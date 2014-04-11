«Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер» Компания «Корус Консалтинг» и сеть цифровой техники и электроники «Белый ветер» завершили проект по трансформации фронт-офиса ритейлера на базе решения Microsof

«Белый ветер» сменил гендиректора Как стало известно CNews, в крупном ритейлере «Белый ветер» сменился генеральный директор. На должность генерального директора назначен Серг

«Белый Ветер» объявил о старте продаж PlayStation 4 Федеральная розничная сеть «Белый Ветер» объявила о начале продаж игровой консоли нового поколения Sony PlayStation в ночь с 28 на 29 ноября в своем магазине по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19А. Ровно в 00:00 по мо

«Белый ветер» сменил название и стратегию Выручка сети «Белый ветер» за 2012 г. составила 12 млрд руб. (с учетом НДС), практически не изменившись по

Белый Ветер Цифровой открыл правду о подарках Федеральная торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» разрушила миф о носках и шоколадках как о самых популярных подарках фев

Белый Ветер начал официальную продажу iPhone 5 Федеральная сеть «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начала официальные продажи в России смартфона Apple iPhone 5. В продаже появились 6 моделей iPhone 5: с объемом памяти 16, 32 и 64 гигабайта – чёрного и белого цветов. Цен

«Белый Ветер Цифровой» переходит на Microsoft Dynamics AX2012 Решение внедрить AX2012 ,прежде всего, продиктовано агрессивной стратегией развития компании. К 2015 г. «Белый Ветер Цифровой» планирует расширить розничную сеть с 95 до 300 магазинов. Юрий Сафронов, ИТ-директор компании «Белый Ветер Цифровой», комментирует: «Наша компания искала оптимально

«Белый Ветер Цифровой» внедрил Microsoft Dynamics AX2012 Федеральная розничная сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о переходе на Microsoft Dynamics AX2012 – новую версию приложения Microsoft для автоматизации бизнеса. Решение внедрить AX2012 связано, прежде всего, с агрессивно

В топ - менеджменте компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ новые кадровые назначения . – директором по управлению персоналом X5 Retail Group. В период с сентября 2011 по май 2012 г. работал в ГК «Дикси» по позиции директора департамента финансов. Данила Васкевич, генеральный директор Белого Ветра прокомментировал, что внимание к Яклакову привлек большой опыт работы топ-менеджера в публичных компаниях: «Не важно, из какого сегмента пришел человек — одежда, продукты или что-т

Вадим Пряхин – новый коммерческий директор компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 17 июля 2012 на должность коммерческого директора компании Белый Ветер ЦИФРОВОЙ был назначен Вадим Пряхин, ранее занимавший позицию директора по логисти

Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом Итак, всем любителям техники и уникальных гаджетов: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ 13 июля официально объявляет о начале тест-драйва новейших ноутбуков Apple Macbook Pro Retina. Прийти и поработать с уникальными машинами можно в три филиала сети, в ТЦ "Ев

Старт продаж ультрабуков Asus ZENBOOK Prime в сети Белый Ветер ЦИФРОВОЙ Завтра в 19:00 во флагманском магазине Белый Ветер ЦИФРОВОЙ, расположенном по адресу: ул. Тверская, 19 А, начнутся первые в России продажи топового ультрабука Asus ZENBOOK Prime UX32VD . По условиям акции, первые 10 покупателей смог

"Белый ветер" открыл продажи Canon Mark III Вчера, 22 мая компания "Белый ветер ЦИФРОВОЙ" открыла продажи обновленной фотокамеры Canon Mark III в официальных магазинах. Наиболее интересными обновлениями аппарата можно назвать более мощный производительный проце

"Белый Ветер" начинает продавать Canon EOS 5D Mark III Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» начинает продажу новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark III. Фотокамера будет доступна через сетевой магазин Digotal.ru начиная с 22 мая текущего года

Гендиректором «Белого ветра» стал сотрудник, вытянувший компанию из кризиса Ритейлер потребительской электроники «Белый ветер цифровой» сообщил о назначении на должность гендиректора Данилы Васкевича, карьер

МТС начинает продажи брендированных телефонов в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о начале продаж брендированных телефонов МТС в салонах компании «Белый Ветер Цифровой». МТС в сети «Белый Ветер Цифровой» представит линейку из шести моделей телефонов МТС, выпущенных в 2011 г.: МТС 252, МТС 352, МТС 655, МТС 752, МТС 950, МТС 955. По

HP отказалась от дистрибуторов в работе с «Белым Ветром» Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, заключил

Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2011 г. превысил 5 млрд руб. Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2011 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифрово

«Белый Ветер Цифровой» оснастил 10 своих магазинов электронными витринами Компания «Белый Ветер Цифровой» сообщила о запуске в 10 магазинах Москвы и Московской области пилотного проекта по обслуживанию покупателей с использованием электронных витрин. Ключевым элементом нового

Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в 2010 г. достиг 10 млрд руб. Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги работы в 2010 г. Продажи торговой сети «Белый Ветер Цифровой» в прошедшем году выросли на 30% в рублевом выражении. Продажи сопоставимых магазинов (li

«Белый Ветер Цифровой» запустила приложение своего магазина для iPhone Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Приложение является полноценной мобильной версией интернет-магазина сети digital.ru. По словам представит

«Белый Ветер Цифровой» открыла онлайн-магазины в Казахстане и Белоруссии Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что с сегодняшнего дня жители Казахстана и Белоруссии смогут купить технику в онлайн-магазине digital.ru и получить свой товар, не выходя из дома. «Старт п

«Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина «Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина - в Санкт-Петербурге и Самаре. На данный момент в России торговая сеть насчитывает 88 магазинов, сообщила пресс-служба компании. Магазин в Санкт-

Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в третьем квартале выросли на 48% Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании в третьем квартале 2010 г. В отчетном квартале розничные продажи торговой сет

Универсальный коробочный продукт «МТС Стрим» появился в сетях «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» что универсальный коробочный продукт «Домашний Интернет Легко» для самостоятельного подключения услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «МТС Стрим» теперь можно приобрести в сети «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» в Москве. «Белый Ветер Цифровой» — российская розничная сеть по продаже цифровой техники и электроники. Сеть магазинов «СтартМастер» объединяет мага

Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой» Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах, принадлежащих компании «Белый Ветер Цифровой». Теперь при покупке компьютеров, ноутбуков, коммуникаторов, смартфонов и телефонов в магазинах «Белый Ветер Цифровой» можно приобрести и установить прямо на месте н

Продажи iPhone 4 стартуют в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой» Сегодня стартуют продажи смартфона iPhone 4 в сети магазинов «Белый Ветер Цифровой». В продаже появятся две версии устройства – 16 и 32 ГБ. Стоимость продуктов составляет соответственно 31 990 и 36 990 тыс. руб. Купить iPhone 4 можно будет в 22 магазинах

«Белый Ветер Цифровой» продвигает мобильный интернет Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о начале продаж решений для мобильного интернета от компании «МегаФон» в магазинах своей сети. По оценкам аналитиков рынка, в период с 2007 по 2013 гг. количество

Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2010 г. выросли на 14,3% Компания «Белый Ветер Цифровой», российский розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила итоги работы компании за первое полугодие 2010 г. В первом полугодии 2010 г. розничные продажи торг

«Белый Ветер Цифровой» запустил систему онлайн-платежей на digital.ru Торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» запустила систему онлайн-платежей в интернет-магазине digital.ru. Новый сервис по оплате товаров, приобретенных в магазине digital.ru, работает с картами Visa и MasterCard

Розничные продажи сети «Белый Ветер Цифровой» выросли в первом квартале 2010 г. на 2,3% Компания «Белый Ветер Цифровой», розничный продавец цифровой техники и электроники, объявила об итогах

В Москве открылся флагманский магазин сети «Белый Ветер Цифровой» Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила об открытии 10 февраля флагманского магазина в Москве, совокупные инвестиции в который составили около 10 млн руб. Площадь магазина – около 400 кв.м, ассортимент

Продажи сети «Белый Ветер Цифровой» в 2009 г. сократились на 16% Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж (выручки) и продаж сопоставимых магазино

«Белый Ветер Цифровой» начал транслировать передачи цифрового ТВ Компания «Белый Ветер Цифровой» объявила о том, что начинает транслировать передачи цифрового телевидения на своем сайте digital.ru. Теперь покупатели магазина смогут ознакомиться с новинками и главными

Объем продаж сети «Белый Ветер Цифровой» в I полугодии 2009 г. уменьшился на 12% Специализированный ритейлер «Белый Ветер Цифровой» объявил неаудированные финансовые показатели первого полугодия 2009 г. Объем продаж торговой сети за отчетный период уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом

«Белый Ветер Цифровой» оптимизирует ИТ-инфраструктуру с помощью IBS DataFort Компания IBS DataFort — поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке — разработал проект оптимизации ИТ-инфраструктуры российской розничной сети «Белый Ветер Цифровой». В 2008 г. компания «Белый Ветер Цифровой» открыла 33 новых магазина. По итогам 2008 г. ее розничная сеть насчитывала 94 магазина в 47 городах России. Рост бизнеса

«Белый Ветер Цифровой» под защитой «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Белый Ветер Цифровой» комплексного продукта для защиты от информационных угроз - Kaspersky Total Space Security. Ранее «Белый Ветер Цифровой» использовал для защиты своей корпоративной с

Выручка сети «Белый Ветер Цифровой» в 2008 г. выросла на 36% Компания «Белый Ветер Цифровой» подвела итоги розничных продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like, LfL) торговой сети «Белый Ветер Цифровой» за 2008 г., а также результаты п

«Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани 30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые рас