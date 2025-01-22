Получите все материалы CNews по ключевому слову
Островок.ру Ostrovok.ru
Островок – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2 500 000 вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Преимущества сервиса: широкий выбор инвентаря, прозрачное ценообразование, низкие цены и большое количество отзывов путешественников. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,6 млн. Данные 224 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 7 233 432 ₽*
СОБЫТИЯ
|22.01.2025
|
«Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей
Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» запустил новую услугу – теперь партнерам сервиса доступна аренда автомобилей за рубежом в онлайн-режиме. Ранее приобрести услугу можно было только по запросу в службу офлайн-брони
|18.12.2024
|
Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг
Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств «Островок В2В» представил новую айдентику. Бренд изменил название и логотип, а также полностью обновил цветовую палитру. «Островок В2В» завершает серию ребрендингов, которую проводила в 2
|11.12.2024
|
«Островок» запустил функцию предзаказа питания в апартаментах
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и сервис готовых рационов Grow Food запустили новую услугу для туристов: теперь при бронировании апартаментов и квартир в мобильном приложении «Островка» пользователи могут сразу зака
|15.10.2024
|
«Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил новый бесплатный курс по управлению доходом и работе с онлайн тревел-агентствами. Курс рассчитан на владельцев объектов размещения разных типов и будет полезен как крупным от
|01.10.2024
|
Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг
Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 20
|05.09.2024
|
Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов
Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств B2B.Ostrovok.ru объявил о запуске нового продукта – теперь пользователи платформы смогут приобрет
|04.06.2024
|
«Островок» запустил мобильное приложение для отельеров
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил мобильное приложение «Островок! Экстранет». С его помощью отельеры и владельцы недвижимости, зарегистрированные на платформе, смогут оперативно управлять своими объект
|17.04.2024
|
«Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» анонсировал старт работы с физическими лицами, владеющими недвижимостью: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на крупнейшей в России площадке для брон
|02.04.2024
|
Сервис «Островок» провел ребрендинг
Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел комплексный ребрендинг. Сервис представил новое позиционирование, обновленный логотип и визуальную айдентику. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок». В
|14.02.2024
|
Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий
Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 4
|06.02.2024
|
Россияне спешат бронировать длительный отдых
ещение на более длительный период. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть
|14.03.2023
|
Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения
Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о начале работы с самозанятыми владельцами объектов размещения – ранее се
|25.01.2022
|
Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки»
Emerging Travel Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявил
|08.12.2020
|
B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов
Сервис онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok объявил о том, что разработал первое в России мобильное приложение для туристических агентов. Технология даст возможность профессионалам туристической индустрии бронировать отели и вес
|21.01.2020
|
B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов
Сервис онлайн-бронирования отелей B2B.Ostrovok объявил о запуске продаж авиабилетов на своей платформе – теперь партнеры сервиса (туристические агентства и операторы, TMC, корпоративные клиенты) смогут в одной системе забронировать
|29.07.2015
|
DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok
Онлайн-гипермаркет путешествий DaTravel.com и российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru заключили партнерское соглашение. Теперь отели, хостелы и апартаменты, представле
|20.01.2015
|
Александр Артемьев присоединился к команде GetTaxi в качестве операционного директора
Александра Артемьева на должность операционного директора. Ранее он выполнял аналогичную функцию в Ostrovok.ru. В Ostrovok.ru Александр Артемьев реструктуризировал операционный блок, в
|24.02.2014
|
«Островок» запускает программу лояльности и обменивает сны в отелях на покупки
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о запуске программы лояльности. Теперь, забронировав отели на «Островке»,
|18.02.2014
|
Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru
Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и страховая компания «Согласие» запустили первый совместный корпоративный проект.
|30.04.2013
|
«Тинькофф Кредитные Системы» бронирует отели на «Островке»
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru и банк «Тинькофф Кредитные Системы» объединили свои ресурсы и предоставили своим
|27.03.2013
|
Ostrovok.ru получил $25 млн инвестиций
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru привлек новый раунд инвестиций на общую сумму $25 млн, став онлайн-тревел компани
|23.01.2013
|
На сайте столичного «МегаФона» теперь можно забронировать отель в любой точке мира
Столичный «МегаФон» и российский сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявили о сотрудничестве. Теперь на сайте «МегаФона» можно воспользоваться услуг
|22.11.2012
|
Ostrovok.ru выпустил приложение для iPhone и iPod touch
Cервис бронирования отелей Ostrovok.ru выпустил приложение для пользователей устройств Apple. Теперь 130 тыс. отелей в 2
|23.05.2012
|
Ostrovok.ru запустил услугу бронирования отелей без оплаты картой
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о том, что запустил новую возможность бронирования отелей без банковской
|27.04.2012
|
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru стал резидентом Сколково
Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru сообщил о том, что стал резидентом инновационного центра «Сколково». Сервис Os
|02.08.2011
|Ostrovok.ru запустил систему бронирования гостиниц
|12.07.2011
|
Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon
Стартап Ostrovok.ru, разрабатывающий сервис онлайн-бронирования отелей, объявил о получении первого р
|24.05.2011
|
В Рунете появится еще один сервис поиска и бронирования отелей - Ostrovok.ru
Российский стартап Ostrovok.ru запустит в Рунете сервис поиска и бронирования отелей в 200 странах мира через ме
