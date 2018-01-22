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EFF Electronic Frontier Foundation Фонд электронных рубежей Фонд электронного фронтира
СОБЫТИЯ
|22.01.2018
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Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами
«Дикая кошка» в темной комнате Фонд электронных рубежей (EFF) совместно с компанией Lookout, занимающейся вопросами сетевой
|29.09.2015
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Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам
ализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, объявила о начале поддержки международной организации Electronic Frontier Foundation, EFF и глобального проекта Let’s Encrypt. Этот проект создан д
|15.06.2015
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Армия США покупает «дыры» в ПО Microsoft, Apple, IBM
я в популярных программных продуктах и способы их эксплуатации, сообщает некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation, занимающаяся защитой частной жизни граждан. «Правительству тр
|31.07.2009
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Apple: iPhone'ом можно взламывать «соты»
В ответ на требования Electronic Frontier Foundation (EFF) легализовать взлом прошивки iPhone компания Apple заявил
|04.08.2008
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EFF создала утилиту для проверки честности интернет-провайдеров
Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation объявила о выходе альфа-версии свободной утилиты Switzerland, предназначенной проверки интернет-соединения на предмет фильтрации определенного трафика - P2P-сетей
|30.11.2007
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EFF выпустила сниффер для проверки благонадежности провайдера
В связи с вмешательством в трафик клиентов Comcast Corporation компания Electronic Frontier Foundation (EFF) создала программное обеспечение и документацию для польз
|25.10.2005
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Лазерные принтеры оставляют "водяные знаки"
ь, какой аппарат его напечатал. Расшифровать скрытый смысл точек удалось сетевым правозащитникам из Electronic Frontier Foundation. Секретная служба США подтвердила, что работает с производител
|12.01.2005
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EFF требует приравнять блоггеров к журналистам
Правозащитники из организации Electronic Frontier Foundation (EFF) выступят в защиту владельцев блогов (онлайновых дневнико
|12.09.2002
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Мorpheus намерен доказать, что его деятельность не противоречит законам об авторском праве
ША (RIAA, MPAA и NMPA). Помощь команде юристов StreamCast будет оказывать правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF). Как полагают в EFF, помощь Morpheus важна, поскольку эт
|30.07.2001
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EFF призвала продолжить акции протеста в защиту арестованного российского программиста
Представители правозащитной организации Electronic Frontier Foundation (EFF) призвали продолжить демонстрации и другие формы мирного
|24.07.2001
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Дело Склярова: Adobe пошла на попятную
Поздно вечером 23 июля Adobe и Electronic Frontier Foundation (EFF) распространили совместное заявление с рекомендацией осво
|24.07.2001
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Adobe рекомендовала прекратить дело против российского программиста
Поздно вечером 23 июля Adobe и Electronic Frontier Foundation (EFF) распространили совместное заявление с рекомендацией осво
|18.07.2001
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Российскому программисту грозит 5 лет в американской тюрьме
пить. Арест российского программиста вызвал широкий резонанс в США. В защиту Склярова уже выступила Electronic Frontier Foundation (EFF), известная организация, специализирующаяся на охране пра
|18.02.1999
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Electronic Frontier Foundation назначает нового исполнительного директора
Организация Electronic Frontier Foundation назначила основателя онлайнового рекламного агентства Narrowline и члена совета директоров TRUSTe Тару Леммей (Tara Lemmey) своим исполнительным директором. Лемме
EFF и организации, системы, технологии, персоны:
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