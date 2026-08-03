Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия

Больше никакого доверия Америке. ЕС отключит свою кадровую ИТ-платформу от облака Amazon и от ИИ Claude ии на сумму 180 млн евро о закупке суверенных европейских облачных услуг в апреле 2026 г. Wikipedia ЕС откажется от услуг Amazon и Anthropic для нового европейского сервиса по подбору персонала

После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского интернет-гиганта

Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора оспредприятие «Главный центр специальных перевозок» («Спецсвязь») и его гендиректор Иван Гайченя. В ЕС утверждают, что данное предприятия участвует в перевозках БПЛА «Гарпия-1». Санкции против

Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение» Штраф за монополию Европейская комиссия (Еврокомиссия), которая выступает в качестве органа Европейского союза (Евросоюз) по обеспечению антимонопольного законодательства, вынесла два р

Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете , на которые распространяются санкции. Отныне в нем числятся сразу три компании, которые, по версии ЕС, в той или иной степени связаны с разработкой и внедрением СОРМ в инфраструктуру российски

Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило ица нацмессенджера «Макс». Документ, в котором говорится о новых ограничениях, опубликован на сайте ЕС 13 июля 2026 г. и датирован этим же числом. Юрлицо «Макса» – это АО «Инвестиционная Компан

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА Критическая зависимость от Китая Европейский Союз (ЕС) пока не способен преодолеть зависимость от Китая и добиться суверенитета в производстве д

Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем Китай выиграл битву, но до победы в войне пока далеко Как сообщал CNews, в конце сентября 2025 г. в Европейском союзе взяли Nexperia под свой контроль. Европейские власти мотивировали это необх

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google уже 4 июня 2026 г. Речь идет о пакете мер Cloud and AI Development Act, который входит в программу Евросоюза по укреплению технологического суверенитета. Согласно проекту, для государственных

ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников Чрезвычайные полномочия Европейский союз (ЕС) готовит Chips Act 2.0. («Закон о чипах»), который предусматривает предоставление европейс

Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов отрасли автомобилестроения, сообщает Bloomberg. Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти в ЕС, в ближайшее время вынесет на голосование вопрос выведения из-под действующих санкций комп

Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники и А7А5 Евросоюз ввел новый, 20-й пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте журнала Европейского союза. В числе прочего, санкции введены против киргизской компании «ТенгриКоин»,

Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты» «Тайный план» ЕК Создание в Европейском Союзе (ЕС) приложения для проверки возраста пользователей соцсетей и его взлом, на который потребова

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей ахвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных G

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения полупроводников и обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке к 2030 г. Стратегия Европейского союза по обеспечению собственных поставок микрочипов «сильно оторвана от реально

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США EurActiv ознакомились с презентацией Европейского оборонного агентства, согласно которой институты Евросоюза работают над новой ИТ-платформой под названием «Европейское оборонное пространство

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink Запуск спутников Европейский союз (Евросоюз) в январе 2026 г. запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости о

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США удет исключена из состава европейских систем солнечной энергетики. Закон суров, но это закон Власти ЕС достаточно давно выпустили рекомендацию для компаний по отказу от китайского оборудования

Власти Европы обвинили ИИ Илона Маска в антисемитизме и педофилии законодательства о цифровых услугах. Он отметил, что цель регулятора — не запретить ИТ-платформу в Европейском союзе (Евросоюзе), а добиться наведения порядка в собственном доме. Еврокомиссия

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки х рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров. «Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначе

Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD и наложенный штраф. Но Intel снова ничего не выплатила и подала очередную жалобу, на этот раз в суд Европейского союза. Спустя еще три года, в 2017 г., он отменил решение Генерального суда, что

Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы дуют уязвимость в электробусах китайского производителя Yutong - на фоне обострения отношений между ЕС и КНР. Речь идёт не о уязвимости как программной ошибке, а об особенности: производитель с

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам овать соблюдение Google Закона о цифровых рынках (DMA)», — сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза ​​Рибера (Teresa Ribera). Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA) был пр

Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблокоина, через который прошли миллиарды долларов Санкции против А7А5 В новом 19 пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России в числе прочего резидентам ЕС запрещается предоставление услуг росси

SAP в опасности. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против создателей знаменитой ERP ьное расследование в отношении немецкой SAP, известной во всем мире своими ERP-системами. Чиновники ЕС заявили о своей «обеспокоенности» по поводу практики компании в сфере оказания услуг подде

Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет Вырезать Teams из Office Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета о

Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине в виде репараций Украине. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая война Евросоюза с Соединенными Штатами на фоне укрепления связей России с Китая обернулась бы хаосо

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС ы и улучшить совместимость с конкурирующим ПО может снизить напряженность между Европейским союзом (ЕС) и США, особенно после недавней критики администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Исто

ЦОДы жалуются на «зеленую политику» ЕС. Она мешает развивать ИИ т, названный Пактом, в котором выражается обеспокоенность стандартами эффективности, установленными ЕС, пишет The Register. Правила и требования разработаны в спешке, «не оправдывают ожиданий н

Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей Новые санкции Евросооюза против российских банков В 18 пакет санкций Евросоюза против России вошли десятки физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Кит

Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений ей осуществляется там же. Европейского подразделения у Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence нет, Согласно статье 46 закона GDPR, все персональные данные, собираемые у пользователей на территории ЕС, подлежат защите в соответствии с заданными тем же законом стандартам. В то же время, на Китай действие этого закона, понятное дело, не распространяется, собственное законодательство по обра

Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими мечает TorrentFreak, автоматизированные решения подобного рода уже используются в некоторых странах ЕС, в том числе в Греции, Португалии, Италии. В последней, например, с начала 2024 г. действу

Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА ентра Евросоюз ввел 17 пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС. В частности, под санкции попали Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его гендиректор Рус

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности Guardian. Европейский «Закон о чипах» (European Chips Act), призванный обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке полупроводников к 2030 г., скорее всего, потерпит неудачу. С

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей Новая ярлык для устройств Власти Европейского союза (ЕС) обязали производителей раскрыть автономность и ремонтопригодность сма

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции ProtectEU, направленную на усиление защиты населения от современных угроз и повышение устойчивости Европейского союза (ЕС), документ опубликован на официальном сайте ЕС. Одним из центральных э

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone Налог на iPhone В Германии предложили в ответ на пошлины США ввести в Европейском Союзе (ЕС) сбор на обновления iPhone, пишет The Economic Times. Исполняющая обязанности главы Минист

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows Американское вместо американского Власти Евросоюза прорабатывают концепцию отказа от ОС Windows американской корпорации Microsoft всле