Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Низовский Григорий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 37, упоминаний - 40
Низовский Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишин Глеб 70 7
|Кравченко Дмитрий 42 4
|Кутников Денис 22 3
|Медведева Елена 14 2
|Wong Jim - Вонг Джим 19 2
|Семенов Игорь 11 1
|Калинин Денис 70 1
|Щербаков Борис 47 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Хайретдинов Марат 10 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Долгов Владимир 60 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Новиков Константин 24 1
|Архипова Мария 21 1
|Терляков Андрей 3 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Михайлов Алексей 117 1
|Строкович Антон 53 1
|Демидов Михаил 134 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Юргелас Мария 42 1
|Черемных Андрей 30 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Клягин Максим 29 1
|Борушевский Денис 37 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Алтухов Леонид 21 1
|Семенцов Всеволод 21 1
|Вожегова Мария 28 1
|Снытко Игорь 20 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Исаев Камиль 20 1
|Гуккин Александр 7 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Голдаев Юрий 10 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Степанишин Вадим 9 1
|Крымова Екатерина 9 1
|DigiTimes - Издание 1332 1
|IDC - International Data Corporation 4994 10
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8636 7
|Gartner - Гартнер 3661 7
|Gartner - Dataquest 353 3
|ITResearch 125 1
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.