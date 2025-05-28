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Пищевая промышленность Консервы Conservo консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения

Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения

"На консервном заводе", 1985 г. Алла Мироновна Фальчук (род. 1950) "На консервном заводе", 1985 г. Алла Мироновна Фальчук (род. 1950)
"Советские консервы", 1939 г. Яковлев Борис Николаевич (1890 - 1972) "Советские консервы", 1939 г. Яковлев Борис Николаевич (1890 - 1972)
1936 год, СССР Консервированная кукуруза. Советский плакат «Покупайте в консервах кукурузу». Автор плаката — художник Израиль Давидович Боград. 1936 год, СССР Консервированная кукуруза. Советский плакат «Покупайте в консервах кукурузу». Автор плаката — художник Израиль Давидович Боград.
"На консервном заводе", 1985 г. Алла Мироновна Фальчук (род. 1950)

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства 1
20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 1
15.11.2024 Россияне вспоминают о забытых товарах в первые 10 минут после оформления заказа 1
27.03.2024 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции 1
29.02.2024 Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб. с помощью сервиса на mos.ru 1
23.08.2023 9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM 1
19.08.2022 Предприниматели из зарубежных стран увеличили продажи на Wildberries на 441% 1
26.05.2020 Сбербанк и «Эвотор» запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей 1
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
28.04.2020 «Яндекс» и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся 1
24.03.2020 Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты 2
16.03.2020 В Delivery Club отметили увеличение спроса на доставку продуктов 1
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» 1
05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» 1
31.08.2015 На Гавайях началась годовая "миссия на Марс" 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 1
20.11.2014 Ужин будущего — тарелка бактериальной слизи 1
21.10.2009 Власти Филиппин готовятся к удару тайфуна "Лупит" 1
31.01.2008 Консервированые бургеры 1
21.11.2007 Используем миксер: рецепты блюд за 15 минут 2
06.02.2007 Московских пиратов не научили чтить закон? 1
17.03.2006 "Ноев Ковчег" из космоса похож на авианосец? 1
17.03.2006 "Ноев Ковчег" из космоса похож на авианосец? 1
04.10.2005 Хайтек вступает в борьбу со стихией 1
13.04.2004 Спам празднует юбилей 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7720 2
Эвотор - Evotor 188 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Utrace - Ютрэйс 44 2
Data Matrix - Дата Матрикс 79 2
Sony 6571 1
GoPro Inc 59 1
Lantern 8 1
Цифра ГК 2474 1
Olympus 467 1
Applied Minds 1 1
DJI 75 1
Freeplay Energy Group 4 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
Caravan - Караван 89 1
Seldon - Селдон 17 1
Articulated Technologies 1 1
Haier Group 181 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Kitfort 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 2
на_полке 12 2
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 784 1
Почта России ПАО 2161 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Walt Disney Company 627 1
Верный - торговая сеть 295 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1814 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1557 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Дари Еду - Благотворительный проект 3 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7820 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9871 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12392 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4630 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4978 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9464 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2461 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17375 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 663 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16362 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 554 2
Фонарик 306 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 66 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1071 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1147 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 502 2
Маркировка - Marking 1125 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4061 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4899 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1846 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3562 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14029 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12834 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1464 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6122 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5033 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 2
Microsoft Windows BitLocker 937 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
Ковчег - система резервного копирования 44 2
GeoEye IKONOS 110 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Utrace Hub - Track&Trace-решение 32 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 314 1
Google Android 14271 1
Apple iOS 7968 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Яндекс.Маркет 1018 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс Помощь рядом 26 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
Freeplay Energy - Sherpa X-Ray Wind-up Torch 1 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 11 1
Mercedes-Benz Unimog 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 619 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 20 1
Redmond RMC - мультиварка 7 1
GoPro HERO - экшн-камеры 32 1
Groupe SEB - Moulinex ME 53 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 88 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 1
Utrace Analytics 8 1
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Злобин Юрий 6 1
Гришаков Максим 32 1
Шатунов Игорь 1 1
Балахнин Александр 4 1
Ширяев Алексей 6 1
Scott David - Скотт Дэвид 12 1
Stewart Andrzej - Стюарт Анджей 1 1
Сергунина Наталья 369 1
Verseux Cyprien - Версо Сиприан 1 1
Молоховец Елена 4 1
Игнаткин Сергей 7 1
Гаджиев Ариф 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5248 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 3
Казахстан - Республика 5641 3
Узбекистан - Республика 1782 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 2
США - Колумбия - Вашингтон 1405 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4066 2
Россия - СФО - Новосибирск 4430 2
Канада 4924 2
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1301 1
Китай - Тайвань 4045 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Беларусь - Белоруссия 5835 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
США - Флорида 767 1
Армения - Республика 2321 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2518 1
Индия - Bharat 5538 1
Африка - Африканский регион 3518 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1874 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Филиппины - Республика 573 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 684 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
США - Мичиган 267 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Нигерия - Федеративная Республика 322 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3013 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 8
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 530 7
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 415 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 5
Зоология - наука о животных 2696 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 515 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6552 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 426 3
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1405 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4131 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 421 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1041 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2424 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 2
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 2
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 42 2
Орехи - Nuts 57 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 527 1
Английский язык 6740 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11128 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4771 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 1
AP - Associated Press 2006 1
The Globe and Mail 73 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
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