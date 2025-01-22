Разделы

Островок.ру - Ostrovok.ru

Островок – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2 500 000 вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Преимущества сервиса: широкий выбор инвентаря, прозрачное ценообразование, низкие цены и большое количество отзывов путешественников. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,6 млн. Данные 224 года.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

в качестве истца (11) на сумму 7 001 488 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 231 944 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

22.01.2025 «Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» запустил новую услугу – теперь партнерам сервиса доступна аренда автомобилей за рубежом в онлайн-режиме. Ранее приобрести услугу можно было только по запросу в службу офлайн-брони
18.12.2024 Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств «Островок В2В» представил новую айдентику. Бренд изменил название и логотип, а также полностью обновил цветовую палитру. «Островок В2В» завершает серию ребрендингов, которую проводила в 2
11.12.2024 «Островок» запустил функцию предзаказа питания в апартаментах

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и сервис готовых рационов Grow Food запустили новую услугу для туристов: теперь при бронировании апартаментов и квартир в мобильном приложении «Островка» пользователи могут сразу зака
15.10.2024 «Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил новый бесплатный курс по управлению доходом и работе с онлайн тревел-агентствами. Курс рассчитан на владельцев объектов размещения разных типов и будет полезен как крупным от
01.10.2024 Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг

Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 20
05.09.2024 Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств B2B.Ostrovok.ru объявил о запуске нового продукта – теперь пользователи платформы смогут приобрет
04.06.2024 «Островок» запустил мобильное приложение для отельеров

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил мобильное приложение «Островок! Экстранет». С его помощью отельеры и владельцы недвижимости, зарегистрированные на платформе, смогут оперативно управлять своими объект
17.04.2024 «Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» анонсировал старт работы с физическими лицами, владеющими недвижимостью: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на крупнейшей в России площадке для брон
02.04.2024 Сервис «Островок» провел ребрендинг

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел комплексный ребрендинг. Сервис представил новое позиционирование, обновленный логотип и визуальную айдентику. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок». В

14.02.2024 Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 4
06.02.2024 Россияне спешат бронировать длительный отдых

ещение на более длительный период. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть
14.03.2023 Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о начале работы с самозанятыми владельцами объектов размещения – ранее се
25.01.2022 Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки»

Emerging Travel Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявил
08.12.2020 B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов

Сервис онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok объявил о том, что разработал первое в России мобильное приложение для туристических агентов. Технология даст возможность профессионалам туристической индустрии бронировать отели и вес
21.01.2020 B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов

Сервис онлайн-бронирования отелей B2B.Ostrovok объявил о запуске продаж авиабилетов на своей платформе – теперь партнеры сервиса (туристические агентства и операторы, TMC, корпоративные клиенты) смогут в одной системе забронировать
29.07.2015 DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok

Онлайн-гипермаркет путешествий DaTravel.com и российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru заключили партнерское соглашение. Теперь отели, хостелы и апартаменты, представле
20.01.2015 Александр Артемьев присоединился к команде GetTaxi в качестве операционного директора

Александра Артемьева на должность операционного директора. Ранее он выполнял аналогичную функцию в Ostrovok.ru. В Ostrovok.ru Александр Артемьев реструктуризировал операционный блок, в

24.02.2014 «Островок» запускает программу лояльности и обменивает сны в отелях на покупки

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о запуске программы лояльности. Теперь, забронировав отели на «Островке»,
18.02.2014 Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и страховая компания «Согласие» запустили первый совместный корпоративный проект.
30.04.2013 «Тинькофф Кредитные Системы» бронирует отели на «Островке»

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru и банк «Тинькофф Кредитные Системы» объединили свои ресурсы и предоставили своим

27.03.2013 Ostrovok.ru получил $25 млн инвестиций

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru привлек новый раунд инвестиций на общую сумму $25 млн, став онлайн-тревел компани
23.01.2013 На сайте столичного «МегаФона» теперь можно забронировать отель в любой точке мира

