Получите все материалы CNews по ключевому слову
Белый Ветер
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 4 436 877 978 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.04.2014
|
«Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер»
Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsof
|21.03.2014
|
«Белый ветер» сменил гендиректора
Как стало известно CNews, в крупном ритейлере «Белый ветер» сменился генеральный директор. На должность генерального директора назначен Серг
|25.11.2013
|
«Белый Ветер» объявил о старте продаж PlayStation 4
Федеральная розничная сеть «Белый Ветер» объявила о начале продаж игровой консоли нового поколения Sony PlayStation в ночь с 28 на 29 ноября в своем магазине по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19А. Ровно в 00:00 по мо
|10.04.2013
|
«Белый ветер» сменил название и стратегию
Выручка сети «Белый ветер» за 2012 г. составила 12 млрд руб. (с учетом НДС), практически не изменившись по
|07.03.2013
|
Белый Ветер Цифровой открыл правду о подарках
Федеральная торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» разрушила миф о носках и шоколадках как о самых популярных подарках фев
|14.12.2012
|
Белый Ветер начал официальную продажу iPhone 5
Федеральная сеть «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начала официальные продажи в России смартфона Apple iPhone 5. В продаже появились 6 моделей iPhone 5: с объемом памяти 16, 32 и 64 гигабайта – чёрного и белого цветов. Цен
|03.10.2012
|
«Белый Ветер Цифровой» переходит на Microsoft Dynamics AX2012
Решение внедрить AX2012 ,прежде всего, продиктовано агрессивной стратегией развития компании. К 2015 г. «Белый Ветер Цифровой» планирует расширить розничную сеть с 95 до 300 магазинов. Юрий Сафронов, ИТ-директор компании «Белый Ветер Цифровой», комментирует: «Наша компания искала оптимально
|02.10.2012
|
«Белый Ветер Цифровой» внедрил Microsoft Dynamics AX2012
Федеральная розничная сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о переходе на Microsoft Dynamics AX2012 – новую версию приложения Microsoft для автоматизации бизнеса. Решение внедрить AX2012 связано, прежде всего, с агрессивно
|10.08.2012
|
В топ - менеджменте компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ новые кадровые назначения
. – директором по управлению персоналом X5 Retail Group. В период с сентября 2011 по май 2012 г. работал в ГК «Дикси» по позиции директора департамента финансов. Данила Васкевич, генеральный директор Белого Ветра прокомментировал, что внимание к Яклакову привлек большой опыт работы топ-менеджера в публичных компаниях: «Не важно, из какого сегмента пришел человек — одежда, продукты или что-т
|20.07.2012
|
Вадим Пряхин – новый коммерческий директор компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ
17 июля 2012 на должность коммерческого директора компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ был назначен Вадим Пряхин, ранее занимавший позицию директора по логисти
|13.07.2012
|
Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом
Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Ев
|14.06.2012
|
Старт продаж ультрабуков Asus ZENBOOK Prime в сети Белый Ветер ЦИФРОВОЙ
Завтра в 19:00 во флагманском магазине Белый Ветер ЦИФРОВОЙ, расположенном по адресу: ул. Тверская, 19 А, начнутся первые в России продажи топового ультрабука Asus ZENBOOK Prime UX32VD . По условиям акции, первые 10 покупателей смог
|23.05.2012
|
"Белый ветер" открыл продажи Canon Mark III
Вчера, 22 мая компания "Белый ветер ЦИФРОВОЙ" открыла продажи обновленной фотокамеры Canon Mark III в официальных магазинах. Наиболее интересными обновлениями аппарата можно назвать более мощный производительный проце
|17.05.2012
|
"Белый Ветер" начинает продавать Canon EOS 5D Mark III
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начинает продажу новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark III. Фотокамера будет доступна через сетевой магазин Digotal.ru начиная с 22 мая текущего года
|08.02.2012
|
Гендиректором «Белого ветра» стал сотрудник, вытянувший компанию из кризиса
Ритейлер потребительской электроники «Белый ветер цифровой» сообщил о назначении на должность гендиректора Данилы Васкевича, карьер
|12.12.2011
|
МТС начинает продажи брендированных телефонов в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о начале продаж брендированных телефонов МТС в салонах компании «Белый Ветер Цифровой». МТС в сети «Белый Ветер Цифровой» представит линейку из шести моделей телефонов МТС, выпущенных в 2011 г.: МТС 252, МТС 352, МТС 655, МТС 752, МТС 950, МТС 955. По
|03.10.2011
|
HP отказалась от дистрибуторов в работе с «Белым Ветром»
Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, заключил
|08.08.2011
|
Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2011 г. превысил 5 млрд руб.
Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2011 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифрово
|25.07.2011
|
«Белый Ветер Цифровой» оснастил 10 своих магазинов электронными витринами
Компания «Белый Ветер Цифровой» сообщила о запуске в 10 магазинах Москвы и Московской области пилотного проекта по обслуживанию покупателей с использованием электронных витрин. Ключевым элементом нового
|24.03.2011
|
Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в 2010 г. достиг 10 млрд руб.
Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги работы в 2010 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в прошедшем году выросли на 30% в рублевом выражении. Продажи сопоставимых магазинов (li
|15.12.2010
|
«Белый Ветер Цифровой» запустила приложение своего магазина для iPhone
Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Приложение является полноценной мобильной версией интернет-магазина сети digital.ru. По словам представит
|07.12.2010
|
«Белый Ветер Цифровой» открыла онлайн-магазины в Казахстане и Белоруссии
Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что с сегодняшнего дня жители Казахстана и Белоруссии смогут купить технику в онлайн-магазине digital.ru и получить свой товар, не выходя из дома. «Старт п
|25.11.2010
|
«Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина
«Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина - в Санкт-Петербурге и Самаре. На данный момент в России торговая сеть насчитывает 88 магазинов, сообщила пресс-служба компании. Магазин в Санкт-
|19.10.2010
|
Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в третьем квартале выросли на 48%
Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании в третьем квартале 2010 г. В отчетном квартале розничные продажи торговой сет
|29.09.2010
|
Универсальный коробочный продукт «МТС Стрим» появился в сетях «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер»
что универсальный коробочный продукт «Домашний Интернет Легко» для самостоятельного подключения услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «МТС Стрим» теперь можно приобрести в сети «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» в Москве. «Белый Ветер Цифровой» — российская розничная сеть по продаже цифровой техники и электроники. Сеть магазинов «СтартМастер» объединяет мага
|29.09.2010
|
Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»
Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах, принадлежащих компании «Белый Ветер Цифровой». Теперь при покупке компьютеров, ноутбуков, коммуникаторов, смартфонов и телефонов в магазинах «Белый Ветер Цифровой» можно приобрести и установить прямо на месте н
|22.09.2010
|
Продажи iPhone 4 стартуют в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой»
Сегодня стартуют продажи смартфона iPhone 4 в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой». В продаже появятся две версии устройства – 16 и 32 ГБ. Стоимость продуктов составляет соответственно 31 990 и 36 990 тыс. руб. Купить iPhone 4 можно будет в 22 магазинах
|30.07.2010
|
«Белый Ветер Цифровой» продвигает мобильный интернет
Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о начале продаж решений для мобильного интернета от компании «МегаФон» в магазинах своей сети. По оценкам аналитиков рынка, в период с 2007 по 2013 гг. количество
|05.07.2010
|
Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2010 г. выросли на 14,3%
Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2010 г. В первом полугодии 2010 г. розничные продажи торг
|12.05.2010
|
«Белый Ветер Цифровой» запустил систему онлайн-платежей на digital.ru
Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» запустила систему онлайн-платежей в интернет-магазине digital.ru. Новый сервис по оплате товаров, приобретенных в магазине digital.ru, работает с картами Visa и MasterCard
