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Белый Ветер

Белый Ветер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 4 436 877 978 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 4 436 877 978 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 185 890 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 67 349 870 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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11.04.2014 «Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер»

Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsof
21.03.2014 «Белый ветер» сменил гендиректора

Как стало известно CNews, в крупном ритейлере «Белый ветер» сменился генеральный директор. На должность генерального директора назначен Серг
25.11.2013 «Белый Ветер» объявил о старте продаж PlayStation 4

Федеральная розничная сеть «Белый Ветер» объявила о начале продаж игровой консоли нового поколения Sony PlayStation в ночь с 28 на 29 ноября в своем магазине по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19А. Ровно в 00:00 по мо
10.04.2013 «Белый ветер» сменил название и стратегию

Выручка сети «Белый ветер» за 2012 г. составила 12 млрд руб. (с учетом НДС), практически не изменившись по

07.03.2013 Белый Ветер Цифровой открыл правду о подарках

Федеральная торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» разрушила миф о носках и шоколадках как о самых популярных подарках фев
14.12.2012 Белый Ветер начал официальную продажу iPhone 5

Федеральная сеть «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начала официальные продажи в России смартфона Apple iPhone 5. В продаже появились 6 моделей iPhone 5: с объемом памяти 16, 32 и 64 гигабайта – чёрного и белого цветов. Цен
03.10.2012 «Белый Ветер Цифровой» переходит на Microsoft Dynamics AX2012

Решение внедрить AX2012 ,прежде всего, продиктовано  агрессивной стратегией развития компании.  К 2015 г. «Белый Ветер Цифровой» планирует расширить розничную сеть с 95 до 300 магазинов. Юрий Сафронов, ИТ-директор компании «Белый Ветер Цифровой», комментирует: «Наша компания искала оптимально
02.10.2012 «Белый Ветер Цифровой» внедрил Microsoft Dynamics AX2012

Федеральная розничная сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о переходе на Microsoft Dynamics AX2012 – новую версию приложения Microsoft для автоматизации бизнеса. Решение внедрить AX2012 связано, прежде всего, с агрессивно
10.08.2012 В топ - менеджменте компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ новые кадровые назначения

. – директором по управлению персоналом X5 Retail Group. В период с сентября 2011 по май 2012 г. работал в ГК «Дикси» по позиции директора департамента финансов. Данила Васкевич, генеральный директор Белого Ветра прокомментировал, что внимание к Яклакову привлек большой опыт работы топ-менеджера в публичных компаниях: «Не важно, из какого сегмента пришел человек — одежда, продукты или что-т
20.07.2012 Вадим Пряхин – новый коммерческий директор компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ

17 июля 2012 на должность коммерческого директора компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ был назначен Вадим Пряхин, ранее занимавший позицию директора по логисти
13.07.2012 Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом

Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Ев
14.06.2012 Старт продаж ультрабуков Asus ZENBOOK Prime в сети Белый Ветер ЦИФРОВОЙ

Завтра в 19:00 во флагманском магазине Белый Ветер ЦИФРОВОЙ, расположенном по адресу: ул. Тверская, 19 А, начнутся первые в России продажи топового ультрабука Asus ZENBOOK Prime UX32VD . По условиям акции, первые 10 покупателей смог
23.05.2012 "Белый ветер" открыл продажи Canon Mark III

Вчера, 22 мая компания "Белый ветер ЦИФРОВОЙ" открыла продажи обновленной фотокамеры Canon Mark III в официальных магазинах. Наиболее интересными обновлениями аппарата можно назвать более мощный производительный проце
17.05.2012 "Белый Ветер" начинает продавать Canon EOS 5D Mark III

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начинает продажу новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark III. Фотокамера будет доступна через сетевой магазин Digotal.ru начиная с 22 мая текущего года
08.02.2012 Гендиректором «Белого ветра» стал сотрудник, вытянувший компанию из кризиса

Ритейлер потребительской электроники «Белый ветер цифровой» сообщил о назначении на должность гендиректора Данилы Васкевича, карьер
12.12.2011 МТС начинает продажи брендированных телефонов в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о начале продаж брендированных телефонов МТС в салонах компании «Белый Ветер Цифровой». МТС в сети «Белый Ветер Цифровой» представит линейку из шести моделей телефонов МТС, выпущенных в 2011 г.: МТС 252, МТС 352, МТС 655, МТС 752, МТС 950, МТС 955. По
03.10.2011 HP отказалась от дистрибуторов в работе с «Белым Ветром»

Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, заключил
08.08.2011 Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2011 г. превысил 5 млрд руб.

Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2011 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифрово
25.07.2011 «Белый Ветер Цифровой» оснастил 10 своих магазинов электронными витринами

Компания «Белый Ветер Цифровой» сообщила о запуске в 10 магазинах Москвы и Московской области пилотного проекта по обслуживанию покупателей с использованием электронных витрин. Ключевым элементом нового

24.03.2011 Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в 2010 г. достиг 10 млрд руб.

Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги работы в 2010 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в прошедшем году выросли на 30% в рублевом выражении. Продажи сопоставимых магазинов (li
15.12.2010 «Белый Ветер Цифровой» запустила приложение своего магазина для iPhone

Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Приложение является полноценной мобильной версией интернет-магазина сети digital.ru. По словам представит
07.12.2010 «Белый Ветер Цифровой» открыла онлайн-магазины в Казахстане и Белоруссии

Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что с сегодняшнего дня жители Казахстана и Белоруссии смогут купить технику в онлайн-магазине digital.ru и получить свой товар, не выходя из дома. «Старт п
25.11.2010 «Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина

«Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина - в Санкт-Петербурге и Самаре. На данный момент в России торговая сеть насчитывает 88 магазинов, сообщила пресс-служба компании. Магазин в Санкт-
19.10.2010 Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в третьем квартале выросли на 48%

Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании в третьем квартале 2010 г. В отчетном квартале розничные продажи торговой сет
29.09.2010 Универсальный коробочный продукт «МТС Стрим» появился в сетях «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер»

что универсальный коробочный продукт «Домашний Интернет Легко» для самостоятельного подключения услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «МТС Стрим» теперь можно приобрести в сети «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» в Москве. «Белый Ветер Цифровой» — российская розничная сеть по продаже цифровой техники и электроники. Сеть магазинов «СтартМастер» объединяет мага
29.09.2010 Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»

Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах, принадлежащих компании «Белый Ветер Цифровой». Теперь при покупке компьютеров, ноутбуков, коммуникаторов, смартфонов и телефонов в магазинах «Белый Ветер Цифровой» можно приобрести и установить прямо на месте н
22.09.2010 Продажи iPhone 4 стартуют в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой»

Сегодня стартуют продажи смартфона iPhone 4 в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой». В продаже появятся две версии устройства – 16 и 32 ГБ. Стоимость продуктов составляет соответственно 31 990 и 36 990 тыс. руб. Купить iPhone 4 можно будет в 22 магазинах

30.07.2010 «Белый Ветер Цифровой» продвигает мобильный интернет

Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о начале продаж решений для мобильного интернета от компании «МегаФон» в магазинах своей сети. По оценкам аналитиков рынка, в период с 2007 по 2013 гг. количество
05.07.2010 Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2010 г. выросли на 14,3%

Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2010 г. В первом полугодии 2010 г. розничные продажи торг
12.05.2010 «Белый Ветер Цифровой» запустил систему онлайн-платежей на digital.ru

Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» запустила систему онлайн-платежей в интернет-магазине digital.ru. Новый сервис по оплате товаров, приобретенных в магазине digital.ru, работает с картами Visa и MasterCard
21.04.2010 Розничные продажи сети «Белый Ветер Цифровой» выросли в первом квартале 2010 г. на 2,3%

Компания «Белый Ветер Цифровой», розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила об итогах

10.02.2010 В Москве открылся флагманский магазин сети «Белый Ветер Цифровой»

Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила об открытии 10 февраля флагманского магазина в Москве, совокупные инвестиции в который составили около 10 млн руб. Площадь магазина – около 400 кв.м, ассортимент

10.02.2010 Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в 2009 г. сократились на 16%

Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж (выручки) и продаж сопоставимых магазино
15.10.2009 «Белый Ветер Цифровой» начал транслировать передачи цифрового ТВ

Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что начинает транслировать передачи цифрового телевидения на своем сайте digital.ru. Теперь покупатели магазина смогут ознакомиться с новинками и главными

16.07.2009 Объем продаж сети «Белый Ветер Цифровой» в I полугодии 2009 г. уменьшился на 12%

Специализированный ритейлер «Белый Ветер Цифровой» объявил неаудированные финансовые показатели первого полугодия 2009 г. Объем продаж торговой сети за отчетный период уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом

27.05.2009 «Белый Ветер Цифровой» оптимизирует ИТ-инфраструктуру с помощью IBS DataFort

Компания IBS DataFort — поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке — разработал проект оптимизации ИТ-инфраструктуры российской розничной сети «Белый Ветер Цифровой». В 2008 г. компания «Белый Ветер Цифровой» открыла 33 новых магазина. По итогам 2008 г. ее розничная сеть насчитывала 94 магазина в 47 городах России. Рост бизнеса

04.03.2009 «Белый Ветер Цифровой» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Белый Ветер Цифровой» комплексного продукта для защиты от информационных угроз - Kaspersky Total Space Security. Ранее «Белый Ветер Цифровой» использовал для защиты своей корпоративной с
10.02.2009 Выручка сети «Белый Ветер Цифровой» в 2008 г. выросла на 36%

Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like, LfL) торговой сети «Белый Ветер Цифровой» за 2008 г., а также результаты п
01.11.2008 «Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани

30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые рас
27.10.2008 «Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина

25 октября открылись два новых магазина торговой сети «Белый Ветер Цифровой». Новые точки продаж заработали в г. Ярославль (ТРЦ «Вернисаж») и г. Набережные Челны (ТЦ «Эссен»). Таким образом, сегодня сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 90

Публикаций - 365, упоминаний - 520

Белый Ветер и организации, системы, технологии, персоны:

Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 175
Sony 6739 81
Intel Corporation 12811 70
Samsung Electronics 11065 62
Acer Group - Acer Inc 2776 54
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 50
Microsoft Corporation 25775 40
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 38
Toshiba Corporation 2980 38
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 36
Dell EMC 5180 35
Canon 1439 32
HP Inc. 5883 31
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 28
Apple Inc 13156 26
Nvidia Corp 4002 25
Nikon 646 24
Rover - RoverComputers 423 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Компьюлинк ГК - Compulink 456 21
VAIO 475 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
AMD Graphics Product Group - ATI 973 20
LG Electronics 3735 18
Olympus 475 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Merlion iRU - Деловой офис 352 15
Konica Minolta 423 14
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 14
Формоза - Formoza 179 13
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 11
Fostergroup 52 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 52
Связной ГК 1401 32
Dixis - Диксис - Dиксис 371 30
Евросеть 1421 30
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 26
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 10
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 10
Евросеть - Техмаркет 81 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Армада - РБК софт - PCHome 36 7
Имидж.ру 12 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ХитZona - ХитЗона 26 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 5
Европейский ТРЦ 12 5
Почта России ПАО 2370 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Телефон.Ру 92 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 4
Беталинк 105 3
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 3
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 3
Ереван-Плаза ТЦ 10 3
Евросеть - Альт Телеком 22 3
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Bryan Norris Associates 14 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 109
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 75
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 43
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 37
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 37
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 29
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 28
Аксессуары 4282 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 26
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 25
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 24
Desknote - Дескноут - Замена настольного ПК - Настольный ноутбук 114 23
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 23
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 48
Rover - RoverBook 156 46
Intel Celeron - Серия процессоров 979 39
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 27
Microsoft Windows 2000 8678 27
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 25
Microsoft Windows 16882 24
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 24
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 22
Intel Celeron M 118 22
Canon Digital IXUS 86 22
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 21
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 20
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 19
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 19
Fujitsu LifeBook 167 18
Fujitsu Amilo 61 17
Rover - RoverPC 104 17
AMD Mobility Radeon 232 17
Nvidia GeForce Go 189 17
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 17
Toshiba Satellite 166 15
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 15
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 15
Rover - RoverBook Voyager 35 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Microsoft Windows XP 2431 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
Canon DIGIC - серия процессоров 199 14
Intel Pentium III 782 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Rover - Windrover 16 13
HPE Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 13
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 13
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 12
Inrel Celeron M 101 12
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 12
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 11
Ксенин Алекс 311 25
Сафронов Юрий 68 15
Газаров Артур 77 11
Дубовицкий Юрий 8 8
Васкевич Данила 9 8
Краснов Михаил 87 8
Тимченко Илья 15 7
Москалева Татьяна 73 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Принцевская Людмила 34 5
Клейменов Андрей 5 5
Захир Максим 22 5
Низовский Григорий 36 5
Козырь Сергей 32 4
Лаптева Марина 114 4
Шуняев Сергей 25 4
Бутман Евгений 29 4
Пантелеев Антон 26 4
Токаренко Сергей 4 4
Дергунова Ольга 120 4
Генс Георгий 79 4
Поляков Анатолий 8 4
Майоров Дмитрий 10 3
Шевелев Евгений 4 3
Степина Татьяна 3 3
Мартынов Владислав 115 3
Кожевников Алексей 66 3
Васин Василий 35 3
Адмиральский Сергей 39 3
Демидов Михаил 134 2
Андреев Сергей 67 2
Рыбакова Любовь 17 2
Глазов Алексей 7 2
Снытко Игорь 20 2
Коваленко Антон 32 2
Гудым Денис 20 2
Хромов Андрей 12 2
Ходос Юрий 22 2
Семушина Людмила 18 2
Сирина Екатерина 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 224
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 104
Европа 24964 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Япония 13807 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Южная Корея - Республика 7052 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Украина 7928 9
Канада 5082 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Казахстан - Республика 6048 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 7
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 7
Европа Западная 1496 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Швеция - Королевство 3782 4
Америка - Американский регион 2206 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 165
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 38
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 28
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 13
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
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