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CSIS Group Cyber Security Agency


19.03.2025 Китай запрещает экспорт технологий получения сверхчистого металла, без которого нельзя выпускать чипы 1
25.04.2022 Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине 1
14.12.2020 McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн 1
09.07.2019 10 млн пользователей установили приложение, требующее деньги за бесплатные обновления Android 2
14.07.2014 Как защититься от киберугроз: опыт Microsoft 1
02.11.2007 США займется кибербезопасностью: новая стратегия защиты 1
21.05.2007 Социальные сети приносят доход хакерам? 1
12.01.2007 Долларовые монеты шпионят: виновата Россия? 1
27.09.2001 Хакерам и спамерам грозит пожизненное заключение 1
05.01.2001 Америку охватила киберпаранойя 1
05.01.2001 Кибервойна или киберпаранойя? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

CSIS Group и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11866 2
Microsoft Corporation 24718 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 2
Samsung Electronics 10307 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1454 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle Corporation 6728 1
Apple Inc 12183 1
Cisco Systems 5134 1
Check Point Software Technologies 764 1
AT&T Inc 1682 1
Secunia 97 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
ИИ-Технологии 120 1
Цифра ГК 2449 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3159 2
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 311 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5142 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 2
Стандартизация - Standardization 2144 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 378 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 343 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2505 1
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7005 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 919 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1961 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10633 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3110 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2005 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
Data monetization - Монетизация данных 1658 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2252 1
Google Android 14121 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Outlook 1394 1
Microsoft Office 365 948 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Microsoft Visual Studio 411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 190 1
Microsoft Windows 15781 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Project Maven 1 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 333 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
Залманов Дмитрий 22 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Касперский Евгений 324 1
Халин Дмитрий 56 1
Раевский Алексей 76 1
Рудычева Наталья 95 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Шершульский Владислав 22 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Rand Dennis - Рэнд Деннис 1 1
Bourne Vanson - Бурн Вэнсон 1 1
Charney Scott - Чарни Скотт 13 1
Charney Scott - Черни Скотт 2 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Lewis James - Льюис Джеймс 6 1
Lewis Jim - Льюис Джим 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 9
Россия - РФ - Российская федерация 146308 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 5
Франция - Французская Республика 7871 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 2
Канада 4903 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 2
Израиль 2743 2
Япония 13325 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Ирландия - Республика 1015 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 558 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Америка - Американский регион 2167 1
Нидерланды 3539 1
Украина 7642 1
Финляндия - Финляндская Республика 3614 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 1
США - Айдахо 65 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 242 1
Дания - Королевство 1302 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Индонезия - Республика 968 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3520 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1754 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 891 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 908 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 936 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
Металлы - Серебро - Silver 759 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 186 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1276 1
U.S. FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act - Закон США о наблюдении за внешней разведкой 5 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
The Register - The Register Hardware 1581 1
FCW 6 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Vanson Bourne 48 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Forrester Research 821 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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