|21.04.2010
|
Розничные продажи сети «Белый Ветер Цифровой» выросли в первом квартале 2010 г. на 2,3%
Компания «Белый Ветер Цифровой», розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила об итогах
|10.02.2010
|
В Москве открылся флагманский магазин сети «Белый Ветер Цифровой»
Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила об открытии 10 февраля флагманского магазина в Москве, совокупные инвестиции в который составили около 10 млн руб. Площадь магазина – около 400 кв.м, ассортимент
|10.02.2010
|
Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в 2009 г. сократились на 16%
Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж (выручки) и продаж сопоставимых магазино
|15.10.2009
|
«Белый Ветер Цифровой» начал транслировать передачи цифрового ТВ
Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что начинает транслировать передачи цифрового телевидения на своем сайте digital.ru. Теперь покупатели магазина смогут ознакомиться с новинками и главными
|16.07.2009
|
Объем продаж сети «Белый Ветер Цифровой» в I полугодии 2009 г. уменьшился на 12%
Специализированный ритейлер «Белый Ветер Цифровой» объявил неаудированные финансовые показатели первого полугодия 2009 г. Объем продаж торговой сети за отчетный период уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом
|27.05.2009
|
«Белый Ветер Цифровой» оптимизирует ИТ-инфраструктуру с помощью IBS DataFort
Компания IBS DataFort — поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке — разработал проект оптимизации ИТ-инфраструктуры российской розничной сети «Белый Ветер Цифровой». В 2008 г. компания «Белый Ветер Цифровой» открыла 33 новых магазина. По итогам 2008 г. ее розничная сеть насчитывала 94 магазина в 47 городах России. Рост бизнеса
|04.03.2009
|
«Белый Ветер Цифровой» под защитой «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Белый Ветер Цифровой» комплексного продукта для защиты от информационных угроз - Kaspersky Total Space Security. Ранее «Белый Ветер Цифровой» использовал для защиты своей корпоративной с
|10.02.2009
|
Выручка сети «Белый Ветер Цифровой» в 2008 г. выросла на 36%
Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like, LfL) торговой сети «Белый Ветер Цифровой» за 2008 г., а также результаты п
|01.11.2008
|
«Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани
30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые рас
|27.10.2008
|
«Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина
25 октября открылись два новых магазина торговой сети «Белый Ветер Цифровой». Новые точки продаж заработали в г. Ярославль (ТРЦ «Вернисаж») и г. Набережные Челны (ТЦ «Эссен»). Таким образом, сегодня сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 90
Белый Ветер и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 25
|Сафронов Юрий 68 15
|Газаров Артур 77 11
|Дубовицкий Юрий 8 8
|Васкевич Данила 9 8
|Краснов Михаил 87 8
|Тимченко Илья 15 7
|Москалева Татьяна 73 5
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Принцевская Людмила 34 5
|Клейменов Андрей 5 5
|Захир Максим 22 5
|Низовский Григорий 36 5
|Козырь Сергей 32 4
|Лаптева Марина 114 4
|Шуняев Сергей 25 4
|Бутман Евгений 29 4
|Пантелеев Антон 26 4
|Токаренко Сергей 4 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Генс Георгий 79 4
|Поляков Анатолий 8 4
|Майоров Дмитрий 10 3
|Шевелев Евгений 4 3
|Степина Татьяна 3 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Кожевников Алексей 66 3
|Васин Василий 35 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Демидов Михаил 134 2
|Андреев Сергей 67 2
|Рыбакова Любовь 17 2
|Глазов Алексей 7 2
|Снытко Игорь 20 2
|Коваленко Антон 32 2
|Гудым Денис 20 2
|Хромов Андрей 12 2
|Ходос Юрий 22 2
|Семушина Людмила 18 2
|Сирина Екатерина 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.