Столичный «МегаФон» и российский сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявили о сотрудничестве. Теперь на сайте «МегаФона» можно воспользоваться услуг
22.11.2012 Ostrovok.ru выпустил приложение для iPhone и iPod touch

Cервис бронирования отелей Ostrovok.ru выпустил приложение для пользователей устройств Apple. Теперь 130 тыс. отелей в 2
23.05.2012 Ostrovok.ru запустил услугу бронирования отелей без оплаты картой

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о том, что запустил новую возможность бронирования отелей без банковской

27.04.2012 Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru стал резидентом Сколково

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru сообщил о том, что стал резидентом инновационного центра «Сколково». Сервис Os
02.08.2011 Ostrovok.ru запустил систему бронирования гостиниц
12.07.2011 Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon

Стартап Ostrovok.ru, разрабатывающий сервис онлайн-бронирования отелей, объявил о получении первого р
24.05.2011 В Рунете появится еще один сервис поиска и бронирования отелей - Ostrovok.ru

Российский стартап Ostrovok.ru запустит в Рунете сервис поиска и бронирования отелей в 200 странах мира через ме

Yandex - Яндекс 8440 16
Google LLC 12261 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 7
Apple Inc 12629 5
Selectel - Селектел 439 5
МегаФон 9906 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 4
Meta Platforms - Facebook 4532 3
Intel Corporation 12541 3
Softline - Софтлайн 3265 3
VK - Mail.ru Group 3533 3
Microsoft Corporation 25238 3
Telegram Group 2576 3
Huawei 4221 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 2
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 2
Agoda 7 2
Oktogo - Октого 22 2
Haemimont Games 17 2
Keygo - Киго 2 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1254 2
Naumen - Наумен 684 2
PayPal 661 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
Broadcom - VMware 2492 2
Oracle Corporation 6869 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 314 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 7
Суточно АО - Суточно.ру 16 6
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 5
Airbnb 98 5
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 5
Emerging Travel Group 4 4
Альфа-Банк 1869 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 4
РЖД - Российские железные дороги 2002 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1004 4
ЦИАН - CIAN 164 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 80 4
101Hotels.com 456 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 3
GFG - Lamoda - Купишуз 195 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 3
General Catalyst 23 2
Accel Partners 49 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 2
RateHawk 2 2
ZenHotels 2 2
Связной Travel - Связной Трэвел 12 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Expedia Group 135 2
Sequoia Capital 115 2
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 2
TripAdvisor 41 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 67 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 18
Бронирование - Booking 814 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12906 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 775 5
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10329 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 5
Google Android 14686 11
Booking.com 118 11
Apple iOS 8243 10
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 10 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 6
Apple - App Store 3009 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Avito - Авито Путешествия 49 2
Островок.ру - Островок Командировки 2 2
Google Gmail 985 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
Microsoft Outlook 1421 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 2
VK - Mail.Ru Почта 353 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
Кочеткова Дарья 12 12
Фаге Сергей 9 9
Махаринский Кирилл 8 8
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 5 5
Левиев Лев 31 3
Игнатова Мария 76 2
Ерофеева Мария 31 2
Мирилашвили Вячеслав 20 2
Camilli Andrew - Камилли Эндрю 2 2
Любимов Олег 51 2
Мильнер Юрий 136 2
Шадаев Максут 1148 2
Григоренко Дмитрий 182 2
Россия - РФ - Российская федерация 156943 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 11
Европа 24638 9
Турция - Турецкая республика 2490 8
Беларусь - Белоруссия 6030 8
Армения - Республика 2369 6
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 5
Франция - Французская Республика 7977 5
Испания - Королевство 3760 5
Казахстан - Республика 5796 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Азия - Азиатский регион 5749 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 4
Россия - СФО - Новосибирск 4652 4
Узбекистан - Республика 1872 4
Япония 13550 4
Грузия 1284 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 3
Израиль 2784 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 3
Индия - Bharat 5698 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 46
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 8
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 5
Аренда 2584 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 976 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Gartner - Гартнер 3609 2
