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Индексная книга (каталог) CNews*
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Больше никакого доверия Америке. ЕС отключит свою кадровую ИТ-платформу от облака Amazon и от ИИ Claude

ии на сумму 180 млн евро о закупке суверенных европейских облачных услуг в апреле 2026 г. Wikipedia ЕС откажется от услуг Amazon и Anthropic для нового европейского сервиса по подбору персонала
28.07.2026 После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд

Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского интернет-гиганта
24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора

оспредприятие «Главный центр специальных перевозок» («Спецсвязь») и его гендиректор Иван Гайченя. В ЕС утверждают, что данное предприятия участвует в перевозках БПЛА «Гарпия-1». Санкции против

24.07.2026 Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Штраф за монополию Европейская комиссия (Еврокомиссия), которая выступает в качестве органа Европейского союза (Евросоюз) по обеспечению антимонопольного законодательства, вынесла два р
14.07.2026 Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете

, на которые распространяются санкции. Отныне в нем числятся сразу три компании, которые, по версии ЕС, в той или иной степени связаны с разработкой и внедрением СОРМ в инфраструктуру российски
13.07.2026 Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

ица нацмессенджера «Макс». Документ, в котором говорится о новых ограничениях, опубликован на сайте ЕС 13 июля 2026 г. и датирован этим же числом. Юрлицо «Макса» – это АО «Инвестиционная Компан
19.06.2026 Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Критическая зависимость от Китая Европейский Союз (ЕС) пока не способен преодолеть зависимость от Китая и добиться суверенитета в производстве д
02.06.2026 Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем

Китай выиграл битву, но до победы в войне пока далеко Как сообщал CNews, в конце сентября 2025 г. в Европейском союзе взяли Nexperia под свой контроль. Европейские власти мотивировали это необх
02.06.2026 Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

уже 4 июня 2026 г. Речь идет о пакете мер Cloud and AI Development Act, который входит в программу Евросоюза по укреплению технологического суверенитета. Согласно проекту, для государственных

29.05.2026 ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

Чрезвычайные полномочия Европейский союз (ЕС) готовит Chips Act 2.0. («Закон о чипах»), который предусматривает предоставление европейс
22.05.2026 Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов

отрасли автомобилестроения, сообщает Bloomberg. Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти в ЕС, в ближайшее время вынесет на голосование вопрос выведения из-под действующих санкций комп
27.04.2026 Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники

и А7А5 Евросоюз ввел новый, 20-й пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте журнала Европейского союза. В числе прочего, санкции введены против киргизской компании «ТенгриКоин»,
17.04.2026 Приложение ЕС для слежки за гражданами можно взломать «за две минуты»

«Тайный план» ЕК Создание в Европейском Союзе (ЕС) приложения для проверки возраста пользователей соцсетей и его взлом, на который потребова
24.03.2026 «Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

ахвате власти над рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных G
18.03.2026 ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

полупроводников и обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке к 2030 г. Стратегия Европейского союза по обеспечению собственных поставок микрочипов «сильно оторвана от реально
03.02.2026 Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

EurActiv ознакомились с презентацией Европейского оборонного агентства, согласно которой институты Евросоюза работают над новой ИТ-платформой под названием «Европейское оборонное пространство

28.01.2026 В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Запуск спутников Европейский союз (Евросоюз) в январе 2026 г. запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости о
19.01.2026 Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

удет исключена из состава европейских систем солнечной энергетики. Закон суров, но это закон Власти ЕС достаточно давно выпустили рекомендацию для компаний по отказу от китайского оборудования

09.01.2026 Власти Европы обвинили ИИ Илона Маска в антисемитизме и педофилии

законодательства о цифровых услугах. Он отметил, что цель регулятора — не запретить ИТ-платформу в Европейском союзе (Евросоюзе), а добиться наведения порядка в собственном доме. Еврокомиссия

25.12.2025 Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

х рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров. «Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначе
12.12.2025 Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD

и наложенный штраф. Но Intel снова ничего не выплатила и подала очередную жалобу, на этот раз в суд Европейского союза. Спустя еще три года, в 2017 г., он отменил решение Генерального суда, что
20.11.2025 Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы

дуют уязвимость в электробусах китайского производителя Yutong - на фоне обострения отношений между ЕС и КНР. Речь идёт не о уязвимости как программной ошибке, а об особенности: производитель с
14.11.2025 Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

овать соблюдение Google Закона о цифровых рынках (DMA)», — сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза ​​Рибера (Teresa Ribera). Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA) был пр
27.10.2025 Евросоюз ввел санкции против рублевого стейблокоина, через который прошли миллиарды долларов

Санкции против А7А5 В новом 19 пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России в числе прочего резидентам ЕС запрещается предоставление услуг росси
26.09.2025 SAP в опасности. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против создателей знаменитой ERP

ьное расследование в отношении немецкой SAP, известной во всем мире своими ERP-системами. Чиновники ЕС заявили о своей «обеспокоенности» по поводу практики компании в сфере оказания услуг подде
15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет

Вырезать Teams из Office Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета о
Сергей Тишкин, Dannie group: Открытие производства электроники в Европе: авантюра или холодный расчет?
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

