
Шадаев Максут 460 15
Макаров Станислав 116 15
Мельников Александр 68 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 5701
Россия - РФ - Российская федерация 108428 5521
Европа 12319 3296
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1781
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1765
Германия - Федеративная Республика 8903 1656
Япония 10069 1458
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1407
Азия - Азиатский регион 3803 1310
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1165
Франция - Французская Республика 5665 1055
Америка Северная 2650 985
Африка - Африканский регион 2928 786
Америка 2011 746
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 692
Италия - Итальянская Республика 3310 680
Ближний Восток 2549 676
Нидерланды 2197 621
Испания - Королевство 2917 596
Европа Восточная 2927 561
Земля - планета Солнечной системы 7427 545
Индия - Республика 4263 532
Украина 6212 501
Австралия - Австралийский Союз 2791 492
Южная Корея - Республика 4394 469
Швеция - Королевство 2072 456
Европа Западная 1329 422
Канада 3319 422
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 377
Беларусь - Белоруссия 3525 370
Америка Латинская 1413 365
Казахстан - Республика 4467 362
Финляндия - Финляндская Республика 1816 316
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 315
Польша - Республика 1559 306
Австрия - Австрийская Республика 1020 301
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 300
Великобритания - Лондон 2031 294
Турция - Турецкая республика 1708 286
Китай - Тайвань 2115 282
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 2401
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1106
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 665
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 584
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 429
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 385
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 372
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 281
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 268
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 224
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 221
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 219
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 213
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 210
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 197
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 195
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 186
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 182
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 175
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 162
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 155
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 152
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 144
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 141
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 137
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 131
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 126
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 125
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 117
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 107
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 104
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 102
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 98
Денежные переводы - Money transfers 775 93
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 92
Федеральное законодательство 1944 90
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 87
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 86
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 86
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 85
Thomson Reuters - Рейтер 5731 555
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 430
FT - Financial Times 1118 156
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 137
AP - Associated Press 1975 98
The Register 1286 89
WSJ - The Wall Street Journal 1225 83
Bloomberg 1009 79
CNews - ZOOM.CNews 1609 76
Коммерсантъ - Издательский дом 888 60
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 55
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 53
Forbes - Форбс 591 52
DigiTimes - Издание 1284 52
РИА Новости 766 52
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 51
CNews RND - R&D.CNews 2112 49
New Scientist 1447 46
NYT - The New York Times 956 46
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 44
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AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 37
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Silicon.com 354 34
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 33
ZDnet 584 33
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 32
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 30
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 29
Silicon 459 29
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The Verge - Издание 482 26
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 24
Cellular News 231 23
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Gartner - Dataquest 340 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 44
S&P - Standard and Poor’s 470 43
Strategy Analytics 283 36
Internet Stock Report 992 36
GfK Rus - ГФК-Русь 191 35
comScore 354 34
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 33
Frost & Sullivan 199 31
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 30
Datamonitor 83 29
NPD DisplaySearch 282 28
ABI Research 230 27
IHS iSuppli 390 26
Juniper Research 468 25
eMarketer 200 24
Fortune Global 500 280 21
Yankee Group 166 21
BCG - Boston Consulting Group 85 16
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 14
Markets&Markets Research 97 13
Thomson Financial - Thomson First Call 206 13
Net Applications 114 13
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 12
Nikkei Market Access (NMA) 53 11
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 10
Moody's Investors Service 135 10
S&P 500 226 10
In-Stat/MDR 63 10
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 9
NPD Group 140 9
Ericsson Mobility Report 33 9
SmartMarketing 73 9
Mobile Research Group 65 9
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 292
РАН - Российская академия наук 1397 89
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 66
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 56
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 33
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 23
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 20
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 17
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 17
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 16
University of Oxford - Оксфордский университет 188 14
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 14
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 13
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 13
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 12
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 10
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 10
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 9
РГБ - Российская государственная библиотека 86 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 8
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 8
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 116
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 84
CeBIT 454 71
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 67
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 55
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 47
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 37
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 24
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 19
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 19
CNews AWARDS - награда 347 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 13
Intel Developer Forum - IDF 250 13
Docflow 123 12
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 8
Связь-Экспокомм 48 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 6
itSMF - IT Service Management Forum 28 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 6
Worldskills - Ворлдскиллс 92 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 6
Чёрная пятница (распродажи) 89 6
Startup Village - международная стартап-конференция 46 5
Red Dot Design Award 50 5
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 14 5
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 4
IPTV Forum 14 4
Oracle OpenWorld 65 4
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 31 4
Black Hat - Конференция 77 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 102 4
CSTB Telecom & Media 55 3
Microsoft Imagine Cup 56 3
iF Design Awards 23 3
CNews FORUM Кейсы 53 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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