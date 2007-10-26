MiTAC планирует выпустить свой «Eee PC» Вслед за Asustek Computer с его ноутбуком Eee PC выйти на рынок недорогих компьютеров планирует тайваньская корпорация MiTAC, сообщает DigiTimes. По словам представителей различных компаний, MiTAC имеет неплохой опыт работы на нишевых рынках и может добиться неплохих результатов. Ключевым моментом являет

Paragon русифицировал первый GPS-коммуникатор Mitac Компания Paragon Software объявила об аппаратной русификации первого GPS-коммуникатора компании Mitac — Mio A701. Устройства будут распространяться на российском рынке с предустановленной системой локализации LEng и в комплекте со словарями «СловоЕд», системой распознавания рукописно

Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями Компания «Версия», дистрибьютор карманных портативных компьютеров Mitac Mio в Украине, представила новую линейку КПК с GPS-приемником. Mitac MIO 169 — один из первых КПК со встроенным GPS-приемником, дизайн которого разработан с учетом горизонталь

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК $ (1) 25 2 HP iPAQ hx4700 585$ (1) 25 3 Acer n50 Premium 400$ (2) 22 4 HP iPAQ hx2790 555$ (1) 22 5 ASUS MyPal A730w 560$ (1) 20 6 palmOne LifeDrive 450$ (2) 19 7 palmOne Zire 72 230$ (3) 15 8 Mitac MIO 169 455$ (2) 13 9 Mitac MIO 336 300$ (3) 12 10 palmOne Tungsten E2 250$ (3) 12 Мы не стали выпускать по каждой из категорий отдельный материал о лучших моделях рынка, а прос

Mitac M220: новый ноутбук для экстремальных условий Компания «Прософт» представила на российском рынке защищенный ноутбук Mitac M220. Вес изделия составляет 3,9 кг, а толщина — всего 43 мм. Mitac M220 построен на базе платформы для мобильных ПК — Intel Centrino. Новинка оснащена модификацией проце

MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом" x14 мм, благодаря которым компьютер очень удобно располагается в руке. Габариты типичны для современного КПК «Одежкой» КПК является пластик черного цвета. Учитывая наш опыт общения с другими моделями MiTAC, мы особо обратили внимание на качество сборки. Оно типично для предыдущих моделей фирмы. Из известных моделей можем выделить, скажем, RoverPC P3/P3+. Что касается расположения элементов

BenQ и MITAC выпустят сотовые телефоны с Wi-Fi Компании Benq и Mitac планируют выпустить к концу года КПК и смартфоны, обладающие возможностями доступа к беспроводным сетям Wi-Fi, сообщает MSmobiles.com. Такие устройства в мире уже существуют. Среди них –

MiTAC Mio 168 – КПК с которым не заблудишься атит. Программная составляющая представлена операционной системой Microsoft Windows Mobile 2003, разумеется, со всеми сопутствующими программами. Кроме того, присутствует ряд любопытных приложений от MiTAC: просмотрщик картинок, музыкальный плеер, программа создания резервных копий и даже собственный лончер. Часть вторая, навигационная Первым признаком, свидетельствующим о навигационных воз

MiTAC Mio 168: GPS-приемник и КПК в одном устройстве Компания «Вобис» начала продажи MiTAC Mio 168. Это устройство является первым Pocket PC-наладонником со встроенным интегрированным модулем спутниковой навигации. Mio 168 прежде всего будет интересен автомобилистам, поскольку

Mitac представил смартфон на новейшей ОС Microsoft Тайваньская компания Mitac International на выставке Computex 2003, проходящей в Тайпее, представила первый в мире

MiTAC намерен первым выпустить смартфон на чипсете Intel Как сообщили вчера, 12 августа, представители тайваньской компании MiTAC, этой осенью их фирма представит первый смартфон на чипсете Intel с ПО компании Microsoft. "Раскладушка" с двумя экранами Mio 8380 должна появиться на европейском рынке в конце третьего к

Mitac отчитался по доходам в мае Тайваньская компания Mitac International и ее подразделение Mitac Technology представили финансовые результ

Mitac уходит с рынка мобильных компьютеров обильных компьютеров. Причиной стал низкий спрос на продукцию и падающие цены на ноутбуки. Компания Mitac начала выпускать свои мобильные компьютеры MiNote 8500 в июне прошлого года, и первонач

Полностью русифицированный КПК Mitac Mio 528 выходит на российский рынок Компания Paragon Software (SHDD), создатель технологии полной интерфейсной локализации ОС Pocket PC Language Extender, объявила 23 октября об окончании работ по русификации устройства Mitac Mio 528, а компания "Порталюкс", официальный дистрибьютор компании MITAC в России, объявляет о начале продаж нового устройства в России. В рамках подписанного соглашения с компание

КПК Mio 528 от MiTAC - недорогая альтернатива iPaq или Cassiopeia Компания "МакЦентр", постоянно расширяя список поставщиков карманных компьютеров, начала продажу КПК Mio 528 с процессором Intel StrongARM 206 МГц фирмы MiTAC International Corp.. В настоящее время доступна модель Mio 528, работающая на операционной системе Pocket PC 2002 Premium, имеющая следующие технические характеристики: ПЗУ - 64MB SDRAM;

Mitac выпустила первые в мире мобильные компьютеры на базе процессора Pentium 4 В середине января корпорация MiTAC выпустила первый в мире портативный компьютер на базе процессора Рentium 4. Компания ASBIS Nord планирует начать поставки этого мобильного компьютера на базе процессоров Intel Pentium 4 в

"MICS Distribution Company" начала поставки новой модели ЖК-монитора MiTac 1540 "Дистрибьюторская компания МИКС", официальный дистрибьютор LCD мониторов Mitac, начала поставки новой модели 15" LCD монитора MiTac 1540. Несмотря на относител

Compaq откажется от производства своих ПК в компании Mitac Как сообщает DigiTimes, корпорация Compaq приняла решение сменить стороннего производителя своих ПК. Вместо калифорнийской Mitac, контракт с которой был разорван в субботу, производством настольных компьютеров Compaq займутся тайваньские FIC и Foxconn. Mitac, чья фабрика из-за прекращения действия контракта