в виде репараций Украине. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая война Евросоюза с Соединенными Штатами на фоне укрепления связей России с Китая обернулась бы хаосо
05.09.2025 Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

ы и улучшить совместимость с конкурирующим ПО может снизить напряженность между Европейским союзом (ЕС) и США, особенно после недавней критики администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Исто
30.07.2025 ЦОДы жалуются на «зеленую политику» ЕС. Она мешает развивать ИИ

т, названный Пактом, в котором выражается обеспокоенность стандартами эффективности, установленными ЕС, пишет The Register. Правила и требования разработаны в спешке, «не оправдывают ожиданий н
22.07.2025 Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей

Новые санкции Евросооюза против российских банков В 18 пакет санкций Евросоюза против России вошли десятки физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Кит
02.07.2025 Европейские страны требуют у Apple и Google удалить DeepSeek из магазинов приложений

ей осуществляется там же. Европейского подразделения у Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence нет, Согласно статье 46 закона GDPR, все персональные данные, собираемые у пользователей на территории ЕС, подлежат защите в соответствии с заданными тем же законом стандартам. В то же время, на Китай действие этого закона, понятное дело, не распространяется, собственное законодательство по обра
04.06.2025 Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими

мечает TorrentFreak, автоматизированные решения подобного рода уже используются в некоторых странах ЕС, в том числе в Греции, Португалии, Италии. В последней, например, с начала 2024 г. действу
21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА

ентра Евросоюз ввел 17 пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС. В частности, под санкции попали Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его гендиректор Рус
29.04.2025 Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Guardian. Европейский «Закон о чипах» (European Chips Act), призванный обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке полупроводников к 2030 г., скорее всего, потерпит неудачу. С
22.04.2025 Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Новая ярлык для устройств Власти Европейского союза (ЕС) обязали производителей раскрыть автономность и ремонтопригодность сма
02.04.2025 Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

ProtectEU, направленную на усиление защиты населения от современных угроз и повышение устойчивости Европейского союза (ЕС), документ опубликован на официальном сайте ЕС. Одним из центральных э
28.03.2025 Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Налог на iPhone В Германии предложили в ответ на пошлины США ввести в Европейском Союзе (ЕС) сбор на обновления iPhone, пишет The Economic Times. Исполняющая обязанности главы Минист
26.03.2025 ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Американское вместо американского Власти Евросоюза прорабатывают концепцию отказа от ОС Windows американской корпорации Microsoft всле
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

Еврокомиссия поясняет Apple не встретит сопротивления со стороны властей Европейского союза (ЕС) в случае попытки вывода на рынок iPhone без единого порта и с поддерж

Публикаций - 4202, упоминаний - 6930

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 327
Apple Inc 13154 222
Yandex - Яндекс 9215 175
IBM - International Business Machines Corp 9699 171
Intel Corporation 12811 170
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 156
Samsung Electronics 11064 141
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 133
Oracle Corporation 7074 132
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 121
Meta Platforms - Facebook 4621 118
Ростелеком 10948 117
МегаФон 10742 114
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 106
SAP SE 5601 104
Huawei 4675 93
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 80
HP Inc. 5883 72
Cisco Systems 5372 70
Dell EMC 5180 69
AMD - Advanced Micro Devices 4641 69
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 63
Vodafone Group 1412 63
Yahoo! 3726 63
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VK - Mail.ru Group 3602 61
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Deutsche Telekom 954 59
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 59
Sony 6739 57
Siemens AG - Siemens Group 2673 56
X Corp - Twitter 2938 55
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 54
LG Electronics 3735 53
9594 52
Telegram Group 2940 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 105
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 89
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 55
Альфа-Групп 745 54
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 54
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 52
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 43
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
Альфа-Банк 1979 40
Visa International 1993 39
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 37
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 34
Газпром ПАО 1493 30
eBay Inc 1640 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
Boeing 1031 23
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 21
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 31
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U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 29
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 84
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 57
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 49
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 28
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 15
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 13
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 11
Greenpeace - Гринпис 130 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 8
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 8
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 7
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 7
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 6
ЛДПР 116 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 555
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 410
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 409
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 409
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 359
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 132
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 126
Microsoft Windows 16882 290
Google Android 15243 150
Microsoft Windows 2000 8678 126
Linux OS 11533 123
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 117
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 97
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 92
Apple iOS 8583 84
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 78
Microsoft Office 4170 73
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 73
Apple - App Store 3109 69
Google YouTube - Видеохостинг 3002 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 58
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 58
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 53
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 51
FreePik 1841 51
Apple iPad 4011 49
Google Chrome - браузер 1701 47
Mozilla Firefox - браузер 1951 44
Microsoft Office 365 1042 41
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
Apple iPhone 6 4861 37
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Microsoft Windows XP 2431 36
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Microsoft Azure 1526 34
Opera Browser - Браузер 1050 33
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 29
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 27
Microsoft Teams - MS Teams 670 26
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 26
Microsoft Windows 7 2007 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 25
Microsoft Windows 10 1938 24
Путин Владимир 3454 93
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 60
Фридман Михаил 146 38
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Медведев Дмитрий 1665 35
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Авен Петр 67 33
Хан Герман 56 33
Кузьмичев Алексей 54 31
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Smith Brad - Смит Брэд 104 28
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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