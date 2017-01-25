Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белый Ветер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 61
Белый Ветер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сафронов Юрий 61 8
|Рыбакова Любовь 12 2
|Козырь Сергей 30 2
|Мартынов Владислав 78 2
|Рыжиков Сергей 99 2
|Осипов Сергей 19 2
|Толстой Лев 15 1
|Быстров Константин 19 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Староверов Денис 14 1
|Сюй Виктор 22 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Минасян Карине 91 1
|Коган Вячеслав 8 1
|Алексеев Дмитрий 3 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Пчельников Олег 3 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Суворов Андрей 22 1
|Рахманов Александр 19 1
|Садовенко Илья 60 1
|Коптелов Андрей 74 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767619, в очереди разбора - 671304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767619, в очереди разбора - 671304.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru