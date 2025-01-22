Островок.ру - Ostrovok.ru

«Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» запустил новую услугу – теперь партнерам сервиса доступна аренда автомобилей за рубежом в онлайн-режиме. Ранее приобрести услугу можно было только по запросу в службу офлайн-брони

Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств «Островок В2В» представил новую айдентику. Бренд изменил название и логотип, а также полностью обновил цветовую палитру. «Островок В2В» завершает серию ребрендингов, которую проводила в 2

«Островок» запустил функцию предзаказа питания в апартаментах Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и сервис готовых рационов Grow Food запустили новую услугу для туристов: теперь при бронировании апартаментов и квартир в мобильном приложении «Островка» пользователи могут сразу зака

«Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил новый бесплатный курс по управлению доходом и работе с онлайн тревел-агентствами. Курс рассчитан на владельцев объектов размещения разных типов и будет полезен как крупным от

Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 20

Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств B2B.Ostrovok.ru объявил о запуске нового продукта – теперь пользователи платформы смогут приобрет

«Островок» запустил мобильное приложение для отельеров Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запустил мобильное приложение «Островок! Экстранет». С его помощью отельеры и владельцы недвижимости, зарегистрированные на платформе, смогут оперативно управлять своими объект

«Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» анонсировал старт работы с физическими лицами, владеющими недвижимостью: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на крупнейшей в России площадке для брон

Сервис «Островок» провел ребрендинг Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел комплексный ребрендинг. Сервис представил новое позиционирование, обновленный логотип и визуальную айдентику. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок». В

Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 4

Россияне спешат бронировать длительный отдых ещение на более длительный период. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть

Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о начале работы с самозанятыми владельцами объектов размещения – ранее се

Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки» Emerging Travel Group, управляющая российскими брендами Ostrovok и B2B.Ostrovok, а также международными брендами Zenhotels и Ratehawk, объявил

B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов Сервис онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok объявил о том, что разработал первое в России мобильное приложение для туристических агентов. Технология даст возможность профессионалам туристической индустрии бронировать отели и вес

B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов Сервис онлайн-бронирования отелей B2B.Ostrovok объявил о запуске продаж авиабилетов на своей платформе – теперь партнеры сервиса (туристические агентства и операторы, TMC, корпоративные клиенты) смогут в одной системе забронировать

DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok Онлайн-гипермаркет путешествий DaTravel.com и российский сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru заключили партнерское соглашение. Теперь отели, хостелы и апартаменты, представле

Александр Артемьев присоединился к команде GetTaxi в качестве операционного директора Александра Артемьева на должность операционного директора. Ранее он выполнял аналогичную функцию в Ostrovok.ru. В Ostrovok.ru Александр Артемьев реструктуризировал операционный блок, в

«Островок» запускает программу лояльности и обменивает сны в отелях на покупки Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о запуске программы лояльности. Теперь, забронировав отели на «Островке»,

Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и страховая компания «Согласие» запустили первый совместный корпоративный проект.

«Тинькофф Кредитные Системы» бронирует отели на «Островке» Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru и банк «Тинькофф Кредитные Системы» объединили свои ресурсы и предоставили своим

Ostrovok.ru получил $25 млн инвестиций Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru привлек новый раунд инвестиций на общую сумму $25 млн, став онлайн-тревел компани

На сайте столичного «МегаФона» теперь можно забронировать отель в любой точке мира Столичный «МегаФон» и российский сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявили о сотрудничестве. Теперь на сайте «МегаФона» можно воспользоваться услуг

Ostrovok.ru выпустил приложение для iPhone и iPod touch Cервис бронирования отелей Ostrovok.ru выпустил приложение для пользователей устройств Apple. Теперь 130 тыс. отелей в 2

Ostrovok.ru запустил услугу бронирования отелей без оплаты картой Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о том, что запустил новую возможность бронирования отелей без банковской

Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru стал резидентом Сколково Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru сообщил о том, что стал резидентом инновационного центра «Сколково». Сервис Os

Российский сервис бронирования отелей привлек инвесторов Facebook и Groupon Стартап Ostrovok.ru, разрабатывающий сервис онлайн-бронирования отелей, объявил о получении первого р