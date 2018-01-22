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EFF Electronic Frontier Foundation Фонд электронных рубежей Фонд электронного фронтира

EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира

СОБЫТИЯ


22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами

«Дикая кошка» в темной комнате Фонд электронных рубежей (EFF) совместно с компанией Lookout, занимающейся вопросами сетевой

29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам

ализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, объявила о начале поддержки международной организации Electronic Frontier Foundation, EFF и глобального проекта Let’s Encrypt. Этот проект создан д
15.06.2015 Армия США покупает «дыры» в ПО Microsoft, Apple, IBM

я в популярных программных продуктах и способы их эксплуатации, сообщает некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation, занимающаяся защитой частной жизни граждан. «Правительству тр
31.07.2009 Apple: iPhone'ом можно взламывать «соты»

В ответ на требования Electronic Frontier Foundation (EFF) легализовать взлом прошивки iPhone компания Apple заявил
04.08.2008 EFF создала утилиту для проверки честности интернет-провайдеров

Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation объявила о выходе альфа-версии свободной утилиты Switzerland, предназначенной проверки интернет-соединения на предмет фильтрации определенного трафика - P2P-сетей
30.11.2007 EFF выпустила сниффер для проверки благонадежности провайдера

В связи с вмешательством в трафик клиентов Comcast Corporation компания Electronic Frontier Foundation (EFF) создала программное обеспечение и документацию для польз
25.10.2005 Лазерные принтеры оставляют "водяные знаки"

ь, какой аппарат его напечатал. Расшифровать скрытый смысл точек удалось сетевым правозащитникам из Electronic Frontier Foundation. Секретная служба США подтвердила, что работает с производител
12.01.2005 EFF требует приравнять блоггеров к журналистам

Правозащитники из организации Electronic Frontier Foundation (EFF) выступят в защиту владельцев блогов (онлайновых дневнико
12.09.2002 Мorpheus намерен доказать, что его деятельность не противоречит законам об авторском праве

ША (RIAA, MPAA и NMPA). Помощь команде юристов StreamCast будет оказывать правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF). Как полагают в EFF, помощь Morpheus важна, поскольку эт
30.07.2001 EFF призвала продолжить акции протеста в защиту арестованного российского программиста

Представители правозащитной организации Electronic Frontier Foundation (EFF) призвали продолжить демонстрации и другие формы мирного

24.07.2001 Дело Склярова: Adobe пошла на попятную

Поздно вечером 23 июля Adobe и Electronic Frontier Foundation (EFF) распространили совместное заявление с рекомендацией осво
24.07.2001 Adobe рекомендовала прекратить дело против российского программиста

Поздно вечером 23 июля Adobe и Electronic Frontier Foundation (EFF) распространили совместное заявление с рекомендацией осво
18.07.2001 Российскому программисту грозит 5 лет в американской тюрьме

пить. Арест российского программиста вызвал широкий резонанс в США. В защиту Склярова уже выступила Electronic Frontier Foundation (EFF), известная организация, специализирующаяся на охране пра
18.02.1999 Electronic Frontier Foundation назначает нового исполнительного директора

Организация Electronic Frontier Foundation назначила основателя онлайнового рекламного агентства Narrowline и члена совета директоров TRUSTe Тару Леммей (Tara Lemmey) своим исполнительным директором. Лемме

Публикаций - 121, упоминаний - 190

EFF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 24
Google LLC 12688 20
Apple Inc 13154 20
Meta Platforms - Facebook 4621 12
X Corp - Twitter 2938 7
Sony 6739 7
Adobe Systems 1597 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Cisco Systems 5372 5
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Corporation 12811 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
AT&T Inc 1725 4
AOL Inc - America Online 1883 4
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 3
Samsung Electronics 11064 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Canon 1439 3
Red Hat 1378 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Coalition Against Stalkerware 9 3
Seiko Epson Corporation 908 3
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Comcast 231 2
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Otello Corporation - Opera Software 340 2
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Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
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Uberspace 3 2
Sony BMG Music Entertainment 34 2
NNEDV - National Network to End Domestic Violence 2 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Getty Images 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Alaska Airlines 14 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
Barnes & Noble 171 1
Tesco 84 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
NGI Fund 36 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
Тройка сталь 3 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 1
HarperCollins Publishers 22 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 7
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Наумов Максим 100 1
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Цензура - Свобода слово 514 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
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Английский язык 7030 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
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Конституция США 75 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
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