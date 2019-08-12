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Низовский Григорий

СОБЫТИЯ


12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике 1
09.06.2018 Acer продолжает наступление на игровом фронте 1
02.12.2015 В российском Acer при таинственных обстоятельствах сменился гендиректор 1
02.12.2015 В Acer — новый гендиректор в России 1
29.09.2014 Acer выиграла тендер на поставку ноутбуков для школ Грузии 1
17.07.2013 Григорий Низовский -
Acer персонифицирует технику под потребителей

 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
23.01.2013 Выручка Acer в России превысила $1 млрд 2
05.09.2012 Asus и Acer сворачивают выпуск нетбуков 1
03.09.2012 Григорий Низовский: Acer идет в премиум-сегмент 1
09.04.2012 Экс-глава Acer в России перешел в Lenovo 1
03.04.2012 Россиянин возглавил Acer в 40 странах 1
03.04.2012 Acer выделил новый регион в структуре EMEA и назначил его руководителя 1
25.02.2009 Рынок нетбуков: достигнут ли "потолок"? 2
23.05.2008 Ноутбуки: Acer растроится на 3 бренда 1
06.03.2008 В Acer назначен коммерческий директор в России и Казахстане 2
03.03.2008 Intel Challenge Cup 2008 в регионах 1
02.07.2007 Palm рухнул 1
24.04.2007 Acer представляет в России ноутбук с Windows Vista за $599 1
19.03.2007 Впервые в индустрии Acer предлагает новые ноутбуки по системе trade-in 1
14.02.2007 Lenovo «забуксовала» в России 1
21.12.2006 Media Markt жертвует вендорами ради покупателей 1
21.09.2006 Россия: на рынке ПК метаморфозы 1
30.08.2006 Acer и "1C": готовое рабочее место для бухгалтера и частного предпринимателя 1
30.03.2006 Рынок ноутбуков в ожидании ценовой войны 1
30.08.2005 Русский iRU закончился 1
13.05.2005 Россия: на рынке ноутбуков смена лидера 1
14.01.2005 Российский рынок ноутбуков вырос вдвое 1
13.05.2004 Цена на 15" ноутбуки Acer снижена до $975 1
28.04.2004 Вендор и крупные розничные сети – эффект не всегда очевиден 1
04.02.2004 Acer снижает цены 1
16.04.2003 Acer не смог удовлетворить всех клиентов 1
08.10.2002 Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club 1
01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон 1
01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон 1
31.01.2002 ELKO начала поставку ноутбуков Acer в Россию 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Низовский Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2806 37
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 74 14
Intel Corporation 12846 12
Dell EMC 5197 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2199 6
Rover - RoverComputers 423 5
Samsung Electronics 11091 5
Lenovo Group 2466 5
Apple Inc 13203 5
HP Inc. 5901 5
Toshiba Corporation 2983 5
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Microsoft Corporation 25807 4
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 3
Sony 6745 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Merlion iRU - Деловой офис 354 3
Apacer Technology Inc 90 3
Acer EMEA 8 2
JVC Kenwood 422 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 2
Rambus 246 2
MiTAC 84 2
IBM - International Business Machines Corp 9705 2
AMD - Advanced Micro Devices 4675 2
Fujitsu 2107 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1003 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 718 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Sharp Corporation 1062 2
Nvidia Corp 4040 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Белый Ветер 365 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8905 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2967 2
Евросеть 1421 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Ferrari NV 159 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 57 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Hansol Group - Hansol Electronics 8 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Альянс Банк 20 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
ФКС Москвы - Федерация компьютерного спорта города Москвы 4 1
eBay Inc 1641 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
Virtus.pro 30 1
Альфа-Банк 1983 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Абсолют Банк 250 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bryan Norris Associates 14 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14807 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6428 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13099 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 7
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5520 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25976 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2825 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 5
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 4
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 4
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Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1066 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18403 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 3
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7554 3
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Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 895 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1086 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 2
ExpressCard - NewCard - PCCard, PC-Card - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - CardBus - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 691 2
Rambus DRAM - RDRAM 142 2
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 790 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 181 9
Microsoft Windows 16936 6
Linux OS 11576 5
Rover - RoverBook 156 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Acer Aspire - серия ноутбуков 350 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 3
Microsoft Windows XP 2432 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 3
Intel Pentium III 782 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Rover - RoverBook Partner 19 2
Microsoft Works Suite 38 2
AMD Turion 169 2
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 25 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
Toshiba Portege 98 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 995 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel Core Quad 123 1
Acer Veriton - серия неттопов 28 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Acer ProShield 4 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 215 1
Fujitsu Amilo 61 1
Rover - RoverBook Neo 3 1
Acer Aspire One 83 1
Acer Iconia 112 1
Мишин Глеб 70 7
Кравченко Дмитрий 42 4
Кутников Денис 22 3
Медведева Елена 14 2
Wong Jim - Вонг Джим 19 2
Семенов Игорь 11 1
Калинин Денис 70 1
Щербаков Борис 47 1
Рудников Вячеслав 10 1
Хайретдинов Марат 10 1
Юсупов Ренат 125 1
Долгов Владимир 60 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Новиков Константин 24 1
Архипова Мария 21 1
Терляков Андрей 3 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Михайлов Алексей 117 1
Строкович Антон 53 1
Демидов Михаил 134 1
Прозоровский Василий 40 1
Юргелас Мария 42 1
Черемных Андрей 30 1
Мушаков Игорь 36 1
Клягин Максим 29 1
Борушевский Денис 37 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Алтухов Леонид 21 1
Семенцов Всеволод 21 1
Вожегова Мария 28 1
Снытко Игорь 20 1
Заскалет Михаил 12 1
Исаев Камиль 20 1
Гуккин Александр 7 1
Камытбаева Зарина 16 1
Голдаев Юрий 10 1
Кузьменко Павел 40 1
Степанишин Вадим 9 1
Крымова Екатерина 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 34
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 15
Европа 24992 13
Казахстан - Республика 6074 12
Европа Восточная 3140 12
Африка - Африканский регион 3645 8
Ближний Восток 3158 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 8
Турция - Турецкая республика 2631 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 4
Азия - Азиатский регион 5934 4
Закавказье - Transcaucasia 128 4
Польша - Республика 2034 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Германия - Федеративная Республика 13243 3
Китай - Тайвань 4274 3
Европа Западная 1496 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 3
Южная Корея - Республика 7068 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 2
Америка - Американский регион 2206 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 2
Австрия - Австрийская Республика 1358 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 984 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19227 1
Япония 13820 1
Дания - Королевство 1338 1
Россия - УФО - Свердловская область 1966 1
Индия - Bharat 5885 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Канада 5085 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Бельгия - Королевство 1196 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27420 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57928 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2572 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5614 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2694 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6802 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8099 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6204 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5129 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3879 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1855 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1509 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1330 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1645 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5529 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 592 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1247 1
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