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MiTAC

MiTAC

СОБЫТИЯ

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26.10.2007 MiTAC планирует выпустить свой «Eee PC»

Вслед за Asustek Computer с его ноутбуком Eee PC выйти на рынок недорогих компьютеров планирует тайваньская корпорация MiTAC, сообщает DigiTimes. По словам представителей различных компаний, MiTAC имеет неплохой опыт работы на нишевых рынках и может добиться неплохих результатов. Ключевым моментом являет
27.09.2006 Paragon русифицировал первый GPS-коммуникатор Mitac

Компания Paragon Software объявила об аппаратной русификации первого GPS-коммуникатора компании Mitac — Mio A701. Устройства будут распространяться на российском рынке с предустановленной системой локализации LEng и в комплекте со словарями «СловоЕд», системой распознавания рукописно
17.04.2006 Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями

Компания «Версия», дистрибьютор карманных портативных компьютеров Mitac Mio в Украине, представила новую линейку КПК с GPS-приемником. Mitac MIO 169 — один из первых КПК со встроенным GPS-приемником, дизайн которого разработан с учетом горизонталь
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК

$  (1) 25 2 HP iPAQ hx4700 585$  (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$  (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$  (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$  (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$  (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$  (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$  (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$  (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$  (3) 12 Мы не стали выпускать по каждой из категорий отдельный материал о лучших моделях рынка, а прос
15.04.2005 Mitac M220: новый ноутбук для экстремальных условий

Компания «Прософт» представила на российском рынке защищенный ноутбук Mitac M220. Вес изделия составляет 3,9 кг, а толщина — всего 43 мм. Mitac M220 построен на базе платформы для мобильных ПК — Intel Centrino. Новинка оснащена модификацией проце
02.12.2004 MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом"

x14 мм, благодаря которым компьютер очень удобно располагается в руке. Габариты типичны для современного КПК «Одежкой» КПК является пластик черного цвета. Учитывая наш опыт общения с другими моделями MiTAC, мы особо обратили внимание на качество сборки. Оно типично для предыдущих моделей фирмы. Из известных моделей можем выделить, скажем, RoverPC P3/P3+. Что касается расположения элементов

24.09.2004 BenQ и MITAC выпустят сотовые телефоны с Wi-Fi

Компании Benq и Mitac планируют выпустить к концу года КПК и смартфоны, обладающие возможностями доступа к беспроводным сетям Wi-Fi, сообщает MSmobiles.com. Такие устройства в мире уже существуют. Среди них –

18.06.2004 MiTAC Mio 168 – КПК с которым не заблудишься

атит. Программная составляющая представлена операционной системой Microsoft Windows Mobile 2003, разумеется, со всеми сопутствующими программами. Кроме того, присутствует ряд любопытных приложений от MiTAC: просмотрщик картинок, музыкальный плеер, программа создания резервных копий и даже собственный лончер. Часть вторая, навигационная Первым признаком, свидетельствующим о навигационных воз
11.05.2004 MiTAC Mio 168: GPS-приемник и КПК в одном устройстве

  Компания «Вобис» начала продажи MiTAC Mio 168. Это устройство является первым Pocket PC-наладонником со встроенным интегрированным модулем спутниковой навигации. Mio 168 прежде всего будет интересен автомобилистам, поскольку

23.09.2003 Mitac представил смартфон на новейшей ОС Microsoft

  Тайваньская компания Mitac International на выставке Computex 2003, проходящей в Тайпее, представила первый в мире
13.08.2003 MiTAC намерен первым выпустить смартфон на чипсете Intel

  Как сообщили вчера, 12 августа, представители тайваньской компании MiTAC, этой осенью их фирма представит первый смартфон на чипсете Intel с ПО компании Microsoft. "Раскладушка" с двумя экранами Mio 8380 должна появиться на европейском рынке в конце третьего к
01.07.2003 Mio 339 и Mio 558 – две новинки от Mitac
09.06.2003 Mitac отчитался по доходам в мае

Тайваньская компания Mitac International и ее подразделение Mitac Technology представили финансовые результ
10.12.2002 Mitac уходит с рынка мобильных компьютеров

обильных компьютеров. Причиной стал низкий спрос на продукцию и падающие цены на ноутбуки. Компания Mitac начала выпускать свои мобильные компьютеры MiNote 8500 в июне прошлого года, и первонач
14.11.2002 Mitac представил новый КПК из серии DigiWalker
23.10.2002 Полностью русифицированный КПК Mitac Mio 528 выходит на российский рынок

Компания Paragon Software (SHDD), создатель технологии полной интерфейсной локализации ОС Pocket PC Language Extender, объявила 23 октября об окончании работ по русификации устройства Mitac Mio 528, а компания "Порталюкс", официальный дистрибьютор компании MITAC в России, объявляет о начале продаж нового устройства в России. В рамках подписанного соглашения с компание
19.09.2002 КПК Mio 528 от MiTAC - недорогая альтернатива iPaq или Cassiopeia

  Компания "МакЦентр", постоянно расширяя список поставщиков карманных компьютеров, начала продажу КПК Mio 528 с процессором Intel StrongARM 206 МГц фирмы MiTAC International Corp.. В настоящее время доступна модель Mio 528, работающая на операционной системе Pocket PC 2002 Premium, имеющая следующие технические характеристики: ПЗУ - 64MB SDRAM;

23.01.2002 Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4

В середине января корпорация MiTAC выпустила первый в мире портативный компьютер на базе процессора Рentium 4. Компания ASBIS Nord планирует начать поставки этого мобильного компьютера на базе процессоров Intel Pentium 4 в
03.08.2001 "MICS Distribution Company" начала поставки новой модели ЖК-монитора MiTac 1540

"Дистрибьюторская компания МИКС", официальный дистрибьютор LCD мониторов Mitac, начала поставки новой модели 15" LCD монитора MiTac 1540. Несмотря на относител
04.07.2001 Compaq откажется от производства своих ПК в компании Mitac

Как сообщает DigiTimes, корпорация Compaq приняла решение сменить стороннего производителя своих ПК. Вместо калифорнийской Mitac, контракт с которой был разорван в субботу, производством настольных компьютеров Compaq займутся тайваньские FIC и Foxconn. Mitac, чья фабрика из-за прекращения действия контракта

01.10.1999 Sun практически не пострадал от землетрясения

Компания Sun заявляет, что ее тайваньские поставщики, включая Mitac International Corp, мало пострадали в результате землетрясения. Компания Mitac,


Публикаций - 84, упоминаний - 97

MiTAC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 24
MiTAC - Mio Technology 89 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Microsoft Corporation 25775 19
Samsung Electronics 11064 17
Acer Group - Acer Inc 2776 15
HP Inc. 5883 13
HTC Corporation 1512 13
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 12
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Lenovo Motorola 3566 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 6
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 6
Compal Electronics 137 6
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Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
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Xerox - The Haloid Company 1168 4
МакЦентр - MacCentre 171 4
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Автоприбор НПК 6 1
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Carl Zeiss AG 307 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
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