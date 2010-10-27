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MiTAC



27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС 1
26.08.2010 Первые ГЛОНАСС-навигаторы должны появиться в 2010 г. 1
27.03.2010 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
12.12.2008 Spb Software опросила пользователей КПК, коммуникаторов и смартфонов 2
25.03.2008 Коммуникаторы: хиты продаж февраля 1
07.12.2007 «МакЦентр» представляет сеть магазинов iStyle 2
26.10.2007 MiTAC планирует выпустить свой «Eee PC» 2
11.09.2007 Mio A501 поступит в продажу со словарем «СловоЕд 6» 1
31.08.2007 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 1
19.07.2007 В России появится первый GPS-навигатор со «СловоЕдом» 1
14.05.2007 Интернет-конференция на CNews: новые высокопроизводительные системы 1
20.04.2007 Тенденции развития и итоги в секторе КПК за год 1
28.09.2006 Asus продемонстрировал ноутбук с двумя дисплеями 1
27.09.2006 Paragon русифицировал первый GPS-коммуникатор Mitac 1
30.11.2005 Mio представила новый КПК с GPS 1
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК 2
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее" 1
02.06.2005 Производители ноутбуков занялись экстравагантными моделями 1
02.02.2005 Рынок КПК за чертой 1
20.12.2004 Практика: вся правда о PocketPC 1
08.12.2004 Сеть магазинов компьютерной техники "Вобис" расширяется 1
02.12.2004 MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом" 2
29.10.2004 Простые КПК уже никому не нужны 1
15.10.2004 Смартфоны: есть ли предел совершенству? 2
24.09.2004 BenQ и MITAC выпустят сотовые телефоны с Wi-Fi 1
13.09.2004 Rover выдавили с рынка КПК 1
09.07.2004 Выбор КПК: курс молодого бойца 1
18.06.2004 MiTAC Mio 168 – КПК с которым не заблудишься 1
18.05.2004 Nvidia: незаменимых видеокарт для ноутбуков не бывает 1
21.04.2004 Тайваньских брендов в РФ станет больше 1
09.04.2004 RoverPC P7 - HiEnd от RoverComputers 2
03.02.2004 MaxSelect займется графическими станциями 1
23.09.2003 Mitac представил смартфон на новейшей ОС Microsoft 1
12.09.2003 Смартфон Motorola под управлением ПО Microsoft к старту готов 1
13.08.2003 MiTAC намерен первым выпустить смартфон на чипсете Intel 1
26.06.2003 Китай: телефоны с драконами и национальные смартфоны 1
09.06.2003 Mitac отчитался по доходам в мае 1
19.02.2003 Manitoba от Intel пользуется спросом у производителей 1
13.02.2003 Intel штурмует рынок процессоров для мобильников 1
31.12.2002 Гибкая портативная клавиатура Flexis FX100 уже в продаже 1

Публикаций - 60, упоминаний - 68

MiTAC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 15
Microsoft Corporation 20965 14
Intel Corporation 10778 14
HP Inc. 5097 12
Samsung Electronics 8923 11
HP Compaq Computer Corp 1852 10
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 10
Sony 5559 10
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 9
HTC Corporation 1374 9
Acer Group 2178 9
Mio Technology 51 7
HP - palmOne - Handspring 282 7
HP - Hewlett-Packard 3423 7
Toshiba Corporation 2747 7
Siemens AG - Сименс Россия 2221 5
Paragon Software Group - PSG 324 5
Lenovo Motorola 3318 5
Dell EMC 4464 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 4
IBM 8661 4
Nokia Corporation 5231 4
Xerox 1050 4
Rover - RoverComputers 371 4
Viewsonic 287 3
Canalys 203 3
E-Ten Information Systems 113 3
Gigabyte Technology 315 3
Seiko Epson Corporation 810 3
Compal Electronics 130 3
МакЦентр - MacCentre 120 3
Микрон - Micron 570 3
Fujitsu 1616 3
Canon 1280 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 2
Lexmark 273 2
Biostar 25 2
VAIO 175 2
Wistron 70 2
AMD - Advanced Micro Devices 3487 2
Hyundai Motor 256 2
McDonald’s - Макдоналдс 179 2
Beko 50 2
Carl Zeiss 277 1
Daewoo 68 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
OLPC - One Laptop per Child 71 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 5
DDR - Double data rate 2067 5
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 221 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 77 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 247 2
Microsoft Windows приложения 151 2
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 229 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 2
VGA камера 162 2
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 2
QWERTY-клавиатура 631 2
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 75 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 2
ARM64 - Архитектура процессора 1224 1
Умные платформы 576 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2106 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 285 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 18
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 9
HP Compaq iPaq 213 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 6
Rover - RoverPC 53 5
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 5
Linux OS 7164 5
Microsoft Windows 10 10088 5
HP - palmOne Treo 85 5
Intel Pentium III 636 4
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 4
Fujitsu Pocket LOOX 16 4
Symbian OS 1387 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 3
Microsoft Windows XP 2284 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 207 2
Intel Pentium II 144 2
Evolution Robotics ER 2 2
TI OMAP 84 2
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 2
Microsoft Windows 98 331 2
Microsoft Windows 2000 1030 2
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 2
Microsoft Windows NT 707 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 2
Microsoft Outlook 1208 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 2
Adobe Photoshop 606 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 120 2
Microsoft Edge - браузер 1770 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 2
Microsoft Windows 95 295 2
HP - palmOne LifeDrive 10 1
Intel Itanium 607 1
HP - palmOne Zire 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1269 1
Nokia 7650 62 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Oracle Java ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 53 1
Лопатин Виктор 25 5
Ксенин Алекс 311 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 3
Захаров Артем 5 1
Путин Владимир 2410 1
Лукьянов Сергей 13 1
Константинов Константин 30 1
Ерофеева Мария 31 1
Лаптева Марина 114 1
Шишкин Александр 3 1
Кузьмин Сергей 33 1
Белянко Евгений 20 1
Изумрудов Олег 21 1
Николаева Елена 7 1
Иванов Игорь 20 1
Сергеев Андрей 6 1
Соколов Андрей 15 1
Смятских Алексей 47 1
Кузнецов Дмитрий 49 1
Евтушенков Владимир 186 1
Андреев Андрей 29 1
Иванов Сергей 351 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 9
Китай - Тайвань 1551 6
Европа 7243 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1062 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 3
Россия - СФО - Новосибирск 2906 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Италия - Итальянская Республика 2815 3
Германия - Федеративная Республика 7774 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 3
Португалия - Португальская Республика 638 3
Япония 7885 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1379 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Китай - Пекин 814 2
Япония - Фукуока 15 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 2
Франция - Французская Республика 4920 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 2
Швеция - Королевство 1806 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 2
Европа Западная 1275 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 197 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 338 1
Литва - Литовская Республика 501 1
Норвегия - Королевство 1048 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 1
Беларусь - Белоруссия 3190 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 277 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 184 1
Русский язык 1653 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
POI - points of interest 65 1
DigiTimes - Издание 1279 7
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
Ananova 249 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
IDC - International Data Corporation 4515 2
ITResearch 92 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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