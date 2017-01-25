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Белый Ветер


25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 1
16.11.2016 LeEco пришла на рынок Казахстана 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 1
27.06.2014 Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook 1
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 1
17.04.2014 Российский ритейл не торопится с большими данными 1
16.04.2014 Управление лояльностью идет по пути эволюции 2
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
11.04.2014 ИТ в ритейле: основные тренды-2013 1
11.04.2014 «Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер» 1
28.03.2014 МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве 1
21.03.2014 «Белый ветер» сменил гендиректора 2
24.02.2014 Yota показала второе поколение отечественного смартфона с двумя экранами 1
24.02.2014 Sony PlayStation 4: кому выгоден дефицит консоли? 1
25.11.2013 «Белый Ветер» объявил о старте продаж PlayStation 4 3
24.10.2013 В России начинаются продажи новых iPhone 1
28.08.2013 Обзор огромного смартфона Samsung Galaxy Mega 6.3”: размер имеет значение 1
07.08.2013 Как лидер японского рынка хранилищ и WiFi-роутеров пытается завоевать Россию 1
10.04.2013 «Белый ветер» сменил название и стратегию 1
15.03.2013 Samsung официально представил Galaxy S IV. ФОТО 1
13.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Ноутбуки 1
11.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Смартфоны 2
07.02.2013 Кредиты в интернет-магазинах: новая платформа от Банка Русский Стандарт 1
21.01.2013 «Банк Русский Стандарт» запустил новую технологическую платформу онлайн-кредитования для интернет-магазинов 1
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
25.10.2012 Windows 8 доступна в России 1
10.10.2012 Официальные продажи планшета Google Nexus 7 начинаются в России 1
17.08.2012 Назван срок прихода в Россию планшета Google 1
18.06.2012 Первый тест в России ультрабука ASUS UX32VD: выбор ZOOM.CNews 1
08.02.2012 Гендиректором «Белого ветра» стал сотрудник, вытянувший компанию из кризиса 1
23.03.2011 В России подешевел iPad 1
13.09.2010 Вышел Parallels Desktop 6 для Mac 1
23.10.2009 Где и как продается Windows 7? 1
03.03.2009 В 2008 г. продажи Netgear в России выросли на 98% 1
02.12.2008 Eset предлагает коробочные версии Eset NOD32 для трех ПК 1
15.10.2008 «ГудЛайн» снизил стоимость разговоров в роуминге 1
28.03.2008 «Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд 1
04.02.2008 Аналитики критикуют «Эльдорадо» 2

Публикаций - 55, упоминаний - 61

Белый Ветер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5714 8
Белый Ветер Цифровой 114 5
Microsoft Corporation 11143 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
1С-Битрикс 349 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Корус Консалтинг ГК 808 3
GMCS 224 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
Merlion - Мерлион 275 2
Yota Devices - YD 94 2
Sony 2404 2
Инфосистемы Джет 675 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
HP Inc. 2930 2
Intel Corporation 4198 2
LeEco - LeTV 46 1
Oracle Siebel 130 1
Астерос - Asteros 531 1
Custis 73 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Pioneer Corporation 154 1
PocketBook International 63 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7168 1
Nvidia Corp 2036 1
Akamai Technologies 50 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
Highscreen 31 1
Lenovo Group 1641 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Sanyo Electric 76 1
Verysell - Верисел 93 1
Verysell S.A 2 1
HTC Corporation 1196 1
Ланит ГК 1160 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 7
Евросеть 890 5
Связной ГК 883 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 4
Техносила 143 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 3
X5 Group 599 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Русский стандарт Банк 302 2
Утконос 99 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
KupiVip 75 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Обувь России 27 1
Комус 25 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Barnes & Noble 52 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Volvo Cars 155 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
X5 Group - Перекресток 204 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
LinkedIn 521 1
Арбитражный суд города Москвы 339 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роснано 456 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
Омниканальность - Omni channel 42 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 97 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
Smartphone - Смартфон 773 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 362 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
Nvidia GeForce GTX 2079 4
Google Android 10751 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Linux OS 4272 2
Nvidia GeForce GT 154 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 51 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2154 1
Samsung Omnia W 8 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 325 1
Omni - криптовалюта 19 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Tango 23 1
Dell EMC VNX 32 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Samsung Galaxy Ace 14 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Samsung Series 9 14 1
Nestle KitKat 161 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 854 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Apple iPhone 3 383 1
Samsung Galaxy Mega 13 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Сафронов Юрий 61 8
Рыбакова Любовь 12 2
Козырь Сергей 30 2
Мартынов Владислав 78 2
Рыжиков Сергей 99 2
Осипов Сергей 19 2
Толстой Лев 15 1
Быстров Константин 19 1
Рубцова Ольга 32 1
Щербаков Сергей 14 1
Яблонский Алексей 3 1
Староверов Денис 14 1
Сюй Виктор 22 1
Разгуляев Валерий 18 1
Минасян Карине 91 1
Коган Вячеслав 8 1
Алексеев Дмитрий 3 1
Еремеев Сергей 17 1
Пчельников Олег 3 1
Ушаков Михаил 23 1
Суворов Андрей 22 1
Рахманов Александр 19 1
Садовенко Илья 60 1
Коптелов Андрей 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Франция - Французская Республика 2139 2
Австрия - Австрийская Республика 529 2
Испания - Королевство 1258 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Казахстан - Республика 2646 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Новосибирская область 818 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Украина 3389 1
Россия - Красноярск 853 1
Канада 1309 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Япония 2808 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Дед Мороз 59 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Торговля розничная 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1991 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
IHS iSuppli 277 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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