Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MiTAC
Публикаций - 60, упоминаний - 68
MiTAC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Hyundai Motor 256 2
|McDonald’s - Макдоналдс 179 2
|Beko 50 2
|Carl Zeiss 277 1
|Daewoo 68 1
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
|Лопатин Виктор 25 5
|Ксенин Алекс 311 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 857 3
|Захаров Артем 5 1
|Путин Владимир 2410 1
|Лукьянов Сергей 13 1
|Константинов Константин 30 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Лаптева Марина 114 1
|Шишкин Александр 3 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Белянко Евгений 20 1
|Изумрудов Олег 21 1
|Николаева Елена 7 1
|Иванов Игорь 20 1
|Сергеев Андрей 6 1
|Соколов Андрей 15 1
|Смятских Алексей 47 1
|Кузнецов Дмитрий 49 1
|Евтушенков Владимир 186 1
|Андреев Андрей 29 1
|Иванов Сергей 351 1
|Русский язык 1653 2
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
|POI - points of interest 65 1
|DigiTimes - Издание 1279 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
|Ananova 249 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru