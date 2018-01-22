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EFF Electronic Frontier Foundation Фонд электронных рубежей Фонд электронного фронтира

EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира


22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам
15.06.2015 Армия США покупает «дыры» в ПО Microsoft, Apple, IBM
31.07.2009 Apple: iPhone'ом можно взламывать «соты»
04.08.2008 EFF создала утилиту для проверки честности интернет-провайдеров
30.11.2007 EFF выпустила сниффер для проверки благонадежности провайдера
25.10.2005 Лазерные принтеры оставляют "водяные знаки"
12.01.2005 EFF требует приравнять блоггеров к журналистам
12.09.2002 Мorpheus намерен доказать, что его деятельность не противоречит законам об авторском праве
30.07.2001 EFF призвала продолжить акции протеста в защиту арестованного российского программиста
24.07.2001 Дело Склярова: Adobe пошла на попятную
24.07.2001 Adobe рекомендовала прекратить дело против российского программиста
18.07.2001 Российскому программисту грозит 5 лет в американской тюрьме
18.02.1999 Electronic Frontier Foundation назначает нового исполнительного директора

Публикаций - 104, упоминаний - 214

EFF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 20
Apple Inc 10683 18
Google LLC 10352 16
Meta Platforms - Facebook 4267 11
Adobe Systems 1443 7
Sony 6145 7
Twitter 2493 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
AOL Inc 1525 4
Cisco Systems 4720 4
Intel Corporation 11262 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 4
ElcomSoft - ЭлкомСофт 63 4
Xerox 1091 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Micro Focus - Novell 856 3
Oracle Corporation 6035 3
Canon 1339 3
Coalition Against Stalkerware 7 3
Red Hat 1183 3
AT&T Inc 1563 3
HP Inc. 5313 3
Seiko Epson Corporation 864 3
Verizon Communications 883 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 2
SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Opera Software 329 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 27 2
Comcast 217 2
CA Technologies - Computer Associates 385 2
BSA - Business Software Alliance 219 2
Cambridge Analytica 45 2
Yahoo! 3603 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Malwarebytes Labs 33 2
Avira 54 2
Samsung Electronics 9333 2
Sony BMG 183 5
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 4
EPIC Telecom Invest 180 3
Sony BMG Music Entertainment 31 2
Резонанс НПП 94 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Балтийское Юридическое Бюро 4 1
NGI Fund 34 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 28 1
Barnes & Noble 119 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
Accel Partners 48 1
Alaska Airlines 12 1
Paramount Pictures Corporation 118 1
Getty Images 25 1
Tesco 74 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 2 1
Uberspace 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Открытие ФК 2713 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 17
Правительство РФ 8292 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 3
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Правительство Казахстана 78 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 18 1
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 3
Linux Foundation 167 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
OSA - Open Source for America 5 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Демократическая политическая партия США 91 1
World Wide Web Foundation 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 11
Website - Вебсайт 9736 9
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
Сервер - Серверные платформы 10956 7
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 300 5
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
BitTorrent - протокол для обмена файлами 377 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 4
Социальные сети - Соцсети 4447 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
Google Android смартфоны 793 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 177 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1635 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 73 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 620 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 2
Умные платформы 1116 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 388 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 2
Frontier - суперкомпьютер 66 18
Microsoft Windows 10 11713 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Linux OS 7669 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 7
Google Android 11959 6
Apple - App Store 2437 6
Apple iOS 6422 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Microsoft Skype 1940 4
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 3
Microsoft Store 254 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 3
Apple Safari - Браузер 743 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 3
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 2
SourceForge 35 2
Apple iPod 1369 2
Opera Mini - браузер 206 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Google Chrome - браузер 1270 2
Apple iPad 3663 2
Amazon Alexa 177 2
Google Gmail 802 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 2
Amazon Echo 62 2
Google Home - Умная колонка 44 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 1
Ingres - СУБД 15 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 15 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1
Скляров Дмитрий 59 7
Исанин Антон 9365 3
Galperin Eva - Гальперин Ева 2 2
Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 2
Брауде-Золотарев Михаил 21 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Gillula Jeremy - Гиллула Джереми 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 2 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
Smith Brad - Смит Брэд 64 1
Горячий Максим 9 1
Капцан Даниил 5 1
Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
Thomas David - Томас Дэвид 3 1
Ермолов Марк 8 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
Мартиросян Самвел 16 1
Chen Jason - Чен Джейсон 13 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 8 1
Мягков Алексей 1 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Петрова Анна 12 1
МакКензи Анна 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 16 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 1
Лямин Александр 62 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
Коган Александр 9 1
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 1
Cruz Ted - Круз Тед 5 1
Салливан Кристин 1 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 64
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
США - Нью-Йорк 2616 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 6
США - Калифорния 3381 5
Европа 12319 5
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 4
Канада 3319 4
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Сингапур - Республика 1574 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Новая Зеландия 621 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Япония 10069 3
США - Лос-Анджелес 681 2
Ближний Восток 2549 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Казахстан - Республика 4467 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Франция - Французская Республика 5665 2
США - Массачусетс 463 2
Марокко - Королевство 173 2
США - Нью-Джерси 271 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Индия - Республика 4263 2
США - Иллинойс - Чикаго 403 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Филиппины - Республика 456 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
США - Орегон 236 1
США - Миннесота - Миннеаполис 63 1
Ливан - Ливанская Республика 155 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 10
Федеральное законодательство 1944 4
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 4
Конституция США 61 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Цензура - Свобода слово 64 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Юриспруденция 1629 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
U.S. CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 10 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Негласное наблюдение - Скрытое наблюдение - Слежка - Подслушивание 144 2
Fitness - Фитнес - вид физической активности 286 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Аренда 949 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Цифровая трансформация - Экономия данных - Data economy 14 1
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 1
Спорт - Спортивные мероприятия 2033 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Физика - область естествознания 889 1
Антитеррор 170 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 1
The Register 1286 7
Associated Press 1975 5
Ars Technica 364 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 4
The Verge - Издание 482 3
TorrentFreak (TF) 93 2
AppleInsider 384 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
The Washington Post 298 2
Wired - Издание 217 2
CNET - Издание 1580 2
NYT - The New York Times 956 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Bloomberg 1009 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
BetaNews 46 1
InfoWorld 56 1
MacWorld 136 1
Comedy Central - телеканал 21 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
National Geographic 81 1
Forbes - Форбс 591 1
San Francisco Chronicle 29 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Bloomberg Businessweek 121 1
РС Рro 87 1
NewsFactor 127 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
FT - Financial Times 1118 1
Quartz 21 1
ABC News 50 1
Gizmodo 118 1
ZDnet 584 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
The Guardian - Британская газета 320 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Business Insider 192 1
Gartner 3301 2
500 Startups 4742 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Avast Threat Labs 9 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Black Hat - Конференция 77 2
100+ Forum Russia 10640 2
MacWorld Expo 35 1
OSCON - O'Reilly Open Source Convention 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
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