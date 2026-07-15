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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197820
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Шевелев Евгений

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры 1
07.12.2010 «Белый Ветер Цифровой» открыла онлайн-магазины в Казахстане и Белоруссии 1
12.05.2010 «Белый Ветер Цифровой» запустил систему онлайн-платежей на digital.ru 1
15.10.2009 «Белый Ветер Цифровой» начал транслировать передачи цифрового ТВ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шевелев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Белый Ветер 365 3
Visa International 1991 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1929 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1653 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1246 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8466 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9353 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13550 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4173 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 991 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14787 1
Беларусь - Белоруссия 6264 1
Казахстан - Республика 6017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53172 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 161 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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